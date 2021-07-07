Війна на виживання. Чи ефективна вакцина при штамі "Дельта"

Зараз в Європі відзначається поширення штаму "Дельта". Про те, наскільки небезпечний новий вірус і чи ефективна вакцина в боротьбі з ним – в колонці для РБК-Україна розповідає експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.

Ви звернули увагу, що новини про коронавірус давно вже нагадують фронтові зведення: відступаємо з важкими втратами, гинуть невинні люди, не вистачає ресурсів, лікарні переповнені, ми перейшли в наступ - ворог біжить... людство зіткнулося з підступним і небезпечним ворогом, ворогом кожного з нас – без відмінності національності, віросповідання, кольору шкіри.

За минулі півтора року ми всі вже звикли починати новий день з цих новин. Ще місяць тому, здавалося, перемога здобута, світ вакцинується і скоро знову заживемо колишнім життям. Бентежили окремі репортажі з Індії, але це ж далеко, до нас не дійде. А ні, в сучасному глобальному світі все близько і все поруч.

І ось уже в благополучні країни, туди, де офіційно дозволили зняти ковідні обмеження прийшов новий агресивний штам коронавірусу "Дельта", який стрімко поширюється по світу. Оскільки з різних ЗМІ часто надходить суперечлива інформація, фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва проаналізували для вас поточну ситуацію.

Новий агресивний штам коронавірусу з приблизно однаковою швидкістю поширюється по світу, але якщо в багатих державах зростання госпіталізацій і смертей майже не помітний, то країни, які не проводять прищепної кампанії опинилися під серйозною загрозою і показують рекорди добової смертності. Фахівці пояснюють цю різницю темпами і охопленням вакцинації.

У США і Великобританія повністю вакцинували близько половини населення, в Ізраїлі більше ніж 60%, то в Індії — 4%, в Індонезії — 5%. В результаті зростання захворюваності в розвинених країнах супроводжується послідовним зниженням кількості померлих. І в той самий час в Індії та Індонезії рахунок смертей йде на сотні й тисячі осіб в день. Кількість повністю вакцинованих в Україні становить 2.3%. І це — погана новина.

Але є і хороша. Спільні дослідження, проведене спільно ізраїльськими та американськими лікарями, говорить про те, що вакциновані не тільки рідше заражаються коронавірусом, але і в разі хвороби менше заражають оточуючих. Результати були опубліковані у вівторок, 6 липня, в одному з найавторитетніших світових медичних журналів The LANCET Regional Health.

Оскільки Ізраїль є лідером в питанні проведення кампанії з вакцинації, до даних, отриманих в результаті епідеміологічних досліджень, уважно прислухається міжнародне медичне співтовариство. Для моніторингу та прогнозування епідеміологічного та клінічного профілю COVID-19 в Ізраїлі, і формування політики громадської охорони здоров'я створена платформа епіднагляду на національному рівні з індивідуальними даними в реальному часі. Так ось, згідно з новими даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в червні ефективність вакцини проти COVID-19 знизилася до 64%. Раніше цей показник становив 94%. Ефективність щодо тяжкого перебігу захворювання знизилася з 98% до 94%. Що це означає? Що ефективності вакцини в Ізраїлі як і раніше запобігає серйозні захворювання на 94%. Тобто, захист від серйозних захворювань і госпіталізації як і раніше дуже висока.

Експерт в області пацієнт-менеджменту першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман (фото: facebook.com)

Проте ситуація розцінюється як серйозна. Країна, яка зняла недавно всі підступні обмеження, знову готується вводити обов'язковий масочний режим і перевіряти свідоцтво про вакцинацію. Більш того, Ізраїль почав кампанію з підготовки до проведення ревакцинації (отримання третьої дози для двічі вакцинованих), яка планується на початок осені 2021 року.

На думку експертного провідного інфекціоніста центральної клініки Тель-Авіва імені Сураскі (Іхілов) ін. Євгена Качмана: "Вакцина не є гарантією від захворювання, є достатньо випадків зараження вже щеплених людей. Однак, у таких пацієнтів хвороба протікає в безсимптомній або в легкій формі, коли симптоми спостерігаються протягом 1-2 днів. Таким пацієнтам не потрібна госпіталізація, і вже тим більше вентиляція легенів. Інакше кажучи, для держави з рівнем вакцинації понад 60% ковід переходить з розряду небезпечних в розділ звичайної віральної ендемічної інфекції. Значить, для більшості пацієнтів інфекція критичної небезпеки не представляє. Мінімальна кількість важких випадків, в основному у нещеплених людей. Таку ж картину спостерігають наші колеги у Великобританії: більше хворих, але немає критичного зростання госпіталізацій і, тим більше смертей - як це відбувається в Індії чи Росії. Для нещеплених COVID як і раніше представляє реальну і вельми високу загрозу, тим більше, що штам Дельта набагато заразніше, ніж попередні штами.

Підсумовуючи інформацію, медичний директор Першого медичного центру Тель-Авіва др.Юрій Раньков відповідає на найбільш важливі питання, що хвилюють кожного, хто ще не прищепився:

Чи варто робити щеплення? – Безсумнівно! Якщо ви цінуєте своє здоров'я, якщо вам дороги рідні та друзі, які піддаються ризику заразитися від вас, якщо вам, врешті – решт, подобається жити – варто вакцинуватися. При цьому, не можна забувати, що є ряд протипоказань. Тому, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Чи ефективна вакцина? – Ефективна, хоча у різних вакцин різні показники. Це майже напевно захистить вас від важкого перебігу інфекції і більшості ускладнень, що викликаються нею. І з дуже високим ступенем ймовірності захистить від зараження.

Яке щеплення дає 100% гарантію? – Ніяка, в медицині взагалі немає ніяких гарантій. При цьому, ефективність вакцини Pfizer від захворювання, за різними оцінками, зараз становить від 64% до 70%. Ефективність щодо тяжкого перебігу захворювання 94%. (The LANCET Regional Health, 06.07.2021)

Які є протипоказання від вакцинації? – Чутливість до одного з компонентів вакцини (перевіряється лікарем перед вакцинацією); тяжкі алергічні реакції в анамнезі; гострі інфекційні та неінфекційні захворювання; загострення хронічних захворювань. У будь-якому випадку, якщо ви спостерігаєтесь у лікаря, необхідно з ним порадитися. (Дані Міністерства охорони здоров'я Держави Ізраїль)

Які є побічні ефекти? – Почервоніння та біль у місці ін'єкції та збільшення лімфовузлів; підвищення температури тіла, озноб, нудота, відчуття втоми, слабкість; головний, м'язовий, суглобовий біль. Симптоми зазвичай проходять через один-два дні після вакцинації. Вкрай рідко можуть виникати алергічні симптоми. (Дані Міністерства охорони здоров'я Держави Ізраїль)

Хочеться повернутися до початку статті. Людство зіткнулося з підступним і небезпечним ворогом, ворогом кожного з нас – без відмінності національності, віросповідання, кольору шкіри. Єдиний вихід – мобілізуватися і пам'ятати про персональну відповідальність будь-якого не тільки за себе, але і оточуючих.

Не нехтуйте щепленнями. Дотримуйтесь правил гігієни та соціальної дистанції. Гамлетівський вічне питання як ніколи актуальне: пора вирішити, бути чи не бути. Пам'ятайте, кожна людина важлива та унікальна! Бережіть себе і своїх близьких!