Віє холодом. Хто взяв під контроль нові корупційні потоки на кордоні

Народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Андрія Холодова підозрюють у спробі отримати контроль над корупційними потоками на митниці. Для цього він може спробувати ініціювати кадрові перестановки на ключових регіональних митницях. Ймовірно, що метою такої ініціативи є заміна нинішніх керівників на лояльних до самого Холодова, який вже давно проявляє інтерес до цього напрямку.

Проти Гетманцева

Кілька днів тому у фракційному чаті фракції "Слуга народу" з'явився пост нардепа Андрія Холодова про проблеми на митниці. За його словами, в той час, як президент, уряд і нардепи шукають гроші на гуманітарну допомогу, через кордон "порожні за документами фури везуть контрабандні сигарети на мільйони євро з України", митниця їх пропускає, а у зворотному напрямку створюються кілометрові черги.

При цьому, за словами нардепа, і до війни проблеми були, але вони впиралися в нездатність комітету прийняти скільки-небудь рішучі заходи проти таких зловживань.

"Ми просто зобов'язані реагувати на ці новини й обставини. Окремі депутати, в тому числі голови комітетів, наставили своїх подільників на посади в митниці – і створюють нам усім величезні проблеми", – написав Холодов, натякаючи, по всій видимості, на Данила Гетманцева, голову Комітету ВР з питань податкової та митної політики, заступником якого є і сам Холодов, і Давида Арахамію.

На його думку, львівські та волинські митники (та їхні куратори) просто не зрозуміли, що таке війна, і сприйняли її просто як можливість додатково збагатиться. У зв'язку з цим, "потрібно терміново піднімати питання про кадри на митниці і тих, то їх там розставляє".

"У тому числі про депутатів, які повинні були навести там порядок за дорученням прем'єра і президента ще до війни, але не зробили нічого, крім розсадження своїх недієздатних людей", – додав він.

Крім ще одного прямого натяку на Гетьманцева, Холодов також додав, що ініціюватиме законопроект про те, що підозра у хабарництві митників та інших під час війни має вести до автоматичного ув'язнення в СІЗО, без альтернативи застави, "тому що це мародерство і заробіток на смертях".

Нові "розцінки"

Тут варто відзначити, що Холодова не вперше зараховують до чиновників, які виявляють інтерес до митних потоків.

Крім того, днями в інформаційних Telegram- каналах з'явилася "довідка" з розцінками різних регіональних митниць, у тому числі із зазначенням імен "кураторів", серед яких – Давид Арахамія, в.о. голови митниці В'ячеслав Демченко, і деякі з його заступників.

Загальний обсяг "поборів" журналісти оцінюють приблизно $10 млн щомісяця або $120 млн на рік, тільки в Одесі і на Закарпатті з контрабандних бусів і вантажівок нібито збирають по $3 млн. Безумовно, достовірність даної інформації повинні ще перевірити правоохоронні органи, але оприлюднення в документі прізвищ побічно може свідчити про те, що "довідку" готували особи, зацікавлені в їх зміні. За даними співрозмовників у парламенті, організацією якщо не підготовки, то як мінімум "зливу" даних займалися люди з оточення Холодова.

Імовірність того, що під час повномасштабного вторгнення Росії у владних коридорах розгорнулося протистояння за право впливати на контрабандні потоки, прагне до 100%. Спрощення бюрократичних процедур, про яке просили волонтери й військові, щоб завозити в країну все необхідне для фронту, медустанов і внутрішніх переселенців, обернулося хаосом і колапсом.

Сотні, якщо не тисячі найменувань безмитних товарів, включаючи легкові автомобілі, просочуються в країну під виглядом гуманітарної допомоги, але в більшості випадків – для цілком комерційних цілей. І бажаючих стояти в цій вузькій шийці, вилучаючи з нього корупційний податок, після початку війни тільки додалося.

Тютюновий інтерес

Андрій Холодов, чиїх дітей хрестила Оксана Марченко, дружина заарештованого за підозрою в державній зраді і сприянню тероризму Віктора Медведчука, людина для митниці абсолютно не чужа. Громадські активісти також називають його "королем тютюнових кіосків", і звинувачують у лобіюванні бізнесу з роздрібної дистрибуції тютюну. Сам нардеп всі звинувачення називає безпідставними.

Крім того, йому приписували авторство поправки, згідно з якою тютюнові продавці (в роздробі) повинні були підвищити мінімальну маржу з 7 до 13%. Оскільки ціни на сигарети в Україні регулюються державою, то таке підвищення маржі мало відбутися коштом тютюнових компаній. Останні відреагували різко негативно, одна з них навіть тимчасово припиняла виробництво. Через можливе зловживання владою Холодов навіть був фігурантом розслідування Нацагентства з попередження корупції.

Схожі ініціативи – тепер уже про скасування максимальних цін на сигарети на період дії воєнного часу – з'явились з боку Холодова вже під час війни, на початку квітня 2022 року. Пізніше в коментарі РБК-Україна він зазначив, що він пропонує лімітувати дозволене перевищення МРЦ порогом в 15%.

У медіа також фігурували звинувачення на адресу Холодова про нібито його причетність до схем контрабанди сигарет з невизнаних "ДНР", і "ЛНР" в Європу. У квітні минулого року Рада нацбезпеки нібито навіть розглядала можливість введення санкцій проти Холодова за контрабандну діяльність.

В останні півтора-два роки Холодов активно просував експертні думки з приводу митної реформи. Більшість його заяв зводяться до необхідності поміняти людей, а не викорінити корупцію в системі. З чого можна зробити висновок, що у народного депутата давно є власні кадри для проведення ротацій.

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Як би не було, цілком можливо, що під час війни може з'явитися чи не наймасштабніший переділ тіньового ринку за новітню історію. Адже $120 млн щорічних корупційних доходів з основних митниць країни – хоча цифра виглядає сильно заниженою.

Набагато важливішою є власне можливість безперешкодно і в необмежених обсягах провозити в обидві сторони кордону будь-які комерційні товари без сплати мит або з мінімальними зборами до бюджету. Близько 400 млрд грн на рік за довоєнними цінами й не менше 150-180 млрд грн недоплачених податків.