Работал в интересах России. Как экс-прокурору Кулику удалось скрыться в Германии

Недавно жуналисты Bihus.Info обнародовали расследование об известных беглецах, одним из фигурантов которого стал бывший военный прокурор АТО и заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик. Журналисты установили, что после начала широкомасштабной агрессии он покинул пределы Украины и с тех пор постоянно находится в Германии.

Расследование сосредоточено исключительно на коррупционной составляющей прошлой деятельности и состояния бывшего прокурора, однако его "политическая" деятельность накануне войны намного интереснее и должна стать предметом тщательного изучения СБУ.

Весомые обстоятельства, которые могут свидетельствовать о причастности Кулика к преступлениям против основ национальной безопасности Украины, скорее всего, и стали причиной его выезда за границу. Для этого следует проанализировать его действия и связи в течение 2015-2022 годов, поместив их в контекст событий, которые разворачивались в течение всего этого времени внутри и вокруг Украины.

Миссия: лишить Украину поддержки США накануне вторжения

Первое резкое обострение военной угрозы произошло еще в марте-апреле 2021 года, когда под видом учений "Запад 2021" и проверки боеготовности своих войск после зимнего периода РФ стянула со всей страны батальонные тактические группы к границе Украины.

Уже к тому времени Украина получила широкую международную поддержку, ведущую роль в которой сыграли США. Тогда же, на фоне растущего ухудшения ситуации, национальная разведка США заявила, что Россия во время президентских выборов 2020 года в Соединенных Штатах организовала кампанию по дискредитации тогда еще кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В докладе разведки говорилось, что одним из инструментов влияния России на американские выборы был народный депутат Андрей Деркач. Еще ранее, в январе 2021 года, Министерство финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло меры против семи физических лиц и четырех субъектов, являющихся частью российской сети влияния, связанной с Андреем Деркачем. Санкции были введены против народного депутата Александра Дубинского, бывшего прокурора Константина Кулика, бывшего дипломата Андрея Телиженко и еще несколько человек. Сам Деркач подвергся санкциям еще в сентябре 2020 года.

"Указанные лица распространяют дезинформацию о том, что официальные лица США принимали участие в коррупционных соглашениях в Украине. Эти усилия согласовываются с усилиями Деркача, выполняющего функции агента российских спецслужб, по влиянию на президентские выборы в США в 2020 году", – говорилось в сообщении Минфина США.

Антиукраинская и антиамериканская деятельность группы влияния, в частности, в составе Деркача, Телиженко и Кулика в период 2018-2020 годов была направлена на подрыв устоев стратегического партнерства и дружеских отношений между Украиной и США и против интересов обеих стран. Координированность действий этой группы лиц в своих показах в Сенате от 24 июля 2020 года подтвердил, в частности, и заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Андрей Деркач (фото: Глеб Гараныч)

Экс-прокурор против будущего президента

Роль Константина Кулика заслуживает особого внимания. Прежде всего, речь идет о его злоупотреблении служебным положением в должности прокурора Генеральной прокуратуры Украины, грубых нарушениях закона, подтасовке фактов и выводов работы правоохранительного органа, в результате чего были созданы фальсифицированные документы о якобы причастности нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. к "высокопоставленной международной коррупции" в Украине. Согласно заявлению американского Минфина, Кулик "заключил союз с [российским агентом Андреем] Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции".

Именно деятельность Кулика легла в основу материалов Рудольфа Джулиани, направленных на компрометацию кандидата в президенты США Джо Байдена. В октябре 2019 года The New York Times сообщило, что именно Константин Кулик был автором документа, который стал основой обвинений в коррупции Хантера Байдена, якобы связанной с работой газодобывающей компании Burisma Group.

Кроме этого, агент российского влияния Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик провели серию пресс-конференций в Украине (19 мая 2020, 22 июня 2020, 9 июля 2020 и 16 сентября 2020), на которых обнародовали сфабрикованные доказательства причастности Байден к коррупционным действиям в Украине. Одновременно во время публичных мероприятий членами группы постоянно продвигался еще один нарратив российской пропаганды о "внешнем управлении" Украиной. Постепенно он стал доминирующим накануне вторжения, которое объяснялось необходимостью защиты России от внешней угрозы со стороны НАТО и США и является одним из основных и активно используется в настоящее время.

Этот же нарратив озвучивал и тогдашний председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк. В частности, после обысков НАБУ в ОАСК, он заявил: "группа иностранных агентов и их приспешников по заказу иностранных государств пытается захватить судебную ветвь власти и через нее контролировать президента, страну, лишить ее суверенитета". Ранее – после увольнения 22 ноября 2019 года Кулика из органов прокуратуры по неявке на аттестацию, уже 11 декабря именно председатель ОАСК Павел Вовк удовлетворил иск Кулика и обязал Генпрокуратуру выплатить ему более 1,5 миллиона гривен денежной помощи, премии, компенсации за задержку полного расчета при увольнении и за неиспользованные дни отпуска. Всем, кто знает, как долго рассматриваются подобные дела в нашей судебной системе, срок в 20 суток от подачи иска к положительному решению кажется невероятным.

Грязные деньги и связи

Сам Константин Кулик находился в близких семейных отношениях с Евгением Жилиным, главарем пророссийской террористической организации "Оплот" на востоке Украины, действовавшей в 2013-2014 годах в тесной координации с российскими спецслужбами.

В 2015 году приказом тогдашнего ненерального прокурора Юрия Луценко Кулик был назначен на должность военного прокурора сил Антитеррористической операции. В то время появлялась также информация о преступных сделках Кулика с углем с оккупированных территорий, где так называемым "министром угля и энергетики ДНР" работал его товарищ, бывший начальник следственного отдела управления СБУ Харьковской области, а затем главный юрист Сергея Курченко Евгений Файницкий.

Образ жизни, имущественное положение и расходы Кулика абсолютно не соответствовали его деятельности в органах прокуратуры Украины. В украинских СМИ имеются многочисленные свидетельства получения взяток и неправомерной выгоды с использованием своего служебного положения. Следует вспомнить хотя бы историю "исчезновения" 300 тысяч долларов США, изъятых Константином Куликом при задержании соратника Михеила Саакашвили – Севериона Дангадзе в декабре 2017 года. Обстоятельства этого дела имели многочисленные признаки фабрикования доказательств с целью дискредитировать лидера "Движения новых сил" и завершилась его принудительным вывозом в феврале 2018 в Польшу, обострив внутриполитические противоречия в Украине и нанеся международный скандал и нанес ущерб имиджу Украины.

В апреле 2020 года Кулик ушел от наказания за незаконное обогащение, поскольку Высший антикоррупционный суд закрыл дело на основе решения Конституционного суда Украины.

Агент под прикрытием

Начиная с весны 2020 и до начала декабря 2022 года Кулик неоднократно пытался с помощью коррумпированных представителей украинских судебных органов пересмотреть свое увольнение из органов прокуратуры. Точку в этой истории поставил Верховный суд Украины, оставив без удовлетворения кассационную жалобу Кулика на решение судов низшей инстанции относительно незаконности его увольнения.

В то же время существовала и еще более серьезная угроза, которую могли повлечь его попытки получить руководящий пост в следственном подразделении СБУ. Ведь 24 июня СБУ разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, которую на территории нашего государства возглавлял народный депутат Андрей Деркач. Ее продолжением стало задержание 16 июля сотрудниками СБУ и ГБР бывшего начальника управления СБУ в Крыму (с дислокацией в г. Херсоне) Олега Кулинича. Еще в 1989-1994 годах Кулинич и Деркач учились в Академии ФСБ РФ, а при премьерстве Виктора Януковича в 2006-2007 годах Олег Кулинич был вице-президентом Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", которую тогда возглавлял Андрей Деркач.

Несмотря на то, что, будучи подозреваемым в государственной измене и уволен президентом Украины с должности еще в марте, когда был поднят вопрос о причинах и виновниках быстрой потери Херсонской области под наступлением российских войск, все время до задержания Кулинич оставался помощником и приближенным лицом бывшего главы СБУ Ивана Баканова и даже влиял на кадровую политику спецслужбы.

Возможно именно с этим связан тот факт, что почти два года после вывода американской разведки о существовании в Украине сети российского влияния во главе с Андреем Деркачем, в которую входил также и Константин Кулик, последний оставался вне видимого реагирования украинской контрразведки и правоохранительных органов.

А судьи кто?

О высокой вероятности координации действий между группами Деркача-Кулика и преступной организацией во главе Павлом Волком может дополнительно свидетельствовать и то, что 7 декабря 2022 г. в федеральном суде Нью-Йорка было официально обнародовано обвинение в отношении "агента Кремля Деркача". Тот факт, что Деркач до сих пор остается народным депутатом Украины, активно использовали и российские пропагандистские ресурсы, распространяющие дезинформацию в Европе.

Глава ОАСК Павел Вовк (фото: facebook.com)

Уже через два дня, 9 декабря, Государственный департамент США в рамках по "закону Магнитского", объявил о введении санкций против председателя в настоящее время уже ликвидированного Окружного административного суда Киева Павла Вовка, а также двух ближайших членов его семьи "за вмешательство в судебные и другие публичные процессы.

Особое внимание привлекает то, что это произошло после обнародованного 17 ноября расследования "Схем" (Радио Свобода) относительно планов Кремля относительно попыток "юридической легализации" марионеточной центральной власти, которую Россия планировала установить в Киеве в случае успешного взятия украинской столицы войсками РФ в феврале-марте 2022 года.

По данным журналистов, ключевую роль в этом должен сыграть ОАСК во главе с Павлом Волком, вынеся решение в пользу Виктора Януковича по двум искам о якобы незаконном лишении его статуса президента Украины. Подача этих исков совпала с накоплением российских войск на границе Украины, и суд принял их к рассмотрению, несмотря на пропущенные сроки давности.

Совокупная картинка может свидетельствовать о высокой вероятности продолжительной скоординированной деятельности групп Деркача-Кулика и Волка по реализации агрессивных планов РФ против Украины. Уровень этой угрозы в нынешних условиях военного времени требует проведения расследования спецслужб и правоохранительных органов, установления всего круга причастных лиц, их розыска и задержания, а также рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны вопроса применения к ним персональных санкций.