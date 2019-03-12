Рада бізнесу: як Гриценко і 6 представників кандидатів представляли економічні програми

Если экономические программы присутствующих рейтинговых кандидатов уже были опубликованы и эксперты предоставили им свои оценки, то экономическая программа Анатолия Гриценко "Страна равных возможностей" на Форуме была представлена впервые.

Мы решили сравнить программы кандидатов и сделали экспертный вывод о том, что только у одного кандидата Анатолия Гриценко программа практически полностью соответствует топ-10 приоритетам Рады бизнеса.

Данная программа, как подчеркнул Анатолий Гриценко, сформирована в соответствии с теми законодательными инициативами, которые должны быть внесены в течение 100 дней на посту президента. Стоит отметить, что в программе также описывается значительное количество системных законопроектов и изменений, которые очевидно можно будет реализовать только за весь президентский срок которого, по мнению Анатолия Гриценко, ему вполне хватит и на второй срок баллотироваться он не собирается.

После объединения демократической оппозиции шанс победы многократно увеличился, но впереди нас ждёт ещё много работы, включая парламентские выборы, сообщил Гриценко: "У меня нет обязательств перед олигархами, не служил и никогда не буду им служить, все пожертвования в нашу партию осуществляете вы - малый, средний бизнес и обычные граждане. Сделать это очень легко на нашем сайте".

Рассматривая структуру программы Анталия Гриценко все выглядит логично, вступительная часть посвящена научным основам программы, которые являются более идеологическими и дают возможность понять, на каких ценностях и принципах будет формироваться будущая экономическая политика. Этот блок подготовлен с учетом современных экономических трудов, в том числе и международных исследователей, он дает возможность понять стратегическое видение направления, в котором должна двигаться экономика Украины.

Из прочитанного можно сделать вывод, что планируется не закрытая модель экономики, а скорее экономический либерализм. С этого раздела становится понятным, что программой не планируется поддержка отдельных секторов, многие из которых контролируются олигархическими группами, а предполагается создание равных конкурентных условий для всех участников рынка, условий для развития и содержания человеческого капитала, экономическое развитие, базирующееся на постиндустриальных началах.

В следующем разделе анализируется место страны в глобальном мире, системные проблемы Украины, схемы ограбления страны и оценены убытки, которые наносят эти схемы. Все цифры основаны на расчетах экспертов и выглядят обоснованными, однако не хватает потерь от неэффективной деятельности госпредприятий, на чем государство также теряет десятки миллиардов гривен в год.

В программе приведены расчеты по потерям бюджета, в частности:

- Контрабанда и нарушение таможенных правил - от 70 до 110 млрд грн в год;

- Оффшорные схемы - от 50 до 65 млрд грн в год;

- Схемы по уклонению от уплаты налогов в финансовом секторе - от 20 до 35 млрд грн в год;

- Теневой рынок аренды земли - от 16 до 40 млрд грн в год;

- Схемы по минимизации НДС - от 22 до 27 млрд грн в год.

Проблемы в программе 100 дней сформированы в восемь ключевых проблем экономики, которые коррелируются с видением бизнеса, а именно:

• Отсутствие надлежащей системы защиты частной собственности.

• Монополизация экономики, прямое влияние владельцев монополий на установление тарифов, отсутствие надлежащей защиты добросовестной конкуренции.

• Отсутствие свободного рынка, высокий уровень энергозатратности экономики и низкая энергоэффективность.

• Использование оффшоров в выводе капиталов за границу, коррупционных схемах, в схемах с уклонением от уплаты налогов.

• Контрабанда и иные таможенные нарушения, делает украинское производство невыгодным, а саму национальную экономику сырьевой и импортозависимой.

• Высокий уровень налогообложения и низкая эффективность бюджетных расходов.

• Высокий уровень недоверия к банковскому сектору и отсутствие внутренних дешевых финансовых ресурсов для развития украинской экономики.

• Отсутствие комплексных мероприятий по поддержке развития предпринимательства.

О указанные проблемы неоднократно можно услышать на многих мероприятиях, в которых принимали участие как представители власти, так и представители бизнеса, поэтому в этой программе они просто формализованы.

Проблемы планируются решить путем реализации законодательных инициатив, направленных на корректировку публичных политик в следующих сферах: политика защиты прав частной собственности; политика защиты и развития конкуренции; политика деофшоризацию экономики; борьба с контрабандой и нарушениями таможенных правил; фискальная политика; финансовая политика; энергетическая политика; политика содействия развитию предпринимательства.

Формирование каждой политики в пограми начинается при определении цели, формирование основных принципов, определение задач, которые должны быть достигнуты и содержание конкретных законодательных инициатив, которые планируются реализовать. Программа содержит достаточно высокий уровень детализации относительно того, как должны решаться конкретные проблемы.

В то же время в программе отсутствуют разделы по аграрной политики, промышленной политики, пенсионной системы и, поэтому из этого документа возможно только предположить, какие шаги планируются в этих секторах.

С приоритетов бизнеса, топ-10, которые были озвучены на Форуме - большинство содержится в программе, отсутствует только пункт о необходимости либерализации архаического трудового законодательства и о свободе трудового договора.

Программа содержит много пунктов, для оценки которых необходимо привлечение профильных специалистов по вопросам энергетики, судопроизводства и тому подобное. Разделы, которые касаются фискальной, финансовой политики и развития предпринимательства - то они содержат задания, которые решают значительное количество экономических проблем и создают благоприятные условия ведения бизнеса в Украине. Конечно, к этим пунктам есть что добавить, а некоторые из них стоит больше детализировать, но это уже тема другой статьи.