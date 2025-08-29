Закупка метадона и бупренорфина. Почему условия нового тендера вызывают вопросы

Что закупает МЗУ

26 августа 2025 в системе Prozorro появилась закупка UA-2025-08-26-012721-a по коду ДК 021:2015 – 33600000-6 "Фармацевтическая продукция". В предмет закупки вошли: метадон (в дозировках 5 мг, 10 мг и 25 мг) и бупренорфин (2 мг и 8 мг). Ожидаемая стоимость закупки – 1,199 млрд грн без НДС.

Особенность закупки в том, что заказчик объединил два разных международных непатентованных названия (МНН) – метадон и бупренорфин – в один предмет закупки.

Подобное объединение различных международных непатентованных названий в одном предмете закупки может создавать помехи для участников и позволяет отвечать требованиям только узкого круга поставщиков. Как следствие – ограничение конкуренции.

Антимонопольный комитет неоднократно отмечал: объединение разных МНН в один лот может искусственно ограничивать конкуренцию, поскольку поставщики, готовые предложить только один из препаратов, автоматически отстраняются от участия.

В частности, еще в 2018 году АМКУ публично обращал внимание на риски подобной практики.

Госуполномоченная комитета Светлана Панаиотиди подчеркивала, что для прозрачности и конкуренции в фармацевтических закупках следует придерживаться принципа: "одна МНН – один лот". По ее словам, объединение нескольких препаратов в рамках одного предмета закупки сужает круг потенциальных участников и создает риски для эффективности торгов.

В АМКУ подчеркивали, что объединение разных МНН в один лот может ограничивать конкуренцию (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, есть примеры обжалования подобных закупок. Например, в тендере UA-2024-03-20-000960-a АМКУ обязал заказчика изменить условия, поскольку сочетание двух лекарственных средств создавало барьеры для участников.

Отсутствие конкуренции

Стоит отметить, что оба МНН в этой закупке (в соответствии с информацией из Государственного реестра лекарственных средств Украины) в Украине представлены двумя производителями – среди которых "Интерхим" и харьковский фармацевтический завод. По сути эти компании (для взаимной выгоды) могут согласовать участие в данной закупке только одного поставщика.

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2021 году (закупка UA-2021-04-23-006041-a). Тогда участие также приняли только эти два производителя.

Во время проведения редукциона первым может сделать свою ставку, участник, который направился на тендер с большей суммой предложения. Соответственно участник, на старте имевший более низкое предложение, имеет возможность сделать ставку последним и удержать свою стартовую победную позицию.

Тогда "Интерхим" в первом раунде не снизил ставку и потерял лидерскую позицию, а во втором раунде снизил сумму предложения на 2 млн. То есть "Интерхим" просто отдал эти торги конкуренту. Прямые доказательства сговора не установлены, однако все свидетельствует именно об этом.

Почему это важно

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" (ГП "МЗУ") неоднократно заявляло, что в своей закупочной деятельности пытается соблюдать принцип свободной конкуренции и осуществляет закупки именно по международным непатентованным наименованиям, а иногда даже разделяет их по дозировке.

Закупка лекарств по международным непатентованным названиям означает, что по предмету закупки указывается именно действующее вещество лекарства, а не его торговое название. Это позволяет закупать более дешевые генерические препараты, которые обладают тем же действием, что и оригинальные лекарства, а также обеспечивает прозрачность и эффективность закупок.

Закон "О публичных закупках" также обязывает заказчиков соблюдать принципы честной конкуренции, а Порядок определения предмета закупки (приказ Минэкономики №708 от 15.04.2020) позволяет разделять закупку на лоты по МНН, форме выпуска или дозировке.

Впрочем, в ситуации с новым тендером, остаются открытыми вопросы: почему закупка наркотических препаратов (Метадон и Бупренорфин) стала исключением? А также, почему у ГП "МЗУ" нет устойчивого правила закупать все необходимые препараты отдельно (и МНН, и дозировку), с целью максимального обеспечения большего количества участников и максимальной экономии бюджетных средств?

Совокупность факторов – объединение различных МНН в одном лоте, ограниченное количество потенциальных поставщиков и опыт сомнительной конкуренции на аукционе – создает риски для эффективности этой закупки.

В отсутствие реальной конкуренции государство может переплатить за лекарства, что противоречит базовой задаче ГП "МЗУ" – обеспечивать экономию и прозрачность в сфере медицинских закупок.

Фактически условия тендера формируют "коридор" для ограниченного круга участников. А в условиях военного положения, когда процедура может состояться даже с одним поставщиком, это открывает простор для согласованных действий производителей и уменьшает контроль за ценообразованием.

Для чего применяются метадон и бупренорфин

Метадон и бупренорфин входят в список основных лекарственных средств ВОЗ и имеют два ключевых направления применения.

Метадон и бупренорфин используются для обезболивания и заместительной поддерживающей терапии (фото freepik.com)

Заместительная поддерживающая терапия (ЗПТ). Это один из главных методов лечения опиоидной зависимости. Пациентам вместо нелегальных наркотиков назначают контролируемые дозы метадона или бупренорфина. Такая терапия снижает тягу к наркотикам, уменьшает риск передозировок и помогает интегрировать пациентов в социальную жизнь.

Кроме того, программы ЗПТ снижают распространение ВИЧ и гепатита C, ведь люди перестают употреблять инъекционные наркотики. В Украине на ЗПТ находятся более 17 тысяч пациентов, и именно эти препараты являются основой государственной программы.

Обезболивание. Кроме лечения зависимости, метадон и бупренорфин используются как мощные анальгетики. Их назначают пациентам с сильными болевыми синдромами, в частности в паллиативной помощи или после сложных операций.

В большинстве стран ЕС и США закупки этих препаратов имеют отдельные прозрачные процедуры, а принцип "одна МНН – один лот" считается стандартом. Именно поэтому отклонение от этой практики в украинских тендерах вызывает вопросы соблюдения конкуренции.