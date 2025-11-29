Женское лидерство. Истории лидеров, которые меняют бизнес в Украине

Бизнес в Украине стоит перед вызовом не только выстоять, но и меняться. И одним из ключевых драйверов этих изменений становятся женщины-лидеры. Они руководят компаниями, создают новые бизнесы, развивают инновации, поддерживают команды и сообщества даже в самых сложных условиях.

В спецпроекте РБК-Украина расскажет, как JTI Украина и Postmen выстраивают культуру женского лидерства — не только через гендерный баланс, но и через новое качество управления: ориентированное на ценности, ответственность, устойчивость и развитие сообществ.

Как JTI формирует устойчивую культуру женского лидерства

У JTI Украина 5 из 7 топовых позиций занимают женщины — это результат культуры, в которой главное — компетентность, потенциал и готовность брать на себя ответственность. В компании создана среда, где любой специалист может развиваться, влиять и расти. Эта среда основана на доверии, открытости и поддержке. В JTI внедряются инициативы, которые системно усиливают возможности профессионального и личностного развития. Just a Call Away — часть глобальной кампании She for She, направленной на развитие женского менторства и взаимной поддержки. Это рабочее сообщество, где можно обсудить карьерные вопросы, получить совет, найти ментора или вдохновение для профессионального роста. TOGETHER — глобальная ресурсная группа, объединяющая сотрудников в разных странах. Она создаёт пространство для обмена опытом, развития управленческих навыков, преодоления предубеждений и формирования собственного видения лидерства. Компания давно и последовательно реализует стратегию равных возможностей. Женщины занимают около 45% управленческих позиций благодаря своим компетенциям, опыту и лидерскому потенциалу. Такой баланс влияет на стиль управления: растёт открытость к коммуникации, чувствительность к командной динамике, готовность делиться опытом, в том числе в вопросах ментального здоровья.

Например, после запуска сервиса психологической помощи для сотрудников и их семей 70% активных пользователей оказались женщинами, и своим примером они постепенно распространяли культуру заботы в команде. Отдельное внимание уделяется развитию женщин в традиционно "мужских" сферах. Так, была запущена программа стажировки для женщин, которые стремятся развиваться в продажах. Разнообразие мнений — это преимущество для бизнеса. В корпоративной культуре JTI нет места стереотипам — здесь каждый может свободно высказывать идеи, что способствует принятию эффективных решений и развитию инклюзии. Благодаря этим подходам JTI Украина уже несколько лет подряд входит в рейтинги лучших работодателей по версиям Forbes и New Voice, а также второй год подряд получает признание как одна из ТОП-10 компаний Индекса корпоративного равенства от ГО "Точка опори". "Для меня быть лидеркой сегодня — это сочетать две черты, которые на первый взгляд кажутся противоположными: эмпатичность и жёсткость.

Эмпатия, или "мягкая сила", — это способность слышать, поддерживать, адаптироваться. Женщины-лидеры, как правило, очень внимательны к контексту, к эмоциональному состоянию команды. Я даже получила сертификацию по оказанию первой психологической помощи, чтобы иметь возможность лучше поддерживать команду при необходимости. А жесткость — это собранность даже в критических ситуациях, смелость и способность принимать решения в условиях неопределённости, действовать, не ожидая идеальных условий", — говорит Светлана Шарамок, CEO JTI Украина.

За ее словами, самые сложные решения всегда касаются людей.

"В первые недели войны мы должны были действовать быстро: эвакуация, релокация, безопасность команд. Это были эмоционально тяжtлые моменты. Но не менее сложными были стратегические решения. Инвестировать или поставить всё на паузу? Восстанавливать экспорт или сосредоточиться на внутреннем рынке? Мы решили не останавливаться. Перестроили логистику, запустили новую категорию, модернизировали производство, вернулись на внешние рынки.

Это требовало смелости — не только от меня, но и от всей команды. Потому что каждое такое решение — риск, но одновременно и возможность. Мы решили ею воспользоваться и получили лидерство в крупнейшей категории традиционных сигарет.

Мой главный урок — лидер не обязан знать "правильный" ответ на все вопросы, и не все решения должны быть идеальными. Важно — действовать честно, объяснять, признавать ошибки и быстро реагировать", — добавляет она.

В JTI Украина нет разделения на "мужское" или "женское" лидерство — есть культура доверия, партнёрства и равных возможностей. Компания давно и последовательно придерживается политики равенства, не только гендерного, но и любого другого. Также уделяет внимание теме взаимного уважения: коммуницирует с руководителями всех уровней и сотрудниками о недопустимости дискриминации, обучает пониманию и распознаванию скрытых предубеждений, проводит регулярные опросы для выявления зон внимания.

"Мое послание как к женщинам-лидерам, так и к мужчинам-лидерам — поддерживайте женщин в своих командах, которые имеют потенциал и желание расти. По моему опыту, женщины чаще нуждаются в дополнительном поощрении, чтобы заявить о своих амбициях, чем мужчины. Они чаще сомневаются, готовы ли они, будут ли их всерьез рассматривать на руководящие должности. А самим женщинам — не ждать "правильного момента", чтобы заявить о своих амбициях. Никто никогда не бывает готов на 100%", — резюмирует СЕО компании.

Postmen: женское лидерство, которое держится на смелости и способности начинать заново

История Елены Ведмидь, CEO коммуникационного агентства Postmen, — один из самых ярких примеров того, что означает современное женское лидерство в Украине: действовать там, где другие замирают, создавать новое даже после пережитых потерь и брать на себя ответственность в моменты, которые не предусмотрены никакими бизнес-планами. Ее управленческий путь — это не про линейное карьерное движение, а про внутреннюю трансформацию, произошедшую на грани между страхом и любовью.

"Быть лидеркой в современной Украине означает готовность начинать заново". В её истории этот тезис приобретает буквальное значение. Полтора года назад она возглавила Postmen после внезапной смерти своего мужа Ярослава — основателя агентства. Этот момент стал не только личной трагедией, но и управленческим вызовом, требовавшим немедленных действий.

"Было ли мне страшно? Нет, потому что я не видела другого варианта. Когда один из моих самых больших страхов уже стал реальностью, я перестала бояться чего-либо", — вспоминает она.

Её решение стать CEO не основывалось на уверенности в собственных знаниях или готовности. Напротив — Елена прямо говорит о том, что синдром самозванца преследовал ее годами. Но в момент, когда от нее зависело будущее компании, команды и клиентов, она выбрала не страх, а движение вперед. "Я решила бежать и быть с командой. Я не знала, как быть CEO, но знала, что хочу сохранить и приумножить то, что создавал Ярослав", — говорит она.

Её управленческая философия опирается на внутренний девиз: "между страхом и любовью всегда выбирать любовь". Страх, по словам Елены, парализует и заставляет прятаться в безопасности. Любовь — расширяет горизонты, возвращает ясность и позволяет искать новые пути. Именно любовь — к делу, к команде, к наследию Ярослава — стала для неё движущей силой и опорой в момент, когда вынужденный переход к лидерству сопровождался самым глубоким личным болем.

Её опыт также резонирует со многими украинскими женщинами. В качестве примера Ведмидь приводит историю подруги, которая после собеседования "захотела стать правой рукой руководителя", не заметив, что сама давно стала сильнее тех, кого склонна была идеализировать. Эта история — зеркало для тысяч женщин, которые продолжают недооценивать себя, несмотря на реальные достижения. "Почему даже самые успешные женщины часто соглашаются на второстепенные роли?" — спрашивает Елена и тем самым открывает разговор о глубинных предубеждениях, которые до сих пор формируют поведение украинского общества.

Для нее сила женского лидерства — не в жесткости или безошибочности, а в способности быть присутствующей. В жизни, в бизнесе, в собственных решениях. Это про готовность брать ответственность, действовать, поддерживать, заботиться о команде и создавать пространства, где могут расти новые сообщества. "Когда мы выбираем страх — мы боремся за выживание. Когда действуем из любви — создаём будущее", — говорит она.

Сегодня Postmen продолжает работу, сохраняет команду и развивает проекты. А история Елены Ведмидь стала символом того, что женское лидерство в Украине формируется не через формальные должности, а через действия, которые меняют среду.

"Нам наконец пора понять, что теперь взрослые в комнате — это мы", — добавляет она. Это и есть новая оптика украинского лидерства: зрелость, присутствие, забота, устойчивость и любовь как управленческая стратегия.