Запрет на выкладку табачной продукции. Что не так с инициативой нардепов и почему бюджет может потерять до 4 млрд грн

Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике 22 мая поддержал внесение в закон "О рекламе" поправки №174. Она предусматривает запрещение выкладки табачной продукции в местах розничной торговли. Сторонники инициативы утверждают, что это позволит снизить количество "спонтанных" покупок табачных изделий, особенно среди молодежи. Производители считают, что на поведение курильщиков эта норма никак не повлияет, в то же время будет способствовать росту нелегального рынка сигарет, который сейчас и так превышает 20%. К чему действительно могут привести подобные изменения – подробнее РБК-Украина.

2 мая 2023 г. Верховным советом в первом чтении был принят законопроект №9206, который вносит комплексные изменения в закон "О рекламе" в части аудиовизуальной рекламы.

При подготовке ко второму чтению группой народных депутатов (среди них – Владимир Вятрович, Ирина Констанкевич, Никита Потураев, Михаил Бондарь, Лада Булах, Владимир Крейденко, – ред.) была зарегистрирована поправка №174, предусматривающая запрет на выкладку продукции табачной отрасли в местах розничной торговли.

В частности, депутаты предлагают запретить размещение табачных и никотиносодержащих изделий в местах продажи "таким образом, чтобы они были видны вне места розничной торговли или потребителям внутри места розничной торговли, за исключением показа продавцом конкретного изделия отдельному потребителю в возрасте от 18 лет по его требованию".

Как известно, два года назад в парламенте уже пытались проголосовать за аналогичную поправку, но ее признали экономически нецелесообразной. В частности, приводился аргумент, что она не отвечает евроинтеграционным обязательствам Украины по регулированию табачных изделий.

Так, профильное законодательство ЕС (Директива №2014/40), которое Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС, не предусматривает такого запрета на выкладку табачных изделий, электронных сигарет в точках продаж.

Кроме того, в подавляющем большинстве стран ЕС, а также в США, Японии и Швейцарии, несмотря на действующие ограничения рекламы табачных изделий, никогда не вводился запрет видимого для потребителя размещения такой продукции в местах розничной торговли.

Зато предложенная поправка представляет собой подражание практике РФ, где запрещена выкладка всех никотинсодержащих продуктов и устройств для их потребления и Беларуси. Также подобные запреты встречаются в Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Хорватии.

Потери бюджета и новые возможности для "теневого рынка"

Следует отметить, что одними из первых против поправки выступили в Ассоциации городов Украины и в Американской торговой палате.

"Этот запрет негативно повлияет на местные бюджеты двумя способами. Во-первых, это розничный акциз на продажу сигарет – 5% от стоимости пачки – который идет в местные бюджеты. И, во-вторых, это единственный налог, который платят представители малого бизнеса, осуществляющих продажу сигарет", – объяснил исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.

В ассоциации "Специализированная торговля" отметили, что указанная поправка была поддержана профильным комитетом ВР без консультаций с бизнес-сообществом и предпринимателями, непосредственно касающимися этого решения.

В то же время по приблизительным подсчетам ассоциации, реализация указанной инициативы приведет к значительным потерям для торговой отрасли – как крупных торговых сетей, так и малого и среднего бизнеса, насчитывающего около 50 тысяч предприятий, из-за необходимости привлечения инвестиций в переоборудование мест торговли и сокращение рентабельности в связи с уменьшением ассортимента продукции.

В ассоциации также добавляют: чтобы продолжать работу таким предприятиям нужно будет закупить новое торговое оборудование, инвестировав минимум 40 тыс. грн на одно место торговли. В условиях войны эта сумма для многих существенная и критическая для продолжения работы бизнеса.

В связи с этим прогнозируется общее сокращение доходности отрасли на 2,5 млрд грн в год. Сокращение рабочих мест в целом по отрасли – на 130–150 тыс. человек. Общие потери государственного и местных бюджетов могут составить около 3,9 млрд гривен в год.

Еще одним негативным последствием в ассоциации называют то, что запрет на размещение товаров в местах их продажи приведет к закрытию торговых программ поддержки ассортимента. Такие программы финансируются производителями и являются львиной частью поддержки минимальной рентабельности торговли табачными изделиями. В случае запрета выкладки, производители лишатся интереса к таким программам и предприятия потеряют около 1,6 млрд гривен в год.

В Институте экономических исследований и политических консультаций доктора экономических наук Игоря Бураковского, где проводилось исследование экономического эффекта от данного запрета, заявляли, что инициатива недостаточно обоснована, не позволит снизить уровень курения и приведет к росту теневого рынка.

Эксперты отмечают: поправка приведет к кризису в торговой отрасли, поскольку инициатива приведет к закрытию предприятий розничной торговли, специализирующихся исключительно на продаже табачных изделий, электронных сигарет, систем нагрева табака (как отдельно стоящих, так и магазинов в торговых центрах).

Компании-члены Европейской бизнес ассоциации также считают, что отсутствие возможности размещения табачных изделий в пунктах продаж будет потенциально способствовать ускорению роста теневого рынка табачных изделий, который уже превышает 20% и лишает бюджет 22 млрд грн в год, из-за сокращения легальных точек продаж (особенно у небольших населенных пунктах, где значительно более низкий уровень вовлеченности контролирующих органов) и упрощение реализации незаконной продукции (например, вне кассы) наряду с легальной.

"Указанное законодательное изменение не сопровождается необходимыми экономическими расчетами и не предлагает механизмов, которые стимулировали бы развитие бизнеса и позволили компенсировать понесенные финансовые потери вследствие введения такого запрета. Также отсутствуют какие-либо меры, которые позволили бы компенсировать существенные потери поступлений в бюджеты всех уровней". из-за снижения уровня бизнес-деятельности", – подчеркнули в EBA.

В свою очередь, Ассоциация ритейлеров Украины в письме к председателю Верховной рады, главе партии "Слуга народа" и руководству профильных комитетов, копия которого есть РБК-Украина, добавляет, что закрытый формат реализации табачных изделий усложнит отслеживание налоговыми и правоохранительными органами "серых" точек реализации подакцизных товаров, что приведет к рискам покупки потребителями именно нелегальной продукции, а это будет оказать еще большее негативное влияние на здоровье населения.

"Итак, учитывая, что установление более жестких правил торговли, которые ограничивают реализацию и осуществляют дополнительную нагрузку на бизнес, будут способствовать выведению части рынка (особенно малый и средний бизнес) в нелегальную торговлю, будут способствовать увеличению расходов на организацию деятельности", – говорится в письме ритейлеров к представителям власти.

Таким образом, если подобные изменения будут поддержаны парламентом в целом, прогнозируется общее сокращение доходности отрасли и рост теневого сектора. В условиях войны, когда каждая гривна важна и бюджет страдает от сокращения налоговых поступлений и дефицита инвестиций, внесение и рассмотрение подобных инициатив могут принести больше вреда, чем пользы.