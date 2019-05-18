Хто допомагає "Восход Солар" виводити з-під арешту 120 млн

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Компанія "Восход Солар" відома своїми зв'язками з братами-втікачами Клюєвими. Зараз в Україні "Восход Солар" допомагають виводити гроші з-під арешту суду. Тим часом, за даними ЗМІ, "Восход Солар" готують до навмисного банкрутства для ухилення від виплати боргів кредиторам. Хто може бути причетний до цієї схеми – читайте в матеріалі.

Андрій і Сергій Клюєви тікали з України після Майдану 2014 року. Потрапили під міжнародні санкції. Позбулися чи не головного корупційного заробітку в Україні, зав'язаного на сонячній енергетиці. Але від краху їх рятують українські чиновники.

Ще в 2009 році в країні були введені особливо високі тарифи для компаній, що виробляють "зелену" енергетику. Їх зафіксували на рівні 46 євроцентів за кВт/год. За даними ЗМІ, тариф у десятки разів перевищував основні розцінки на електроенергію.

Головним лобістом змін у законодавство, а потім збереження комфортних умов для "зеленого" ринку, став Андрій Клюєв, який обіймав високі державні пости в часи прем'єрства-президентства Віктора Януковича. Робота на держслужбі не завадила йому разом з братом Сергієм (народним депутатом свого часу, до речі) створити компанію Active Solar зі штаб-квартирою у Відні.

В її склад входили близько 10 підприємств, у тому числі "Восход Солар". За даними ЗМІ, під потреби розвитку "сонячного бізнесу" Клюєви встигли прокредитуватися в українських державних банків на більш ніж півмільярда євро. Але в 2016 році, після того, як Верховна рада повернула "зелені" тарифи до ринкових розцінок, Active Solar оголосила про банкрутство.

Фото: брати Клюєви

Як тільки бізнес-імперія Клюєвих позбулася колишнього впливу на державу, крахом закінчилася діяльність і інших компаній групи. Так, їх приватний "Актив-банк" обслуговував дружні підприємства групи "Актив". Зокрема, він видав кредит на 10 млн євро все тій же компанії "Восход Солар".

У 2012 році Клюєви призначають головою Наглядової ради "Актив-банку" відомого у вузьких колах менеджера Оксану Маркарову. А в 2013-му передають банк у власність чоловікові Маркарової - банкіру Сергію Волинцю. З вересня 2014 року фінустановою керує тимчасова адміністрація НБУ.

"Економічна правда" писала, що у банку давно були проблеми, проте рішення держави щодо його ліквідації з'явилося саме після менеджменту Маркарової-Волинця. Сьогодні Маркарова обіймає посаду міністра фінансів. І така ситуація насторожує, враховуючи можливий конфлікт інтересів.

Раніше вже повідомлялося про можливий зв'язок бізнесу Клюєвих з Маркаровою. За даними ЗМІ, остання може лобіювати інтереси Клюєвих у бізнес-конфлікті, пов'язаному з поверненням компанією "Восход Солар" 10-мільйонного кредиту "Актив-банку".

Фото: Оксана Маркарова

До речі, про конфлікт. Деталі справи стали відомі з публикації на "Фактах ICTV". Як виявилося, держава Україна в особі Фонду гарантування вкладів та тимчасової адміністрації "Актив-банку" вимагала у "Восход Солар" повернення суми, що залишилася з 10-мільйонного кредиту. Державі довелося навіть звернутися в суд і процес розтягнувся на роки, оскільки "Восход Солар" вважає, ніби кошти вже повернуто.

Відповідна спроба взаємозаліку депозитів з фізичними особами була зроблена буквально за кілька місяців до введення тимчасової адміністрації (а значить, за часів Маркарової-Волинця) у банк. Як пишуть "Факти ICTV", держава визнала її неспроможною і не визнала повернення кредиту.

Ще в 2015 році через борги Клюєви були змушені віддати 80% "Восход Солар" китайській державній корпорації CNBM. Але, як пишуть ЗМІ, родина Клюєвих має безпосередній вплив на українських менеджерів "Восход Солар". Зокрема, через азіатську компанію "ноу-нейм" ними контролюється решта 20% частки, а китайці займають роль "портфельного" інвестора, не втручаючись в операційну діяльність. Відповідно вся відповідальність за судові позови з державою лежить на українських менеджерах "Восход Солар".

Вони, до речі, навчилися використовувати аргумент "Компанія – власність іноземного інвестора". Коли у держави залишалося менше року (згідно з законодавством) на завершення ліквідації "Актив-банку", вона була змушена продати неліквідний кредит на відкритому аукціоні у грудні 2018, писали ЗМІ. Переможцем стала фінансова компанія "Веста", яка пізніше виявила факти можливого шахрайства з боку "Восход Солар".

У своєму розслідуванні "Факти ICTV" описують, як, формально перебуваючи у складі CNBM, український менеджмент "Восход Солар" взяв новий кредит на суму 235 млн гривень (7,8 млн євро) у державного "Укргазбанку" під заставне майно "Актив-банку".

Так, "Веста" звертається в судові інстанції і в лютому 2019 року ініціює арешт рахунків "Восход Солар". Рішення, опубліковане в Єдиному реєстрі, викликало протестну реакцію у "Восход Солар", а також у китайців з CNBM. Справу намагалися загальмувати всіма силами – через ЗМІ, високопоставлених чиновників і суди. Розрахунок був зроблений на те, щоб вирішити бізнес-проблеми через державу Україна. Останню звинуватили в корупції, тиску на іноземний бізнес і погіршенні інвестиційного клімату.

Проте вже в травні Південно-Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію "Восход Солар", визнавши законним арешт рахунків компанії і залишивши забезпечення без змін. Здавалося б, у цьому явно програшному конфлікті Клюевим не зможе допомогти навіть діючий міністр. Втім, як з'ясується, брати-втікачі використовували далеко не весь свій вплив на українських чиновників.

Так, 26 квітня видання "Апостроф" писало про те, що "Восход Солар" нібито готують до банкрутства. У судовому реєстрі журналісти знайшли справу про стягнення з "Восход Солар" 99 млн гривень компанією "Іст Енержі Інжінірінг". Остання була створена тільки 21 січня 2019 року, право вимоги заборгованості "Восход Солар" їй передала "Систем Пауер Інжиніринг", що входила до складу Active Solar братів Клюєвих.

Видання пише, що у випадку банкрутства постраждає не тільки "Веста", яка викупила право вимоги кредиту перед "Актив-банком", але також державний "Укргазбанк" та інші кредитори. До речі, "Восход Солар" добровільно визнав фактично 100-мільйонний борг. Що це, якщо не підготовка до банкрутства?

Проблеми України і вже тим більше приватної компанії "Веста" мало турбують Клюєвих та їхніх найманих менеджерів, які керують "Восход Солар". Схоже, що сьогодні останні намагаються провернути безпрецедентну за своїми масштабами фінансову махінацію.

Як відомо, "Восход Солар" - працююча компанія, що продає державі електрику. Розрахунок за поставлені кВт з приватним бізнесом від імені держави веде підприємство "Енергоринок". Знаючи про арешт всіх грошових коштів на всіх рахунках, менеджмент "Восход Солар" може використовувати зв'язки з посадовими особами "Банку Восток" з метою обійти арешт.

"Банк Восток" відкриває новий рахунок для "Восход Солар", на який зараховуються кошти від "Енергоринку" і відразу ж відображаються на рахунку дружніх компаній. Таку схему "Восход Солар" провернув вже двічі за останні два місяці. Це дозволило вивести 120 млн гривень, які повинні були піти на оплату боргів.

Очевидно, що відповідальні працівники держпідприємства залучені в схему "Восход Солар". Виходить, що гроші від "Енергоринку" на щойно відкритий рахунок "Восход Солар" надходять кожен місяць і в певний час. А "Банк Восток", маючи постанови від виконавця про арешт рахунків, по суті ігнорує рішення українських судів.