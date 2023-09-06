Смертельные "птички". Как в Украине производят дроны для ВСУ

"Каждый самолет – как Роллс-Ройс". Какие дроны собирают молодые предприниматели

В 2021 году украинец Виталий Колесниченко основал стартап Airlogix. Проектировщики быстро начали выходить на иностранные рынки: Участвовали в выставке в США, где ими заинтересовались инвесторы. Одна из западных медицинских компаний хотела доставлять беспилотниками образцы крови.

Однако все изменилось с первых дней вторжения РФ в Украину: компания решила быстро изменить фокус и бросила все силы на изготовление разведывательных и разработку других дронов, которые помогут приближать нашу победу в войне.

Сейчас в помещении предприятия, внешне похожем на обычную мастерскую или цех, работает более 50 человек: от инженеров до специалистов, проектирующих, тестирующих, собирающих и испытывающих дроны. Главное помещение, где после работы проектировщиков создают и физически собирают все элементы дронов – цех композитных материалов.

"Здесь изготавливаются элементы и корпуса беспилотников – их делают из композитных материалов. Используем карбон, кевлар, стекловолокно и другие компоненты. Задача – сделать беспилотники крепкими и в то же время легкими", – рассказывает Виталий Колесниченко, директор и основатель компании.

Видео: Как в Украине производят дроны для ВСУ (youtube.com/РБК-Украина)

Уже после полномасштабного вторжения команда Airlogix разработала и создала сначала разведывательные БПЛА "Гор" для сухопутных войск. Благодаря государственным программам, инициативе Министерства цифровой трансформации и фонда UNITED24, компания смогла получить государственный заказ на изготовление таких беспилотников.

Теперь разведывательным дроном, предназначенным для разведки и корректировки артиллерии на высотах до 3500 метров, уже активно пользуются ВСУ. Радиус действия такого БПЛА – 40 километров. По словам Виталия, такое расстояние позволяет обнаруживать почти всю вражескую артиллерию, средства электронной разведки, средства электронной борьбы. Комплекс с тремя самолетами и наземной станцией стоит 250 тысяч долларов.

В одном из помещений предприятия учредитель компании показывает еще одну разработку – прототип бомбардировщика. Это БПЛА с полезной нагрузкой около 20-25 килограммов. Может лететь в электрическом варианте на расстояние 50-60 километров. На модели-прототипе уже есть номер – YF 0001.

"Если мы его переоборудоваем, то поставим на него двигатели внутреннего сгорания, что позволит летать на более дальние расстояния. Если в одну сторону, он сможет преодолеть до тысячи километров, и если в обе, то 400-450 километров. Скажем, наша аэроразведка обнаружила вражеский склад БК. Дальше сможет отправить туда беспилотник, сбросить на него 20 килограммов взрывчатки. И – бавовна!", – говорит он.

Фото: В цехе композитных материалов производят элементы и корпуса БПЛА (Виталий Носач/РБК-Украина)

На предприятии все БПЛА собирают вручную. Автоматизировать процессы и нарастить масштабы производства помогли бы инвестиции, а это уже будет зависеть от государственных заказов, отмечает Виталий.

"Каждый самолет – это у нас как Ролс-Ройс. Каждый из них собирается вручную. Но если мы будем развиваться, государство продолжит закрывать потребности ВСУ в "птичках" в большем количестве, тогда мы сможем говорить уже об инвестировании средств в автоматизацию всех" процессов. Это будет, когда мы будем знать, какие именно заказы у нас расписаны на год, два или три. Это и уменьшит себестоимость продукции, и увеличит ее количество. И таким образом будет закрывать больше потребностей наших защитников", – объясняет он.

У компании есть еще несколько разработок разных типов БПЛА. В частности, сейчас проектируют дрон-камикадзе, который в перспективе мог бы собрать своими руками и школьник, и человек пожилого возраста – по принципу конструктора. Но чтобы решать более масштабные задачи на фронте, требуются большие мощности и четкие гарантии от производителя. О некоторых других типах дронов, разрабатываемых в Airlogix, пока нельзя говорить публично.

БПЛА совершенствуют по пожеланиям военных

Чтобы научиться управлять беспилотным летательным аппаратом, нужно много практики. Кто-то вступает в ряды ВСУ, уже имея навыки владения дронами. Но и тогда много моментов нужно учить "с нуля": практикуются на дальние полеты, овладевают антидроновыми пушками, учатся летать в экстремальных условиях. Учатся оперативно чинить поломки и беречь "птички" от потерь.

Часто военные учатся около месяца, а затем в течение службы проходят дополнительные экспресс-курсы, чтобы отточить навыки. Но самое главное – это работа в "поле", где защитники отрабатывают все практике. Главный конструктор Airlogix Никита Вострокнутов сам в начале деятельности проводил лекции, где рассказывал о базовых понятиях аэродинамики.

Фото: Инженеры проектируют "птички" с учетом пожеланий защитников (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Самое первое, что нужно – знать, почему самолет летает. Понять сам принцип полета. Без этих знаний в экстремальных случаях на фронте сложно принимать те или иные решения. Также важно знать, как летать в разных условиях. По ветру, против ветра, при разной погоде. Также важно уметь настраивать автопилот и научить самолет делать то, что тебе нужно. Это уже касается части программного обеспечения. Кроме того, надо уметь быстро определить, что именно сломалось в БПЛА, какой степени эта поломка. И оперативно ее устранить, если есть возможность", – рассказывает он РБК-Украина.

Так как на фронте времени на решение таких вопросов обычно мало, и нужно все делать быстро, дроны создают как можно проще для использования. В базовые пакеты в комплекте с военными дронами вкладывают также базовые наборы для ремонта. И тогда часть поломок можно довольно легко устранить, даже не имея какой-либо специализированной квалификации.

"Мы заранее делаем конструкцию более прочной, выносливой к любым условиям. Чтобы в дождь или снег можно было совершить посадку на грунт, траву, на асфальт. Делаем все, чтобы военные могли выполнить свои задачи. Основа того, как мы дорабатываем БПЛА – это фидбек от самих военных. Они нам говорят, что следует улучшить, и мы это делаем", – говорит Никита.

Фото: Все элементы собирают вручную (Виталий Носач/РБК-Украина)

Основной заказчик таких предприятий, как Airlogix – государство. Хотя они и сфокусированы на госзаказах, потребность в БПЛА на фронте – постоянная и острая. Поэтому команда сама параллельно собирает деньги на дроны для одного из подразделений СБУ, которое уничтожило больше всего вражеских танков. На комплекс нужно 5,8 миллиона гривен. Эти потребности возникают буквально каждый день, поэтому в компании призывают не забывать донатить на общую победу.

"Все, что можно представить беспилотного – делается в Украине прямо сейчас"

С прошлого года производство дронов в Украине пошло вперед настолько, что раньше такого невозможно было представить, говорит Виталий Колесниченко. Состоявшийся прогресс он называет большим скачком вперед. Сейчас "птички" для ВСУ производят компании по всей стране.

"То, что было до вторжения РФ и сейчас – это небо и земля. В Украине беспилотников делают очень много, и разного калибра – от малых до больших. От ударных до разведывательных, ретрансляторов. Все, что можно представить беспилотного – делается в Украине прямо сейчас. Наземные, морские дроны, воздушные", – говорит основатель Airlogix.

Он говорит, что очень большую роль в этом сыграло государство. Инициировало, "пушило" разработчиков, чтобы они делали быстрее и качественнее. Для этого в Украине вводили нормативно-правовые акты, постановления. Давали возможность зарабатывать, реинвестировать. И таким образом приближать нашу победу, подчеркивает Виталий.

О том, как Украина начала выпуск дронов для ВСУ, что сейчас делает государство и бизнес для масштабирования их производства и как дроны превратились в одну из ключевых составляющих войны 21 века, РБК-Украина писало ранее.

Фото: Сейчас "птички" для ВСУ производят компании по всей стране (Getty Images)

В Украине производством дронов действительно занимаются уже около 200 компаний, говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, около 40 украинских беспилотников прошли процедуру ввода в эксплуатацию, а компании получают государственные контракты. БПЛА понадобятся в Украине и долгие годы после окончания войны.

"Дронов будет достаточно только тогда, когда Украина будет стоять на границах 1991 года уже не менее 10 лет", – говорил Михаил Федоров РБК-Украина.

Минцифры – один из драйверов запуска рынка дронов в Украине. Они вместе с фондом UNITED24, Генштабом, Минобороны, ГУР приглашали стартапы, производящие или проектирующие оперативно-тактические беспилотные системы, боеприпасы к ним или средства РЭБ. Разрабочиков знакомят с инвесторами, готовыми финансировать лучшие проекты для фронта.

"Никто не мог представить, насколько будет важна роль дронов в этой войне. Они нужны сейчас повсюду. Они дают возможность ситуативной осведомленности. Вы видите, что происходит на поле боя. С дронами вы видите, вы корректируете, находите и уничтожаете. А самое главное – это то, что дроны дают возможность сохранить жизнь наших воинов», – говорит Виталий.

Фото: Чем больше будет заказов, тем быстрее компании автоматизируют процессы и удешевят стоимость производства БПЛА (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разработчики признают, что у России множество относительно дешевых БПЛА, которыми они могут массово бить по нашим городам. Но Виталий настроен оптимистично и говорит, что преимущество все равно будет на нашей стороне.

"Совмещая hardware и sowfware, тысячи людей в Украине ежедневно работают над созданием качественных БПЛА, и их становится все больше. Украина точно будет первой в этом, потому что для этого делается абсолютно все. Есть инфраструктура, есть политическая воля со стороны государства. Я убежден: то, сколько разных дронов у нас производят, должны знать все. Чтобы никому даже в голову не пришла идея напасть на нас снова или продолжать войну. Потому что мы забросаем их дронами. Разными", – добавляет он.

А тем временем тысячи волонтеров по всей Украине собирают деньги на БПЛА для наших защитников. Пока идет война, потребность в дронах каждый день только растет.