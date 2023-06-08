Табачному и алкогольному рынку хотят вернуть голограмму ЕДАПС: что изменится

Парламент и правительство хотят ввести электронную акцизную марку для табачных изделий и алкогольных напитков, чтобы отказаться от устаревшей бумажной, и одновременно планируется добавить к ней голограмму.

Если такое решение будет принято, оно, конечно, будет обосновано необходимостью борьбы с теневым рынком. Однако эксперты говорят, что на самом деле дизайн марки и наличие или отсутствие на ней голограммы или другого высокотехнологичного защитного элемента не влияет на сокращение теневого рынка сигарет и алкоголя.

Почему внедрение голограмм на фоне подготовки электронной акцизной марки является абсурдом и кто получит прибыль – подробнее в материале.

Секретная голограмма

В конце 2022 года Минфин пригласил на встречу представителей Минэкономики, Фискальной службы и бизнеса – табачные компании и производителей алкоголя, чтобы поговорить о марке с голограммой, представленной им государственным полиграфкомбинатом "Украина". Сейчас все обеспокоены постоянно растущим уровнем нелегального табачного рынка, поэтому наличие голограммы, как было сказано в презентации, направлено на защиту акцизной марки от подделок и таким образом снизить уровень теневого рынка – контрафакта, контрабанды и торговли без уплаты налогов.

В то время, когда проходила встреча, бумажная акцизная марка, которую производители покупали у государства, для табака стоила 9 копеек, для алкоголя – 19 копеек. Во время презентации было объявлено, что марка для табачных изделий с голограммой будет стоить 25 копеек, для алкоголя – 44 копейки. Рост цены почти в три раза вызвал негативную реакцию бизнеса, поэтому на время в правительстве от голограммы отказались. Но не навсегда и не полностью.

В январе этого года появился проект правительственного постановления о повышении стоимости акцизной марки с 9 до 12 копеек (для табака) и с 19 до 32 копеек (для алкоголя). Когда постановление было принято и обнародовано, оказалось, что стоимость марки теперь составляет 16 и 25 копеек соответственно.

И теперь, как стало известно из источников в Кабмине, вдобавок к этому внедрению голограммы вновь реанимированы.

Оборот акцизных марок регулируется двумя постановлениями. Постановление №1251 "Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", было утверждено еще в 2010 году.

Ко второму постановлению имеет доступ ограниченный круг чиновников, поскольку этот документ содержит подробную информацию о защитных элементах акцизной марки.

Именно в это "секретное" постановление правительство планирует внести изменения, чтобы ввести голограмму. Цель – та же: снизить уровень "тени". Однако участники рынка говорят, что это не поможет, наоборот – это станет ударом по рынкам, которые переживают, возможно, самые плохие свои времена.

Оно так не работает

Ассоциация " Укртютюн" отмечает , что внедрение дополнительных защитных элементов на марках акцизного налога должно быть направлено на решение проблем с подтверждением уплаты акциза, а также легальности ввоза и реализации на территории Украины соответствующих подакцизных товаров.

Однако, по данным исследования рынка нелегальных сигарет, которое на постоянной основе производится компанией KANTAR Украина, в феврале 2023 года доля нелегальных сигарет достигла 20,2% от общего объема рынка. При этом более 2/3 нелегальной продукции – сигареты без марок.

"Поддельные марки не являются ни единственным, ни основным фактором, влияющим на динамику нелегального рынка табачных изделий", – говорят в "Укртютюне".

Также в Ассоциации пояснили, что поддельные марки достаточно высокого качества: "Как показывает отечественная и мировая практика, злоумышленники для налаживания печати поддельных акцизных марок с новым защитным элементом нуждаются в среднем 3-4 месяца со дня введения такой марки".

Поэтому если голограмма в чем-то и будет полезна, то лишь в том, что нелегальные типографии будут вынуждены осваивать производство марок с голограммами. Но это только вопрос непродолжительного времени. KANTAR Украина подтверждает, что абсолютное большинство сигарет маркировано именно высококачественными "профессионально" поддельными марками.

"Отечественный опыт свидетельствует об отсутствии прямой корреляции между защищенностью марки акцизного налога и объемом теневого рынка табачных изделий", – говорит генеральный директор "Укртютюна" Наталья Фесюн.

Генеральный директор "Укртютюна" Наталья Фесюн (фото: пресс-служба)

Так, доля нелегальных сигарет выросла с 2,7% общего объема рынка в 2010 году до 8,5% в 2013-м, несмотря на то, что все эти годы на марках были голограммами.

В последний раз новые образцы марок с голографическим элементом были введены правительством в 2013 году. Тогда стоимость марок выросла с 0,055 до 0,142 грн.

"Это должно свидетельствовать о более высокой – по сравнению с предыдущими образцами – степени защиты. Однако в октябре 2013 года был зафиксирован исторический на тот момент максимум доли нелегального рынка – 9,2%", –напомнила Фесюн.

Интересно, что в 2015 году правительство ввело марки без голограммы, и их стоимость снизилась с 0,142 до 0,091 грн. Но средневзвешенная доля нелегальных сигарет в тот год составила 1,7%, а в 2016 году – 1,1% общего объема рынка.

"Совершенно очевидно, что динамика нелегального рынка сигарет в приведенных случаях не испытала заметного влияния от изменения образцов акцизных марок и, в частности, наличия", – считают в ассоциации.

Алина Шолохман, исполнительный директор ассоциации "Укргорілка", сообщила, что доля нелегального алкогольного рынка, по разным оценкам, сейчас составляет 38-40%. По ее мнению, не только защищенность марки, но даже само наличие марки не влияет на теневой рынок.

"Купить поддельную турецкую акцизную марку на алкоголь не проблема", – говорит она.

Шолохман отмечает, что "Укргорілка" последовательно отстаивает свою позицию еще с тех времен, когда голограмма на марках была: она драгоценна, но неэффективна.

"Например, на bag in box (бумажная коробка на 10 литров и больше) вообще марку не клеят. И кто-либо может заказать себе такие коробки через интернет. Так чем поможет голограмма?" – говорят в "Укргорілка".

Шолохман объясняет, что полиграфкомбинат "Украина" печатает акцизные марки, однако сама голограмма является интеллектуальной собственностью третьих лиц (компаний), которым государственное предприятие платит роялти.

"Стоимость голограммы – не то, что идет в государственный бюджет", – объясняет Шолохман.

По данным "Укргорілки", стоимость марки с голограммой может достигать 50 копеек. В 2022 году отрасль заказала более 500 млн. акцизных марок. Несложно посчитать, что речь идет о 250 млн гривен в год или почти 7 млн долларов.

По данным участников табачного рынка, за год в Украине производится примерно 29,5 млрд штук сигарет (условно 1,5 млрд пачек), поэтому если марка с голограммой будет стоить 25 копеек, владелец голограммы будет получать около 370 млн грн или более 10 млн долларов ежегодно.

Парадоксально, но в 2021 году правительство вообще отменило акцизную марку для части винодельческой продукции (для тихих вин).

Таким образом, голограмма отнюдь не способствует сокращению "тени". Все может быть как раз наоборот: повышение стоимости марки приведет к дополнительному удорожанию алкогольных и табачных изделий, уменьшению объемов их производства, уменьшению налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты, а также увеличению объемов нелегальной торговли.

По данным участников табачного рынка, если пачка сигарет среднего ценового сегмента в 2021 году стоила 54,6 грн, то в 2022-м – 65,1 грн, а в 2023-м – уже 75 грн. Нелегальные сигареты при этом значительно и всегда дешевле, потому что с них не уплачиваются налоги и они без акцизных марок или с поддельными, которые также значительно дешевле. Потому хоть какой новый защитный элемент не решает делему "тени" по определению. Аналогичная ситуация и на рынке алкоголя.

Вдобавок к этому из-за изменения дизайна акцизной марки производителям придется перенастраивать технологические процессы – это было сложно, долго и дорого делать в мирное время, а во время войны ситуация будет гораздо хуже.

А если вспомнить, что в это время Верховная рада приняла в первом чтении законопроекты № 8286 и № 8287, предусматривающие введение электронной акцизной марки (Е-акциз) и отмену бумажной акцизной марки как таковой, тогда становится еще менее понятным, для чего нужна голограмма.

Несложно сделать вывод, что правительство, которое чисто декларативно и без реальных расчетов якобы пытается преодолеть теневой рынок, своей цели не достигнет и, предполагаем, даже не думает об этом. Тогда возникает закономерный вопрос – кому же это выгодно на самом деле?

ЕДАПС возвращается

Единая государственная автоматизированная паспортная система (ЕДАПС) – с 2004 по 2016 год в Украине существовал консорциум с таким названием, который занимался производством идентификационных и других документов. Несмотря на слово "государственный", компания была частной, а с государством ее совмещало только то, что правительство и отдельные министерства разрабатывали постановления и приказы, согласно которым почти все документы государственного образца – в том числе и с защитными элементами – вынуждены были использовать все и повсюду (даже там, где у них не было никакой обоснованной потребности), а покупать их можно было только в ЕДАПС. И это при том, что в собственности государства был полиграфический комбинат "Украина", который, собственно, и должен выполнять всю эту работу.

С большими коррупционными скандалами и сопротивлением ЕДАПС накануне внедрения безвизового режима для Украины в странах Евросоюза таки уступил место "Украине". Теперь именно государственный полиграфкомбинат производит паспорта, загранпаспорта и другие документы государственного образца.

По данным собеседников РБК-Украина в правительстве, само руководство "Украины" и является инициатором внедрения голограммы, потому что комбинат печатает акцизные марки.

Как сообщали СМИ , в августе 2021 года Кабмин назначил директором "Украины" Татьяну Бондаренко. Она уже работала на комбинате заместителем директора, но была уволена в 2017 году.

Также она работала в МВД, где руководила направлением изготовления загранпаспортов, чипы в которые в то время поставлял концерн ЕДАПС, имевший в своей структуре компанию "Голография", которая работает по сей день и ведет активную пиар-деятельность, заказывая у СМИ положительные публикации о себе и о своей необходимости .

Однако Бондаренко восстановилась в должности в "Украине" через суд. И почти сразу же после назначения директором – в начале 2022 года она отказалась покупать обложки для загранпаспортов у французской компании Linxens и начала покупать их у компании "Полли-Сервис" на 0,5 евро дороже. Общая переплата за изготовление 1,8 млн паспортов составила 28,8 млн. грн. Цена паспорта для граждан, конечно, также выросла – на 40 гривен.

О "Полли-Сервисе" известно, что она входит в Industrial Innovation Group, которая является реинкарнацией ЕДАПСа. Совладелицей Industrial Innovation Group является бывшая директор ЕДАПСа Ирина Обиденко – подруга Бондаренко. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не скрывал, что имел встречи с основателями компании и приветствовал ее вовлечение в проект "Государство в смартфоне" .

Участники рынка подозревают, что Бондаренко лоббирует введение голограмм на целом ряде документов, а не только на акцизных марках, и покупать эти голограммы она планирует именно у выходцев из ЕДАПС.

"Фактически мы можем наблюдать, как руководство государственного предприятия "Украина" использует методы ЕДАПС, который добивался того, чтобы его продукция покупалась принудительно, несмотря на реальную потребность в том, что они производят", – говорит один из участников рынка.

Другие эксперты сообщают о своей обеспокоенности тем, что изменения в постановление правительства о введении голограммы обсуждаются без участия бизнеса и других ключевых стейкхолдеров.

"Вызывает подозрения и тот факт, что по неоднократным просьбам показать нам данные о себестоимости акцизной марки, полиграфкомбинат "Украина" так никогда и не ответил", – добавляет представитель одной из компаний.