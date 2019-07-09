Рука допомоги "Восход Солар": як компанія блокувала повернення боргу "Актив-Банку"

Сплеск зацікавленості ЗМІ ринком сонячної енергетики припав на останні місяці. Компанія "Восход Солар", а також її китайський бенефіціарний власник CNBM звинуватили державу Україна в корупції і тиску на іноземного інвестора. А днями журналістам вдалося дізнатися про новий виток у справі.

Ще у квітні на рахунок "Восход Солар" в державному "Укргазбанку" надійшло 11 млн гривень від держкомпанії "Енергоринок". "Укргазбанк" не єдиний власник рахунку "Восход Солар". Також гроші від "Енергоринку" надходили через "АккордБанк". У червні сума склала 88 млн гривень.

Всі гроші повинні бути заарештовані і списані банком в рамках виконавчого провадження на рахунки Виконавчої служби. Втім, цього не сталося. "Восход Солар" спільно з CNBM ініціювали технічний спір, в рамках якого було накладено арешт на всі рахунки першого. Мета очевидна – не повертати гроші фінансовій компанії "Веста", правовимагачу проблемного кредиту. Але давайте про все по порядку.

"Восход Солар" раніше був приватною власністю еко-холдингу Active Solar братів-втікачів Клюєвих. Будучи найближчими соратниками Віктора Януковича, їм вдалося створити для себе унікальні можливості на ринку сонячної енергетики. Після втечі з України Клюєви не позбулися впливу на активи, які формально увійшли в китайський холдинг CNBM, про що у своєму розслідуванні писали "Факти ICTV". Журналісти констатували: українські менеджери "Восход Солар" грають на користь Клюєвих, а китайський інвестор є портфельним.

Починаючи з 2014 року, компанія не виплачувала кредитну заборгованість перед "Актив-Банком". Мова йде про 9,5 млн доларів. У грудні 2018 року тимчасова адміністрація банку, призначена НБУ, вимушено продала проблемний кредит фінансовій компанії "Веста".

Отримавши право вимоги за заборгованістю, "Веста" з'ясувала, що під заставне майно за кредитом "Актив-Банку" компанія "Восход Солар" залучила ще одну позику – цього разу у державного "Укргазбанку" на суму 7,8 млн євро. Викривши боржника в шахрайстві, "Веста" звернулася в правоохоронні органи та до суду.

Правоохоронцями були проведені обшуки, після чого на рахунки "Восход Солар" наклали арешт. Це і слугувало приводом для бурхливої реакції китайської сторони, зокрема, прямих звинувачень на адресу держави Україна.

Журналісти хотіли взяти коментар у голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка про проблемний кредит "Восход Солар" і розміщення рахунків останнього в банку. Підтвердити або спростувати специфіку взаємовідносин фінустанови з міністром фінансів Оксаною Маркаровою. Однак на телефонні дзвінки журналіста він не відповідав, як і прес-служба банку.

Про міністра фінансів згадали не випадково. Типовий корпоративно-фінансовий конфлікт перестав бути таким, коли журналісти запідозрили Маркарову в лобіюванні інтересів "Восход Солар". До Революції гідності вона працювала на сім'ю Клюєвих, очолюючи той самий "Актив-Банк". А в 2013 році чоловік Оксани Сергіївни, банкір Данил Волинець, купив фінансову установу. Саме Маркарова, пише ЗМІ, могла допомогти Клюєвим зберегти як вплив на ринок сонячної енергетики, так і активи в роки опали після Майдану-2014.

Більш того, сьогодні міністр фінансів нібито допомагає "Восход Солар" ухилитися від сплати кредитного боргу "Весті". У своєму наступному розслідування на цю тему журналісти з'ясували, що, вдаючись до допомоги міністра, а також використовуючи власний "Банк Восток", з рахунків "Восход Солар" було виведено 120 млн гривень. Раніше ці гроші надійшли на рахунок від державної компанії "Енергоринок", яка розплатилася з "Восход Солар" за поставлену електроенергію.

Журналісти стверджують, що представники держпідприємства теж могли бути задіяні у схемі: без їх згоди завести гроші на новий рахунок "Схід Солар" було неможливо. Крім цього, Маркарову пов'язують з "АккордБанком", на який вона теж має вплив.

В самому банку відмовилися спілкуватися з журналістом на тему можливих зв'язків з родиною Маркарова-Волинець, запропонувавши письмову форму викладу фактів. Офіційний запит до "АккордБанку" буде відправлено, але на відповідь знадобиться як мінімум п'ять робочих днів, а тому в цій статті опублікувано наявний фактаж.

Схоже, що розслідування журналістів негативно позначилися на репутації Оксани Маркарової. Отримавши в ЗМІ реноме "людина Клюєва", вона спробувала мінімізувати будь-які перетини з темою шахрайських схем "Восход Солар".

Зокрема, чиновниця проігнорувала офіційний запит "Фактів " ICTV" про свої зв'язки з бізнесом Клюєвих, а також інтереси на ринку сонячної енергетики. Така поведінка не дивує: раніше вона приховала інформацію про роботу на Клюєвих з офіційної біографії, яка розміщена на сайті Кабінету міністрів.

Намагаючись прояснити ситуацію у справі, журналісти також звернулися до прес-служби Міністерства фінансів. Прес-секретар Оксани Маркарової Ольга Галицька відмовилася надати офіційну відповідь. "Ми не коментуємо чутки, інсинуації і вигадки", – заявила вона журналісту.

Незважаючи на небажання публічно коментувати дану ситуацію, роль Маркарової в корпоративному конфлікті залишається однією з найважливіших. Саме вона керувала "Актив-Банком" (нагадаємо, сама установа належала її чоловікові Данилу Волинцю), коли в 2014 році держава визнало його проблемним і ввела тимчасову адміністрацію. І саме при Маркаровій "Восход Солар" намагався закрити проблемний кредит шляхом зарахування окремих депозитів фізичних та юридичних осіб.

Проте цю спробу тимчасова адміністрація "Актив-Банку", а також Фонду гарантування вкладів визнали неспроможною відразу ж після того, як почали розбиратися в проблемах банку після Маркарової. У підсумку "Восход Солар" став боржником держави