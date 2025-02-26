Центр современного искусства М17 заявил об имущественной схеме руководства Национального союза художников. Что известно

Дом на улице Антоновича, 102-104, принадлежал Киевскому союзу художников, но несколько лет назад оказался в собственности НСХУ. В М17 объяснили, что для –Центр арендовал помещение площадью около 1400 кв м и вовремя платил аренду и коммунальные услуги. Также М17 финансировал все расходы на выставочные проекты художников, которые выставлялись в нем.

НСХУ берет свое начало еще с советских времен и имеет по всей стране много недвижимости в самых престижных местах. И если раньше Союз был государственным учреждением, то с обретением Украиной независимости стал общественной организацией, сохранив за собой всю эту недвижимость.

При этом согласно Уставу Союза, он является неприбыльным, то есть все деньги, которые он получает, должны направляться на поддержку и развитие изобразительного искусства. Но дорогая недвижимость уже не раз становилась причиной различных скандалов. Так произошло и в случае с М17.

Так, в декабре прошлого года руководство М17 узнало, что теперь переговоры об аренде надо вести не с НСХУ, а с ООО "СЕРВИС НСХУ 2022" и ее директором Иваном Магеем, которые уполномочены представлять интересы Союза. По словам представителей М17, Магей сообщил о сокращении договора аренды с 3 до 1 года и повышение арендной ставки, в противном случае помещение, в котором М17 проводит художественные мероприятия, будет сдано в аренду супермаркету.

В М17 заинтересовались, почему НСХУ, деятельность которой должна быть связана с искусством, готова выбросить из своего помещения именно художественную организацию и пустить в него торговую.

Впоследствии М17 стало известно, что еще в 2022 году НСХУ заключила договор займа помещения с ООО "СЕРВИС НСХУ 2022", которая является дочерней компанией самого Союза. Согласно этому договору, Союз отдал в пользование помещение своей же компании, а плата за аренду была чисто символическая - 500 гривен. А "СЕРВИС НСХУ 2022", в свою очередь, хотело сдавать в аренду помещения по рыночной цене. В этой схеме была определенная логика - обеспечивать НСХУ деньгами для своей деятельности.

Однако, как стало известно из открытых источников, если сначала "СЕРВИС НСХУ 2022" принадлежало Союзу на 100%, то впоследствии он продал долю в этой компании адвокатскому бюро "Мизернюк и партнеры". Теперь, имея 30%, это бюро получает деньги от аренды помещения Союза, хотя не имеет никакого отношения к искусству и НСХУ.

Интересен также тот факт, что директор "СЕРВИС НСХУ 2022" Иван Магей является директором Департамента дирекции НСХУ. По крайней мере именно это указано на его странице в Facebook. Кроме того, он называет себя адвокатом и "защитником нарушителя". Таким образом, может быть еще и прямой конфликт интересов, когда сотрудник союза одновременно является директором фирмы, которая принадлежит частично Союзу, частично – другим частным лицам.

Примечательно, что существует по крайней мере еще одна фирма, где пересекаются Чернявский и Магей - ООО "Предприятие по содержанию жилищного фонда". Эта компания на 24% принадлежит Союзу, а остальные 76% - "СЕРВИС НСХУ 2022". Причем конечным бенефициаром ООО "Предприятие по содержанию жилищного фонда" является Чернявский.

Как насчет искусства

Как рассказывают в М17, они вложили в центр миллионы гривен. Там регулярно проводились различные художественные и образовательные мероприятия. За 15 лет здесь было реализовано более 200 художественных проектов, которые посетили более 1 миллиона человек. За время существования институции в ее проектах приняли участие более 1000 художников. Поэтому потеря помещения на Антоновича могла обернуться для М17 прекращением деятельности.

"На самом деле М17 выполняет очень важную роль, ведь мы помогаем художникам и развиваем украинское искусство. Даже во время войны мы даем художникам возможность выставляться, организовываем образовательные проекты. Сейчас это особенно важно, ведь художники выполняют терапевтическую функцию, в наших стенах они работают с детьми, и в наших условиях это - залог выживания нас как нации. Для творческих людей важно творить и делиться своим творчеством с обществом. Несмотря на войну, в январе этого года нас посетили 10 тысяч человек. Во время войны кто-то идет в церковь, а кто-то идет к нам. Союз художников должен быть заинтересован в сотрудничестве с нами. Это помещение, которое мы арендуем, могло бы быть флагманом НСХУ. Союз художников для нас долговременный и важный партнер, и мы на самом деле можем назвать себя образцовым примером деятельности НСХУ, который выступает за ценности, анонсированные этой организацией: искусство, просвещение, развитие", – говорит директор Центра Наталья Шпитковская.

Наталья Шпитковская

По ее данным, только коммунальные услуги обходятся М17 в полмиллиона гривен ежегодно, и это - не считая расходов на свою профильную деятельность. А в прошлом году НСХУ выставило новые условия: увеличение арендных платежей и, кроме того, Центр М17 должен компенсировать НСХУ налоги, в частности, налог на землю. Причем речь шла о налогах за прошлый период. Шпитковская также сообщила, что Центр готов был согласиться на такие условия, но Союз должен был предоставить документы, подтверждающие, что он эти налоги уплатил. Этих документов никто так и не увидел, а речь идет о 700 тысячах гривен.

30 декабря 2024 года Союз направил М17 свой вариант договора, в котором были пункты, о которых ранее не упоминала: о повышении арендной ставки в три раза после завершения военного положения, а также снова об уплате налогов и сроке действия договора на один год с правом на пролонгацию и правом на пересмотр условий.

Кроме того, от М17 требовалось в течение года провести две выставки членов НСХУ, то есть Центр должен был тратить на это свои деньги, но М17 - это центр современного искусства."Мы с радостью предоставим членам Союза возможность выставляться у нас при условии соответствия теме наших проектов и актуальности полученных предложений. Но право выбора остается за нашими экспертами и кураторами, – говорит Шпитковская, – Но требование НСХУ в таком виде создает определенный риск, что она будет навязывать для выставки произведения, которые не укладываются в концепцию Центра. Я подчеркиваю, что мы являемся центром именно современного искусства, а не любого, и мы должны быть независимыми в принятии решения о том, что выставлять. В независимости вся суть такого художественного центра, как М17".

Фактически это означало, что М17 должен оплачивать не только аренду, но и любые прихоти арендодателя. Ранее, говорит Шпитковская, такого не было.

В целом все выдвинутые условия в совокупности означали, что Центр планировали шантажировать каждый год, отмечает директор М17, лишая его возможности планировать свою работу больше, чем на год.

По словам руководительницы М17, обсудить сложившуюся ситуацию с председателем НСХУ Чернявским возможности не было. Он сразу переадресовал вопрос к Магею. Встречи с Магеем велись при участии юристов М17, а впоследствии он отказался обсуждать соглашение и поставил перед фактом, что либо Центр принимает все условия, либо пусть готовит помещение к освобождению.

"НСХУ надо зарабатывать деньги на свое содержание, это понятно. И руководство ищет пути дополнительных доходов. Но действительно ли это хорошая идея, чтобы союз именно художников сдавал свою недвижимость супермаркетам, потому что, как они нам сказали, так значительно выгоднее? Имея такое количество недвижимости, руководство могло бы достичь более значимого результата. Кстати, сколько денег от нашей аренды попадает непосредственно Союзу, а не в чьи-то карманы, мне неизвестно. Я не понимаю, почему руководство НСХУ "взялось" именно за нашу профильную организацию имея огромные выставочные площади по всей Украине", – говорит директора М17.

Шпитковская настаивает на том, что М17 не выступает против НСХУ, но считает, что самому Союзу вредит его собственное руководство.

Между тем М17 получил поддержку художников, ценителей искусства и обычных граждан на страницах своих соцсетей – в Instagram и Facebook:

На днях М17 также обнародовал официальное заявление, в котором призывает всех неравнодушных людей, художников, работников культурного сектора, членов Национального союза художников Украины поддержать ЦСИ М17 в сохранении этой культурной институции и защитить современное украинское искусство и имущество Национального союза художников Украины от непрозрачных схем и коммерческих манипуляций.

"Вскоре состоятся выборы председателя НСХУ. Поэтому, снова встанет вопрос в избрании лица, которое будет нести ответственность за обеспечение прозрачности в управлении имуществом Союза ... Возникает актуальный вопрос о культурной институции ЦСИ М17 и культурной сферы в стране в целом. Играет ли культура должную роль в государстве сегодня? Имеет ли культурная институция право на справедливое существование, или все же произвол и "схемы" являются новой реальностью?" – говорится в заявлении.

Константин Чернявский

Выборы нового руководителя Союза должны начаться в марте и завершиться летом.

Между тем из открытых источников заметно, что Чернявский уже неоднократно спорил с правительством и писал письма президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не повышать коммунальные тарифы, поскольку "сегодня быть художником непросто, потому что только занимаясь творчеством, жить трудно, поэтому надо искать дополнительные варианты, чтобы зарабатывать".

Скандалы с собственностью НСХУ возникают уже много лет. Преимущественно они касаются сознательного нецелевого использования имущества Союза, его уничтожения и отчуждения.

Для контекста

Национальный союз художников Украины (НСХУ) – всеукраинская общественная творческая организация профессиональных художников и искусствоведов. Структура Союза насчитывает 33 областных и территориальных организаций.

Согласно уставу, основная цель деятельности Союза – активное содействие развитию и поддержка широкого круга украинского изобразительного, декоративно-прикладного искусств как неотъемлемой части национальной и мировой культуры, а также защита профессиональных и социальных интересов членов Союза.

Количество членов НСХУ: 4330, включая граждан других государств.

Процедура избрания председателя НСХУ: Высшим органом управления НСХУ является Съезд, который созывается не реже одного раза в четыре года. Во время Съезда делегаты тайным голосованием избирают председателя Союза. В период между съездами руководство осуществляет Совет НСХУ, который также имеет полномочия избирать заместителей председателя и ответственного секретаря.

Согласно пункту 7.3. Устава, имущество и активы Союза являются общей собственностью членов Союза. Право распоряжения имуществом и активами Союза принадлежит Съезду (Конференции) или Правлению (Совету) Союза.

Согласно пункту 7.5. Устава, финансовая деятельность Союза осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Финансовая деятельность, направленная на достижение уставных задач, не рассматривается как предпринимательская или иная прибыльная деятельность.