Александр Кучеренко: Налоговой нужно новое видение

4 марта 2021 года президент подписал закон о восстановлении конкурсов на должности государственной службы. Вскоре после этого Национальное агентство по вопросам госслужбы обнародовало перечень кандидатов, которых допустили к конкурсу на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС). На этой неделе началось тестирование претендентов. В интервью РБК-Украина бывший налоговик Александр Кучеренко рассказывает, почему и с чем идет на конкурс, в каких изменениях нуждается служба и как относится к попыткам поднять информационный шум вокруг его имени.

– Почему решили пойти на конкурс?

– Я уделил много времени изучению налоговых систем мира и разработке целостной концепции налоговой реформы для Украины. Убежден, что именно налоговая система является или фундаментом экономического роста, или причиной стагнации экономики страны. Кроме того, я инсайдер – имею практический опыт работы в налоговых органах на уровне среднего звена. Знаю, как работает эта система, знаю ее проблемы и вижу, как ее можно изменить.

К слову, это не первый конкурс, в котором я принимаю участие. Я уже победил во всех этапах конкурса на заместителя главы ГНС, но, к сожалению, мне не сообщили, почему моя победа не привела к назначению на должность. Я не привык отступать и, узнав о конкурсе на руководителя, подал документы.

– Как оцениваете других кандидатов на эту должность?

– Я читал статьи некоторых из них. К сожалению, многие и далее считают, что задача налоговой службы сводится исключительно к фискальной функции наполнения бюджета. Безусловно, это одна из задач, но налоговая система имеет еще и функцию стимулирования экономики, которая мне видится сейчас приоритетной. Гордиться увеличением сборов при падении ВВП, мне кажется, не совсем уместно и даже глупо.

– Как известно, налоговую политику в стране формирует Министерство финансов. Что, в таком случае, может предпринять глава ГНС?

– Так и есть. Но ГНС может по законодательству подавать свое видение, свои предложения реформ. Более того, я считаю, что должна. У меня есть отчетливое видение этих реформ, и я готов убеждать в своей правоте как руководство Кабмина и соответствующих комитетов Верховной рады, так и президента страны, если это понадобится.

– В чем ваши основные предложения в рамках налоговой реформы?

– Не вдаваясь в детали, для которых безусловно недостаточно одной краткой беседы, сосредоточусь на стратегии, на подходе к реформе. Она состоит в изменении цели работы и миссии ГНС. Вместо "собрать побольше налогов" – стимулировать развитие предпринимательства. На мой взгляд, увеличение базы налогообложения намного более выигрышная стратегия, чем увеличение ставок и налогового давления на предпринимателей. Поэтому нужно сокращение ставок налогов и времени на их администрирование.

В основе концепции, которую предлагаю я и команда Совета институциональных реформ, лежит вполне конкретная задача – Украина должна победить в конкурентной битве за капитал, которая сейчас развернулась в мире. В том числе и за капитал наших собственных граждан. А сделать это можно только создав конкурентоспособную налоговую систему. Но не превратившись при этом в налоговую гавань.

Александр Кучеренко (фото из открытых источников)

– Насколько, как вам кажется, нужно снизить ставки?

– Приведу несколько понятных всем предпринимателям примеров. В нашей концепции предусмотрено постепенное сокращение НДС до 15%, налога на доходы физических лиц – до 12%. Обязательно нужно ввести налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Разговоры об этом ведутся давно, к сожалению, есть сильное противодействие со стороны крупного бизнеса. Ставками налогов необходимо стимулировать создание добавленной стоимости, а не сырья, как это делается сейчас на примере сельхозпроизводителей.

Проанализировав обороты частных предпринимателей, я также буду настаивать на том, чтобы убрать и отчётность, и налоги для ФЛП оборотом менее 400 тыс. грн в год.

– Обычно на такие предложения возражают, что снизится объем поступлений. Или что вы легализируете минимизацию налогов через ФЛП.

– Неправда. ФЛП с такими оборотами не участвуют в олигархическому уклонении от уплаты налогов, в стоимость администрирования и контроля таких предпринимателей превышает выгоду от соответствующих поступлений. Это элементарно доказать на цифрах.

Касательно сокращения поступлений – при разумных ставках и постепенном сокращении произойдет детенизация экономики и увеличение уплачиваемых налогов. В Грузии ставки сократили – собрали вдвое больше налогов.

Кстати, еще один важный момент, который у нас не принимают во внимание – сколько стоит администрирование налогов. Мы посчитали, что украинские налогоплательщики переплачивают в 2-3 раза по сравнению с теми же поляками или американцами. У нас сбор 100 долларов налогов дороже, чем в Европе или США.

– Вам сейчас вменяют в вину связи с людьми беглого экс-главы Службы доходов и сборов Александром Клименко, а также с другими фигурантами криминальных расследований. Что вас связывает?

– За годы службы в налоговых органах и работы в Фонде госимущества я, разумеется, сталкивался с сотнями или даже тысячами людей. Самых разных людей. Я был помощником народного депутата, например.

Я никому не являюсь кумом, у меня нет никаких общих бизнес-интересов с теми, кого пытаются ко мне привязать, ни с их родственниками. Это самое главное. Но цель таких материалов не написать правду. Отношусь к этому процессу, как к традиционной в таких случаях войне компроматов в борьбе за должность. Должность, которую многие воспринимают ресурсом – я же считаю ее возможностью для изменений.

– Как относитесь к нынешнему главе ГНС Алексею Любченко, который также подался на конкурс и сегодня является основным претендентом?

– Как к коллеге по цеху, скорее, позитивно. Кстати, как я уже говорил, я подавал годом ранее свою кандидатуру на должность заместителя Алексея Любченко и успешно прошел все этапы конкурса. По непонятной причине контракт со мной не был подписан.

Если одержу победу в конкурсе на должность главы службы, предложу Алексею Любченко должность заместителя. Все-таки у него также есть опыт, он знает эту систему. Но нужно отчетливое видение, желание и воля изменить подход. Мне кажется, что я готов к такой миссии.