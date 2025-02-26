Искусственный интеллект в сфере публичных закупок Prozorro: прорыв или хайп?

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни. Рядовые граждане активно используют ChatGpt для поиска необходимой информации. Ведущие компании интегрируют инструменты на базе AI в свои бизнес-процессы с целью оптимизации и повышения эффективности. Не исключением становится и сфера, касающаяся государственных сервисов. Так, очередь дошла и до государственных закупок Prozorro. Но является ли это настоящим прорывом, или только маркетинговым ходом? Рассказываем на собственном кейсе.

Несмотря на десятилетнюю историю Prozorro и значительное развитие государственных закупок, некоторые процессы все еще остаются сложными для поставщиков, в частности из-за объемной тендерной документации и юридических норм.

Особенно сложным этот процесс является для среднего и малого бизнеса, которые не имеют достаточных ресурсов для глубокого анализа условий от заказчиков. Даже самые опытные поставщики тратят не менее двух часов на проверку соответствия требованиям только для одного тендера, а любая ошибка в документах может привести к дисквалификации. Для предпринимателей без опыта работы в электронных закупках такие вызовы становятся существенным барьером для выхода на рынок госзаказов.

Решение лежит в плоскости автоматизации. Сегодня компании внедряют инновационные инструменты на базе ИИ, которые можно натренировать под особые запросы. Такие инструменты важно интегрировать в монотонные процессы, чтобы оптимизировать как время, так и ресурс. Современные технологии на базе искусственного интеллекта способны кардинально изменить подход к работе с тендерной документацией. И не только. Поэтому первым шагом к совершенствованию и упрощению государственных закупок стала оптимизация критически важных, но трудоемких процессов, занимающих значительную часть времени участников. Использование ИИ не только оптимизирует время, но и минимизирует риск человеческих ошибок, которые могут стоить бизнесу участия в государственных контрактах и, соответственно, денег.

Наша компания стала первой, кто интегрировал инструмент на основе искусственного интеллекта в государственные закупки. Цель SmartCheck AI, именно так называется инструмент, - решить запрос рынка по упрощению процесса подачи тендерного предложения.

Напомню, что для проведения государственных закупок заказчики организуют тендеры в системе Prozorro, где прописывают детальные требования для участников (бизнеса как крупного, так и малого). Именно из-за этих требований малые и средние компании очень часто отказывались от участия в тендерах. Причины у всех свои: кто-то из-за нехватки человеческого ресурса, кто-то из-за отсутствия опыта в заполнении всех необходимых документов.

Как это работает сегодня? SmartCheck AI анализирует требования тендерной документации и автоматически формирует перечень документов, которые поставщик должен подать. Таким образом, вместо рутинного просмотра десятков страниц и поиска соответствий пользователь получает четкий алгоритм действий, что существенно упрощает процесс подготовки предложения и автоматизирует работу.

Какие результаты это принесло? Представьте: вместо двух часов, которые даже опытный специалист тратил на анализ одного тендера, этот процесс теперь занимает всего пять минут. Это означает, что вручную эксперт мог обработать только четыре закупки за рабочий день, тогда как с ИИ - уже 96. Впечатляющая разница, особенно с учетом сезонных колебаний спроса в отдельных секторах государственных закупок.

Это позволяет компаниям расширять свое участие в тендерах без необходимости увеличивать команду юристов и менеджеров или, в случае малого бизнеса - совмещать роли и уменьшать операционные расходы.

Кроме экономии времени SmartCheck AI минимизирует риски дисквалификации из-за ошибок в документах. Общий уровень дисквалификаций снижается с 23,8% до 3%, что делает шанс на победу равным как для крупных, так и для средних компаний. Это открывает новые возможности для малого бизнеса и ФЛП, которые ранее избегали государственных тендеров из-за сложности бюрократических процедур. Теперь процесс значительно упрощается, а шанс на победу возрастает.

С бизнесом понятно, но как этот инструмент помогает госзаказчикам? Все очень просто: они получают большее количество предложений, и эти предложения становятся более качественными. Соответственно, растет уровень конкуренции в тендерах. А, как известно, чем больше конкуренция, тем ниже цена, что позволяет дополнительно оптимизировать государственные средства.

Первый инструмент на базе ИИ, внедренный в сферу госзакупок дает зеленый свет для инноваций и оптимизации многих процессов. А каждое такое решение сегодня - это еще один шаг к прозрачному и доступному сотрудничеству бизнеса и государства.