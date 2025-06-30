Украина должна активно "продавать себя", как ключевое звено обороны Европы

Мы уже начали движение в этом направлении. Потому что в ЕС уже создан Инструмент поддержки Украины (USI), под который выделено 300 миллионов евро из Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Цель — совместное производство вооружений с украинскими компаниями и интеграция украинского ОПК в структуры ЕС. И уже есть первая страна - Дания, которая запускает совместное с Украиной производство ракет и дронов. В частности, в 2025 году Копенгаген выделит 1,2 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия. Всего на сегодня переговоры о совместном производстве ведутся еще и с Францией, Германией, Норвегией и Великобританией.

В своем выступлении на пленарном заседании Форума оборонных индустрий на саммите НАТО президент Зеленский призвал союзников Украины увеличить инвестиции в совместное производство оружия.

"Наш оборонный производственный потенциал превышает 35 млрд долларов США. Это почти 1000 военных средств — от артиллерии до современных беспилотников. Но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования", — подчеркнул глава украинского государства, и добавил, что "все оружие, которое мы производим, станет частью новой, более мощной европейской системы обороны и безопасности".

Общая же картина такова. Подавляющее большинство совместных проектов предусматривает финансирование для изготовления соответствующего вооружения в Украине. Это финансирование предоставляется из бюджетов стран, которые поддерживают Киев. Но на четвертый год войны это уже не просто разовая помощь, а целевое бюджетное финансирование по статье "оборонные расходы". Или же — предоставление кредитов Украине, которые покрываются за счет российских активов.

Однако это не единственный вариант совместного производства. За несколько дней до саммита НАТО Президент Зеленский объявил о запуске программы Build with Ukraine, которая предусматривает экспорт наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы. "Мы будем давать соответствующие технологии и производить в странах-партнерах оружие для нас и для них: дроны разного типа, ракеты и, возможно, артиллерию", — сообщил президент.

Производство вооружения для Украины в Европе выгодно прежде всего ввиду безопасности. Также стоит отметить, что европейским правительствам легче защищать такие статьи бюджетных расходов, ведь речь идет об инвестициях в производство на собственной территории. Одновременно фактически снимается вопрос контроля за использованием средств. Именно поэтому украинские оборонные производители активно регистрируют свои предприятия за рубежом и открывают параллельные линии в Европе, подаваясь на гранты и заказы западных правительств.

Но и производство оружия в Украине является выгодным для Европы, даже за западные средства. Это дешевле. И это быстрее. Ведь европейские лидеры сетуют на медлительность местных производителей, которые сначала хотят получить средства, а потом изготовить продукцию. Тогда как украинцы приходят за деньгами уже с готовым товаром.

"Тонким местом" в массовом производстве дронов хоть в Украине, хоть в Европе, являются многочисленные китайские детали. Наращивание производства дронов в Украине продемонстрировало проблему, связанную с доминированием Китая в этой сфере. Поскольку именно Пекин в основном производит и поставляет батареи и двигатели. В частности, на его долю приходится 85% мирового объема производства аккумуляторов. И поэтому получается, что торговлю с Китаем ведем не только мы, но и Россия.

В этом контексте чрезвычайно актуальна законодательная инициатива Defence City, которая ориентирована на создание специального правового режима государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива предусматривает прежде всего введение Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса — так называемых резидентов Defence City. Этот перечень будет формировать и вести Министерство обороны.

Предприятия, которые получат статус резидентов будут иметь значительные налоговые льготы, которые будут действовать до 1 января 2036 года. При условии реинвестирования они будут освобождены от налога на прибыль.

Также предусматривается освобождение от уплаты земельного налога, налога на недвижимость и экологического налога. В дополнение предприятия из Перечня получат: упрощение таможенных процедур и экспортного контроля для военных технологий; дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса; поддержку в релокации предприятий; и возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.

Отдельно отмечу сохранение всех действующих налоговых преференций для ОПК. Это касается льгот по НДС, ускоренной амортизации, льгот для работников на релоцированных предприятиях и тому подобное.

С принятием пакета Defence City украинская оборонка получит дополнительные мощные стимулы и защиту со стороны государства. Это позволит накопить ресурсы для качественного роста и увеличения объемов производства продукции оборонного назначения. А рост инвестиций со стороны наших партнеров придаст этим процессам еще большую динамику.

Итак, ключевой вывод после Саммита НАТО в Гааге: Украине надо активно "продавать себя", как ключевое звено обороны Европы. Именно так мы сможем ускорить превращение обещаний и планов Альянса в реальные шаги. Шаги, которые будут способствовать не только достижению справедливого мира, но и построению новой и надежной архитектуры безопасности в послевоенный период.