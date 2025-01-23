Свой бизнес во время войны. Практическое пособие для начинающих предпринимателей

На эти и другие вопросы отвечает бесплатный онлайн-курс "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело", который разработал Благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с платформой Prometheus.

РБК-Украина в спецпроекте с экспертами курса собрало практические советы, которые помогут начинающим предпринимателям найти ответы на эти вопросы и сделать первые шаги на пути к созданию собственного бизнеса.

Первый шаг — поиск идеи для бизнеса

Поиск идеи для бизнеса является основой всего процесса. Это момент, когда необходимо понять, что именно вам интересно делать, почему вы хотите создать свой бизнес и что может быть полезным для ваших потенциальных клиентов. В условиях экономической нестабильности важно выбирать направление, которое не только соответствует вашим увлечениям, но и имеет добавленную стоимость на рынке. В то же время бизнес не обязательно должен быть только про прибыль. Это также могут быть социально ориентированные проекты.

"Социально ориентированные бизнесы — это бизнесы, которые создают рабочие места, помогают в решении социальных проблем или улучшают качество жизни людей в сложных жизненных обстоятельствах, развивают социальные услуги и инновации", — говорит Артем Корнецкий, соучредитель Украинского социального венчурного фонда и один из лекторов курса "Право на бизнес".

Преимущества социально ориентированного бизнеса включают доступ к грантам и программам поддержки, лояльность клиентов, доверие инвесторов и привлечение талантливых работников. Социальный компонент не только усиливает бизнес, но и открывает новые возможности для развития и партнерств.

Второй шаг — Оцените свои ресурсы и возможности

Прежде чем начать собственное дело, важно объективно оценить свои возможности и ресурсы. Есть ли у вас опыт в этой сфере? Если нет, возможно, стоит пройти курсы или найти наставника?

Кроме того, вы должны чётко определить, какую сумму готовы инвестировать в бизнес. Готовы ли вы рисковать собственными сбережениями?

В Благотворительном фонде "Право на защиту" подчеркивают: на старте главное — знать свои сильные стороны и четко понимать, какие ресурсы у вас уже есть. Ваши ресурсы — это не только деньги, но и знания, навыки, связи.

Знание своих сильных сторон способствует успеху в будущем. Например, правильно подобранная команда, партнерства, знания, инновационные технологии или даже сети контактов могут стать решающими для успеха вашего проекта. Прежде чем сосредотачиваться на финансовых вопросах, проанализируйте ваши потребности и определите, какие ресурсы уже есть. Используйте алгоритм: определите, что будете делать, какие ресурсы для этого нужны и где их можно найти. Такой подход поможет избежать распространённой ошибки — мысли, что без значительного финансирования бизнес невозможен.

"Начинать предпринимательскую деятельность без опыта — возможно. Главное — учиться, не бояться пробовать, адаптироваться. Ищите курсы и тренинги, которые помогут вам понять основы предпринимательства, и не бойтесь обращаться за помощью к людям, которые имеют опыт", — подчеркивает Валерия Секисова, руководитель программы "Экономической инклюзии внутренне перемещённых лиц и пострадавшего от войны населения" в БФ "Право на захист".

Сертифицированный тренер по бизнесу и проектному менеджменту Ольга Малихатко также советует перед тем как начинать бизнес, спросить у себя: "Зачем мне это нужно?" "Если вы планируете это как способ разгрузки или выход из кризиса, стоит обдумать, действительно ли предпринимательство является лучшим решением. Успешный бизнес начинается с осознанной цели и четкой мотивации", — отмечает эксперт.

Только после анализа переходите к вопросам привлечения финансов. У вас есть несколько вариантов: поиск грантовых средств, сотрудничество с инвесторами, бизнес в партнерстве, краудфандинг, привлечение кредитных средств. Каждый из них имеет свои преимущества, их также можно сочетать. Но помните, что ресурсы, которые не являются финансовыми, часто не менее ценны для развития вашего дела.

Третий шаг — создайте бизнес-план

Бизнес-план — основа любого успешного бизнеса. Он помогает не только оценить риски, но и определить конкретные шаги для достижения цели.

Любой бизнес-план должен содержать ответы на следующие вопросы: что именно вы предлагаете, и какую проблему решает ваш продукт или услуга? Кто ваши клиенты? Кто ваши конкуренты, и чем вы можете выделиться? Какие будут расходы, и как вы планируете получать прибыль? Как будете привлекать клиентов? Дополнительно важно предусмотреть план действий в случае кризисных ситуаций. Понимание потенциальных рисков поможет быстрее реагировать на вызовы.

"Четко прописанный бизнес-план — не просто формальность. Это ваша карта на пути к успеху. Изучайте рынок, анализируйте риски и будьте готовы к корректировкам на каждом этапе. Без реалистичного плана вы рискуете столкнуться с трудностями, которых можно было бы избежать", — объясняет Елена Шилобрид, заместитель руководителя программы "Экономической включенности внутренне перемещенных лиц и пострадавшего от войны населения" в БФ "Право на захист".

Четыре основные части базового бизнес-плана:

Концепция бизнеса описывает компанию, продукт или услугу.

Анализ бизнеса и рынка включает SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и риски), конкурентов, спрос и формирование уникального торгового предложения.

План реализации детализирует маркетинговую стратегию, организационную структуру, ключевые шаги по выводу продукта на рынок, операционные процессы осуществления деятельности.

Финансовые расчеты охватывают стартовые расходы, доходы, расходы, точку безубыточности, возврат инвестиций или кредитов, прибыль. Сделав качественные расчеты вы сможете оценить рентабельность бизнеса.

Инвестиционный бюджет (например, расходы на ремонт, оборудование или оформление документов) следует дополнить просчитанными операционными расходами. Сюда входят заработная плата работников, маркетинг и расходы на первых этапах работы. Планирование этих статей расходов поможет избежать кассовых разрывов, которые могут стать серьезной проблемой. Подробно это объясняет Александр Валигурский в онлайн курсе "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело".

Четвертый шаг — найдите финансирование

Одна из самых больших преград для начинающих — отсутствие стартового капитала. Именно тема привлечения ресурсов, и не только финансовых, является основной темой онлайн-курса. Многие люди боятся начинать бизнес именно из-за нехватки средств. Но если правильно продумать бизнес-план и воспользоваться доступными инструментами поддержки, можно добиться успеха даже с минимальными ресурсами.

"Для того, что привлечь внешнее финансирование, важно понимать разницу между грантами, кредитами, инвестициями и другими финансовыми инструментами. Гранты — это возможность получить поддержку без необходимости возвращать средства, но они часто имеют социальную составляющую или определенные условия. Кредиты предусматривают возврат средств с процентами, и это следует учитывать в бизнес-модели. Инвестиции, в свою очередь, означают, что вы делитесь частью своего бизнеса в обмен на финансовую поддержку. Разобравшись в этих нюансах, вы сможете выбрать то, что подходит именно вашей идее", — отмечает Артем Корнецкий, соучредитель и руководитель School of ME, один из лекторов курса "Право на бизнес".

Главными условиями внешнего финансирования обычно являются целевое использование, конкурсная основа и отчетность. Изучите условия программы, убедитесь, что соответствуете критериям, и детально просчитайте бюджет. Покажите, как грантовые средства помогут вашему делу развиваться и достигать результатов.

"Вопрос, где взять деньги и ресурсы, действительно является самым большим страхом и вызовом для многих начинающих предпринимателей. Но подобные курсы помогают разобраться в этом. Это отличная возможность разобраться в собственном деле, посмотреть на него со стороны, найти новые пути развития и привлечь дополнительное финансирование", — делится своим опытом выпускница курса Елена, владелица тату-студии в Харькове.

Стоит отметить, что этим темам на онлайн-курсе от Благотворительного фонда "Право на захист" посвящено сразу пять модулей. Программа также включает реальные примеры успешного привлечения ресурсов и практические советы по сотрудничеству с инвесторами и финансовыми учреждениями.

Пятый шаг — Используйте ресурсы эффективно

Привлечение финансирования — только начало. Для достижения успеха важно грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами. Также нужно не только планировать бюджет, но и постоянно анализировать расходы, использовать современные инструменты маркетинга и создавать долгосрочные партнерства с клиентами и поставщиками.

"Будьте готовы к тому, что ваш бизнес не станет успешным мгновенно. Нужно время, терпение и труд. Важно сохранять стойкость и не сдаваться после первой же неудачи. Ваш успех зависит от того, как упорно вы работаете, как вы адаптируете свою деятельность или продукт в соответствии с полученным успешным или провальным опытом. Предпринимательство — это постоянное движение и поиск", — отмечает Валерия Секисова.

ТОП-3 дополнительных советов для начинающих предпринимателей:

Изучайте опыт других предпринимателей. Всегда есть уроки, которые можно взять из историй успеха или поражений. Налаживайте контакты и партнерства с другими предпринимателями. Сообщество является важным ресурсом, который может помочь на каждом этапе. Обучайтесь. Используйте онлайн-курсы, тренинги, ходите на тематические события, спрашивайте у тех, кто более опытный — обучение для предпринимателя должно стать постоянным процессом.

Онлайн-курс "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело" создан именно для тех, кто ищет такие практические решения и советы. Эксперты Фонда реализовали его вместе с платформой Prometeus.

Вы научитесь эффективно привлекать ресурсы и узнаете, как получить финансовую поддержку для развития своего дела. А также — как правильно рассчитать стартовый капитал, создать бизнес-план и привлечь средства через гранты, кредиты, краудфандинг или инвестиции. В программе — реальные кейсы, практические советы и примеры успешного заполнения грантовых заявок, которые помогут вам применить знания на практике.

На курсе также рассматриваются возможности работы с донорами, местными программами поддержки и инвесторами, а особое внимание уделено социальной ценности бизнеса как преимуществу для привлечения ресурсов. Это ваша возможность бесплатно получить полный набор инструментов для запуска или развития бизнеса с поддержкой профессиональных экспертов и вдохновением от успешных историй. Присоединяйтесь!

Подробнее об историях тех, кто уже с помощью новых знаний смог привлечь финансирование для реализации собственных бизнес-идей — читайте в первом материале спецпроекта при поддержке Фонда.

Курс организован БФ "Право на защиту" как партнером Консорциума Реагирования (Ukraine Response Consortium) в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)". Создание образовательного онлайн-курса "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело" стало возможным благодаря значительной поддержке американского народа через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA). Ответственность за содержание лежит на БФ "Право на защиту" и не обязательно отражает взгляды USAID (BHA) или правительства США.