Высокая инфляция в США огорчает долговые рынки, а НБУ неожиданно снижает ставку

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.
Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.
Похоже, что проблема все еще высокой американской инфляции и, следовательно, все более отдаленные перспективы снижения ставок ФРС по настоящему теперь волнуют лишь участников рынков облигаций. На прошлой неделе (11-15 марта) были обнародованы данные индекса потребительских и производственных цен США за февраль. Оба выросли выше консенсус-прогноза, в том числе потребительский - на 0,1 процентного пункта выше ожиданий, то есть на 3,2%.
Целевой уровень потребительской инфляции, установленный ФРС, составляет 2%. В ответ доходности двухлетних казначейских облигаций США прыгнули по итогам недели на 25 базисных пунктов до 4,73% - наивысшего значения с ноября прошлого года. Между тем S&P 500 отступил за неделю всего на 0,1%, а Nasdaq Composite – чуть больше, на 0,7%. Что вполне можно объяснить скорее не опасениями более медленного снижения ставок, а просто некоторой усталостью игроков от их собственного возбуждения относительно сектора высоких технологий и перспектив ИИ.
Однако даже эта усталость и большее желание зафиксировать доходы не очень мешают расти духу авантюризма на рынках. Хорошо известный измеритель рыночных настроений – индекс страха и алчности CNN – сейчас вплотную приблизился к сектору "чрезвычайная алчность". В то же время аналитики Bank of America на прошлой неделе зафиксировали рекордный приток инвестиционных средств в биржевые фонды, воспроизводящие динамику ведущих индексов акций, а также криптовалют. Биткоин, прежде чем снизиться по итогам недели, в четверг достиг рекордной отметки, перевалив за 73 000 долларов. Такой спекулятивный подъем как омут затягивает многих игроков, соблазняя их использовать момент и вкладывать все больше денег. Однако также растет и страх того, что пузырь вскоре может лопнуть.
На этой неделе состоится очередное заседание ФРС, на котором должно быть принято решение о ставках. От заседания не ожидают особых сюрпризов, и ставки, скорее всего, останутся неизменными. Также, вероятно, не изменится средний прогноз участников заседания по снижению ставок в этом году, который составляет 75 б.п. Впрочем, из-за высоких показателей инфляции, да еще и благоприятных для них спекулятивных рыночных настроений, риск неприятных сигналов от центрального банка растет.
Между тем спекулятивный подъем овладел и сырьевыми рынками, где игроки упорно хватались за любые намеки на возможный дефицит, будь то решение китайских медных комбинатов сократить производство из-за нехватки концентрата, или атаки украинскими дронами российских нефтеперерабатывающих заводов, или же повышение Международным энергетическим агентством прогноза спроса на нефть в этом году. Последних двух поводов оказалось достаточно, чтобы цены на нефть Brent впервые с начала ноября перевалили за 85 долларов за баррель. Хотя поврежденные НПЗ не помешают РФ поставлять на экспорт больше сырой нефти. Не может похвастаться надежностью своих прогнозов и МЭА, которое в прошлом году слишком переоценило возможности китайского спроса.
Тем временем украинская инфляция неожиданно стремительно замедлялась зимой, все ближе подбираясь к показателям инфляции в США – 4,3% против 3,2% в феврале. Похоже, это и стало одним из ключевых факторов, наряду с относительно стабильным валютным рынком и лучшей ситуацией с иностранной финансовой помощью, которые привели к решению НБУ снизить в прошлый четверг учетную ставку на 0,5 п.п. до 14,5%, вопреки ожиданиям рынка и аналитического сообщества. До этого сам регулятор прогнозировал неизменную ставку до июля.
НБУ также снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам и ставку по кредитам рефинансирования на 1,50 п.п. – до 17,5%. Это уже повлияло на рынок внутреннего долга, где повысился спрос на длинные бумаги из-за попыток инвесторов зафиксировать текущий уровень доходностей на максимально возможный срок. Ведь после неожиданного снижения ставки доходности ОВГЗ пойдут вниз также гораздо быстрее, чем ожидалось.
В то же время двухнедельное ралли в сегменте украинских евроблигаций остановилось. В нынешние военные времена украинские суверены не слишком часто следуют за глобальными трендами. И в этот раз, скорее всего, сыграло свою роль объявление кредитного агентства S&P о понижении суверенного рейтинга Украины, хотя такое понижение было вполне ожидаемо. Также, возможно, инвесторы вдруг опомнились и решили, что их ожидания от результатов близкой реструктуризации украинских еврооблигаций были слишком оптимистичными. Стоимость государственных еврооблигаций снизилась за неделю в среднем на 2,5% до диапазона 27-34 цента за доллар.
Ослабла и гривна – на 1,7% до 38,8 грн/доллар по официальному курсу и на 1,1% до 38,4-39,0 грн/доллар в крупнейших банках. Кажется, НБУ не был особенно против: объемы валютных интервенций регулятора хоть и резко увеличились на прошлой неделе до 263 млн долларов, впрочем остались ниже среднего показателя февраля.