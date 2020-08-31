Александр Сенкевич: После завершения реконструкции вода из-под кранов в Николаеве будет соответствовать европейским стандартам

Фото: Александр Сенкевич (пресс-служба)

Мэр Николаева Александр Сенкевич — самый молодой из основателей партии "Пропозиция". Сейчас ему только 38, впрочем, он уже прошел непростой путь политической борьбы за успехи города.

После 4 лет противостояния с депутатским корпусом, который, по его словам, "зациклен на партийных или меркантильных интересах", Сенкевич сформировал собственную команду, которую и поведет на выборы 25 октября.

В интервью РБК-Украина Сенкевич рассказывает об основных достижениях на посту, секретах успеха и причинах неудач, а также о планах на будущее.

— Начнем с того, мечтали ли Вы когда-быть мэром?

— В школе я мечтал стать президентом. Сейчас я об этом уже не мечтаю. Мне значительно важнее родной город. Я хочу направить весь свой потенциал на благо Николаева. Меня не интересуют министерства, ведомства и т.д. Управленческая деятельность у нас — вообще неблагодарное дело, этим занимаешься скорее из чувства долга.

Мы часто ставим в пример Сингапур, но там люди, которые работают на госслужбе, получают более высокую заработную плату, чем менеджеры крупных компаний. А у нас в Украине есть мнение, что чиновник должен быть бедным, несчастным и при этом честным. Идейно работать можно, если ты самодостаточен, если построил бизнес до того, пока стал чиновником. Так у меня было. Сейчас я мечтаю, что когда сделаю то, что запланировал для Николаева, оставлю пост городского головы и вернусь в бизнес.

— Вы дважды баллотировались на должность городского председателя. Почему пошли в эту сферу, если она неблагодарная?

— Я решил баллотироваться под влиянием революционных событий. Это был 2014 год, наш городской голова умер и назначили досрочные выборы. В тех политических условиях трудно было стоять в стороне. К тому времени я был непубличным человеком. Вы, наверное, и моего профиля в соцсетях не нашли бы. И пятое место, которое занял, несмотря на мою непубличность — это весьма неплохой результат. Следующие, уже очередные, выборы я выиграл.

— Как с непубличного человека вы смогли стать мэром города? В чем секрет успеха?

— Думаю, особого секрета нет. Видимо, важную роль сыграла репутация, ведь я создал себя сам. Своим характером и настойчивостью обязан матери, которая 35 лет проработала в правоохранительных органах. Она всегда заставляла меня бороться с моим главным врагом — ленью.

При этом, как и многие политики в мире, на выборах я победил не только благодаря личным качествам. Ибо только 30% — это профессионализм и репутация, а остальное — ожидания людей. Многие из этих ожиданий я уже оправдал. Но, чтобы достичь настоящего успеха на посту городского головы, мне нужен еще как минимум один срок, чтобы иметь возможность решить те вопросы, с которыми шел к людям.

— Какие обещания Вы тогда давали жителям Николаева?

— Я не давал много обещаний. В основном речь шла о системных изменениях, которые не касаются конкретного двора или улицы. Я надеялся, что смогу изменить неэффективную систему работы городского исполкома, местной власти. К сожалению, это далось не так легко. Поскольку в городском совете среди 54 депутатов — 26 из "Оппозиционного блока". Они были ко мне в оппозиции. Из-за этого — и к местным проблемам, решение которых я инициировал. В 2017 году они даже объявили мне недоверие, фактически устранив с должности городского головы.

Это произошло в четверг. Мы призвали николаевцев отстоять свой выбор, ведь меня выбрали они, а не депутаты. Когда в воскресенье за 15 минут до собрания, которые должны состояться на Соборной площади, я туда подходил, то увидел, что людей немного. Помню, подумал тогда, что выйду к ним, поблагодарю и скажу, что если нужен только этим местным жителям, то нет смысла бороться за кресло городского головы.

Впрочем, когда я пришел в назначенное время, людей уже было много. 3,5 тысячи николаевцев собрались на площади, несмотря на то, что шел дождь, потому что узнали, что меня отстранили. Меня это вдохновило. Через полгода, выиграв суд, я вернулся на должность городского головы. Бюджет на 2018 год уже был сформирован. Это один из факторов, почему не смог сделать то, что планировал.

Много инициатив, которые мы запустили, были аннулированы как "проекты Сенкевича". Чтобы вы понимали, это закупка транспорта, прокладка троллейбусной линии... В одной из школ стадион достроили до половины и далее городской совет не дал финансирования. Мы реально его только в этом году сможем закончить. В еще одной из школ сняли старый асфальт во дворе, но, как только меня отстранили, депутаты убрали бригаду строителей, оставив учеников на произвол судьбы. Два года люди ходили по ямам, щебню. Это сплошное вредительство, и вредительство не мне, а местным жителям.

— Сейчас у Вас отношения с депутатами наладились?

— Нет, у нас стабильный кризис в городском совете. Проблемы есть, как с депутатским корпусом, так и с исполнительным комитетом. На последнем заседании исполкома я в пятый раз пытался вынести на рассмотрение вопрос электронного билета, который даст возможность экономить бюджетные средства, оптимизирует поездки и создаст комфорт для людей. Но глупость, которая царит в городском совете, мешает внедрять эти инициативы, а следовательно, и развиваться городу.

— Это правда, что у Вас время от времени прямо на заседаниях сдают нервы? Или это не так?

(Улыбается) — Я обычный человек. Поэтому мне действительно трудно, и я очень переживаю каждый раз. И хотя обычно меня трудно вывести из равновесия, но глупость и тупость реально провоцируют. Мой мозг — это мозг компьютерщика, у которого работают правила дискретной математики и логики. Поэтому алогичные вещи, которые противоречат здравому смыслу, меня раздражают.

— Для того, чтобы заручиться депутатской поддержкой, Вы и стали одним из основателей партии "Пропозиция" и собираетесь на выборах вести в Николаевский городской совет свою команду?

— На прошлых выборах со мной зашло только 10 депутатов, этого очень мало. Поэтому крайне важно, чтобы люди, которые голосуют за меня как за мэра, голосовали и за депутатов, которых я веду. Эта каденция показала, что без поддержки городского совета — никак. Надеюсь, что последние 4,5 года противостояния продемонстрировали, что нужно выбирать не идеологические лозунги, а ориентироваться на конкретных людей — профессионалов с хорошей репутацией. Именно такие идут в нашей команде. Часть этих людей уже имеют опыт и понимание, как работает местное самоуправление. Некоторые в политике новички. Но у всех у них горят глаза. И думаю, что если правильно работать, то не погаснут до конца следующей каденции.

— Почему выбрали именно "Пропозицию"?

— На посту городского головы я увидел, что очень часто политика государственного уровня спускается на уровень городских советов таким "регламентом поведения". И депутаты, которые должны решать местные проблемы, используют всеукраинскую идеологию и идут в оппозицию друг к другу. "Высказаться по поводу Минских соглашений или нет?" — по сути, подобные голосования пустые. Они не дают никакого результата, кроме как разделить зал, обострить противостояние. А потом эти бумаги с результатами голосования местных советов, которые поступают в Киев, просто летят в помойку.

"Пропозиция" — демократическая партия, в которой нет ручного управления. У нас горизонтальная структура, при которой все члены имеют право голоса и у каждого регионального представительства есть право вето. У нас нет такого, что все слепо выполняют волю лидера.

"Пропозиция" — это партия, цель которой — развивать местное самоуправление как базовый элемент государства. Мы даже на первом этапе децентрализации уже сумели продемонстрировать эффективность, уже имеем за спиной успешные проекты. Представьте, когда будут реализованы все программные вещи, которые предлагает "Пропозиция", насколько быстро будут развиваться общины. А это и прямое народовластие через местные референдумы, это и выборы судов, и руководителей полиции, это и увеличение на местах налоговых средств. Это будет реальный шаг вперед. Считаю, что реформа децентрализации — одна из наиболее успешных, и ее нужно завершить, отбросив все политические амбиции.

Понимаете, Украина — уникальная страна с точки зрения культуры, национальной идентичности, традиций. Однако мы никак не можем решить тривиальные проблемы, о которых давно забыли наши соседи.

Децентрализация была успешно реализована в Польше. Мы должны идти таким же путем, но сейчас начинают заново изобретать велосипед, обсуждать какие-то новые идеи и механизмы — и процесс снова затягивается.

— Несмотря на все противостояния, есть что-то, чем Вы гордитесь? Что удалось сделать на посту городского головы?

— Самый большой проект, который нам удалось запустить (точнее, вырвать из пропасти, в которую он падал) — это проект реконструкции очистных сооружений водоканала. Его суть — полная модернизация систем водоснабжения и канализации. Проект начинали в 2006 году, но он никак не двигался. С 2016-го мы летим, как на ракете. Специалисты из Европейского инвестиционного банка, с которыми мы сотрудничаем по реконструкции, подтверждают, что наши темпы и качество работ высокие.

После завершения проекта, — а это запланировано на 2022-2023 годы, — мы будем пить воду, которая будет отвечать всем европейским стандартам. А сточные воды у нас должны быть чище, чем вода, которую мы набираем в Днепре.

— А за что стыдно?

— Стыдно за других, стыдно за депутатов. Все решения, которые я принимал на посту городского головы, учитывали интересы горожан. Кто-то может упрекнуть меня за то, что я решил принимать львовский мусор, что это не на пользу обществу. Но это было в то время, когда Львов фактически тонул в хламе. Мы согласились принять отходы на Николаевском полигоне. Во-первых, речь шла о вывозе количества мусора, которое равно однодневной норме Николаева. А во-вторых, быть украинцем — это не просто носить вышиванку и рассказывать, что мы — единая страна. Это означает, что когда в той или иной общине есть проблемы — надо прийти на помощь. Впрочем, ответ на этот вопрос даст избиратель.

— У вас уже есть разработанная программа на следующие 5 лет?

— Да, у нас не только разработана программа. У нас есть ряд проектов для инфраструктурного развития города. Мы хотим завершить обновление общественного транспорта и внедрить стратегию устойчивого развития мобильности. Мы готовы решить наконец вопрос с водой и канализацией, энерго- и теплообеспечением в Николаеве, подготовить к модернизации все основные магистральные теплопроводы.

Конечно, мы планируем и в дальнейшем заниматься благоустройством. Есть ряд парков и скверов, зеленых зон и зон отдыха, которые нужно привести в порядок.

Еще одно очень важное направление, которое намерены реализовать в следующие 5 лет — это привлечение средств из наших портов в город. Но здесь необходима помощь депутатского корпуса Верховной рады. Сегодня Николаев работает как порт. Но тот мизер, который мы от этого получаем, не соответствует убыткам, которые наносит нам портовая инфраструктура.

А деньги есть куда тратить. На протяжении 4 лет я ежегодно провожу встречи с горожанами — на них приходит по несколько сотен человек. Мы обсуждаем проблемы тех или иных микрорайонов. Такие сборы длятся в среднем 2,5 часа: час я отчитываюсь, а остальное время — общение. Еще в прошлом году мы взяли себе за правило вопросы, которые поднимаются на этих встречах, закладывать в бюджет следующего года. Эта программа называется "Сенкевич — рядом", и она дает мне возможность общаться с гражданами не накануне выборов, раз в 5 лет, а постоянно.

— Чем отличаются между собой Сенкевич образца 2015 года и Сенкевич образца 2020-го?

— Я перестал быть фантазером и оптимистом, стал больше прагматиком. Не пессимистом, а именно прагматиком и немного циником. Я получил огромный опыт за 5 лет. Сегодня могу сказать, что понимаю, как работает город. И что мое тогдашнее видение не было таким цельным, как сейчас. И если некоторое время мне приходилось черпать знания и очень быстро обучаться, то сейчас уже могу обучать других.

— В чем Ваше преимущество над конкурентами на выборах? И чем, возможно, Вы им уступаете?

— У меня есть успешные проекты, огромный опыт, наработаны связи с мировыми банковскими институтами, понимание процессов. Есть команда — люди, которые способны обеспечить устойчивое развитие города.

Конкурентам же легко критиковать. Когда в Николаеве происходит что-то плохое: буря; потоп; снегопад; прорвет какой-то коллектор, который лежит в земле 100 лет, а у него срок действия — 25; протекает крыша, которому 30 лет, — то виноват Сенкевич. А все, что хорошее происходит — само собой (улыбается). Такие принципы восприятия и используют для манипулирования мои оппоненты, которые ни за что в городе никогда не отвечали.

— Вы переживаете не только за то, что происходит в Николаеве, а и за то, как, говоря Вашими словами, "сохранить леса Амазонки". Слышал про вашу инициативу заменить бумажный документооборот в горсовете на планшеты. Депутаты восприняли инициативу?

— Действительно, мы огромные пачки бумаги, просто тонны, используем, чтобы печатать проекты решений, которые потом не принимают. А на новую сессию их нужно печатать заново. Это бессмысленное использование бумаги, принтеров, тонеров — будем откровенно говорить — денег налогоплательщиков. За эти средства можно было бы что-то полезное сделать в городе.

Мы купили планшеты, и теперь на каждой сессии все эти проекты решений будут в электронном виде. Нажав кнопку, можно будет со всем ознакомиться. Если это земельный вопрос, можно сразу посмотреть на кадастровой карте. Если кого-то не будет устраивать такая система — пусть готовится к сессии и печатает документы дома, а не за средства николаевцев.

— В свое время Вы были одним из основателей движения "Автобыдло Николаев". Продолжаете следить за тем, как развивается борьба с автопорушниками?

— Я даже туда попадал. И не как основатель, а как нарушитель, который не там припарковался (смеется). Когда инспектировали новую троллейбусную линию, мы запарковались в кармане неработающей остановки. Тогда нас сфотографировали и говорили: "Смотрите, где припарковался Сенкевич". Но то, что остановка еще не была введена в эксплуатацию, мало кто знал и мало кого интересовало. Я не обижаюсь, все же проект работает и людям это полезно.

Я его основал в 2015 году, добавил в группу 50 человек, а потом оставил ее — и группа начала жить своей жизнью. Сейчас там, по-моему, почти 20 тысяч подписчиков. Когда человек паркуется неправильно, как "автобыдло", то это все фотографируют и выкладывают с хэштегом в группу. Нажав на него, можно посмотреть, сколько раз та или иная машина нарушала правила дорожного движения. Люди добавляются, им интересно смотреть, не попали ли они туда. Берут оттуда и интересные автоновости.

— А с парковками в Николаеве как?

—В Николаеве еще до недавнего времени даже не знали, что такое пробки. После бума "евроблях" количество автомобилей увеличилось. Но мы улучшаем транспортную инфраструктуру, поэтому, в отличие от городов-миллионников, у нас пока что с парковками более-менее нормально. Конечно, есть и настоящее "автобыдло", которое может припарковаться в зеленых или пешеходных зонах, на детских площадках.

— Вы когда-то увлекались музыкой, выступали в группе "Тһе naturals". Есть ли сейчас время на музыку?

— Честно говоря, нет. Я и новую гитару себе купил за 5-7 лет до того, как стал мэром, но играл на ней несколько раз. Она лежит сложенная, не трогал ее несколько лет. У меня сейчас новое хобби — сон называется (смеется). И как всегда, на него мало времени, а на другие увлечения — и подавно.

Я, честно говоря, с удивлением смотрю на людей, которые говорят об определенном балансе, о том, что надо держать равновесие между здоровьем, семьей, успехом, заработком и профессиональным ростом.

Решение многих проблем в городе требует постоянных встреч, совещаний, оперативного принятия решений, изучение нового материала. И это важно не только для меня, но и для всех жителей Николаева. И я отвечаю за это перед людьми.