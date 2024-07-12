"Война научила рисковать". Как ветеран создал бизнес по производству эксклюзивной мебели

РБК-Украина расспросила о том, как ветерану удалось запустить свой бизнес, с какими трудностями сталкивается сейчас и какие планы на будущее.

Четыре года на фронте закалили характер

В 2015 году Василия мобилизовали. Сначала служил в 27 реактивно-артиллерийской бригаде в должности механика-водителя-крановщика на системе залпового огня УРАГАН, с побратимами прикрывали направления: Марьинка, Авдеевка, Пески. Затем 3 года прослужил на контракте в 44 отдельной артиллерийской бригаде.

"Сначала был наводчиком в противотанковом дивизионе, потом назначили на должность командира пушки (МТ-12 Рапира). Получил ранение в ноябре 2017 года возле села Жолобок Луганской области. Тогда было 4 погибших, 6 раненых, один военный попал в плен. Благодарю своего друга из США, который передал шлем - тот спас мне жизнь", - рассказывает Василий.

Василий Семкив 4 года воевал в зоне АТО (фото из личного архива)

В 2019 году в связи с состоянием здоровья Василию Семкиву пришлось уволиться со службы.

"Ничего не проходит бесследно, и как бы я поначалу не пытался делать вид, что со здоровьем у меня все хорошо, пришлось обращаться за помощью к врачам. Но руки-ноги на месте - это уже хорошо, а со всем остальным можно справиться", - говорит ветеран.

Признается, что во время службы самым трудным для него была разлука с родными, а ко всему прочему можно привыкнуть и приспособиться.

"Я прекрасно понимал, куда и зачем я иду, поэтому и никаких сложностей не возникало. Что касается навыков, которые получил на фронте, то могу отметить, что стал больше рисковать. Потому что начинать бизнес во время войны - это еще тот риск. Значительно быстрее принимаю решение, не откладываю дела на потом, не терплю фальши и подхалимства. На фронте отчетливо проявляются все человеческие качества, как плохие, так и хорошие, поэтому сразу становится понятно, на кого можно положиться, а на кого - ни в коем случае. Ну и ощущение братства - такого в гражданской жизни нет. Все мои лучшие друзья - это мои побратимы", - говорит Василий.

В 2019 году Василий уволился с военной службы (фото из личного архива)

Начало дела без собственных вложений

Василий с 2010 года занимается столярным делом. Раньше собирал мебель в гараже, выполнял небольшие заказы. После увольнения с военной службы встал вопрос, чем заниматься в гражданской жизни.

"Некоторое время занимался реабилитацией, потом пытался найти работу. Но с этим было тяжело. Во-первых, были ограничения по здоровью, во-вторых - все раздражало. С моим партнером Василием Федунчиком мы давно знакомы, поэтому я начал ему помогать выполнять заказы по изготовлению мебели. Я самостоятельно освоил программу по дизайну мебели и так начал работать. Я создаю дизайн-проекты, он просчитывает заказ, производит детализацию и мы вместе собираем изделие и монтируем у заказчика", - рассказывает ветеран.

Василий Семкив и Василий Федунчик (фото из личного архива)

Признается, что первый период все работало по принципу "сарафанного радио", поэтому заказы были нестабильны. Для старта дела практически не вкладывали денег, поскольку некоторые оборудования для производства имели, а небольшим помещением пользовались на бесплатной основе. Как раз перед началом полномасштабного вторжения Василий с партнером решили зарегистрировать собственный бренд и серьезно заняться развитием бизнеса.

"Я отправился на грант от МОМ (Международная организация по миграции - Ред). Там сумма была около 30 тысяч гривен. Не выиграл грант, но получил отличный опыт. Это стало отправной точкой в понимании, что нужно что-то делать для развития дела", - вспоминает Василий Семкив.

Именно в МОМ подсказали предпринимателю идею, как назвать собственный бренд - "ВЕТЕРАНОМЕБЛІ".

"Мы запустили свои страницы в соцсетях, потом отправились на грант от Украинского ветеранского фонда и выиграли почти два миллиона гривен. На них закупили оборудование, арендовали больше помещения, обустроили офис, создали сайт и работаем. Количество заказов увеличивается, мы сейчас в поиске новых работников, ведь только наших рук уже не достаточно. Было тяжело в плане менеджмента, управления финансами, нужно было быстро учиться", - добавляет Василий.

Василий Семкив на производстве (фото из личного архива)

Выигрыш гранта дал толчок к развитию дела

В бизнесе Василию помогает жена - она занимается бухгалтерией, ведет социальные сети, отслеживает информацию о грантовых программах, оформляет заказы и т. д.

"В начале полномасштабного вторжения у нас был разговор один раз о том, уезжаем ли мы куда-то, или мы остаемся в Украине. Василий однозначно ответил, что если мы хотим с детьми, то можем ехать, а он останется. Больше к этому разговору мы не возвращались", - рассказывает Валентина.

Добавляет, что сразу поддержала идею мужа о создании бизнеса, хотя сначала было сложно, ведь рынок был насыщен конкурентами. Ведь пока ее муж был на войне, другие компании активно развивались.

"Выигрыш гранта для нас это был очень большой рывок, потому что для начала бизнеса таких больших своих денег у нас не было. Сейчас мы продолжаем наращивать объемы производства, масштабировать его и развиваться, но еще очень многое нужно сделать", - рассказывает Валентина.

Добавляет, что в развитии бизнеса помогает членство в Ассоциации ветеранов-предпринимателей АТО. С их помощью можно бесплатно получить консультации от ведущих экспертов, также помогают в решении бизнес-вопросов.

"Сейчас очень много возможностей есть для бизнеса. Я постоянно мониторю все гранты, информацию о выставках за границей, но все нужно делать самостоятельно. Есть очень много ветеранов, которые могли бы также открыть свое дело, но они просто не знают, куда обратиться. И это большая проблема", - говорит Валентина.

Валентина помогает развивать бизнес мужа (фото из личного архива)

В планах - линейка мебели для людей с инвалидностью

Компания производит мебель по индивидуальному заказу под каждого клиента.

"Раньше к нам шли охотнее за заказами, потому что мы ветеранский бизнес. А сейчас люди меньше на это обращают внимание, важнейшим критерием является соотношение цены и качества. В этом плане у нас все хорошо, поэтому заказов достаточно. К нам идут ветераны и военнослужащие, потому что солидарны с нами. Для этой категории заказчиков предоставляем скидку в размере 10% на все наши изделия. Также периодически проводим акции и сборы для фронта", - говорит Валентина.

Предприниматели отмечают, что сейчас большая проблема в том, что им нужны люди с опытом, которые понимают, как работать с высококачественными дорогостоящими материалами.

"Мы готовы брать ветеранов и людей с инвалидностью. Готовы учить своих работников, потому что люди без опыта не справятся с этой работой. Это только кажется, что мебель легко крутить, но это дорогие материалы и фурнитура, надо знать, как все собирать. Но тяжело найти квалифицированных работников", - добавляет женщина.

Сейчас компания работает над идеей создания мебели для людей с ограниченными возможностями.

"Многие ребята возвращаются с травмами в свои дома, которые совсем не приспособлены для людей с инвалидностью. В Украине пока практически нет предложений мебели для этой категории клиентов. Но для запуска инклюзивной линейки нам нужны дополнительные инвестиции и немного больше времени, чтобы встать на ноги", - говорит Валентина.

"ВЕТЕРАНОМЕБЛІ" в дальнейшем хотели бы значительно расширить свой бизнес.

"В будущем я вижу наше производство не только в Тернополе, хочу, чтобы были представительства по всей Украине. Также хотели бы выйти на международный рынок. Это наша цель, к которой мы очень стремимся", - добавляет Василий.

"ВЕТЕРАНОМЕБЛІ" хотят запустить линейку инклюзивной мебели (фото из личного архива)