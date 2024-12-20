25 років інновацій у стоматології. Інтерв'ю зі співзасновницею Міждисциплінарного дентального центру Анастасією Опанасюк

Стоматологічний ринок сьогодні переповнений сучасними технологіями, але лише небагато клінік пропонують інтегрований підхід до лікування. Міждисциплінарний дентальний центр імені Опанасюка, який цього року відзначив 25-річчя, належить до таких закладів. Протягом чверті століття центр не лише підтримує високі стандарти обслуговування, але й задає нові тренди в українській стоматології. Співзасновниця центру Анастасія Опанасюк в інтерв’ю РБК-Україна розповіла про ключові етапи розвитку компанії, виклики воєнного часу, інновації та майбутнє цифрової стоматології.

— Цього року Міждисциплінарний дентальний центр імені Опанасюка відзначив 25-річчя з дня заснування. Які ключові моменти розвитку ви б виділили за ці роки?

— Так, компанія почала свій розвиток у серпні 1999 року. Саме тоді Юрій та Іван Опанасюки разом із однодумцями заснували Інститут прогресивних стоматологічних технологій (перша назва компанії). На той момент у сфері стоматології це дійсно було інноваційно, адже всі ми пам’ятаємо радянські та пострадянські спогади про похід до "зубного лікаря": страх, неприємний запах, біль…

У 90-х почали відкриватися перші приватні кабінети, які насправді мало чим відрізнялися від державних. Відмінною рисою засновників ІПСТ було бажання вивести стоматологію на новий рівень. Результатом стала велика клініка на Хрещатику, де пацієнтів зустрічав привітний персонал. Кожен лікар був вузькопрофільним фахівцем (а не "майстром на всі руки"), лікування проводилося в комфортній атмосфері та максимально безболісно.

Суттєвою перевагою була і залишається наявність власної зуботехнічної лабораторії (тобто всі види робіт виконуються в одному місці, у замкнутому циклі). Викликом того періоду була відсутність якісних сучасних матеріалів та обладнання. Тому було прийнято рішення розвивати додатковий напрям діяльності – представництво та дистрибуцію передових матеріалів і технологій на території України.

Крім цього, засновники зрозуміли, що якісне лікування неможливе без знань і навичок, тому на базі клініки був відкритий навчальний центр. Лікарі з усієї України нарешті отримали доступ до знань всесвітньо відомих лекторів та професіоналів із вражаючим досвідом.

Звичайно, як і будь-який бізнес у ті часи в Україні, компанія стикалася з різними викликами. Згодом, у 2015 році, ми змінили місце розташування, провели ребрендинг. Зараз у назві нашого центру ми гордо носимо ім’я одного із засновників – Юрія Володимировича Опанасюка, і стоматологічну справу, зі збереженням рівня якості лікувальних послуг і сервісу, ми продовжуємо в цих стінах.

— 25 років — чимало для будь-якої організації. Що, на вашу думку, дозволило клініці залишатися успішною та розвиватися протягом чверті століття?

— У першу чергу – командність у нашій роботі. У нас немає другорядних ролей: від директора до санітарки кожен завжди почутий, і від злагодженої роботи всіх залежить результат, який отримує пацієнт.

Також – бажання розвиватися та аксіома, закладена у "генетичний код" нашого медичного центру: усе має бути виконано на найвищому рівні якості.

Наші пацієнти залишаються з нами ці довгі роки завдяки системному підходу, міждисциплінарному баченню та вимогливості до якості роботи кожного лікаря, який зараз працює в цих стінах. І ще – цікавість. Ми ніколи не "даємо задню" перед складними випадками у пацієнтів. Дуже часто люди приходять до нас, уже не маючи особливих надій на покращення. А ми, спираючись на великий досвід і постійно поглиблюючи свої компетенції, робимо свою справу якнайкраще.

Командність та виклики воєнного часу

— Як війна вплинула на роботу центру? З якими викликами ви зіткнулися, і як їх подолали?

— Звичайно, повномасштабне вторгнення змінило життя більшості українських бізнесів. Але саме в умовах турбулентності бізнес перевіряється на міцність та життєздатність.

Ми, як відповідальна компанія, доклали всіх зусиль, щоб зберегти колектив. До квітня ми не приймали пацієнтів у клініці, але залишалися на зв’язку, координували їх практично по всьому світу. У ситуаціях, де це було можливо, знаходили відповідних лікарів. Після звільнення Київщини ми з радістю відкрили двері для пацієнтів.

Певний час були проблеми з постачанням необхідних для роботи матеріалів. Однак завдяки хорошим стосункам із різними постачальниками та відмінній роботі нашого відділу закупівель наші пацієнти не відчули цього дефіциту.

Найбільшим викликом залишається кадровий голод. Це стосується насамперед молодшого та середнього медичного і сервісного персоналу. З нашого боку ми забезпечуємо співробітникам достойні умови праці, хороший соціальний пакет і гідну заробітну плату. Пошук цих категорій кадрів триває майже безперервно, адже всі розуміють, скільки людей виїхало з України.

В цілому, з початку повномасштабного вторгнення ми зберегли 90% робочих місць, сплатили понад 18 мільйонів гривень податків до державного бюджету та підтвердили акредитацію МОЗ (яку має незначна кількість стоматологічних закладів). Продовжуємо підготовку майбутніх лікарів: цього року відбувся новий набір на інтернатуру.

Популярні послуги та унікальний підхід до діагностики

— Ваша клініка надає широкий спектр стоматологічних послуг. Які напрямки є найбільш популярними серед пацієнтів сьогодні?

— Серед наших постійних пацієнтів однозначно у пріоритеті профілактика стоматологічних захворювань. Ми активно пояснюємо значення якісного догляду за зубами, допомагаємо вибудувати графіки профілактичних візитів і проводимо професійну гігієну як для дорослих, так і для дітей.

Популярними також є напрямки естетичної стоматології та гнатології. Ці два напрями нерозривно пов’язані між собою: високого рівня естетики посмішки можна досягти лише через комплексний підхід — роботу з м’язами, суглобами, поставою, а також забезпечення здоров’я зубів і ясен. Щоб результат був справді якісним, рідко достатньо просто "поставити вініри" — спершу необхідно відновити здоров’я ротової порожнини. А щоб вініри прослужили довго, потрібно вибудувати правильний прикус, попрацювати з м’язами й навіть, що для багатьох є несподіванкою, з поставою.

Ще одним трендом сьогодні є концепція "свої зуби, тільки кращі", тому відбілювання зубів залишається однією з найбільш затребуваних процедур.

— Кожен бізнес прагне відрізнятися від конкурентів, надаючи унікальні послуги. Чим ваш дентальний центр відрізняється від інших? Чи є у вас послуги, які рідко зустрічаються в інших клініках?

— Нашою гордістю є комплексна клініко-функціональна діагностика. Це всебічне дослідження всієї зубо-щелепної системи, яке триває близько трьох годин у кріслі стоматолога. У результаті ми отримуємо повну картину стану здоров’я пацієнта. Після цього проводимо консиліум, на якому лікарі обговорюють усі нюанси проблеми та складають індивідуальний покроковий план лікування.

Далі ми збираємо команду лікарів, яка працюватиме саме з цим пацієнтом, і разом презентуємо результати діагностики та план лікування. Це справді унікальний підхід, адже протокол діагностики розроблений нашими фахівцями, базується на знаннях провідних стоматологічних шкіл світу. Практично кожен пацієнт захоплюється таким високим рівнем кваліфікації та уваги до деталей.

Ще одна наша перевага — наявність усіх необхідних спеціалістів у клініці одночасно. До нас можна приїхати всією родиною — від наймолодших до найстарших — і за один візит пройти консультацію у всіх потрібних лікарів. У сучасному світі, де вільний час — це розкіш, вважаємо це дуже зручним підходом.

Наш центр недарма має назву "Міждисциплінарний": ми тісно співпрацюємо з міофасціальним терапевтом, який працює разом із нами в межах клініки. Міофасціальний терапевт спеціалізується на роботі з м’язами та фасціями — сполучною тканиною, яка вкриває м’язи й органи. Через стрес, неправильну поставу чи перенапруження м’язів фасції можуть втрачати еластичність.

Завдяки спеціальним технікам, таким як масаж, розтягнення чи міофасціальний реліз, терапевт знімає напруження й покращує кровообіг у проблемних зонах. Це допомагає зменшити біль, покращити рухливість щелепи й збалансувати роботу м’язів обличчя, шиї та плечового пояса.

— У пацієнтів часто виникає питання: як обрати надійну клініку та лікаря? На що варто звернути увагу при виборі клініки чи профільного спеціаліста? У чому переваги та недоліки великих стоматологічних мереж?

— Перш за все, я б радила звертати увагу на спеціалізацію лікаря: чим вона вужча, тим більше лікар розвивається у своєму напрямку. Лікар, який одночасно проводить гігієнічні чистки, лікує канали, встановлює брекети та коронки, навряд чи має достатньо часу, щоб глибоко розбиратися в кожній із цих галузей. У нашій клініці кожен лікар виконує лише свої завдання: ортопед, хірург, дитячий стоматолог, ортодонт, гігієніст, пародонтолог, ендодонтист. Таким чином, пацієнтом займається ціла команда спеціалістів. Отже, перший висновок — обирайте не лише лікаря, а й клініку.

При виборі клініки насамперед зверніть увагу на чистоту — у коридорах, санвузлах, кабінетах. Важливе також дотримання санітарних норм: усі інструменти мають бути стерильними, а витратні матеріали — одноразовими. Якщо на столику лікаря лежить багато інструментів та матеріалів у відкритому вигляді, я б точно пішла звідти.

Далі зверніть увагу на документацію, яку ви заповнюєте в клініці, та наявність вашої медичної картки. Договір про надання послуг має юридичне значення для обох сторін. Чесно заповнена анкета про стан здоров’я допоможе мінімізувати ризики ускладнень під час процедур і забезпечити комфорт пацієнта.

Матеріально-технічне забезпечення клініки також важливе. Зручно, коли всі необхідні втручання та процедури можна провести в одному місці. Наприклад, я точно знаю, що рентген, проведений у нашій клініці, буде якісним та інформативним. А якби пацієнту довелося їхати в інше місце для додаткових обстежень, це створило б незручності.

Особливо це актуально під час лікування із застосуванням загального знеболення (наркозу). На щастя, сьогодні МОЗ чітко регламентує перелік устаткування, без якого проведення седації заборонено. Наша клініка відповідає всім цим вимогам і навіть більше — ми маємо власну кисневу станцію.

Перед тим як записуватися на лікування, обов’язково прийдіть на консультацію. Стоматологія — це дуже інтимний процес, і, на мою думку, між лікарем і пацієнтом має бути взаєморозуміння та симпатія.

Щодо мережевих клінік, думки можуть бути різними. Найочевидніша їхня перевага — доступність: вийшов із метро, і ось вивіска "СТОМАТОЛОГІЯ". Але тут важливо розуміти, що в таких клініках складніше контролювати якість виконаної роботи. Так, вони можуть пропонувати нижчі ціни завдяки знижкам на матеріали через великі обсяги закупівель. Однак, за моїми спостереженнями, у мережеві клініки часто наймають лікарів із недостатнім досвідом, які "набивають руку" на великій кількості пацієнтів.

— Сучасні методи лікування постійно вдосконалюються завдяки технологічному прогресу. Які інноваційні методи лікування впроваджуються у вашому центрі? Чим вони відрізняються від традиційних підходів?

— Ми завжди тримаємо руку на пульсі новітніх досягнень у стоматології. Наша клініка та зуботехнічна лабораторія мають у своєму розпорядженні всі необхідні сучасні технології. Зокрема, ми були першими в Україні, хто придбав новітні мікроскопи для лікування зубів Carl Zeiss Extaro. Ви, до речі, знали, що якісне лікування зубів можливе лише під мікроскопом? Саме тому в нас їх чотири.

Також ми першими в країні придбали комп’ютерний томограф із цефалостатом Morita Veraview, який забезпечує високоякісні рентгенівські знімки. Але для якісної інтерпретації знімків недостатньо лише сучасного обладнання — надважливим є професіоналізм наших лікарів-рентгенологів. Ми пишаємося тим, що пацієнтів для діагностики направляють до нас із усього Києва та навіть з області.

Окремо варто згадати цифрову стоматологію, яка поступово стає золотим стандартом у галузі. Наша клініка та лабораторія обладнані високотехнологічними сканерами, фрезерним верстатом, 3D-принтером тощо. Завдяки цьому ми маємо змогу створювати максимально точні та індивідуальні конструкції для пацієнтів у найкоротші терміни.

— Як ви підходите до вибору матеріалів для лікування?

— Ринок стоматологічних матеріалів розвивається дуже швидко, але важливо обирати лише ті, що дійсно варті уваги. Особисто я вже понад 10 років відвідую всесвітню стоматологічну виставку International Dental Show у місті Кельн, Німеччина. Там представлені всі найновіші розробки, які можна протестувати, а іноді навіть отримати прототипи. Наші лікарі також регулярно відвідують різноманітні навчання, де обговорюють не лише методи лікування, а й стоматологічні матеріали.

Хочу підкреслити, що ми ніколи не економимо на стоматологічних матеріалах чи інструментах. Наші лікарі забезпечені всім необхідним для якісного виконання своєї роботи. Адже задоволений і добре оснащений лікар — це одна з основ якісного лікування. А це, своєю чергою, дає перевагу і пацієнту.

Напряму з-за кордону закуповувати матеріали ми не можемо, адже це суперечить законодавству України. Однак ми співпрацюємо з офіційними представниками провідних світових компаній, що гарантує нам доступ до найкращих матеріалів.

— Як підтримуєте розвиток лікарів у команді? Які вимоги до них ставите?

— Однією з ключових умов прийняття лікаря на роботу в нашу клініку є бажання розвиватися. Часто під час співбесіди на запитання: "Які ваші подальші плани розвитку як лікаря?" я чую відповідь: "Загалом усе добре, у мене все виходить, можливо, колись…". Це для нас червоний прапорець, що означає, що нам не по дорозі. Моєю основною вимогою до лікаря є постійний розвиток і захопленість професією, яка читається в очах.

Якщо це новий лікар у команді, ми починаємо з внутрішнього стажування, і завжди з основи клініки — стерилізаційної. Адже лікар, який не знає санітарно-епідемічного режиму, не може вважатися професіоналом.

Ми обговорюємо з кожним лікарем, як новим, так і досвідченим, їхні цілі у розвитку, аналізуємо, що можна вдосконалити. Часто разом підбираємо курси, які допоможуть глибше зануритися в конкретну тему. Після проходження курсів завжди обговорюємо, що нового та цікавого лікар дізнався.

Як компанія, ми, звісно, маємо програму підтримки професійного розвитку співробітників. Це дозволяє лікарям залишатися на передовій стоматології, що є однією з наших ключових цінностей.

Турбота про комфорт пацієнтів

— Комфорт пацієнтів є пріоритетом для сучасних стоматологічних центрів. Які заходи ви вживаєте для зниження стресу та болю? Чи це дійсно важливо?

— Однозначно, психологічний стан пацієнта є важливим для комфортного лікування. Насамперед це стосується атмосфери в клініці. З першого погляду пацієнт може навіть не одразу зрозуміти, що знаходиться в медичній установі. Ми створюємо максимально комфортні умови для перебування пацієнтів.

Під час прийому як дорослий, так і дитина можуть обрати фільм, мультфільм або улюблений канал на YouTube для перегляду, або ж слухати свою улюблену музику. У дитячій кімнаті під час очікування можна малювати, збирати конструктор, дивитися мультфільми чи навіть грати на Xbox.

Ознакою комфортного лікування для нас є той факт, що пацієнти, які під час першого візиту дуже боялися, у яких тряслися руки, а іноді навіть виникала паніка, з часом починають відвідувати нас із задоволенням. Ба більше, деякі заходять просто поспілкуватися. Особливим досягненням для нас є те, що пацієнти настільки розслабляються, що навіть засинають під час процедур. І це стосується не лише дорослих, а й дітей.

— Багато пацієнтів відчувають страх перед стоматологічними процедурами, що впливає на їхній вибір лікування. Яка ваша стратегія взаємодії з такими пацієнтами?

— Коли пацієнт відчуває страх перед стоматологічними процедурами, ми завжди починаємо з невеликих кроків. Спершу проводимо консультацію та огляд, потім переходимо до гігієни, а далі поступово до більш суттєвих втручань.

На жаль, багато людей мають психологічну травму через негативний досвід зі стоматологами в дитинстві, і цей страх часто є непереборним. У таких випадках оптимальним рішенням стає лікування під загальним знеболенням. Це означає, що пацієнт спить, а лікар у цей час проводить усі необхідні маніпуляції. Під наркозом ми можемо виконувати як професійну гігієну, так і найскладніші хірургічні втручання або протезування.

У нашій клініці дотримуються всіх стандартів лікування під загальним знеболенням. Ми маємо власне анестезіологічне відділення, штат кваліфікованих лікарів та медсестер, і не використовуємо виїзні бригади. Ми впевнені в якості препаратів, адже закуповуємо їх у перевірених постачальників. Як я вже згадувала, наше технологічне забезпечення також відповідає найвищим стандартам.

Завдяки цьому ми успішно працюємо навіть із пацієнтами, які мають найсерйозніші фобії. Наш підхід допомагає їм подолати страх і пройти необхідне лікування комфортно та без стресу.

Інновації та цифровізація в стоматології

— Стоматологічна галузь постійно розвивається. Які нові тенденції в стоматології, на вашу думку, будуть формувати ринок у найближчі роки?

— Звичайно, цифровізація буде основним трендом у медицині найближчими роками. Напевно, багато хто вже бачив новини про роботів, які виконують роботу лікарів. Штучний інтелект також поступово входить у стоматологію, але поки що дослідження показують його недостатню ефективність у цій галузі, а іноді й певну заангажованість.

Головною тенденцією, як на мене, була і залишається людяність. Адже лікує не технологія, а люди, до яких приходять пацієнти.

Особисто мені хочеться, щоб поширювався тренд на профілактику та турботу про ротову порожнину. Було б чудово, якби чисті й здорові зуби стали візитівкою наших людей.

— Чи є майбутнє у цифрової стоматології в Україні та за кордоном?

— Цифрова стоматологія розвивається дуже швидко. Якщо кілька років тому цифрові сканери, 3D-принтери, фрезери й подібне обладнання були доступні лише провідним виробникам, то на останній всесвітній стоматологічній виставці вони зустрічалися майже повсюди.

Цифрова стоматологія сьогодні — це не лише коронки. Це також імплантація за шаблонами, елайнери, непряма фіксація брекетів, безліч гаджетів для догляду за зубами.

Радує, що українські клініки цифровізуються швидше й масштабніше, ніж європейські. Наприклад, в Австрії університети мають усе необхідне обладнання — сканери, мікроскопи, аксіографи. Але на практиці це рідко використовується в кабінетах. В Україні ж ситуація протилежна: клініки та лікарі стрімко впроваджують новітні технології, хоча матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів поки що відстає.

Майбутнє однозначно за цифровою стоматологією, але поки вона має залишатися в руках людини, а не штучного інтелекту.

Поради щодо догляду за зубами

— Догляд за зубами важливий на будь-якому етапі життя. Як змінюються рекомендації щодо догляду залежно від віку пацієнта?

— Найважливіша порада — регулярно відвідувати стоматолога, навіть якщо нічого не турбує. Це дозволяє запобігти розвитку захворювань зубів і ясен, а також виявити проблему на ранніх етапах, коли лікування є легшим і комфортнішим. До того ж це заощаджує кошти: чим серйозніша проблема, тим дорожче та триваліше її вирішення.

Коректний домашній догляд теж відіграє важливу роль. В ідеалі лікар має підібрати індивідуальний план, але є загальні рекомендації:

Чистіть зуби двічі на день. Якщо це складно, краще чистити ввечері, щоб знизити кількість бактерій і видалити залишки їжі. Вечірня чистка є найважливішою для здоров’я зубів і ясен.

Використовуйте м’яку зубну щітку або щітку середньої жорсткості. Жорсткі щітки травмують емаль, ясна, а також реставрації, коронки чи вініри.

Не забувайте про міжзубні проміжки. Щітка там безсила, тому обов’язково використовуйте зубну нитку, а краще — йоршики.

— Підтримка благодійних ініціатив сьогодні є важливою частиною соціальної відповідальності. Які ініціативи або проєкти для постраждалих під час війни підтримує ваш центр?

— У нинішній ситуації в Україні ніхто не може залишатися осторонь. Як бізнес, ми пропонуємо спеціальні умови на лікування для військовослужбовців, адже саме завдяки їм ми можемо працювати.

Після деокупації Київщини наш колектив збирав необхідні речі для родин, які постраждали, і ми розвозили їх по селах. Деякі наші співробітники пішли до лав Збройних сил України та захищають наш спокій. Крім того, ми підтримуємо окремі підрозділи ЗСУ матеріально.