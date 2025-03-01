ИИ против человека: кто победит на рынке труда и какие угрозы несут высокие технологии

Рынок труда и ИИ - сотрудничество или конкуренция

Уже несколько лет идут ожесточенные споры - как ИИ "перекроит" рынок труда. Относительно результата - единого ответа нет, различные прогнозы имеют полный спектр ответов - от положительных до апокалиптических.

Парацельсу приписывают известную пословицу, что все яд и все лекарство, зависит от дозировки. Думаю, что к ИИ эта сентенция тоже подходит.

Да, не вызывает сомнений, что много задач ШИ может выполнять быстрее и с меньшим количеством ошибок, чем человек.

Например, сортировать информацию и подводить итоги, писать сценарии и тексты, компоновать изображения, проводить вычисления и прогнозирование, создавать концепты и стратегии и т.д.

С одной стороны, позитив ситуации в том, что большинство работ является рутинной и не всегда приносят удовольствие специалистам. Например, работа оператора контакт-центра. Не очень благодарный труд, особенно, если надо принимать жалобы и рекламации.

Количество негативной информации ежедневно ускоряло профессиональное выгорание работников и текучесть кадров. И, если учесть, что большое количество вопросов повторялось, такой труд нельзя было назвать продуктивным. Поэтому создание сначала обычных чат-ботов, а затем с добавлением ИИ-элементов приводит к тому, что ответы на наиболее распространенные вопросы прописываются скриптами, а ИИ удачно их компонует.

В применении ИИ в работе главное - "дозировка" (фото иллюстративное: Freepik)

Новые роли человека в эпоху ИИ

Теперь у человека более интеллектуальная задача - разбираться в тех нестандартных ситуациях, которые пока не "покрывает" сеть скриптов и формировать новые сценарии и прорабатывать их применение.

Таким же образом можно автоматизировать, например, составление описаний товаров в интернет-магазинах и каталогизацию товаров на складах.

Еще одна сфера - бронирование отелей и столиков в ресторанах. А еще - переводы, дизайн и составление текстов.

Ну и программирование, например, создание игр. Учащаются случаи, когда для дизайна игр и создания диалогов компании привлекают ИИ, таким образом, действительно, "отбирая хлеб" у работников и сокращая подразделения.

Конечно, привлечение ИИ должно еще больше "расслоить" общество, поскольку начинает отбирать работу простую и рутинную, таким образом, обрекая на безработицу людей "простых и некнижных". У них есть альтернатива - подняться уровнем выше до "погонщика" или наставника ИИ, контролируя выполнение им работ и оптимизируя промпты (запросы к ИИ). Но этому надо учиться, иметь время и вдохновение.

Следовательно, процент безработных может увеличиться, если мы говорим об экономически развитых странах. Опять-таки, учитывая, что население этих стран постепенно стареет и сокращается, возможно, безработица не будет иметь глобальные последствия, если "пострадавшие от ИИ" пройдут переквалификацию.

Специфика применения ИИ в Украине

Поскольку мы имеем одновременно самую большую смертность и самую низкую рождаемость, "лишних" людей у нас будет немного. Поэтому переструктурирование рынка труда, чтобы максимум рутины (как интеллектуальной, так и физической) автоматизировать и "отдать" людям работу более интересную и более высокооплачиваемую - задача ближайших лет.

Тем более, что согласно опросам сайтов по трудоустройству, многие кандидаты готовы на переквалификацию. И не от того, что сейчас безработные, но предупредительно, чтобы быть актуальными на рынке труда в ближайшем будущем.

Поэтому активно обучаются актуальным инструментам, в том числе и применению ИИ. Тем более, что в описаниях некоторых вакансий в разделе "требования" уже появилась строка - опыт работы с ИИ.

Автоматизация рутинных процессов

Кроме того, на рынок труда выходят представители поколения Z, которые не очень любят рутинные задачи. И, учитывая результаты вступительных кампаний последних лет, предпочитают гуманитарные специализации. Поэтому крайне актуально применение ИИ для анализа рынка, или для отслеживания цен конкурентов и составления статистики, бухгалтерская статистика и финансовая аналитика в целом, прогнозирование в фармацевтике и агрорынке ... и многие другие отрасли.

Учитывая количество бумажных документов в обороте, точно не лишним будет помощь ИИ в автоматизации подготовки и обработки первичных бумажных документов, значительно сокращая время и минимизируя ошибки. И цифровизации архивов многих учреждений и организаций.

Правительство тоже за глобальное применение инструментов ИИ. Учитывая их постоянное обновление и повышение производительности и качества обработки информации, все больше профессиональных сфер может применять их в текущей практике.

Например, Минцифры говорит, что к 2030 году Украина должна войти в топ-3 стран мира по уровню разработки и внедрения решений с ИИ в государственном управлении, цифровых услугах и ключевых секторах экономики.

Избежит ли человечество зависимости от ИИ

Осторожное применение инструментов ИИ без системного контроля за результатами применения - очень угрожающее явление. Медиа умножают информацию о случаях неэтичных решений и манипуляций с информацией, к которым прибегали программы ИИ, которые в текущем режиме могли бы привести к человеческим жертвам.

Опять-таки, нужно, чтобы контроль за применением ИИ проводили обученные специалисты высокой степени профессионализма, которые могли бы и качественно делать запросы, и квалифицированно оценивать результаты. Потому что иначе возможность думать с помощью ИИ у человечества может атрофироваться, как мышцы космонавтов в невесомости. И это может привести к катастрофе.

Если программы вроде чата GPT станут оракулами, мир полетит в тартар. Поэтому важно, чтобы инструмент ИИ имел такую же систему контроля и управления, как ядерное оружие.