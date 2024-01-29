Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда

При написании материала использовались данные сайта Верховной рады Украины, комментарии адвоката Елены Бабич, ведущего репродуктолога ICSI Clinic Александра Дария, медицинского директора Клиники академика Грищенко "Рід" Ксении Хажиленко, а также семьи украинского военного.

В ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон о хранении репродуктивных клеток военных. Он должен был унормировать возможность бесплатного забора, криоконсервации и хранения их половых клеток. Это даст шанс стать биологическими родителями, даже если потеряют репродуктивные функции из-за ранений.

Тогда на принятие закона большого внимания не обратили, но позже вокруг него возник скандал. Адвокат Елена Бабич рассказала историю о том, как вдова военного оформляла документы на использование спермы для рождения такого желанного общего ребенка. Но по принятому закону делать это после гибели защитника запрещено: с марта клиники будут обязаны утилизировать биоматериал. Пункт о запрете для многих оказался неожиданностью, потому что сам закон касается, прежде всего, финансирования и обеспечения права защитников на биологическое отцовство.

"Вот как объяснить убитой горем женщине, буквально пару месяцев назад оформлявшей с мужем документы, чтобы родить ребенка, пока его муж защищал государство и погиб, наши законотворцы буквально лишили его права быть отцом после своей смерти?", – рассуждает адвокат.

В тот же день на историю отреагировала автор законопроекта, народный депутат от "Слуг народа" Оксана Дмитриева. По ее словам, в подготовленном к первому чтению тексту нормы об утилизации не было, а она и коллеги против таких норм. Правку об утилизации ко второму чтению внес глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. А когда вопрос вышел в публичную плоскость и получил волну критики, он заявил, что до марта "эту проблему точно уберут".

Какие вопросы подняли обсуждение закона и смогут ли военные воспользоваться правом иметь детей после ранений и даже после гибели – далее в материале.

Фото: Законодательную базу по использованию биоматериала военных обещают унормировать (Getty Images)

Шанс на отцовство после ранений

Киевляне Оксана и Виктор поженились за год до полномасштабного вторжения в Украину. Задумывались о детях и раньше, но этим планам помешала война. Семья приняла решение заморозить сперму мужчины, который сейчас защищает родину: кто знает, что будет завтра, и останется ли он живым. У Виктора есть медицинское образование, но потом он занялся бизнесом. В первые дни пошел на войну добровольцем.

"Муж пошел на войну не ради денег: в гражданской жизни зарабатывал больше. Подошел ко мне и сказал: защитить государство – это мой долг, тем более что я врач. Конечно, я боялась, переживала. Но я восприняла его решение с пониманием и сама разделяю его мнение. И в прошлом году мы обратились в одну из клиник и сохранили половые клетки, чтобы в будущем иметь возможность родить общего ребенка. Это взвешенное сознательное решение", – рассказывает Оксана РБК-Украина.

Криоконсервацией биоматериала мужчин и женщин клиники вспомогательных репродуктивных технологий занимаются постоянно – это рутинная их работа. Во время войны практически все основные клиники такого профиля стали предлагать услуги семьям военных бесплатно или с существенными скидками.

"Мне бы хотелось продолжить свой род. Даже если со мной что-то произойдет. – делится размышлениями Виктор, муж Оксаны, – Многим мужчинам, которые идут на войну, психологически важно знать, что даже после их гибели у них будут дети. Эта идея будет поддерживать военного, мотивировать. А так – погиб и ничего по себе не оставил. Если жена хочет того же, и этот момент продуман заранее, то почему нельзя реализовать такое право?".

Военные на фронте могут получить травмы, которые будут влиять на их репродуктивные возможности, отмечают врачи. Особенно проблема может быть серьезной для тех, у кого еще нет детей, но хотел бы в будущем стать отцом. Тогда очень важно заморозить сперму. Так в 2022 году возникла инициатива бесплатного хранения спермы украинских военных в профильных клиниках репродукции.

Фото: Большинство клиник предлагают хранение половых клеток военным бесплатно или со значительными скидками (предоставлено ICSI Clinic)

"На тот момент было понимание, что на государственном уровне быстро законодательное решение принято не будет, поэтому мы решили предоставлять такие услуги семьям военнослужащих по своей инициативе бесплатно. Так же поступили практически все крупные клиники репродуктивных технологий в Украине", – рассказывает РБК-Украина Александр Дарий, ведущий репродуктолог ICSI Clinic, заслуженный врач Украины.

За последнее время военных, желающих сохранить материал, в клиники по всей Украине обращается все больше. По оценкам Дария, если в первый год большой войны это были десятки людей, то сейчас речь идет о минимуме нескольких сотнях на каждую клинику.

Впрочем, многие клиники были готовы и к большим масштабам хранения биоматериала. По информации РБК-Украина, чтобы о возможности заморозить половые клетки бесплатно узнало больше военных, одно из профильных учреждений ранее уже обращалось в Министерство здравоохранения и в Минобороны. Сотрудничества тогда не получилось.

"Во время войны есть много других неотложных проблем", – сказали представителям клиники. Но врачи выразили уверенность, что и этот вопрос рано или поздно предстоит решать на государственном уровне. И сейчас о нем снова заговорили – уже в публичной, а не только профильной плоскости.

Прописать правила игры

Согласно принятому закону, украинские защитники смогут стать биологическими родителями, даже если из-за ранений на фронте потеряют репродуктивные функции. Изменения касаются не только участвующих в боевых действиях, но и работников полиции, ГСЧС и других. Но до второго чтения в закон внесли правку о том, что клиники должны утилизировать биоматериал в случае гибели военного.

В разговоре с РБК-Украина адвокат Елена Бабич, публикация на Facebook которой вызвала обсуждение, выражает удивление тем, почему в законе вообще внезапно возник этот пункт. Ведь законопроект рассматривался несколько лет и касался именно финансирования хранения биоматериала. А теперь выходит, что вдовы не смогут иметь детей от своего погибшего мужа.

"Вообще каждый закон должен решать ту или иную проблему, а не создавать препятствия. А здесь выходит кардинально наоборот. Зачем это делать – мне непонятно. Как и то, почему наш законодатель решил вообще об этом вспомнить и пойти самым простым путем – просто запретить", – говорит она.

Нардеп и автор закона Оксана Дмитриева говорит, что при подготовке законопроекта была дискуссия о посмертном отцовстве, но решили, что утилизацию предусматривать не будут. Она успокаивает: подзаконные акты и процедуры еще не разработаны, программа пока не начала работу. А скандальная правка должна касаться только тех, кто хранит клетки в рамках еще не работающей программы.

"Параллельно я подаю отдельный законопроект, который отменит эту античеловеческую норму. С поддержкой общественности – мы сможем быстро привести в порядок эти нормы. Чтобы каждый защитник и защитница имели право на продолжение рода!", – отметила нардеп на своем Facebook.

Отреагировали и в Минздраве: там заявили, что криобанки не будут утилизировать замороженный материал погибших защитников.

Фото: Военные на фронте могут получить травмы, которые будут влиять на их репродуктивные возможности, отмечают врачи (Getty Images)

Сам инициатор скандальной правки нардеп Михаил Радуцкий занял уже иную позицию. Теперь он говорит, что если у семей героев есть проблемы с хранением биологического материала и он может быть уничтожен, то до марта эту проблему уберут. "Верховная Рада без колебаний проголосует за необходимые изменения, в частности, в Гражданский кодекс и другие законы", – обещает Радуцкий. Ввиду большого количества запросов от журналистов, он сформулировал главное, что изменится.

"Первое и главное: репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели – не будут утилизировать. Второе: принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военных, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов. чтобы избежать противоречия закону по статье 248 Гражданского кодекса, предусматривающего прекращение представительства по доверенности после смерти доверителя. Четвертое: никаких правовых оснований для утилизации сейчас нет. Закон не вступил в силу. Пятое: для разрешения этой коллизии до 23 марта 2024 года (дата вступления законопроекта в действие) Верховная Рада примет изменения в Гражданский кодекс, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов", – пояснил глава комитета в соцсети.

Хранение репродуктивных клеток – медицинская процедура, имеющая свои особенности. Впрочем, Елена Бабич считает, что большой проблемы с финансированием консервации и хранения спермы как таковой не было: большинство украинских клиник предоставляли эту услугу бесплатно. Но война внесла коррективы: вопрос стал очень насущным и остро нуждается в решении.

Пункт о финансировании все же важен, считает Александр Дарий. Пока есть фонды и возможности хранить биоматериал, а завтра ресурсов может не оказаться. На уровне законов врачи призывают прописать, кто оплачивает – семья, государство или клиники. Это даст понятные правила, по которым все будут действовать – и клиники, и семьи военных. Потому что сейчас все фактически держится на инициативе самой отрасли.

"Есть фонды, но сегодня у них есть ресурс, а завтра его нет. Клиники репродукции с радостью помогают, и сегодня мы говорим о сотнях военных в каждой из клиник. Но если завтра, условно говоря, придется сдавать сперму целое подразделение, как это происходит в Израиле? Там четко прописано, что военным все это оплачивает государство", – высказывает он свое мнение.

Ранее криосбережение половых клеток в Украине регулировалось приказом 787 от 2013 года. В нем вообще не было ни распределений на "военный/невоенный", ни упоминания о посмертной репродукции. Однако документ не запрещал такое использование биоматериала. А новая правка – это уже прямой запрет, говорит РБК-Украина медицинский директор Клиники академика Грищенко "Рід" Ксения Хажиленко.

Фото: Надо законодательно определить, кто будет платить за хранение биоматериала, подчеркивают репродуктологи (предоставлено ICSI Clinic)

"Попытки причастных к ней группы законодателей сейчас все перекрутить и отнести правку только к государственной программе, которой на сегодняшний день пока не существует, – манипуляция, ведь репродуктивное сообщество обращалось за толкованием к юристам и получило ответ, что требование утилизации не зависит от источников финансирования. Конечно, приказ 787 устарел и требует обновления. Кроме того, придется создавать документ и по посмертной репродукции. Это будет очень непросто, по всем соображениям. Но украинскому обществу придется пройти и это испытание", – говорит она.

Вопросы наследства и реакция общества

С медицинской точки зрения современная репродуктология может практически все: спланировать пол, дату рождения ребенка. А также – спланировать рождение ребенка после смерти отца. Технологии таковы, что могут решить многие проблемы. Поэтому главный вопрос – не в медицине, а в законодательной и юридической плоскости, уверен врач Александр Дарий. Можно родить ребенка от погибшего военного. Но возникает большой вопрос – "что дальше?".

Труднее всего, по его мнению, то, что на государственном уровне нужно будет принимать непростые и даже неоднозначные решения.

"Почему неоднозначны? Потому что многим некоторые решения не понравятся. Возможность использовать сперму мужчины после его гибели, чтобы иметь ребенка – часть общества будет это осуждать. Поэтому нужна работа специалистов широкого круга специальностей – по семейному праву, специалистов в области детства, материнства, наследства. Нужна комплексная работа", – отмечает собеседник.

Действительно, когда посмертное отцовство обсуждали публично, часть людей отнеслась к вопросу скептически.

Посмертное отцовство вызывает множество вопросов. Это имплицитно предполагает сиротство. Ребенок будет видеть дату смерти одного из родителей, он не может быть продолжением покойного человека, не должен быть похожим, пишет в комментариях на Facebook Оксана Лизак. "Ребенок не может быть живым памятником, это будет нечестно. Часто говорят, родители – те, кто не только зачал, но прежде всего воспитал. Кто будет воспитывать детей, если другой партнер не сможет исполнять обязанности?", – размышляет женщина.

По ее словам, сейчас много проблем, когда мамы остаются с детьми, а отец воюет уже год. Это риск для ребенка, если с мамой что-нибудь произойдет.

Фото: Нужна работа специалистов широкого круга специальностей – по семейному праву, специалистов в области детства, материнства, наследия, говорят врачи (Getty Images)

Такие вопросы уже давно прорабатываются в странах, которые сталкиваются с войной: в США, Израиле. Есть даже опция, по которой спермой военного по его согласию и его завещанию могут воспользоваться не только жена, но и женщины, не являющиеся членом его семьи и которые пришли с таким запросом в криобанк, где хранится биоматериал. Но в Украине по закону никто, кроме женщины, которую мужчина сам указал в договоре при сдаче половых клеток, не имеет права распоряжаться биоматериалом: ни родители, ни другие близкие родственники.

По словам юристов, с которыми за время подготовки материала пообщалось РБК-Украина, вопрос донорства спермы у Украины также не урегулирован, да и до реализации такой возможности далеко. "Мы сейчас далеки от того, чтобы реализовать это так, например, как в Израиле, когда женщина может прийти в банк спермы и взять биоматериал погибшего военного, чтобы затем провести в клинике процедуру ЭКО, и за это платило бы государство", – отметил один из собеседников.

Александр Дарий уверен: хорошо, что начались публичные дискуссии по теме посмертного отцовства. Ведь есть шанс донести на высоком уровне то, что к этому вопросу нужно подойти крайне ответственно. "Это область, в которой нет простых решений. И где нужны взвешенные шаги. Общество должно нести ответственность за тех, кто после этих законов родится. В буквальном смысле".

Виктор, сохранивший биоматериал перед своей очередной поездкой на фронт, рад, что есть такая возможность. И хотел бы, чтобы такая же возможность была и у других военных.

"Будет звучать пафосно, но это также вопрос сохранения Украины как нации. Уж многие забыли, как когда-то давно мы радовались тому, что нас – 52 миллиона. А сейчас – демографический кризис, миллионы людей уехали за границу, часть из них не вернется. Я хочу не только стать отцом, но и чтобы у Украины было будущее. А оно – в наших детях", – говорит он.