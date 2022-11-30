Тарифное перепутье. Почему бизнес не выдержит повышения цен на передачу и диспетчеризацию электроэнергии

НКРЭКУ предложил повысить тариф на передачу на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%. Объяснение простое: государственному монополисту "Укрэнерго" не хватает денег, чтобы рассчитываться со своими долгами.

Кроме этого, повышение тарифа, согласно пояснительной записке, вызвано ростом расходов на финансирование "зеленой" генерации, расходами на услугу по уменьшению нагрузки для производителей ВИЭ, а также ростом операционных расходов – среди прочего, "Укрэнерго" предусмотрело в 2023 году рост зарплат для своих сотрудников.

Почему бизнес может не выдержать новые тарифы

Украинские предприятия, от больших до самых маленьких, уже более 9 месяцев пытаются выжить в условиях войны. По экспертным оценкам, с самого начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%. И это еще, к сожалению, не конец: боевые действия на востоке и юге продолжаются, равно как разрушение инфраструктуры и блокада морских портов.

Теперь к усложненной логистике добавились веерные отключения электроэнергии и угроза полного блэкаута, еще больше подкосившего экономику. Ряд мощных предприятий, которые генерировали значительную часть бюджетных поступлений и обеспечивали работой десятки тысяч работников, уже приостановили производство из-за отсутствия света. К весне их станет гораздо больше.

Неудивительно, что за I полугодие 2022 года импорт товаров превысил экспорт на $4,2 млрд: по прогнозам, к концу года эта цифра вырастет еще больше.

Украина рискует остаться без надежного тыла

Промышленные ассоциации и бизнес-объединения выступили резко против роста тарифов: они убеждены, что государственная компания имеет другие пути решения проблем, которые не приведут к деиндустриализации страны. Да и достаточно уже перекладывать проблемы государственных компаний на плечи бизнеса, отмечают участники рынка.

Часть правды в их словах есть: в любой непонятной ситуации украинские монополисты сразу повышают тарифы, забирая таким образом оборотные средства у бизнеса – вместо того, чтобы оптимизировать собственные, часто раздутые расходы.

Так, Укрзализныця в начале года повысила тарифы на грузовые перевозки на рекордные 70% – при том, что в условиях блокады морских портов у украинских производителей не осталось иного пути доставить продукцию клиентам. Теперь по тому же пути идет "Укрэнерго" – забывая одновременно, что бизнес держится на чистом упрямстве, и умудряется помогать ВСУ.

"Наши компании обеспечивают на сегодня не только поступления в бюджет, но и потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И поэтому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут, в том числе и по помощи для украинских воинов. Поэтому фактически мы собственными руками удаляем победу Украины", — объясняет председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Способы избежать повышения тарифов

Самым очевидным пунктом, требующим пересмотра – это, безусловно, уровень затрат, заложенный на финансирование "зеленых" производителей. "Укрэнерго" заложило в проект рост расходов с 22,7 млрд грн в 2022 году, до 33,9 млрд грн в 2023 году – то есть ровно на +50%.

При этом в тариф на 2022 г. было заложено производство ВИЭ на уровне 14 850 ГВт. год. Но из-за боевых действий Украина потеряла часть генерации, так что в 2023 г., по оценкам экспертов, ожидается производство около 8 000 ГВт. ч. "зеленой" энергии. Учитывая, что в госбюджет заложили курс 42,2 грн/$, реально необходимый объем поддержки ВИЭ в 2023 году составляет 21,5 млрд грн. То есть, не больше, чем в нынешнем году. А даже поменьше.

Также, учитывая сокращение "зеленой" генерации, нет логики и еще один пункт в обосновании "Укрэнерго". А именно рост расходов на услугу по уменьшению нагрузки для производителей ВИЭ до 5,2 млрд грн (в этом году было 2,4 млрд грн, то есть рост на 115%). Эти цифры также очевидно должны быть уменьшены и приведены к объективной реальности.

Еще одна нелогичная причина роста тарифов – рост расходов на вспомогательные услуги, которые должны помочь стабилизировать энергосистему. Согласно проекту "Укрэнерго", эти услуги в 2023 году будут стоить не 16,7 млрд грн, как сейчас, а 42,4 млрд грн! При этом какие именно вспомогательные услуги и почему так дорого, неизвестно: эта статья расходов в проекте не детализирована.

В неформальной коммуникации "Укрэнерго" объясняет рост затрат на вспомогательные услуги работой блоков ТЭЦ на значительно более дорогом газе, что обусловлено низкими запасами угля и отключением Запорожской АЭС от украинской энергосистемы.

Ввиду сложной экономической ситуации и всесторонней поддержки международных партнеров было бы целесообразнее покрыть расходы ТЭЦ для работы на газ за счет международной помощи. На эти деньги следует докапитализировать "Нафтогаз", чтобы он мог продавать ТЭЦ газ для генерации э/э по цене угольного паритета: себестоимость генерации ТЭЦ газа должна быть на уровне себестоимости генерации угольных ТЭС

Интересно и другое: в 2021-2022 гг. "Укрэнерго" уже повышало тариф на закупку этих "вспомогательных услуг". Однако значительная часть этих услуг никогда не предоставлялась: в Украине нет сертифицированных поставщиков. То есть выходит, что "Укрэнерго" закладывает в тариф услуги, которые априори не будут предоставлены. Причем просит на них в полтора раза больше денег.

Больше же средств "Укрэнерго" требует, чтобы рассчитаться с телом кредитов, взятых в мирные годы: на это компании нужно в 2023 году сразу 10 миллиардов. И этот пункт вызывает у представителей украинского бизнеса больше всего вопросов – ведь "Укрэнерго" является государственной компанией, которая имеет доступ к субсидиям, поддержке и привлечению средств под гарантии государства. Частный бизнес такими привилегиями похвастаться не может, и вынужден самостоятельно заботиться о своей кредитной истории.

Учитывая, что Украина – в состоянии войны, а главной целью российских террористов являются энергетические объекты, "Укрэнерго" имеет полное право обратиться за помощью к международным партнерам и донорским организациям. А одновременно попросить у своих кредиторов отсрочку уплаты кредитов или их реструктуризацию: сейчас все цивилизованные страны мира стараются максимально поддержать нашу страну. Следовательно – и ее компании, особенно те, которые имеют значение для энергетической безопасности.

Конечно, для этого у "Укрэнерго" и власти должно быть желание решать свои проблемы. Ведь просто повысить тарифы значительно проще, чем потратить время и усилия на переговоры с партнерами и донорами. Даже если повышение тарифов окончательно толкнет бизнес в экономическую бездну и приведет к закрытию предприятий, сокращению работников и дальнейшей девальвации гривны.