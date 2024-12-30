Свое дело. Как ВПЛ и пострадавшие от войны открывают бизнес во время полномасштабного вторжения (коллаж РБК-Украина)

Предпринимательство всегда было путем к самодостаточности, а сегодня, в условиях военной агрессии, стало одним из ключевых способов восстановления финансовой стабильности для миллионов украинцев, которые потеряли все.

Для многих внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны открытие собственного дела — это не только способ заработка, но и возможность адаптироваться к новым реалиям жизни. В сложных обстоятельствах они находят силы превратить хобби в бизнес, а мечты — в реальность. Своим примером они демонстрируют, что даже во времена войны можно создавать что-то свое, развиваться, улучшать финансовое положение, совершенствовать мир вокруг и развивать свою общину.

РБК-Украина в спецпроекте с Благотворительным фондом "Право на захист" собрало истории тех, кто с помощью новых знаний смог привлечь финансирование для реализации собственных бизнес-идей. Как им это удалось, какие программы способствовали их успеху и что стоит за их историями — читайте ниже в материале.

История Елены с Херсонщины, владелицы козьей экофермы

Елена и Валентин Белозоренко начали собственный бизнес в 2017 году, основав экоферму "Лиманська коза" в Херсонской области. С 2019 года они дополнили свою деятельность туристическим направлением в формате "зеленого туризма" — проводили экскурсии по ферме, устраивали дегустации сыра и принимали гостей.

В первые дни полномасштабного вторжения село Станислав, где находилась ферма, оказалось в оккупации. Елена больше всего переживала за животных, чтобы они не пострадали от россиян. Взрывы в регионе были частыми. Несмотря на опасность, семья оставалась в оккупации в течение 8,5 месяцев, ухаживая за козами и помогая продуктами местным жителям.

"На нашей улице остались три семьи, поэтому мы все объединились и обменивались продуктами: у кого-то были яйца, у нас — молоко и сыр, а соседка пекла булочки. Так мы и выживали", — рассказывает Елена.

После освобождения региона обстрелы не прекратились, и один из них серьёзно повредил здание фермы, ранив работника. Это заставило Елену принять решение о релокации.

Благодаря поддержке местных властей и волонтёров ферму удалось перенести в Киевскую область. Процесс переезда был сложным и опасным: российские обстрелы вынуждали Елену лично перевозить животных, рискуя собственной жизнью.

В ноябре 2023 года ферма была полностью релокирована. Елена также успешно завершила учебную программу “Право на бізнес: від ідеї до прибутку” в Киеве и получила грант в размере $3000 на развитие своего дела.

"Нам нужна была поддержка для восстановления туристического бизнеса. Подав заявку на участие в курсе от БФ “Право на захист”, я получила невероятный опыт. Онлайн- и офлайн-тренинги были очень информативными, а помощь тренеров позволила разобраться даже в сложных финансовых аспектах. Защита бизнес-идеи проходила в отличной атмосфере, и я получила бесценный опыт", — делится Елена.

Владелица козьей экофермы "Лиманська коза" Елена Белозоренко (фото: facebook.com/ekofermaKherson)

Сегодня Елена разводит коз англо-нубийской, альпийской и зааненской пород, перерабатывает молоко и производит 14 видов сыра. На полученные грантовые средства она приобрела необходимое оборудование, включая доильный аппарат и садовый павильон, что позволило открыть туристический сезон на новой локации.

В Благотворительном фонде "Право на захист" отмечают, что история Елены является примером силы духа и настойчивости, которые вдохновляют других.

"Мы стремимся поддерживать как внутренне перемещенных украинцев в местах их переезда, так и людей, проживающих в деоккупированных общинах или общинах, подвергающихся атакам со стороны России. Например, у нас есть случай, когда удалось открыть новое дело практически в прифронтовом городке на Сумщине. Это была шиномонтажная мастерская. В городе не осталось ни одного подобного сервиса, и людям приходилось ехать в Сумы для ремонта колес, что было очень сложно. Эта история в очередной раз доказала: найти возможность открыть новое дело можно даже в таких сложных условиях", — отмечает Валерия Секисова, руководитель программы "Экономической инклюзии внутренне перемещённых лиц и пострадавшего от войны населения" в БФ "Право на захист".

Руководитель программы "Экономической включенности внутренне перемещенных лиц и пострадавшего от войны населения" в БФ "Право на захист" Валерия Секисова (фото: r2p.org.ua)

История Елены из Харькова, владелицы тату-студии

Елена Вовк работает мастером художественного тату с 2018 года. До полномасштабного вторжения у нее был небольшой кабинет в Харькове. Однако война изменила все — помещение было разрушено, и Елена осталась без постоянного места работы.

В 2023 году она решила, что хочет открыть собственную студию. Однако для этого не было ни необходимых средств, ни опыта ведения бизнеса. Решением стало прохождение офлайн-курса "Право на бізнес".

Благодаря знаниям, полученным на курсе, и гранту, ей удалось приобрести оборудование для трех рабочих мест. По ее словам, до этого она никогда не имела дела с грантами, но решила попробовать. Курс "Право на бізнес" дал необходимую базу знаний.

"Параллельно я присоединилась к совместному проекту с благотворительным фондом "Харків з тобою", который помогает ветеранам войны и семьям погибших защитников интегрироваться в гражданскую жизнь через освоение новых профессий. Так возникла идея привлечь к работе в студию именно участников этой программы. Сейчас у нас работают три таких мастера. Парни с ампутацией нижних конечностей также могут легко освоить эту профессию, если у них есть желание развиваться в этом направлении. Никаких препятствий нет. В то же время это отличная возможность для заработка, социализации, арт-терапии и психологической адаптации", — рассказывает Елена.

Елена Вовк во время учебной программы БФ "Право на захист" (фото: пресс-служба фонда)

Сейчас студия Елены насчитывает шесть рабочих мест. Помимо тату-мастеров, в команде работают специалист по перманентному макияжу и мастер по пирсингу.

Одним из главных вызовов для бизнеса в Харькове остаются веерные отключения электроэнергии и постоянные ракетные угрозы. Но Елена верит в развитие.

"Инвестировать в бизнес и двигаться вперед необходимо, потому что без действий ничего не изменится. Мы шаг за шагом развиваемся. Сейчас я прохожу обучение от Украинского ветеранского фонда по реинтеграции ветеранов и поддержке семей погибших и пропавших без вести", — говорит владелица студии.

Елена также убеждена, что образовательные программы полезны для любого бизнеса: "Это отличная возможность разобраться в своём деле, взглянуть на него со стороны, найти новые пути развития и привлечь дополнительное финансирование".

В Благотворительном фонде "Право на захист" считают, что история Елены — это пример того, как с помощью новых знаний даже в таких сложных условиях войны можно найти ресурсы для новых начинаний, создать рабочие места и поддержать тех, кто в этом нуждается.

"Многие люди не верят в свои силы из-за нехватки знаний. Мы работаем над этим, обучая, как правильно рассчитать финансовую модель, написать бизнес-план и понять базовые принципы предпринимательства. И онлайн-, и офлайн-курсы разработаны таким образом, чтобы люди могли сразу применять полученные знания на практике. Это критически важно. Однако наши курсы — это только основа. Развиваться нужно постоянно — через практику, консультации с экспертами и участие в бизнес-ассоциациях", — объясняет Елена Шилобрид, заместитель руководителя программы "Экономическая инклюзия внутренне перемещённых лиц и населения, пострадавшего от войны" в БФ "Право на захист".

История Натальи из Одессы, соучредителя инклюзивной мастерской

Семь лет назад в Одессе четыре женщины, матери детей с аутизмом, объединили свои усилия, чтобы создать пространство для развития, обучения и общения их детей.

Одной из них была Наталья Шрамко, которая взяла на себя роль лидера в этом проекте. Инициатива, начавшаяся как небольшой совместный проект, со временем выросла в масштабную инклюзивную мастерскую "Важливий кожен", поддерживающую как детей, так и взрослых с различными потребностями в обучении и адаптации.

"В таких инклюзивных мастерских как дети, так и взрослые с ментальной инвалидностью получают возможность находить друзей, общаться, раскрывать свой творческий потенциал, проходить допрофессиональную подготовку и строить своё профессиональное будущее", — рассказывает Наталья.

Основательницы проекта инклюзивных мастерских Наталья Шрамко и Анна Бугаёва (фото: instagram.com/inclusive_workshops)

С началом войны команда мастерской столкнулась с новыми трудностями, однако работу удалось возобновить уже через месяц после начала полномасштабного вторжения.

Для развития мастерской Наталья активно участвовала в различных образовательных программах, и курс "Право на бізнес" также оказался очень полезным: благодаря полученным знаниям она смогла получить международный грант в размере 1 700 000 гривен.

Эти средства открыли новые возможности для расширения: были оборудованы новые помещения, закуплено современное оборудование и созданы дополнительные рабочие места для людей с инвалидностью.

"Благодаря обучению я научилась учитывать объёмы работы, рассчитывать налоги, получила понимание своей бизнес-модели и путей развития мастерской. Также на курсе я познакомилась с множеством талантливых людей, мы постоянно делились опытом, а с некоторыми поддерживаем связь до сих пор, помогая друг другу в реализации проектов", — делится опытом предпринимательница.

В настоящее время это некоммерческий социальный проект, который функционирует в двух помещениях: одно пространство предназначено для детей, другое – для взрослых. Обе локации оснащены всем необходимым для творческого развития, профессионального обучения и проведения интеграционных мероприятий.

С ноября 2024 года инклюзивные мастерские "Важливий кожен" также работают на базе Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

"Это партнерство является важным стратегическим решением, которое открывает новые горизонты для развития. Оно предоставляет уникальные возможности для вовлечения большего количества людей с ментальными нарушениями в творческий процесс и для расширения спектра услуг. Уверены, что благодаря объединению усилий мы сможем достичь ещё большего эффекта и создавать новые возможности для роста, развития и самореализации людей, которые так нуждаются в нашей поддержке", – рассказали в проекте.

История Натальи – это не только о силе духа, но и о вере в людей и желании строить будущее, где каждый имеет равные возможности, отмечают в БФ "Право на бізнес".

"Мастерская стала не только важным социальным проектом, но и примером того, как совместная работа и поддержка могут изменить мир к лучшему. Она мотивирует предпринимателей мыслить шире, находить новые ресурсы для роста и создавать бизнес, который важен не только для экономики, но и для общества", – подчеркивают в благотворительном фонде.

Все эти истории объединяет одно — предприниматели успешно прошли офлайн-обучение, организованное благотворительным фондом "Право на захист". Как отмечает Валерия Секисова, Фонд активно проводит курсы для предпринимателей в городах, которые больше всего пострадали от войны. Среди них — Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Киев, Житомир и другие. Учебная программа охватывает широкий спектр тем — от создания бизнес-плана и привлечения финансирования до продвижения бизнеса и управления рисками.

В настоящее время команда Фонда решила сосредоточиться на одной ключевой теме — как привлекать ресурсы для собственного дела. Именно этой теме посвящён новый проект Фонда — бесплатный онлайн-курс "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу", который эксперты БФ “Право на захист” реализовали вместе с платформой Prometeus.

Курс охватывает эту тему с различных сторон: от составления бизнес-плана как инструмента для привлечения финансирования и финансовых расчётов до анализа доступных сегодня возможностей, таких как гранты, кредиты, краудфандинг и местные программы. Программа также включает реальные примеры успешного привлечения ресурсов и практические советы по сотрудничеству с инвесторами и финансовыми учреждениями.

Особенно важно это для женщин, которые самостоятельно заботятся о семье, внутренне перемещкнных лиц, ветеранов, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий.

У тех, кто мечтает о собственном деле, часто возникают вопросы: как начать свой бизнес без стартового капитала, поддержки или знакомств на новом месте? Этот курс создан именно для того, чтобы помочь найти ресурсы, шаг за шагом освоить инструменты привлечения финансирования, получить практические советы от экспертов и узнать истории успеха реальных людей. Это не только возможность обеспечить себя и свою семью, но и важный вклад в восстановление экономической стабильности Украины.

Подробнее о программе курса, его тренерах и полезные советы для тех, кто планирует начать своё дело, читайте в следующем материале спецпроекта.

Курс организован БФ "Право на захист" как партнёром Консорциума Реагирования (Ukraine Response Consortium) в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи населению, пострадавшему от конфликта в Украине (2023–2026)". Создание образовательного онлайн-курса "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу" стало возможным благодаря значительной поддержке американского народа через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA). Ответственность за содержание лежит на БФ "Право на захист" и не обязательно отражает взгляды USAID (BHA) или правительства США.