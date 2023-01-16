Не ко времени. От табачных компаний требуют менять оборудование во время войны

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укрютюн" публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отсрочить введение в действие некоторых положений закона, принятого в декабре 2021 года и обязывающего производителей сигарет существенно изменить внешний вид пачек.

Не отказываясь от самой идеи закона представители табачной отрасли сообщают, что изменить технологический процесс во время войны почти невозможно и просят отсрочить введение в действие одного положения закона на период войны. Эксперты считают, что эта просьба вполне оправдана и обоснована. В противном случае Украина может потерять отрасль, которая является крупнейшим налогоплательщиком.

Новые ограничения

Напомним, что в декабре 2021 года был принят закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" № 1978-IX.

Основные положения документа касались запрета курения сигарет – на этот раз, в большей степени, электронных – во многих публичных месяцах. Логика законодателей заключалась в том, что поскольку электронные и новейшие табачные изделия (устройства для нагрева табака) не менее безопасны, чем традиционные, то их употребление должно быть ограничено так же, как это было сделано с обычными сигаретами в 2012 году.

Кроме того, законом запрещена продажа сигарет со вкусами и ароматами (мяты, фрукты, ягоды, сладости). Здесь также логика ясна, ведь ароматизаторы могут быть способом привлечения новых потребителей.

Также была запрещена реклама и стимулирование продаж не только табачных изделий, но и электронных сигарет и жидкостей к ним, а также устройств для нагрева табака.

И, наконец, закон обязывает производителей с января 2024 увеличить площадь медицинских предупреждений на пачках всех видов табачных изделий до 65% (из 50% традиционных сигарет) от размера упаковки. А также устанавливает требования к форме пачки – единичная пачка сигарет должна иметь форму прямоугольного параллелепипеда.

Несмотря на то, что табачная отрасль традиционно сопротивляется многим новым законодательным ограничениям, на этот раз она полностью согласилась с новым законом, ведь он полностью отвечает требованиям Директивы 2014/40/ЕС, регулирующей табачный рынок в Европейском Союзе.

Однако после 24 февраля 2022 стало ясно, что выполнить закон в части смены упаковки стало невозможно.

Невозможно технически

В своем обращении к президенту ассоциация "Укртютюн", представляющая интересы 4-х международных табачных компаний (ЧАО "Филипп Моррис Украина", ЧАО "АО "Табачная компания BAT – Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПЗИИ "Империал" Тобако Юкрейн"), отмечает, что подготовка к выполнению требований закона требует структурного технического и технологического обновления производственных мощностей, предусматривающего импорт, наладку и испытание оборудования, производимого исключительно под заказ.

"В связи с военными действиями, ракетными обстрелами всей территории Украины, разрушениями энергетической и транспортной инфраструктуры, производители табачных изделий в Украине лишены возможности провести переоснащение своих линий, обеспечить доставку, установку, наладку работы, испытание необходимого оборудования", – говорится в обращении.

Следует отметить, что табачные компании довольно часто ссылаются на технические сложности, когда пытаются избежать новых ограничений на производство и продажу сигарет. Однако на этот раз эти сложности вызваны объективной реальностью – войной.

Как отмечают в "Укртютюн", производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять своих специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия.

Кроме того, перебои в работе производств из-за отключения электроэнергии и регулярных обстрелов также не способствуют перенастройке производства, тем более что во время воздушной тревоги все процессы останавливаются, и персонал фабрик направляется в бомбоубежища. Здесь следует отметить, что фабрики этих компаний расположены, в частности, в Черниговской и Полтавской области и Харькове – регионах, страдающих обстрелами россиян, возможно больше, чем Киев, где расположена четвертая фабрика. Напомним, что в Кременчуге россияне серией ракетных обстрелов уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ.

Есть еще одно обстоятельство, о котором не упомянули в "Укртютюн".

Все эти компании до полномасштабного вторжения заказывали упаковку у одного производителя – компании "Амкор", фабрика которой расположена в городе Дергачи Харьковской области. Значительная часть Дергачевского района до сентября находилась под оккупацией, а сам город подвергался беспощадным обстрелам россиян.

Эта компания является глобальным производителем упаковки и, имея штаб-квартиру в Швейцарии, оперирует в 42 странах мира. В преддверии 24 февраля прошлого года она закрыла свою фабрику на фоне ожидания большой войны.

Таким образом, для табачных компаний, работающих в Украине, возникла проблема с упаковкой, а теперь по новому закону еще и изменились требования к ней.

На первый взгляд, не должно быть каких-либо особых проблем с тем, чтобы увеличить размер медицинского предупреждения на пачке на 15% - это только новая картинка, не больше. Так же может казаться, что не существует проблем с изменением формы пачки – производители упаковки типа "Амкор", вероятно, могли бы это сделать без проблем.

Но дело в том, что оборудование под новую форму пачки должен сменить и производитель сигарет, и производящая пачки типография. Сейчас табачные компании начали закупать упаковку у разных поставщиков в Европе, которым тоже пришлось срочно менять свое оборудование.

"Но у предприятия в ЕС из-за увеличенной нагрузки не всегда успевают напечатать то, что мы заказали", – на условиях анонимности говорит специалист по производству одной из табачных компаний.

Так же может казаться, что не существует существенных проблем и с перенастройкой оборудования самих табачных фабрик, упаковывающих сигареты.

"Однако изменение формы пачки требует замены элементов линий на фабрике в Украине. Обычно это не проблема: заказываются элементы оборудования, приезжает специалист и настраивает работу линий. Но сейчас производители оборудования не хотят рисковать жизнью своих специалистов и ни один украинский закон не заставит их это делать". Кроме того, процесс установки может занять длительное время, потому что производитель оборудования только один, а фабрик в Украине – четыре", – пояснил специалист.

Мы их теряем

"Укртютюн", не отрицая важность нового закона и выражая готовность его выполнять, считает, что лучшим выходом из этой ситуации является отсрочка переходного периода относительно новой формы пачек сигарет и медицинских предупреждений на период войны.

В случае если отсрочка не произойдет, "Укртютюн" прогнозирует, что украинский табачный рынок будет переориентирован на импортную продукцию, при этом локальное производство будет остановлено.

Если это произойдет, существует большая вероятность, что после войны возобновлять производство уже не будет смысла. А если Украина потеряет табачное производство, вместе с ним она потеряет и валютную выручку (около 50% сигарет украинского производства сейчас идет на экспорт) и одного из крупнейших налогоплательщиков.

Напомним, что в последние годы табачная отрасль генерировала почти 7% всех налоговых поступлений в государственный бюджет Украины. Четыре международных табачных компании, которые пока работают в Украине, входят в ТОП-20 налогоплательщиков наряду с такими компаниями, как "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Укртрансгаз", "Энергорынок", "Укрэнерго", "Энергоатом", "Укрнефть", "Приватбанк".

Не каждый готов поверить в то, что табачные компании действительно готовы выйти из Украины, мол, они угрожают, но никогда не захотят терять деньги. Но пока речь не идет о прихотях табачных производителей.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, когда законодатели в конце 2021 года выдвигали требование изменить форму пачек сигарет, никто не знал о начале полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года. В декабре 2021 года сроки проведения мероприятий по соответствующему переоснащению производственных мощностей табачных фабрик считались вполне взвешенными и достаточными.

"Ситуация сейчас совсем другая. Никто из производителей, в том числе и табачные компании, не имеют технологической возможности проводить переоснащение производства… Никто сейчас не уверен в сроках завершения войны, поэтому никто не решится завозить в Украину оборудование, которое может быть уничтожено в результате ракетных обстрелов". Как и сами производственные мощности табачных фабрик", – считает эксперт.