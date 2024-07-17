Что произошло с экс-прокурором Куликом, подозреваемым в госизмене

Наверное, поэтому на этом фоне практически незаметным прошло другое событие, тоже напрямую связанное с долговременной американской помощью Украине и даже больше – с нашими долгосрочными стратегическими партнерскими отношениями с США.

Между прочим, произошел очередной виток событий по расследованию ранее нашумевшего, однако ныне уже забытого скандала. А точнее, выявление целой российской агентурной сети влияния, в которую входили народные депутаты, помощник одного из них и представитель Генеральной прокуратуры, долго пытавшейся подорвать украино-американские отношения.

В частности, 11 апреля была объявлена в региональный, государственный, межгосударственный и международный розыск группа лиц, подозреваемых в уголовном производстве Государственного бюро расследований по статье 111 УК Украины "Государственная измена", в том числе Владимира Алексеева, Алексея Савина и Андрея Деркача и Константина Кулика.

Владимир Алексеев – первый заместитель Главного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (более известного как ГРУ), Алексей Савин – его помощник. Начиная еще с 2016 года, они начали изучать народных депутатов и работников прокуратуры Украины, которые, имея соответствующий правовой статус и доверие граждан, смогли бы путем публичных выступлений и распространения материалов в СМИ оказывать влияние на общественное мнение. То есть распространять дезинформацию и нарративы российской пропаганды, направленные на нанесение ущерба обороноспособности и безопасности Украины.

Всего за четыре года во время продолжающейся с 2014 года войны России против Украины, Алексеев и Савин с 2016 по 2020 год завербовали и втянули в эту деятельность целый ряд чиновников. Сначала помощника нардепа Андрея Деркача Игоря Колесникова (который работал в ГРУ еще при СССР и имел позывной "Ветеран"), а потом уже через него и самих народных избранников Деркача и Дубинского.

А вишенкой на торте стал скандальный одиозный работник Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, которому НАБУ тогда предъявило обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн и еще не сел за решетку благодаря отмене уголовной ответственности за это преступление.

Тот самый Кулик, который в должности заместителя главы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ в марте 2019 встречался в Израиле с Игорем Коломойским.

По данным СМИ, именно Коломойский пытался устроить Кулика на работу в СБУ, чтобы тот занимался делами против его конкурентов, о чем и говорилось на их первой встрече в Израиле.

Все члены созданной под управлением генерал-лейтенанта Алексеева агентурной группы русского действия отлично осознавали распределение обязанностей меж ними, получали планы деятельности и конкретные методы их реализации.

В частности, Колесников занимался организацией подбора соответствующих кандидатов в сотрудничество с российской военной разведкой, обеспечением передачи средств для финансирования ее агентурного аппарата в Украине и обеспечения коммуникации с Москвой. Другие уже непосредственно занимались распространением российских нарративов и пытались сделать все, чтобы рассорить Украину из США на самом высоком уровне.

Деркач и Дубинский регистрировали в парламенте проекты постановлений по созданию временной следственной комиссии Верховной рады для расследования "фактов", которые они "разоблачали" на своих пресс-конференциях. А Кулик публично "обосновывал" их фейки с точки зрения права.

К тому же Колесников был причастен к созданию в Украине за средства ГРУ охранных фирм с целью их использования в силовом захвате органов государственной власти и создании так называемой "народной милиции" во время военной агрессии РФ против Украины. Для этого в течение 2019-2022 годов, он периодически через конвертационный центр в Киеве получал от ГУ ГШ ВС РФ наличные деньги в сумме от 1 до 3 миллионов долларов США, которые передавал лицам, ответственным за создание и деятельность указанных охранных структур.

Депутат Андрей Деркач проводил специальные информационные акции и операции, широко освещаемые в украинских и зарубежных средствах массовой информации. Так, 9 октября и 20 ноября 2019 года Деркач организовывал онлайн-конференции на темы: "Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки", "Новые факты о международной коррупции, "Бурисм" и схему доведения Украины до банкротства". Их основной целью было дискредитировать кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки в преддверии президентских выборов 2020 года и рассорить Украину из США.

Кстати, уже тогда именно деятельность Константина Кулика легла в основу материалов, направленных на компрометацию кандидата в президенты США Байдена. В октябре 2019 года издание The New York Times сообщило, что именно он являлся автором документа, который стал основой обвинений в коррупции Хантера Байдена, якобы связанной с работой газодобывающей компании Burisma Group.

А в феврале 2020 года Деркач вообще прибыл в Москву, где встретился с Алексеевым и получил задачу за денежное вознаграждение провести ряд специальных информационных акций. В их числе – во время проведения онлайн-конференций опубликовать полученные от Алексеева записи телефонных разговоров вице-президента Соединенных Штатов Америки и президента Украины, а также разговоры президента Украины и президента РФ. После этого Деркач вместе с Куликом 19 мая, 26 июня, 9 июля и 16 сентября 2020 провели в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" дополнительный ряд пресс-конференций все с той же целью.

Обращает внимание, что именно в начале 2020 года уже официально уволен из ГПУ и обижен Константин Кулик (22 ноября 2019 за непрохождение аттестации) согласился на встречу с сотрудниками российского ГРУ, после чего уже откровенно поступил в агентурную группу, также получив четкие инструкции по подрывной деятельности против Украины. Отныне он выступал в качестве этакого "народного прокурора", пытаясь через суд "восстановить справедливость" и восстановиться в должности. Точку в этом процессе поставил только Шестой окружной административный суд 17 августа 2022 года, когда Кулик уже находился за пределами Украины.

Ужесточенная таким образом статусом представителем ГПУ группа государственных изменников наивысшего уровня продолжила еще больше расшатывать ситуацию, вызывая огромный информационный резонанс и дискредитируя украинские власти в глазах союзников в Вашингтоне.

В частности, 22 июня 2020 года уже лично Константин Кулик организовал совместную с Андреем Деркачем пресс-конференцию на тему: "Новые записи разговоров, свидетельствующих о международной коррупции и внешнем управлении Украины". Судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в ней высказываний, направленных на вред обороноспособности и безопасности Украины

Отчет исследователей Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) подтверждает, что Деркач являлся агентом Российской Федерации. К нему, а также Кулику и Дубинскому и ряду других лиц применены персональные санкции США по обвинению в содействии вмешательству Российской Федерации в президентские выборы в Соединенных Штатах и попытке повлиять на правительство США.

В частности, Министерством финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) введены санкции в Деркач, Кулик и Дубинское как часть части российской сети влияния, которая распространяла дезинформацию о том, что официальные лица США якобы участвовали в коррупционных соглашениях в Украине. Согласно заявлению американского Минфина, Кулик "заключил союз с [российским агентом Андреем] Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции".

Итак, во всей этой истории роль К.Кулика заслуживает особого внимания. Речь идет о его злоупотреблении служебным положением как в должности прокурора Генеральной прокуратуры Украины, так и грубых нарушениях закона, подтасовки фактов и выводов работы правоохранительного органа, в результате чего были созданы фальсифицированные документы о якобы причастности нынешнего президента США Дж.Байдена и его сына Хантера Байдена. высокопоставленной международной коррупции в Украине.

И несмотря на это, чуть ли не два года после вывода американской разведки о существовании в Украине сети российского влияния, в которую входил также и он оставался вне видимого реагирования украинских правоохранительных органов.

Хотя прошлое Кулика давно изобиловало многими скандалами. Кроме уже упомянутого незаконного обогащения, оннаходился в близких отношениях с Жилиным, предводителем пророссийской террористической организации "Оплот" на востоке Украины, которая действовала в 2013-2014 годах в тесной координации с российскими спецслужбами.

Однако в 2015 году приказом тогдашнего Генерального прокурора Юрия Луценко он был назначен на должность военного прокурора сил Антитеррористической операции. В те времена появлялась также информация о преступных сделках Кулика с углем с оккупированных территорий, где так называемым "министром угля и энергетики ДНР" работал его товарищ, бывший начальник следственного отдела управления СБУ Харьковской области, а затем главный юрист пророссийского олигарха времен Януковича Сергей Курченко Евгений Файницкий. В этом же году прокурор Краматорска получал информацию о "крышевании" Куликом нелегального спиртзавода в городе.

Скорее всего, именно отсюда и происходит незаконное состояние Кулика, за которое его так и не наказало НАБУ.

Интересен также кейс братьев Кацуб. Бывший подельник Сергея Курченко, который после Революции достоинства скрывается от следствия в Москве и неоднократно принимал участие в финансировании попыток организации массовых беспорядков в Украине, Александр Кацуба в 2012-2013 годах, находясь в должности заместителя председателя правления "Нафтогаза", помог компании Курченко Украины 2020" украсть у "Нафтогаза" бензин более чем на 450 млн грн.

Однако 15 марта 2017 года Александр Кацуба вышел из СИЗО, подписав соглашение со следствием по "делу Курченко". Его старший брат Сергей тоже впоследствии был освобожден от подозрений и тоже тем же военным прокурором сил АТО Куликом. В прессе тогда фигурировала переписка Кулика с Жилиным, я которой следует, что перед этим они встречались с тогдашним генеральным прокурором Луценко.

А уже в следующем месяце – в апреле 2017 года Луценко назначил Кулика заместителем руководителя Департамента по международному сотрудничеству с мотивацией, что он – эффективный работник, а незаконность обогащения в суде не доказана.

Как дела обстоят сейчас?

Андрей Деркач скрылся за границу. Его бывшего помощника Игоря Колесникова следователи СБУ задержали 3 марта 2022 года. Он пошел на соглашение со следствием, признал вину, дал показания и уже 5 мая 2022 года был приговорен к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества.

Александр Дубинский, которому СБУ 13 ноября 2023 сообщила о подозрении в государственной измене по обвинению в сотрудничестве с ГУ ГШ ВС РФ под кодовым именем "Буратино", в СИЗО.

Константин Кулик после 24 февраля тоже покинул пределы Украины и с тех пор неоднократно был замечен в Германии. Однако в настоящее время следственными органами его местонахождение не установлено.

Но интересно и другое. Почему Луценко, хорошо зная о многочисленных нарушениях Куликом закона, не только не уволил его из Генпрокуратуры, но даже повысил, назначив на должность заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества.

Не говоря уже о том, что за время своей работы в ГПУ Кулик вынес массу решений и постановлений, принял множество процессуальных решений. Они до сих пор остаются в силе, никто их ревизию конечно не проводил. Так в чью пользу и с какой целью они принимались?

Примечательно также, что установлен участник агентурной группы российской военной разведки Константин Кулик, принимавший активное участие в санкционированной Путиным кампании по дискредитации кандидата на президентских выборах в США и на которого наложены персональные санкции Министерством финансов США по контролю за иностранными активами, до сих пор не охвачены санкциями. в Украине?

Правда, как ответил еще в августе 2016 тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос на вопрос о подозрении НАБУ в незаконном обогащении его тогдашнего подчиненного: "Кулик перед судебным расследованием прошел комплексный полиграф относительно того, незаконно ли он обогащался в период деятельности в зоне АТО, в должности прокурора сил антитеррористической операции. Он прошел полиграф, который фактически невозможно обмануть.

Так это или нет – вопрос скорее риторический.