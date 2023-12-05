Тепло и выгодно. Почему стоит задуматься о модернизации системы отопления на предприятии

Обычно в контексте подготовки к зиме и холодам, говорят готовь сани летом, то есть запасайся дровами, утепляй помещение, заменяй окна. Но если речь идет о модернизации системы отопления (замены оборудования, отладки), то начинать подготовку нужно как раз во время старта отопительного сезона. Почему так? Какие особенности имеют проекты по отоплению, рассказываем во втором материале спецпроекта "Как уменьшить потребление энергоресурсов на предприятии".

Чтобы оценить потери тепла, систему отопления нужно запустить и протестировать. А происходит это как раз во время отопительного сезона. В это время следует приглашать экспертов по энергоэффективности YASNO Energy Efficiency, чтобы они смогли оценить состояние существующей системы отопления и предложить решения для ее замены или усовершенствования. Ведь проводить такие действия в отопительный сезон и оставить работников и помещения без отопления, совсем не подходящий вариант.

Уже потом, когда система отопления отключается в теплое время, можно начинать реализацию проекта модернизации системы отопления (снимать старое оборудование и устанавливать новое).

Проекты отопления достаточно индивидуальны, поскольку каждое предприятие имеет свою специфику, структуру. Поэтому в каждом конкретном случае могут использоваться другие технологии.

Как мы знаем, тепловая энергия передается тремя путями:

теплопроводность

конвекция

радиация

Например, если предприятие имеет цеха с высокими потолками, то в таком случае лучше использовать отопительные приборы ориентированные на радиационный теплообмен поскольку он позволяет не прогревать "лишнее" пространство.

Большие потери энергии на транспортировку теплоносителя можно наблюдать на крупных предприятиях, где протяженность магистральных теплосетей может превышать 10 км. Для таких предприятий предпочтительным вариантом может быть децентрализация системы отопления, когда в отдельных цехах устанавливается собственный источник тепловой энергии, как вариант это может быть электрокотел. В таком случае происходит замещение энергоресурса, ведь обычно такие предприятия используют для обогрева газа. Такие решения позволяют экономить миллионы гривен.

На некоторых предприятиях идеальным может быть решение использования тепловых насосов. Если, например, предприятие в рамках технологического процесса сбрасывает излишнее тепло в атмосферу, то его можно перенаправить в тепловые котлы. Таким образом, и достигается экономия энергоресурсов.

Также можно рассмотреть вариант рекуперации в комбинации с компрессорным оборудованием. Компрессоры при производстве сжатого воздуха производят много тепловой энергии, которую можно использовать для системы горячего водоснабжения и в качестве первой степени нагрева для системы отопления.

В общем, проекты по модернизации систем отопления могут длиться от 3-6 месяцев до года, возможно и больше, зависит от масштабов предприятия.

Как осуществляется реализация проекта по модернизации системы отопления?

Составляется тепловой баланс (эксперты YASNO Energy Efficiency исследуют действующую систему отопления на предприятии и предлагают решения, которые могут позволить снизить потребление энергоресурсов).

Определяется основное техническое решение (в процессе осмотра может возникнуть несколько предложений по усовершенствованию системы отопления, затрагивающих различные виды оборудования, поэтому важно конкретно определить, каким образом будет реализован проект).

Подготовка проектной документации.

Доставка и установка нового оборудования.

Пусконаладочные работы.

Мониторинг результатов экономии.

Передача оборудования в собственность заказчика.

Рассмотрим кейсы реализуемых проектов на предприятиях и узнаем, какой экономии удалось достичь благодаря решениям экспертов YASNO Energy Efficiency.

Энергоэффективный проект на Центральном ГОКе Метинвеста

достигнутая экономия – 67%;

уменьшение потребления тепловой энергии – на 530 Гкал в год

экономия в денежном эквиваленте – 2,4 млн грн в год

Чтобы уменьшить расход предприятия на энергоресурсы и обеспечить качественные условия для работы работников административно-бытового комплекса шахты "Гигант-Глубокая" и отдела найма и развития персонала (бывший учебно-курсовой комбинат) было установлено новое оборудование – современные тепловые насосы производителя Cooper&Hunter, а также система погодозависимой автоматики.

Данная система позволит контроллеру динамически принимать значения датчиков температур наружного воздуха и автоматически определять, какое количество тепла необходимо для постройки в конкретный момент. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование тепловой энергии для отопления и соответственно уменьшаются затраты на ее производство.

Также эта система позволит максимально обогревать помещение в ночное время, а в часы пиковой нагрузки контроллер обеспечит работу теплонасосов в поддержании комфортной температуры.

Модернизация системы теплоснабжения на ЧАО "Камет-Сталь"

достигнутая экономия – 87,9%;

уменьшение потребления природного газа – на 1,1 млн м3 в год

экономия в денежном эквиваленте – около 19,6 млн грн в год

Пять цехов предприятия отапливались централизованно от собственной котельной предприятия и из-за высокой протяженности и износа магистралей имели место высокие потери тепловой энергии при транспортировке. Кроме того, часть цехов обладают высокими потолками и отапливались обычными приборами конвективного принципа действия, что приводило к значительным перерасходам тепловой энергии.

В рамках проекта были установлены локальные системы теплоснабжения для 5 цехов.

Модернизация системы теплоснабжения включает в себя децентрализацию системы теплоснабжения с установкой локального оборудования на базе электрических конвекторов, инфракрасных газовых обогревателей, газового котла, электробойлеров.

Особое внимание эксперты YASNO Energy Efficiency уделили цехам с высокими потолками, поскольку у них было значительно завышенное потребление энергии. Чтобы достичь максимальной экономии, они выбрали газовые инфракрасные обогреватели. Это позволило обеспечить обогрев непосредственно рабочих мест и не тратить излишнюю энергию.

Проекты по модернизации систем отопления требуют четких просчетов экономического эффекта, оценки преимуществ замещения энергоресурсов (если такой вариант планируется), больше инвестиций, чем в системы освещения.

Совершенствование системы отопления в контексте общего теплообеспечения предприятия является частью проекта. Также лучше заменить окна, утеплить стены, тогда совокупный эффект будет давать еще большую экономию. Реализованные проекты экспертами YASNO Energy Efficiency по отоплению позволили предприятиям достичь экономии в среднем от 20 до 50%.

О проектах модернизации систем освещения и какой экономии можно достичь – читайте в первом тексте спецпроекта.