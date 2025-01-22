В Украине хотят обложить налогом все посылки из-за рубежа. Почему эта инициатива не актуальна

Гетманцев объясняет, что идея возникла по требованию ряда бизнес-ассоциаций, среди которых Американская торговая палата (ACC), Европейская Бизнес Ассоциация (EBA), Федерация работодателей Украины (ФРУ) и другие. По его словам, цель законопроекта — повышение прозрачности импорта, адаптация к европейским стандартам и поддержка украинских предпринимателей.

Однако действительно ли Украина готова к таким изменениям, и как они повлияют на граждан и работу таможни? Подробнее — в материале РБК-Украина.

Что предусматривает законопроект?

Сейчас пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью более 150 евро (на часть, которая превышает эту цену).

Главное изменение, которое предлагают, — ввести НДС на товары из иностранных интернет-магазинов любой стоимости. На цену свыше 150 евро также будет начисляться пошлина.

Также хотят ввести НДС на обычные посылки от физического лица к физическому лицу дороже 45 евро. То есть если, к примеру, родственник или знакомый за рубежом отправляет вам посылку стоимостью более 45 евро, нужно будет заплатить +20% НДС.

Кроме того, законопроекты предлагают упростить администрирование НДС и ускорить оформление посылок на таможне. Для этого вводится возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом.

Для облегчения администрирования предлагается внедрить систему, аналогичную европейскому механизму IOSS, которая позволяет уплачивать НДС непосредственно поставщиком товаров или платформой.

Как работает система IOSS?

IOSS позволяет иностранным компаниям, которые продают товары в Европейский Союз, регистрироваться в единой точке (one-stop shop) для подачи деклараций и уплаты НДС за товары, поступающие к потребителям в страны ЕС. Товары, продаваемые через маркетплейсы или компании-поставщики, платят НДС по ставкам, установленным в стране покупателя.

Продавцы могут зарегистрироваться в едином реестре и подавать декларации, уплачивая налоги в одной точке, вместо того, чтобы делать это в каждой отдельной стране ЕС. Это значительно упрощает администрирование, снижает бюрократические барьеры и улучшает контроль за транзакциями. НДС взимается до того, как товар попадет к конечному потребителю.

Однако следует отметить, что в ЕС система IOSS является добровольной, и ее внедрение произошло постепенно. Работа над ее запуском длилась много лет, а консультации и торги между странами-членами продолжаются до сих пор. Обязательное применение этой платформы ожидается только к 2027 году, при условии достижения консенсуса между всеми 27 странами-членами. К тому времени система остается опциональной, и далеко не все участники рынка ее используют.

Это означает, что успешный опыт ЕС по внедрению системы IOSS как эффективного механизма администрирования налогов и сборов еще не завершен. Система находится в стадии доработки и адаптации, и ее нынешний функционал нельзя считать окончательным или идеальным. То есть ссылка на европейский опыт в этом контексте может быть манипулятивной.

Что говорят в правительстве

Подобную инициативу активно поддерживают не только бизнес-ассоциации, но и в Кабинете министров. Так, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что за год без обложения таможенными платежами ввезено 51,5 млн штук международных почтовых отправлений.

Проблема, по мнению министра, заключается в том, что на самом деле никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн посылок.

По его словам, в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в "тени". "Условно говоря, в пределах лимита 150 евро необлагаемой стоимости товара у нас завозят все", — сказал министр.

Впрочем, основная проблема заключается в том, как проверить такой объем посылок и сможет ли таможня справиться с этой задачей

Готова ли таможня к таким изменениям?

Новые требования значительно увеличат объем работы таможни. Даже базовый осмотр и оценка стоимости товаров сейчас почти невозможны из-за ограниченных ресурсов Гостаможслужбы.

По словам коллеги Гетманцева по налоговому комитету ВР, народного депутата Ярослава Железняка, в 2023 году в Украину из 51,9 миллиона посылок только 468 тысяч имели стоимость более 150 евро, то есть менее 1% посылок подлежали растаможке. Если таможня начнет обрабатывать все посылки, это создаст серьезный коллапс в системе.

"Таможенные органы и почтовые операторы, просто не будут готовы к такому объему работы, и это приведет к значительным задержкам в доставке. Учитывая предыдущий опыт с другими таможенными реформами, очень важно, чтобы этот процесс был введен постепенно и с учетом реальных возможностей инфраструктуры", — убежден Железняк.

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов также обращает внимание, что таможенная инфраструктура сегодня не способна справиться с нагрузкой, которая возникнет в случае введения нового налога. Поэтому вместо привычных нескольких дней клиентам придется ждать свои заказы несколько недель или даже месяцев. "У таможни нет физической возможности обработать этот объем, исходя из состояния таможенной инфраструктуры. Если увеличить нагрузку на таможенников в 25 раз, то не проверять будут в 25 раз больше. Ничего не изменится", — отмечает он.

Вместе с тем он указывает на сложность и неэффективность действующих процедур уплаты НДС и пошлины. Нынешние схемы, такие как использование "подарков" между физическими лицами, активно используются для обхода налогов, и дополнительное налогообложение может только усугубить эту ситуацию. Поэтому вместо решения проблемы - мы сделаем ее еще больше.

Как это повлияет на украинцев?

Украинцы активно пользуются международными платформами для приобретения доступных по цене товаров. Введение налога на все посылки может существенно повлиять на их бюджет. Например, для многих семей заказ одежды, техники или других товаров за рубежом является возможностью сэкономить, особенно на фоне высоких внутренних цен.

Налог может не только сделать товары дороже, но и уменьшить доступность определенных категорий продукции. Вместо стимулирования внутреннего производства это может привести к еще большей финансовой нагрузке на потребителей.

В этих условиях, по мнению экономиста Алексея Куща, власть должна максимально упрощать режим почтовых отправлений. Стимулируя, тем самым, развитие почтовых и логистических компаний. "Зато начисление пошлины и НДС на посылку ценой от 1 доллара с AliExpress стоит огромных затрат на администрирование этих налогов? Теряется всякий смысл повышения налогов, ведь никаких дополнительных поступлений не будет — сбор и администрирование таких налогов будут стоить дороже, чем сама дополнительная сумма сборов. В этом нет никакой логики", — считает эксперт.

По мнению президента Meest Group Ростислава Кисиля, при такой инициативе количество международных посылок уменьшится минимум на 30-50%, а расходы на администрирование вырастут в несколько раз. А некоторые международные игроки вообще откажутся от выхода на рынок Украины.

"Однако хуже всего то, что такие инициативы будто призваны увеличивать поступления в бюджет, а на самом деле приведут к расцвету контрабанды. Я уже вижу, как снова активизируются "серые" схемы с микроавтобусами на границе. Вместо прозрачных почтовых отправлений с полным tracking'ом, товары поедут в багажниках без всякого контроля", — отметил Кисиль.

Он также указывает, что сегодня почти каждая 20-я посылка - необходимое для армии оборудование, такие как недорогая экипировка, амуниция, дроны и детали к ним. Эта категория товаров также может оказаться под угрозой.

Апеллирует к этому тезису и представитель разведывательной платформы InformNapalm Михаил Макарук, который отмечает, что подобные инициативы создадут еще больше проблем армии, ведь большое количество необходимых для фронта товаров, ввозится именно через международные платформы.

Подобные инициативы могут "похоронить" целый ряд важных отраслей украинского военно-промышленного комплекса, в частности производство радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов и оптики. "Бойцы на фронте смогут забыть о хорошей экипировке и амуниции по адекватной цене", - заявляет Макарук.

Есть ли альтернативы?

Эксперты предлагают рассмотреть альтернативные подходы к регулированию импорта. Например, совершенствование существующих таможенных процедур, не вводя тотальное налогообложение. Это позволило бы избежать лишней нагрузки на таможню и граждан, одновременно обеспечив прозрачность рынка.

В частности, по мнению Нефедова, нужно внедрить Единое окно для зарубежных продавцов, создав отдельную систему, которая не будет блокировать волонтерские отправления. Во-вторых, важно упростить процесс оформления посылок через платформу "Дія" и провести анализ, чтобы понять, в каких сегментах стоит вносить изменения, а в каких расходы превышают доходы. Только после этого можно будет серьезно пересматривать лимиты.

Кроме того, по мнению экс-главы таможни, важно налаживать работу с крупными международными платформами, как Amazon или Alibaba, для открытия складов в Украине или для внедрения механизмов автоматического начисления налогов продавцами. Впрочем, он признает сложность реализации таких изменений в нашей стране из-за ее небольшого рынка и низкой привлекательности для международных компаний. "Это переговоры на годы, но это надо начинать делать уже сейчас", — подчеркивает он.

Алексей Кущ также считает, что правительству целесообразнее направить усилия на контроль "серого" бизнеса и преодоление "тени, вместо внедрения новых налогов.