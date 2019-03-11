Регіональний розвиток можливий: як впоралася Дніпропетровська ОДА

На прошлой неделе Порошенко прибыл в Днепр после визита в Запорожье и ряд западных областей. Сценарий его визитов не предполагал никакой прямой агитации. А формат встреч под названием Совет регионального развития был почти полностью посвящен децентрализации власти - одной из реформ, инициированных президентом, которую высоко оценили практически все местные власти и жители.

Как правило, за одним столом во время Совета с Порошенко сидит глава областной администрации и мэр областного центра. В Днепре вместе с ним из Киева прилетел вице-премьер-министр по вопросам регионального развития Геннадий Зубко. Днепропетровская ОГА со своей стороны "выставила" ряд ключевых и знаковых фигур области.

Не считая главы ОГА, здесь были советник Резниченко по стратегическим вопросам Юрий Голик, главы департаментов областной администрации, о которых, наверное, мало кто знает, но которые играют в регионе существенную роль, и староста одной из местных объединенных громад, показавший, как обычное забытое село в буквальном смысле встало на ноги.

Порошенко часто бывает в Днепропетрвоской области, потому что она одна из не многих, которая является самым успешным примером децентрализации. Президент назвал область лидером этой реформы, подчеркнув, что она этим воспользовалась в полной мере.

"Децентрализация - одна из самых успешных моих реформ. Ее имплементация привела к уникальным цифрам в истории Украины. Доля местных бюджетов в сводном бюджете Украины в 2018 году превысила 51%. На встречах по всей Украине я вижу правильность реализации этой программы. Потому что громады и люди сами лучше знают, как надо использовать эти деньги, куда в первую очередь их направить, - сказал Порошенко. - Децентрализация - это возможность и право каждого гражданина непосредственно определять судьбу, пути развития и стратегию своей громады. Это возможность планировать свою жизнь. И во многом это возможность менять свою жизнь. Я вижу, как изменилась Днепропетровская область и Днепр - они стали светлее, они становятся европейскими. А вступление в Европейский Союз - это моя главная цель".

Геннадий Зубко сообщил, что за пять последних лет в Украине сформировано 878 громад. Из них 63 громады - в Днепропетровской области. И таким образом 90% населения области проживает в новой системе менеджмента.

"Этот показатель - самый высокий в Украине, - подчеркнул Зубко. - И мне очень приятно, что девиз "не ной, а строй" пошел именно из Днепропетровской области".

"Не ной, а строй" - девиз команды Резниченко, которая позиционирует себя как часть команды Порошенко. "Я надеюсь, лучшая часть", - сказал глава ОГА. И в этот момент аудитория, собравшаяся на встречу с президентом и слушавшая главу государства молча, ожила.

Резниченко его же собственная команда называет самым непубличным главой ОГА. Он действительно не часто дает интервью, редко выступает на публике, и на какое бы мероприятие он не приходил, всегда берет с собой своих советников и руководителей департаментов ОГА, которые непосредственно делают всю работу, то есть предпочитает дать слово тем, кто компетентен. И в этот раз он лишь сказал несколько вступительных слов в присутствии президента, а все остальное рассказывали его люди. И им было что сказать.

Резниченко для "разогрева" сообщил, что, благодаря децентрализации, в развитие инфраструктуры региона ОГА вложила 30 млрд гривен.

"Децентрализация - самая смелая и эффективная реформа за все годы независимости. Президент Украины Петр Порошенко предоставил громадам действенный инструмент, который позволил им самостоятельно распоряжаться своими средствами и развивать территории", - сказал глава ОГА и передал тут же передал слово своему советнику Юрию Голику.

Голик, держа перед собой iPad, почти речитативом, но весьма отчетливо засыпал аудиторию и президента цифрами и фактами.

"Четыре года нашей работы мы называем перезагрузкой области. За это время в 14 раз увеличился бюджет развития. 15 тысяч предпринимателей, зарегистрированных в области заработали 120 млрд на торгах в ProZorro. Мы построили 500 новых дорог внутри населенных пунктов - это более 1500 км дорог которых никогда не было. А также новую трасса Днепр-Запорожье, начато строительство трассы Днепр-Решетиловка-Киев, на это уже выделено 1 млрд. Мы строим и реконструируем детские садики и школы, и они признаются лучшими в стране. В этом году мы закончим реконструкцию 30 школ. За последние два года в школы мы вложили более 2 млрд гривен. Мы построили и реконструировали 60 садиков", - сказал Голик.

И тут аудитория "проснулась" окончательно.

Голик также особо отметил проекты по энергоффективности, сообщив, что два города области - Покров и Марганец - практически полностью отказались от использования газа, перейдя на альтернативные источники энергии, для чего было построены современные котельные. "И теперь в домах по-настоящему тепло, а потребление газа в области снижено на 23%", - сказал советник.

Порошенко прилетел в Днепр простуженным. Несмотря на то, что он и в таком состоянии старался говорить энергично, было видно, что ему тяжело. Ему, конечно, приятно было слышать, что его реформу ценят. Но когда слово взял глава департамента Днепропетровской ОГА по вопросам образования и науки Алексей Полторацкий, президент оживился: речь зашла об инклюзии - проекте, который по всей стране реализует Первая Леди Марина Порошенко.

Пять лет назад из 1000 школ Днепропетровской области лишь в двух были условия для детей с особыми потребностями. Сейчас таких школ 225, в них учатся более 800 особых детей, открыто 30 инклюзивно-ресурсных центров, 120 медиатек и ресурсных комнат, а также построен первый в Украине инклюзивный детский парк возле офиса ОГА.

Полторацкий рассказал, что в планах ОГА внедрить инклюзию абсолютно в каждой школе и каждом детском садике. В этом вопросе Днепропетровская область тоже продвинулась дальше всех других областей, что не так давно отметила и сама Марина Порошенко.

"Еще пять лет тому назад почти никто не знал, что такое инклюзия. Благодаря моей жене, я теперь засыпаю с этим словом и просыпаюсь с ним каждый день", - сказал президент.

По его данным, уже 14 тысяч детей по Украине получают образование по этой системе.

Наталья Будяк, глава департамента охраны здоровья, рассказала о строительстве и реконструкции больниц и амбулаторий области. И Порошенко, как и несколько сот участников Совета регионального развития, не понаслышке знал, о чем она говорит: закупка 400 единиц современного медицинского оборудования, строительство нового хирургического корпуса Центра матери и ребенка им. Руднева, в котором Порошенко побывал в декабре прошлого года. Всего было построено и отремонтировано 36 медицинских учреждений.

"В скором времени жителям нашей области для получения специализированной медицинской помощи не придется ехать ни за границу, ни в столицу", - сказала Будяк.

Под аплодисменты участников Совета президент сказал: "Я высоко ценю то, что делает команда Днепропетровской области. Ее работа объединяет людей. Единство - это то, что нам сейчас крайне необходимо".

Голик также рассказал о том, что будет сделано в ближайшем будущем. Прозвучало это как фантастика, но, зная, что Днепропетровская ОГА уже сделала, в это можно поверить.

Итак, вот список того, что будет: все трассы области, еще 500 дорог внутри населенных пунктов, еще 50 детских садиков, еще 100 школ со ультрасовременными стадионами, 50 амбулаторий, новая офтальмологическая клиника.

До этой минуты модератором встречи был Резниченко. Но слово старосте Новоалександровской ОТО Андрею Пинчуку, как старому знакомому, передал сам Порошенко.

Пинчук - известная личность в области. Он священник. Был избран старостой. И то, что он сделал в селе Волосское, кажется, невозможно.

Пинчук начал свой рассказ с того, что в селе было до децентрализации: "Очень долго я собирал вещи своих десяти детей и вез в огромном рюкзаке в Днепр к своим родителям, чтобы постирать. Один раз в неделю или месяц. Именно так жители нашего села получали питьевую воду. Половина жителей вообще не имела доступа к воде. Нашим любимым временем года была зима, потому что можно было собрать и натопить снег. Не было ни одного уличного фонаря. Посреди села была свалка мусора. Второй этаж детского садика был закрыт. Стены сельского клуба от дождя разошли в стороны. Символ власти - сельсовет - превратился в сарай: без воды, без отопления, без канализации. Сессионный зал заливало водой, он словно плакал, что село умирает. Наше село отражало дыхание тотальной руины, в которой оказалась большая часть сельских территорий. Децентрализация дала нам надежду, полномочия, ресурсы и поддержку обладминистрации, а также американских, швейцарских и польских фондов. И в селе Волосское начались реформы - быстрые и тотальные".

А дальше Пинчук также быстро, как и Голик, буквально засыпал собравшихся фактами.

Была полностью реконструирована сеть водоснабжения. До конца 2019 года здесь не будет ни одного метра металлических или чугунных труб - только пластик. 99% жителей села уже получают питьевую воду.

Создано коммунальное предприятие с круглосуточной диспетчерской службой и парком техники. Построена современная насосная станция: прибыльное. Освещенность улиц к маю достигнет 90%. Установлены баки для раздельной сортировки мусора. Детский садик и школа полностью реконструированы.

Строится второй корпус школы по эскизам учеников. Внутри - лаборатории по химии и физике и - обсерватория.

Сельсовет превратился в народный дом: здесь есть библиотека, проводят творческие вечера, мозговые штурмы, бук-кроссинги и переполненный бесплатный тренажерный зал.

Символ села - дядя Витя. На экран вывели фотографию мужчины без обеих ног. С началом децентрализации он возглавил бригаду коммунальной службы села: лазает по люкам и ремонтирует водоводы.

"Он наш символ децентрализации", - сказал Пинчук.

"Андрей Николаевич, - прервал его Порошенко. - Дяде Вите - персональный привет от Совета регионального развития и от президента отдельно. Дадите мне его телефон, я сам ему позвоню".