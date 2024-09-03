Теневой флот. Как Россия обходит нефтяные санкции Запада и борьба Украины с этим вызовом

За первое полугодие 2024 года крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" смогла удержать позиции, хотя и со снижением показателей.

Так, чистая прибыль компании уменьшилась на 34,7%, до $323,8 млн, а EBITDA упала на 32% – до $591 млн. Выручка снизилась на 16,1% до $1,02 млрд. Эти потери связаны с тем, что часть судов компании (до 20) оказались под санкциями.

Однако, учитывая масштаб санкций, такие показатели все же выглядят достаточно высокими, что свидетельствует о двух вещах: способности России адаптироваться к новым условиям и находить лазейки для обхода санкций. Вторая – слишком "мягкие" санкции.

Ограничение цены на российскую нефть

После полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны быстро начали процесс отказа от российских энергоресурсов. Западные государства стремились нанести максимальный ущерб российской экономике, ограничивая ее способность финансировать военные действия.

Министерство финансов США вместе с европейскими партнерами ввели механизм ограничения цен на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, надеясь одновременно снизить доходы РФ и стабилизировать мировые энергетические рынки.

Этот инструмент должен был ограничить цены на уровне $60 за баррель для сырой нефти, $45 для нефтепродуктов и $100 за бензин и дизельное топливо. Кроме того, был введен так называемый "price cap" – ограничение цены на российскую нефть, экспортируемую в страны, не поддерживающие санкции.

Однако этот механизм оказался неэффективным и создал дополнительные риски.

Этот пример лишь подтверждает, как сложно эффективно контролировать санкционные режимы. Как показала недавняя ситуация с российскими нефтяными танкерами, шесть судов, ранее находившихся под санкциями США и Великобритании, смогли возобновить свою деятельность. Это подтверждает, что существующие санкции, первоначально выдававшиеся достаточными для сдерживания России, имеют слабые места, позволяющие избегать полной блокировки экспорта.

"Теневый" флот РФ

Следствием такой санкционной политики стало формирование нового мирового рынка морских перевозок, в котором значительную роль играет "теневой флот" старых танкеров, отключающих маячки, чтобы уйти из системы слежения, что и позволяет России продолжать экспорт нефти в обход санкций.

После российского вторжения объемы перевалки нефти по "теневому" флоту, по данным Vortexa, выросли более чем вдвое, и этот рост был обеспечен именно дополнительной перевалкой российской нефти, комментирует Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего.

"Именно этот экспорт с помощью "теневого" флота в значительной степени позволил обходить западные санкции и сохранить доходы от экспорта нефти, которые были и оставляют основной статьей российского экспорта. И именно эти доходы помогают финансировать войну против Украины", – говорит он.

Вместе с тем Россия успела подготовиться к санкциям и еще задолго до них начала активно скупать танкеры, даже устаревшие, которые при других условиях отправили бы на металлолом.

По словам соучредителя и директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, сегодня Россия использует около 600 танкеров, принадлежащих к категории "теневого флота". Они позволят России зарабатывать на экспорте нефти по меньшей мере 17-18 млрд в месяц, отмечает уполномоченный президента по санационной политике Владислав Власюк.

Амелин отмечает, что по данным Bloomberg, сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи – Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга – Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

Популярным способом перевозки нефти стала схема перевалки с судна на судно (STS), в том числе в Лаконском заливе Эгейского моря. Она позволяет трейдерам смешивать российскую нефть с другими грузами.

"Это особенность рынка морских перевозок и конвенции о свободном передвижении в открытом море вообще", – объясняет Власюк.

Для облегчения экспорта русской нефти по всему миру появлялись новейшие компании, в особенности в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге. К примеру, в конце августа стало известно, что Coral Energy Group объявила об изменении названия на 2Rivers Group после завершения выкупа акций менеджментом компании.

В 2022-2023 годах Соral Energy фигурировала в публикациях западных СМИ как один из самых мощных операторов по продажам российских нефти и нефтепродуктов. По имеющимся данным компания могла оказаться в поле зрения соответствующих органов США, что могло повлечь за собой смену акционеров и названия трейдера.

Подобные компании помогают обходить санкции, совершая сделки в дирхамах или китайских юанях, вместо долларов США. Также Россия активно ищет альтернативные методы страхования и возмещения ущерба.

Крупнейшим пользователем российской нефти, по словам народного депутата Юлии Клименко, является Индия. Сегодня они стали фактически глобальным нефтеперерабатывающим заводом российской нефти, которая затем поставляется в другие страны. Также активными пользователями "теневого флота" России остаются Китай и Турция, добавляет Анатолий Амелин.

"Эти страны руководствуются исключительно своими экономическими интересами и зарабатывают огромные средства на покупки дешевых российских энергоносителей. Более того, политически эти страны являются антагонистами западным странам, которые поддерживают Украину. Соответственно, любые призывы отказаться от сотрудничества с Россией, на мой взгляд, неуместны и не будут восприняты. Нам нужно четко понимать интересы этих стран, и тогда их вовлечение в миротворческий процесс будет более эффективным", – объясняет директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Также Россия продолжила активный экспорт нефти через порты в Балтийском и Черном морях.

По данным Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований, в апреле 2024 года экспорт сырой нефти РФ из Балтики составил 11,8 млн. тонн, сырой нефти РФ из Черного моря – 4,1 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов РФ из портов Балтики составил 3,7 млн тонн, из Черного моря – 3,6 млн тонн.

За май 2024 года: сырая нефть РФ из Балтики – 11,5 млн тонн, сырая нефть РФ из Черного моря – 3,5 млн тонн. Нефтепродукты из портов Балтики – 2,5 млн тонн, с Черного моря – 3,6 млн тонн.

Особо значительный экспорт осуществляется через Балтийское море, что обусловлено меньшим влиянием санкций на этот участок.

Осторожная реакция Запада

В июле 2024 г. Министерство финансов США предложило ввести новые санкции против "теневого флота" российских танкеров, которые используются для обходных схем экспорта нефти. Однако Белый дом выразил серьезные опасения, что подобные меры могут привести к значительному повышению цен на бензин в США.

Об этом сообщала The New York Times, ссылаясь на анонимные источники среди американских чиновников, подтвердивших, что у администрации Байдена существуют серьезные опасения по поводу возможных негативных экономических последствий от расширения санкций.

Сейчас под санкциями США находятся только 20 танкеров, входящих в состав "теневого флота" и перевозящих российскую нефть по ценам, превышающим установленный предел в $60 за баррель.

Это ограничение является частью стратегии для борьбы с обходом санкций, но предложение Министерства финансов США распространить эти санкции на оставшийся "теневой флот" могло бы ограничить их продажу или даже заставить некоторые из этих судов выйти из эксплуатации, что, как ожидается, существенно повлияет на рынок. .

Однако экономические советники президента Джо Байдена выражают обеспокоенность, что такие действия могут спровоцировать резкий рост цен на бензин в США, что в свою очередь негативно повлияет на политическую ситуацию в стране, в частности на предвыборную кампанию президента Байдена. Это опасение связано с тем, что повышение цен на топливо может вызвать социальное недовольство и снизить поддержку администрации на предстоящих выборах.

При этом следует понимать, что если кто-то непосредственно мешает интересам США, санкции вводятся мгновенно.

К примеру, недавно США ввели новый пакет санкций в т.ч. против судов газовозов. Под санкции попали сразу 7 судов. 2 из них недавно заправлялись газом на "Арктик-2". Одно передавало ошибочные координаты в Баренцевом море. И здесь самое интересное. 4 танкера еще ни разу не заходили за газом, они только недавно поменяли структуру собственности и уже получили санкции.

Аналитики считают, что лучшим решением могло бы быть постепенное введение штрафных мер, что позволит минимизировать влияние на рынок и предотвратить резкие скачки цен. Однако эта стратегия пока не получила полной поддержки у администрации Байдена, и вопрос о санкциях остается на стадии рассмотрения.

Вместе с тем, относительно рисков, связанных с возможным повышением цен на бензин в США в результате расширения санкций против российских танкеров, эксперты не считают их слишком высокими.

"Америка может регулировать свой внутренний рынок. Поэтому они могут полностью справиться с этим процессом с помощью налоговой, регуляторной политики, ограничений на экспорт и т.д. Это вопрос исключительно внутренней экономической политики США. Большого негатива на мировом рынке не должно быть. Рынок сейчас саморегулируемый. К тому же Россия в этой сфере не является доминирующим игроком. Она большая, но не доминирующая. И в этом случае ее очень легко заменят другие страны", – говорит Анатолий Амелин.

Как Украина борется с "теневым" флотом Путина

Украина активно взаимодействует с международными организациями и государствами для противодействия теневому флоту России. Основные усилия включают в себя сотрудничество с международными структурами, такими как Европейский Союз и ООН.

Также, в понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Под новыми ограничениями оказались юридические лица, специализирующиеся на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполнявшие заказы в интересах российского ВПК (в частности, ООО "Транспортно-экспедиторская компания Север-Юг").

Уполномоченный президента по вопросам санационной политики также отметил, что в настоящее время власть интенсивно работает с партнерами, чтобы применялись санкции против отдельных судов и судоплавных компаний, а также юрлиц, занимающихся обслуживанием и набором команды на суда и т.д.

"Дополнительно ведем диалоги с разными финансовыми учреждениями, чтобы они подтверждали любые платежи, связанные с нефтью только после тщательного комплаенса. Кроме этого, учитывая возраст и состояние "теневого" флота, — апеллируем к тому, что это создает большую угрозу и для окружающей среде, поэтому многим береговым странам это не нравится. Страны Балтии, Дания уже активно поддерживают нас в этом, усиливаем в этом работу", — говорит Власюк.

В то же время, по словам народного депутата Алексея Гончаренко, Украина должна быть еще более активной в этой борьбе, поскольку это напрямую повлияет на ослабление России и уменьшение ее доходов.

По его мнению, существует ряд инициатив, которые могут помочь ограничить доходы России от нефти. Во-первых, это жесткое соблюдение санкционного режима и наказание за его нарушение, а также запрет на импорт нефти из России и ограничение доступа к западным технологиям для российских добывающих компаний. Во-вторых, диверсификация поставок нефти в каждой отдельной западной стране, чтобы снизить зависимость от России и соответственно снизить ее доходы.

Юлия Клименко также убеждена, что Украина должна делать все возможное для того, что в России значительно удорожала логистика транспортировки этой нефти. "Цена этих ресурсов должна быть очень высока, чтобы западным странам было неинтересно ее импортировать в Европу или в принципе начать ее банить", — добавляет она.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", отмечает важность усиления дипломатического давления с целью не только укрепления санкционной политики, но и перехода к политике тотальной экономической изоляции России.

"Нужно вести серьезное дипломатическое наступление, чтобы побуждать наших международных партнеров не просто к усилению санкционной политики. Пока ее будут только усиливать, Россия найдет другие механизмы обхода санкций. Нужно переходить к политике тотальной экономической изоляции России со стороны Запада, то есть к полному прекращению торговли. Если в одном месте торгуем, а в другом нет — Россия это использует, чтобы обходить санкции под тем или иным видом: продавать один вид продукции или товара как другой, не подпадающий под санкции", — считает эксперт.

Кроме того, украинские спецслужбы и аналитические центры постоянно отслеживают движение российских танкеров, анализируют финансовые и торговые документы, а также сотрудничают с международными партнерами для выявления нелегальных маршрутов. Важной частью стратегии есть разработка и внедрение новых технологий для выявления и отслеживания "теневых" танкеров. Это включает в себя современные системы мониторинга и участие в международных проектах по развитию технических средств контроля за морскими перевозками.

Украина также усовершенствует национальное законодательство для борьбы с обходом санкций. Это включает ужесточение требований к финансовым учреждениям, увеличение штрафов за нарушение и поддержку международных инициатив по усилению санкций против российского флота.

В то же время, ослабить возможности российского "теневого" флота Украине самой нужно ввести санкции против него и усилить работу на дипломатическом направлении, чтобы по нашему примеру следовали другие страны, подчеркивают эксперты.

"Санкций с нашей стороны действительно нет, но мы и не смогли даже теоретически навредить этому теневому флоту, поскольку эти суда не используют украинские порты, не пользуются украинской финансовой и банковской системой. Это был бы более символический жест. У наших партнеров гораздо большие рычаги и поэтому, прежде всего, больше работать с партнерами", м комментирует Сергей Куюн.

Анатолий Амелин также добавляет, что Украина на глобальной арене не является страной, определяющей политику, в то же время Украина является страной, которая работает с определяющими ее странами.

"Есть разнообразные коалиции, которые помогают нам закрывать небо, обеспечивают поставки самолетов. Считаю, что Украина могла бы стать инициатором создания коалиции против теневого флота России. И начать эту коалицию Украина могла бы с более жестких персональных санкций в отношении судов, перевозящих нефть, к владельцам этих судов, в компании, которые контрактуют эти суда, в порты, которые принимают такие, их владельцев", - отмечает он.

Эксперт энергорынка Геннадий Рябцев напоминает, что в Украине уже есть международная группа Ермака-Макфола, где специалисты анализируют эффективность введенных санкций и предлагают меры по их усилению.

"Деятельность этой комиссии достаточно эффективна, хотя в контексте усиления эффективности в отношении санкций против "теневого" флота РФ можно было бы усилить работу", — убежден Рябцев.

Юлия Клименко добавляет, что работа над подобными санкциями "филигранна", ведь предполагает огромную аналитическую работу по выявлению всех заинтересованных сторон. Только в таком случае это будет эффективно.

По мнению Гончаренко, Украина должна ввести санкции против конкретных российских танкеров, ведь страна является основным бенефициаром российских проблем и потерь. Он также отмечает, что вместе с европейскими парламентариями и конгрессменами обращался к Верховному представителю ЕС и другим международным лидерам с требованием ввести санкции против олигархов и публичных лиц, поддерживающих агрессию России.

По данным Bloomberg, сейчас шесть веских долей по обходу санкций обеспечивают компании Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading, Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

В целом же эксперты резюмируют, что противодействие поставкам нефти "теневым" флотом не простая задача. Но уже ясно, что действующих санкционных механизмов недостаточно.

"В конце концов, это борьба не только с российским серым экспортом, это вопрос противодействия всем террористическим режимам, которые несут угрозу многим странам, и, возможно, вообще современному мировому порядку. Поэтому механизмы санкций нуждаются в расширении и совершенствовании", — резюмирует Андриан Прокип.