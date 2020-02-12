Александр Щуцкий: контрабанда вышла на новый уровень борьбы с таможней

Фото: и.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий (Виталий Носач/РБК-Украина)

С декабря в Украине заработала новая таможня, в рамках которой было сокращено количество региональных служб с 26 до 16. О том, как нововведения отразились на работе службы, когда запуститься "таможня в смартфоне", почему таможенный кодекс требует существенных изменений и как государству вернуть доверие бизнеса – об этом и другом в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности начальника Черноморской таможни, которая объединяет Херсонскую и Николаевскую области, Александр Щуцкий.

Вы возглавили Черноморскую таможню, которая объединила Николаевскую и Херсонскую области, в ноябре прошлого года. Как первые впечатления? Насколько целесообразны, по вашему мнению, такие региональные объединения? Ведь в целом, за минувший год количество таможен было существенно сокращено.

Пока тяжело сказать однозначно, каких больше – позитивных или негативных моментов. Центром Черноморской таможни стал Херсон, а таможенное оформление и контроль, проводимые на постах двух объединенных таможен, как были в двух областях – так и остались.

Территориальная разделенность вынуждает ежедневно распределять рабочее время для возможности встреч с бизнесом, главами областных администраций, правоохранительными органами, как Николаевской, так и Херсонской областей. По сути, мне нужно в двух регионах находиться одновременно, что, скажу вам, усложняет и замедляет, в некоторой степени, рабочие моменты, требующие неотложного решения.

Успокаивает то, что на данный момент идет работа по модернизации, усовершенствования документооборота, с целью взаимодействия в онлайн-режиме, что упростит общение, в первую очередь, с субъектами внешнеэкономической деятельности и другими. В перспективе, когда в полной мере заработает "цифровая таможня" и онлайн-сервисы – откроются новые возможности в ускорении таможенного оформления.

А сотрудники как отреагировали?

Ранее эти области всегда между собой конкурировали по показателям: выполнению плана, наполнению бюджета, привлечению субъектов, выявлению нарушений таможенных правил и т.д. Теперь, в рамках уже одной структуры, эти два сильных, непростых, но слаженных коллектива по-прежнему конкурируют. Это, безусловно, дружеская конкуренция, но она присутствует.

Еще, не менее важный, момент – сложность региона. Многие субъекты часто кочевали от одной таможни к другой в зависимости от комфортности, быстроты работы и прочего. Кроме того, часть крупных субъектов из-за некомфортных условий, давления уходили в другие регионы, или вообще из украинского бизнеса.

Для меня, в первую очередь, стояла задача вернуть их и доверие бизнеса к таможне в целом.

Давление со стороны кого?

Со стороны государственных структур. Еще до работы на госслужбе, когда я занимался бизнесом, тоже испытал такого рода давление. С импортерами удобрений даже велась война, которая активно освещалась в прессе, но мало кто знает, что происходило с ними на самом деле.

На сегодняшний день мне частично удалось вернуть крупнейших из этих импортеров. И теперь вместе с бизнесом мы показываем, что тот или иной бизнес "белый" и работает прозрачно. А это, поверьте, не простой путь.

Помимо импортеров удобрений, вернулось еще несколько крупных компаний, что конечно же отразилась на поступления доходов в бюджет. Ведь раньше таможни в Херсоне и Николаеве были больше экспортными, сейчас мы понемногу изменяем вектор к импорту.

Какие еще перед вами стоят задачи в рамках этой реорганизации?

Основные задачи, по большому счету, не меняются, потому что главная задача, которая стоит перед любой таможней – это наполнение государственного бюджета. Кроме того, ускорение работы и минимизация давления на бизнес. Говоря о минимизации давления на бизнес, мы не должны забывать о том, что многие контрабандисты начали более искусно маскироваться и уходить от таможенных платежей. Если раньше они работали по принципу – завезли товар, попытались его замаскировать, "перемиксовать" с другим товаром и т.д, то сейчас они работают более искусно.

Но новые схемы все равно возможны только в сговоре с таможенниками?

Нет, им не обязательно быть в сговоре с таможней или еще кем-то. Когда псевдо-офис находится где-то в Китае или Турции, который формирует партию товара, его цену и этот "пакет" подают к оформлению – не обязательно кого-то подкупать. Борьба с такими контрабандистами – это достаточно тонкая интеллектуальная работа.

И как, сегодняшняя таможня способна на такую тонкую интеллектуальную работу?

Да, но на это потребуется время, потому что иностранные партнеры по-разному помогают в этой борьбе. Некоторые запросы, которые мы отправляем в тот же Китай, в большинстве случаев остаются без ответа. В результате, таможня вынуждена использовать другие механизмы и находить факты, подтверждающие, что цена была занижена или еще хуже – к нам заехал не тот товар, который выезжал из страны-экспортера.

Кроме того, нужно понимать, что контрабанда в Украине строилась не в течение месяца или двух, многие контрабандисты за эти годы уже успели стать мультимиллионерами. У них ресурсов хватит на любую "войну" по отношению к таможне.

И да, подкупы, к сожалению, тоже имеют место быть, ведь зарплата у инспекторов абсолютна неконкурентная менеджерской работе и не отвечает уровню их знаний.

О какой зарплате в среднем идет речь?

В среднем – до 10 тысяч гривен. Многие скажут, что немалая сумма, но, поверьте, для противостояния контрабандным потокам, чтобы подготовить специалиста, который разбирается в тонкостях таможенного оформления, уйдет минимум 5 лет работы на таможне. По-моему мнению, ответственность инспектора за результаты работы гораздо выше, чем его зарплата. Кроме того, на этого же инспектора ложится административная и уголовная ответственность.

Какая зарплата могла бы исправить такое положение дел? В свете недавней информацией о зарплатах наших топ-чиновников – это популярная нынче тема.

К сожалению, наша страна находится не на том экономическом подъеме, которого нам бы всем хотелось, ведь у нас идет война. Но, не стоит забывать, что и инспектор таможни стоит на защите экономики страны и должен получать достойную зарплату.

Как менеджеру, мне кажется, правильной и честной была бы следующая политика – при перевыполнении плана таможней, с целью стимула для сотрудников – 10% от перевыполненной суммы отдавать на премирование сотрудников таможни. И тогда, появляется прямая зависимость между эффективностью работы и финансовой составляющей, которая стимулирует инспектора к профессионализму, скорости и качеству.

Вы уже сказали, что основная задача таможни – поступления в госбюджет. Так, вот, по итогам прошлого года недобор в госбюджет от таможни составил порядка 20 млрд грн, именно такие цифры назвали в Министерстве финансов Украины. Какие показатели на вашей таможне? За счет чего будете компенсировать потери в этом году?

Да, мы действительно могли встретить конец года с недовыполненным планом Министерства финансов, но по факту даже перевыполнили его. Это стало возможным потому, что мы провели ряд плодотворных встреч с бизнесом. Это, на самом деле, очень показательный кейс успешного взаимодействия бизнеса и госорганов. Если у бизнеса есть доверие, если ему оказывают должный сервис, а не давление, как часто у нас бывает - бизнес готов идти и идет на встречу государству. Это не услуга или доверие ко мне, как к начальнику таможни, потому что завтра меня там может и не быть, а к принципам и устоям государства как такового.

Анализируя подготовленный план Минфина, видим, во-первых, что за основу взят план предыдущего года с учетом дополнительного коэффициента на инфляцию и т.д., но не учтен тот факт, что в январе 2019 года, к примеру, было просто рекордное количество растаможек "евроблях", тогда как в январе 2020 – этого нет и подавно.

Второй момент – в плане не были должным образом учтены валютные колебания - к примеру, фактор сокращения импорта.

В нашем динамичном мире, уже нет и не может быть стабильных показателей из года в год, и на это нужно соответствующе реагировать.

С учетом того, что вы сказали, какие ожидания на 2020 год? За счет чего получится догнать и, может, даже обогнать показатели прошлого года?

Сейчас наибольшее влияние на бизнес оказывает политическая ситуация. Как только бизнес начинает больше доверять государству – объемы средств, которые поступают в бюджет, увеличиваются. Если же бизнес чувствует давление, то он сокращает свою работу, потому, что на этом рынке он начинает себя чувствовать неспокойно.

Кроме того, качественное выполнение своей работы инспектором, эффективная борьба с контрабандой и занижением стоимости товара, дает возможность выровнять конкурентную борьбу на рынке между субъектами.

С приходом новой власти бизнес стал себя спокойней чувствовать?

С приходом новой команды, действительно, многие стали интересоваться украинским рынком, но еще не так много времени прошло, чтобы они закрепили желание здесь оставаться.

Я общался с некоторыми компаниями, которые планируют с инвестициями зайти в 2020 году и увеличить объемы продукции, производств, но не все они чувствуют стабильность в политических процессах. Если по каким-то причинам политическая ситуация ухудшиться – многие из бизнес-проектов с инвестициями – закроются по всей Украине.

Кроме того, на восприятие Украины, как страны - открытой для бизнеса, отрицательно влияют множество компрометирующих информационных атак в сторону таможни и власти. Мне, как человеку относительно новому на госслужбе, поначалу было очень тяжело к этому привыкнуть.

К вашей биографии мы еще вернемся. Как вы думаете, глава таможни Максим Нефедов понимает о рисках, о которых вы говорите? Как часто вообще с ним коммуницируете?

Он хорошо понимает ситуацию и открыто выступает за борьбу с контрабандой, Максим не тот человек, который может быть замешан в каких-то там контрабандных схемах. Для него и для таможни, в целом, – это большой имиджевый проект, с которым его будут дальше рассматривать как топ-менеджера, который действительно может что-то изменить и построить.

К сожалению, на борьбу с Нефедовым, направлено столько средств и сил, как ни на одного из его предшественников. Уже эта ситуация, говорит о том, что глава таможенной службы не закрывает глаза на контрабандные потоки.

В тоже время, в одном из интервью глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что считает Нефедова не очень эффективным руководителем и даже подтвердил консультации с бывшим первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским. Известно ли вам что-то о консультациях с Хорошковским? Каких советов от него ждут?

Честно вам скажу, о том, что кто-то из руководства страны проводит или не проводит с кем-то встречи, в том числе, на предмет ситуации на таможне – в регионах не знают. Это более высокие материи.

Но лично мое мнение, у таможни были разные периоды и у каждого периода были свои плюсы и минусы. Валерий Хорошковский руководил таможенной службой, когда об электронной таможне можно было только мечтать, и соответственно на тот момент, за многими моментам тяжело было уследить. Но благодаря его сильным менеджерским способностям, он смог привлечь, действительно, профессиональную и подготовленную команду, которая и создавала службу. Да, многое с того времени изменилось, таможня стала другая. К сожалению, каждый новый виток реформ сопровождается чисткой кадрового состава, что убивает и продолжает убивать таможню.

Но пока что даже в этой сложной ситуации, по-моему мнению, Максим Нефедов все делает правильно.

А на сколько обновился состав при нынешней реформе? Как с этим обстоит ситуация на вашей таможне? Были те, кто саботировал работу?

На сегодняшний момент нельзя говорить о каком-то большом кадровом обновлении. Новые люди всегда нужны, но, если у тебя не хватает инспекторов –ставить вместо них молодых и не опытных - нельзя. В любом случае, всегда должен остаться костяк, который сможет обучить новых, иначе это будет просто красивый пиар проект. Зачем придумывать новую операционную систему, при хорошо работающей старой?

Хороший руководитель, знающий и чувствующий свой коллектив, легко и быстро определяет "паразита", который своими действиями парализует работу, занимается вымогательством и выполнением бюджетных программ для себя. И, соответственно, с такими прощаемся.

Таможня, как любая военная структура, имеет четкую вертикаль, какую вы ставите задачу – такую и выполнят. Если руководство скажет не давить бизнес, поверьте, ни один из инспекторов или сотрудников, которые уважают своих руководителей, не сделают ничего противозаконного. Поэтому какой начальник таможни, такая и таможня.

Но ведь многочисленные истории о коррупции на таможне не просто так возникли, а искоренить это можно только увольнениями.

Знаете, легко обвинять таможню в коррупции. Вот возьмем, к примеру Италию. Если вы там были, то замечали, что даже в Риме на рынках массово продаются подделки вещей известных брендов, которые, конечно же, были ввезены контрабандой. Неужели там не борются с этим? Конечно, борются, но честно признаются, что все-таки существует контрабандные потоки, примерно 30%. И это речь об итальянцах, у которых нет проблем с финансированием, у которых инспектора получают конкурентные оклады, все условия для выявления контрабанды созданы – но проблема не искореняется, и не потому, что там коррупция, а потому, что весь мир этого не может добиться.

Что сейчас в основном пытаются завозить контрабандой?

К примеру, будучи руководителем таможни в Сумской области, совместно с СБУ мы перекрывали контрабандные потоки, которые, шли в/из России, в основном: сигареты, алкоголь, оружие, культурные ценности, иконы.

Был случай, что мы нашли в автомобиле разобранный пулемет. Удивительно было встречать критику: "вот если бы этот пулемет пытались ввести из РФ и его нашли, тогда молодцы, а так пусть лучше бы пропустили". Но те, кто так писали, наверное, не понимают, что попади этот пулемет куда-нибудь на Красную площадь (по заранее подготовленному плану ФСБ) и начни там стрелять, это было бы прекрасной возможностью для россиян заявить, что "бандеровцы" устроили поножовщину, и запустить ответную операцию. Как бы отреагировали наши международные партнеры? Что бы сделала в итоге Россия? И, вот, казалось бы, маленький нюанс на таможне (где те Сумы на мировой политической карте), а реакция могла бы быть во всем мире.

Отличительной чертой Черноморского региона является то, что основная контрабанда заходит через море – везут топливо, валюту, оружие, наркотики. Ведь, что такое корабль? Это пятиэтажный дом, где команда из 7-8 человек, которая выезжает на проверку вместе с пограничниками, не всегда может быстро отработать это судно.

Чтобы работа стала более эффективной и качественной, нужно усиливать имеющиеся и создавать новые кинологические команды, над чем мы и работаем.

На кораблях применяются сканнеры, которые проверяют автомобили?

Пока эта технология только для автомобилей. И надо сказать, она очень упрощает работу и увеличивает скорость оформления груза. Не везде она может помочь, но пассивную (более наглую контрабанду) – выявляет. Контрабандисты всегда ищут более изощренные методы перевозки товаров. Есть примеры переброса в Закарпатье товаров даже дельтапланами.

Прямо как в фильме про Барри Сила с Томом Крузом о контрабандных перевозках наркотиков с Колумбии в Майами.

Том Круз нервно курит по сравнению с нашими закарпатскими контрабандистами. Лет пять назад на Закарпатье мне показывали туннель между Закарпатьем и Венгрией, через который насквозь проезжал бус под землей.

Кстати, примерно в то время, с легкой руки Геннадия Москаля, который назвал вас "мажором" и "дизайнером", и не захотел брать начальником Закарпатской таможни, о вас многие и узнали.

Да, после долгих лет работы в бизнесе, я не думал, что буду кому-то насколько интересен. Расскажу, как вообще произошла эта история с Закарпатьем. Москаль достаточно интересный политик, но часто сначала говорит, а потом думает.

Дело в том, что я закончил институт легкой промышленности, который позже Минобразования переименовал в университет технологий и дизайна. Но поступал-то я в легпром, а заканчивал – университет технологий и дизайна. В любом случае, я закончил экономический факультет и по диплому – экономист, но не в стиле Москаля углубляться в такие подробности, куда проще было просто назвать "дизайнером".

Но этим его высказываниям что-то предшествовало?

Производная этой истории в том, что был объявлен конкурс на начальника Волынской таможни, на который я решил податься. На ряду со мной в конкурсе участвовал и Виктор Кривицкий, из команды премьера Гройсмана. Преимущество было отдано моему оппоненту, мне, в свою очередь, дабы не разразился скандал, поступило предложение занять должность и.о. главы в Закарпатской области.

Так вам, что, таким образом, откупные предложили?

Не знаю, можно и так сказать, возможно хотели погасить конфликт. Неудивительно, что после того, как я вышел из здания ГФС, ровно через полчаса полетели новости про мажора, дизайнера, коррупционера.

Позже, стало понятно, что источником выброса информации был Москаль. Потом, в беседе с ним выяснилось, что человек просто защищал интересы своего друга, на тот момент - начальника таможни. Самое смешное, что друг там на долго не остался, после многих сигаретных скандалов его в итоге уволили.

Но после этого скандала, наверное, только ленивый не писал о вашем автопарке, Bentley. Откуда этот автомобиль?

Я никогда не скрывал, что у меня был Bentley. Это результат моей работы в бизнесе в 2008 году, я мог себе это позволить. В конце 2016 я решил попробовать свои силы в таможне и участвовал в конкурсе на начальника поста (показать себя как топ-менеджер на госслужбе). Подал декларацию и открыто заявил все, что на тот момент было в праве собственности до работы в таможенной службе.

Поэтому все эти заголовки про автопарки — это манипуляция и ни каким образом не связано с работой на таможне. Более того, когда я перешел в таможню, то Bentley для поездок по регионам была непрактична.

Став невостребованной - сначала стояла в гараже, сейчас ее вообще нет, это уже история, которая осталась в заголовках публикаций до сегодняшнего момента. Ведь для многих людей связь: "чиновник" и Bentley – отличная картинка для скандала, и неважно, что по факту связи нет.

Не пожалели в итоге, что пошли на госслужбу?

Нет, но многие вещи были неприятны. Сейчас в информационное поле очень легко вкидываются сотни вбросов, которые могут компрометировать как меня лично, так и службу в целом. В такие моменты задумываешься, конечно, а зачем это все нужно, но мне хочется сделать что-то реальное для государства, поэтому я не намерен отступать.

Как у вас идет сотрудничество с законодательным органом власти?

С профильным комитетом есть понимание, сотрудничаем, несмотря на то, что комитет достаточно разноплановый и видение у всех разное, от чего не все инициативы поддерживаются. Но даже несмотря на это, работа комитета достаточно эффективна, по-моему мнению.

"Таможня в смартфоне" — это реальный проект? Когда его можно будет увидеть в действии?

Это очень важная инициатива. Я видел проект Prozorro в начале и вижу его сейчас, теперь это неотъемлемый элемент в работе с госзакупками. "Таможня в смартфоне" очень упростит работу, как, к примеру, уже упростил "калькулятор по растаможке автомобилей". Этот "калькулятор" очень ускорил работу и позволил выявить многих недобросовестных брокеров, которые заявляли физлицам завышенную стоимость под предлогом того, что договорятся с таможенниками дешевле. Но все это было просто обманом. "Таможенный калькулятор" позволил сократить, примерно процентов на 80 таких аферистов. Какие-то элементы проекта "таможни в смартфоне" мы ожидаем уже в этом году.

Помимо технологий, на таможне часто экспериментируют с регулированием: то она в составе фискальной службы, то ее разделяют на два органа, сейчас она идет по пути создания единого юрлица. Что из этого считается положительным экспериментом, а что нет?

Когда таможенную службу объединили с налоговой при Министерстве доходов и сборов Александра Клименка, с целью удержать "кошелек" в одних руках. Их не интересовала работа ни одной службы, ни другой. В момент объединения многие топовые таможенники ушли, потому что не были готовы участвовать в этом. Как показала практика, объединение систем было недопустимым и ошибочным. Можно делать обменными базы данных, что является важным моментом в борьбе с контрабандой и псевдоэкспортерами, но в формате объединения двух разных структур – изначально утопический и неправильный проект.

Сейчас решение провести нынешнее разъединение – большой плюс, и шаг к тому, чтобы таможенники перестали чувствовать себя придатком к налоговой службе. Для таможни это важно.

Но, самое главное, наша служба строится на таможенном кодексе, который, к сожалению, никак не модернизируется. Модернизируйте, делайте изменения, которые позволят упростить многие процессы для бизнеса и противодействовать контрабанде. Но нет, в результате мы делаем одну реформу, вторую, а фундамент не меняем.

Так, и с новой реформой никакие изменения не вносились?

Что-то вносилось, но это миллиметры изменений. В основном, мы пытаемся провести модернизацию внутри – приказами, распоряжениями. Фундаментальной работы по модернизации таможенного кодекса под сегодняшние реалии еще не было сделано. Начать нужно с того, чтобы внести необходимые изменения в таможенный кодекс, провести максимальную IT-модернизацию системы, привнести больше информационных ресурсов, чтобы ускорить работу таможенника, упростить работу бизнеса и минимизировать спекуляции брокеров. Ведь проблема не в старых таможенниках, проблема намного глубже.

Сколько может потребоваться времени на эти изменения?

По моему мнению, от полутора до двух лет. Для эффективного менеджера этого времени достаточно. Но в этом процессе важно полное сотрудничество разных ветвей власти и поддержка со стороны общества. Сейчас много дублирующих функций. К примеру, контролирующих органов, которые работают на таможне, в разы больше самих таможенников. То есть на одного инспектора больше проверяющих, чем помогающих. Из-за этого субъект теряет время при оформлении, а вина ложится на таможню. Количество таких ситуаций нужно свести к минимуму и совместными усилиями делать сервис на таможне лучше.