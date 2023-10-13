Мировой (анти)рекорд. Как следователи и прокуроры в Украине запросили самый высокий судебный залог в мире

Силовики обвинили руководство Полтавского горно-обогатительного комбината в незаконной добыче сырья. На предприятии отрицают и называют это мошенничеством и саботажем со стороны правоохранителей. Детальнее — в материале РБК-Украина.

В конце сентября 2023 года Национальная полиция сообщила о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых председателю правления горно-обогатительного комбината (ГОК), входящего в группу компаний. Позже стало известно, что речь идет о Полтавском ГОКе, расположенном вблизи Кременчуга. По сообщению Офиса генерального прокурора, топ-менеджеру предприятия инкриминирована незаконная добыча полезных ископаемых и злоупотребления полномочиями, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины).

Якобы председатель правления, вступив в преступный сговор с другими неустановленными должностными лицами предприятия, организовал незаконную схему использования полезных ископаемых в целях обогащения. Под руководством "подозреваемого", имея лицензию на добычу железных руд, ГОК вроде бы незаконно обрабатывал и реализовывал другие виды ископаемых, полученные в процессе добычи. Эти материалы должны храниться в специальных хранилищах, вместо них их якобы перерабатывали и получали щебень трех различных фракций, который затем продавали. Приводятся и цифры: с 2015 по 2021 годы было добыто более 20 млн кубометров таких "побочных" ресурсов, а ущерб для государства оценен более чем в 157 млрд грн.

В последние дни сентября печально известный Печерский районный суд Киева избрал председателю правления упомянутого предприятия меру пресечения в форме ареста с правом внесения залога в почти 1 млрд. грн (более 25 млн. долларов США по текущему курсу НБУ). При этом сначала следователи и прокуроры требовали определить залог в размере 157 млрд грн (свыше 4 млрд. долларов США по текущему курсу НБУ) — баснословная для нашей страны сумма, равная зарплате председателя правления ЮГОКа на этом посту за более 30 тыс. лет, при том, что он не будет ни есть, ни пить, ни платить коммунальные услуги и не иметь семьи, тоже нуждающейся в расходах. Это самая большая сумма залога в мире, когда-либо востребованная правоохранителями любой страны. К тому же она противоречит международным положениям и практикам по установлению размера залога, поэтому адвокаты Председателя правления ЮГОКа подчеркивают, что будут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Важные технологические нюансы

Любой, кто хотя бы в общих чертах знаком с процессами добычи и обогащения железной руды, может усомниться: с обвинениями что-то не так. Ведь известно, что при разработке железорудных запасов получают не только полезную породу, но и значительный объем сопутствующих материалов разнообразного минерального состава. Кроме того, при переработке руды также формируется немало побочных материалов.

Любой нормальный бизнес пытается сделать свою деятельность максимально эффективной, в частности, создавать как можно меньше отходов и использовать "побочные" материалы в товарных целях. К примеру, в металлургии металлические "обрезки" от проката отправляют обратно на переплавку (как и другой металлолом), побочные продукты нефтепереработки — это сырье для парфюмерии и медицины. Из горных ресурсов, которые остаются при работе с железными рудами, можно получать строительные материалы, используемые в строительстве дорог, а также для военных сооружений. Сейчас, во время войны, это приобретает особое значение.

Напомним, что металлургии требуется железорудное сырье с максимально возможным содержанием железа. В этом и есть роль ГОК как обогатительных производств: руда сортируется, из нее удаляют больше побочного содержимого и производят окатки — классическую товарную продукцию. Полтавский ГОК, сырьевой базой которого являются железистые кварциты, при их переработке получает так называемый нефракционный отсев, который не является полезным ископаемым.

Это обычная производственная деятельность Полтавского ГОКа, начиная с 1977 года. Принципиальный факт, что нефракционный отсев не является полезным ископаемым подтверждается экспертами, в частности, Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса". Но из этого сопутствующего продукта можно производить стройматериалы. Более того, это полезно для экологии, ведь остается меньше отходов.

Отходы сухой магнитной сепарации, полученные в результате дробления и обогащения железистых кварцитов, в соответствии с перечнем полезных ископаемых общегосударственного и местного значения, утвержденных постановлением Кабинета министров № 827 от 12 декабря 1994 года, вообще не относятся к таким ископаемым.

Следовательно, обвинения в адрес председателя правления комбината юридически безосновательны — государству не мог быть нанесен ущерб. Полтавский ГОК имеет от государства должное специальное разрешение на пользование недрами и не добывает никаких полезных ископаемых, кроме железной руды.

О нехороших усилиях и возможных причинах

Возникает традиционный вопрос: кому выгодно? Здесь стоит упомянуть, что ЮГОК — одно из крупнейших железорудных предприятий Украины, входящее в Группу Ferrexpo. Это первое предприятие с украинскими активами, которое в свое время прошло листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи (2007 год), входит во всемирно-известный индекс FTSE 250 и с тех пор привлекает средства глобальных инвесторов.

Более того, ПГОК производит не просто "какое-то" железорудное сырье, а высококачественные окатки с повышенным содержанием железа. Так, в 2020 году здесь начато изготовление окатков с содержанием железа более 67%, которые востребованы экспортом для производства так называемой "зеленой стали". Балансовые запасы железных руд в распоряжении комбината превышают 1 млрд тонн, его плановая производственная мощность составляет более 12 млн тонн окатков в год.

Во время войны Ferrexpo (прежде всего — Полтавский ГОК) продолжил свою работу. В 2022 году Ferrexpo сократила выпуск окатков на 46% — до 6,1 млн тонн (в частности, из-за постоянных отключений электроэнергии), но в нынешнем году проходят мероприятия по стабилизации деятельности, на ключевом предприятии региона работают две из четырех технологических линий ограждения (где производят окатки) ). При этом в 2022 году Ferrexpo пыталась продолжать инвестиции в развитие производства, размер которых составил более 100 млн. долларов США. Продолжаются модернизации и в 2023 году, хотя они очень усложнены.

Среди прочего, уже в этом году на комбинате отремонтирована производственная линия №2 в цехе окатков. В целом же за последние 20 лет владельцы инвестировали в этот ГОК более 1,8 млрд долларов США. Численность работников превышает 7000 человек.

Выглядит так, будто кто-то желает отхватить себе такой лакомый актив. И у этого кто-то есть поддержка органов, которые должны прежде всего беречь порядок на справедливость в стране, особенно во время войны. К сожалению, старая сомнительная практика "наезда" на добропорядочных владельцев никуда не делась.

Традиционный очевидный вопрос в том, как должен реагировать иностранный инвестор, когда он приходит, вкладывает огромные средства, пытается верить властям и обещаниям президента, а на деле получает безосновательные преследования топ-менеджеров, претензии от различных государственных органов относительно уплаты налогов и риск потерять бизнес. К сожалению, реальные дела расходятся с обещаниями. И такие примеры для международных инвесторов гораздо более красноречивы, чем любые хорошо написанные программы, инвестиционные конференции в разных европейских столицах и приглашение вкладывать средства в Украину и развивать бизнес здесь.

Содействовать, а не разрушать

Эта сентябрьская, и другие дела против ПГОКа, инициированные в течение последнего года, всем, кто имеет здравый смысл, не без основания представляются попытками дестабилизировать работу крупного предприятия, являющегося одним из крупнейших экспортеров и налогоплательщиков нашей страны, системным работодателем, а следовательно, неотъемлемой частью стабильной общественно-экономической жизни Полтавщины, важным для всей Украины предприятием. Эти попытки также показывают, к сожалению, некомпетентность Офиса генпрокурора, Нацполиции и других "органов" и тех, кто дают им указания так делать, как по неотложным вопросам специфики работы промышленности Украины во время военного положения, и в частности работы по производству железных руд. и в целом по правовой, организационной, экономической и другой специфике промышленного сектора.

Более того, при взвешенном анализе "наездов" на ЮГОК (и Ferrexpo вместе с ним) можно увидеть даже нескрываемое мошенничество и тасовку фактов. Очевидно выборочное правосудие и давление на бизнес со стороны судебных институтов, что уже повлекло за собой фактическое препятствие законному функционированию промышленного производства важной продукции — и это в чрезвычайно тяжелое военное время. Кроме того, безосновательные обвинения влияют на репутацию предприятия, дополнительно усложняя его работу на неопределенный срок.

Враг уже и без того уничтожил многое в нашей стране — чего стоит только разрушение промышленности Мариуполя, Каховской ГЭС, заводов Авдеевки, Попасной, Бахмута и т.д. А теперь, значит, к этим "свершениям" прилагаются усилия тех, кто должен как раз защищать экономику государства. Вместо этого идет саботаж и фактическое уничтожение живых работающих предприятий.

Как бы то ни было, промышленность представляет собой каркас страны и одновременно ее кровь, ее нужно поддерживать, тем более в эти сложные времена. Война оказала и оказывает огромное влияние на Полтавский ГОК и другие активы Ferrexpo: как ранее сообщали на предприятии, кроме нарушения логистики и отключений электричества, сотни работников компании ушли на фронт, и часть из них уже отдала жизнь за Украину.

Между тем отечественные силовики — многие тоже защищали и защищают Родину — сознательно или нет, но помогают нездоровым силам в нападках на украинских производителей. Такая практика кричаще недопустима и должна быть немедленно прекращена. На Полтавском же ГОКе надеются, что апелляционный суд исправит эту досадную ошибку, которая может привести к уничтожению предприятия, и все причастные должностные лица — следователь, прокурор, судья и другие - понесут соответствующее наказание за такие заведомо незаконные действия.