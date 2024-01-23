Станислав "Осман" Бунятов: Чем сильнее враг – тем интереснее его побеждать

Станислав "Осман" Бунятов – украинский военный, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Вооруженных сил Украины, автор телеграм-канала "Говорят Снайпер". Прошел самые горячие бои на фронте.

Он убежден: каждому украинцу нужно быть готовым к мобилизации, а гражданские должны делать все, чтобы сохранить жизнь воинов. Либо должны стать самими воинами и понять, почему нужно помогать ВСУ.

Полную версию разговора смотрите на Youtube-канале РБК-Украина, ниже – некоторые интересные фрагменты.

ВИДЕО:

Об особенностях службы в подразделение и "Айдар"

В батальоне "Айдар" все общаются на равных, нет уставных "затяжек". Командир может прийти, пообщаться, к нему будут обращаться на "ты". Если кто-то колеблется или кто-то не хочет, не может (участвовать в определенных боях – ред.), у нас действует своего рода внутренний закон, по которому по неготовности к бою можно спокойно пойти в СЗЧ (самовольное оставление части), сдать оружие, как положено. За ноги и за руки никто ловить не будет.

Специфика нашей работы – штурмы. У нас есть своя артиллерия, свои дроны. У нас есть центр управления, как в бригаде, только людей гораздо меньше. И так легче воевать, а у бойцов есть постоянная связь с командиром роты.

О походе на штурм и первом бое

Да, это было круто, на самом деле. В нашем подразделении на штурм выдвигалось 80 человек. Мы не знали, что мы идем на штурм именно завтра. У нас ходили только такие слухи. И все говорили: "кто первый замочит орка?" Все хотели идти. И когда к нам пришли ребята с верхних дач из Угледара, мы поняли, что штурм все же будет. С ребятами, кто служил раньше, пошли сразу на передовые позиции. Это были нижние дачи, у реки между Павловкой и Угледаром.

Мы сидели у дамбы: там разбили морпехов РФ. Они выдвинулись на БМП и пошли по двум колоннам. Пехотой, без подготовки. Не знаю, что им рассказали, почему они так ушли. Наш пулеметчик за первый день, и в целом за первый его огневой контакт, "положил" из пулемета 16 россиян. Ночью враги забрали всех своих "двухсотых". Не оставили ни одного двухсотого, ни одного раненого. Это были подготовленные люди. Но им дали некорректные разведданные и они попали под огонь.

Фото: Станислав "Осман" Бунятов: Наш пулеметчик за первый день "положил" из пулемета 16 россиян (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как настроить себя перед первым боем

У каждого человека свое отношение к боевым действиям, своя психика. Когда я шел – для меня это было что-то новое, я шел с азартом. Единственное, что когда ты под адреналином, то упускаешь некоторые моменты, и нужно ловить себя на мысли, что это не компьютерная игра, это реальная жизнь. И тогда начинаешь думать, как не попасть под пулю или на мину.

"Россияне были в панике, не понимали, что происходит"

Сначала была Павловка, мы ее забрали батальоном. Потом нас оттуда выбили, россияне вошли колоннами. Второе сражение тоже было в Павловке, но в тот раз мы сменили тактику: одели белые повязки на колонны и на себя, заехали сбоку и полностью отрезали село Егоровка, откуда поставляли провизию и БК. Мы там тихо закрепились, в течение суток окапывались. Русская летала (дроном – ред.), а мы были в белых повязках. Они даже не подозревали, что это украинцы.

Мы получили команду на штурм, выехал их танк прямо перед нашими позициями, и мы его с АТ-4 "разобрали". Приехал второй танк, но разорвался на наших минах. Россияне были в панике, не понимали, что происходит. Нашу посадку начала "равнять" авиация, были вертолеты. Но мы хорошо окопались, "отрезали" их полностью. Их подполковник и майор сдались в плен.

О плененных россиянах

Когда мы берём их в плен, всем бойцам интересно, почему они сюда пришли. Самые хитрые и умные сразу притворяются дураками, говорят, что их мобилизовали. Они адекватно разговаривают и делают все, чтобы ты думал, что он "мобик". Они пытаются раскаиваться, но их боевой опыт и то, что они видели, говорит о другом. У них стеклянные глаза и такое впечатление, что они были в плену уже 10 раз.

Попадался подполковник морской пехоты. Совершенно адекватно рассказывал информацию, но ту, которую ему можно было рассказывать на случай плена. Говорил, что связи (с другими военными – ред.) давно нет. А свою работу аргументировал тем, что у него есть приказ, он всю жизнь служит и в любом случае должен его выполнять. Ведь у него дома семья, и он не хочет, чтоб она была семьей “предателя родины”.

Говорил, что не воюет за какую-нибудь идею. У него якобы был приказ, и он его выполнял. Говорил, что пытался сохранить жизнь своих бойцов, которые также были отправлены на эту войну и у которых такой же приказ, как и у него.

Фото: "Надо понимать: у тебя есть только твой дом и возможность его защитить. Или ты на фронте, или работаешь для фронта" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об "усталости" гражданского населения от войны

Считаю, что нужно закрыть все границы и вернуть всех мужчин обратно. Когда люди станут понимать, что либо ты донатишь и помогаешь бойцам, либо идешь на фронт.

Надо понимать: у тебя есть только твой дом и возможность защитить его. Либо ты на фронте, либо работаешь для фронта. Третьего варианта вообще быть не должно. Я не говорю, что всех мужчин нужно отправить на фронт. Но стоит учиться, чтобы в случае мобилизации взять в руки автомат и показать результат.