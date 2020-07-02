Прокурор розбрату: як повернення Кулика в ГПУ може зіпсувати відносини України з США

"Американська трагедія" Коломойського-Кулика

Як відомо, скандальний екс-прокурор Кулик і його група підтримки, яка перш за все асоціюється з Ігорем Коломойським, не припиняють спроб для відновлення його на посаді, а так само "відбілювання" його репутації після того, як ВАКС закрив справу про незаконне збагачення за нереабілітуючими обставинами, що не дає йому права вважати себе виправданим.

Після звільнення з ГПУ у часи переатестації Руслана Рябошапки Костянтин Кулик здійснив кілька спроб повернути повноваження в правоохоронних органах, що дозволило б йому продовжити послужний список "прокурора з особливих доручень".

Як писала "Українська правда", в кінці листопада минулого року готувалося призначення Кулика в СБУ. Однак, у зв'язку зі значним суспільним резонансом – призначення так і не відбулося. Вже 2 квітня ВАКС при досить непрозорих умовах повністю закрив кримінальну справу щодо Костянтина Кулика про незаконне збагачення, яке розслідувало НАБУ. Після чого Кулик з'явився на двох резонансних прес-конференціях разом з проросійським депутатом Андрієм Деркачем, на яких були опубліковані нібито записи телефонних розмов Петра Порошенка та Джо Байдена.

Роль Костянтина Кулика в цих прес-конференціях відводилася до необхідності відновити в публічному дискурсі тему "корупції Джо Байдена і його сина", пов'язаної з участю останнього у раді директорів газодобувної компанії Burisma.

Прес-конференції Деркача-Кулика відбулися 19 травня і 22 червня. У штабі Джо Байдена опубліковані фрагменти телефонних розмов назвали "діркою від бублика", оскільки вони не містили жодних доказів явно протиправного втручання Джо Байдена у внутрішньополітичний процес в Україні. Подібні висновки звучали тільки в оціночних судженнях нардепа й екс-прокурора, звільненого під час кадрової переатестації ГПУ.

По всій імовірності, мета подібних інформаційних провокацій – створення прецедентів і нанесення репутаційних ударів по кандидату в президенти США Джо Байдену в період, коли до виборів в США залишається трохи більше 4-х місяців, і у Байдена є непогані шанси обійти чинного президента Дональда Трампа.

Повторне втручання України у внутрішньополітичний процес в США, яке виражається в готовності окремих політиків виступити на боці одного з кандидатів, коли Україна користується двопартійною підтримкою у протидії агресії Кремля, може знову стати причиною відчутно негативних наслідків.

Інтереси країни в рахунок інтересів олігарха

Одним з основних бенефіціарів такого розвитку подій небезпідставно називають Ігоря Коломойського, проти якого в США ведуть розслідування за підозрою в причетності до відмивання коштів, а в Канцелярському суді штату Делавер навіть слухається позов державного "Приватбанку" проти його екс-акціонерів.

Після серії зустрічей близьких до Ігоря Коломойського осіб, яким є й екс-прокурор Костянтин Кулик, з помічником Дональда Трампа Рудольфом Джуліані цілком ймовірно могло бути досягнуто рамкову угоду щодо активізації справи Буризма проти Джо Байдена в Україн] в обмін на перегляд претензій правоохоронних органів.

Проте активізація справи Буризма для відчутного впливу на передвиборчий процес в США вимагає не тільки виходу на прес-конференції з голослівними заявами, але і цілком конкретних дій правоохоронців з української сторони у процесуальному плані. Саме ця роль і відводиться екс-прокурору Костянтину Кулику, про методи "роботи" і таланти якого досить чітко розповів колишній бізнес-партнер Ігоря Коломойського, який тепер змушений з ним судитися в іноземних юрисдикціях, Вадим Шульман.

Так, в "Економічній правді" він заявив, що на початку 2019 року прокурор Костянтин Кулик отримав інструкції знайти спосіб включити його в якусь відкриту кримінальну справу і почати переслідування.

"Кулик говорив, що спочатку не знав, під якими звинуваченнями це можна зробити, після чого поїхав на зустріч в Ізраїль з Коломойським. Було зазначено, що мене після шести років приєднали до відомого справі Януковича (№12013220540000400). У липні 2019 року Кулик вивів звинувачення проти мене в нову справу, але вже за іншими звинуваченнями. Він розіслав міжнародні запити про правову допомогу у Швейцарію і Монако з проханням блокування всіх моїх банківських рахунків (були вказані номери тільки тих рахунків, які були у Коломойського). В цих звинуваченнях без надання доказів я був включений в злочинне угрупування Курченко і Януковича", - розповідає Шульман.

Саме відсутність у Кулика повноважень для процесуального просування так званої "справи Буризми" (яке насправді включено в об'ємне кримінальне провадження "сім'ї Януковича", про яке згадав Вадим Шульман) і зумовило досить помірні наслідки 2-х прес-конференцій Деркача-Кулика. Рішучість могла б бути набагато більш якісною, май Кулик повноцінне місце працевлаштування в правоохоронних органах.

А судді хто?

Судячи з усього, над цим зараз активно працює його юридична група підтримки. Так, згідно з порталом "Судова влада України", вже найближчим часом відбудуться відразу 3 судові слухання, метою яких буде реабілітація та відновлення Костянтина Кулика на посаді. Два з них – у Шостому апеляційному адміністративному суді, одне – у ВАКС.

Так, вже 2 липня у Шостому апеляційному адміністративному суді відбудеться слухання з приводу виплати звільненому Костянтину Кулику компенсації від ГПУ в розмірі понад 1 млн грн. У грудні 2019 року Окружний адмінсуд Києва зобов'язав ГПУ виплатити компенсацію в розмірі 1,15 млн грн. Дії ГПУ у суді в четвер покажуть - чи вдалося Костянтину Кулику та його групи підтримки створити умови для його повернення - адже саме Офіс генпрокурора вирішив оскаржити рішення щодо виплати компенсації. З того часу багато чого змінилося, в тому числі і керівник Офісу. Чи буде тепер Офіс боротися за скасування компенсації, або зробить видимість боротьби, рішення суду багато продемонструє. Тим паче, що, за словами політичного експерта Володимира Фесенка, таких справ по незаконному звільненню й грошовим компенсаціям - зараз багато. "Мені здається, що це достатньо масова ситуація, яка не стосується тільки Кулика", - зазначив експерт.

Втім, цікаво, у цей же день ВАКС буде розглядати заяву сторони захисту Костянтина Кулика про виправлення помилки у судовому рішенні від 2 квітня, яким ВАКС закрив справу про незаконне збагачення Костянтина Кулика. Про непрозорих і досить сумнівні з точки зору закону обставини закриття справи РБК-Україна вже писала в матеріалі "Не винен: чому ВАКС закрив справу проти прокурора Кулика" від 3 квітня. З процесуальної точки зору такі позови стосуються лише невеликих технічних виправлень у текстах рішень суду, однак насторожує значима як для таких випадків група підтримки Кулика, що складається з кількох адвокатів. У практиці звичайних українських судів бували прецеденти, коли під приводом технічних виправлень фактично переписувалися принципові моменти рішення.

Такою принциповою метою Костянтина Кулика у вирішенні ВАКС про закриття справи про незаконне збагачення може бути тільки привід для закриття за нереабілітуючими обставинами, фактично не виправдовує прокурора. Для "відновлення його репутації" перед поверненням в органи вкрай важливим є саме реабілітація після звинувачень і багаторічного слідства НАБУ.

Проте найбільш принципово важливе судове засідання так само буде відбуватися в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва 29 липня. Суть позовних вимог захисту Костянтина Кулика – визнання протиправним його звільнення з ГПУ і відновлення його на посаді. Це засідання відбудеться тільки після того, як Костянтин Кулик отримає необхідні компоненти для відновлення – виплату компенсації (що підтвердить побічно незаконність його звільнення) і виправлене рішення ВАКС (яке його повністю реабілітує по суті звинувачень у незаконному збагаченні).

Ці аргументи дозволять колегії суддів Коротких, Єгоровій (Литвиновій) і Сорочко набагато простіше прийняти рішення на користь Кулика. Особливої пікантності ситуації додає той факт, що тільки у судді Єгорової (Литвинової) у практиці вже є рішення, винесені на користь МАУ, яка належить Коломойському.

На думку експертів, відновлення Кулика на посади в ГПУ буде мати катастрофічні наслідки для держави. Адже воно засвідчить черговий відкат нової влади від рішень щодо переатестації прокурорів всього лише через рік. Крім того, воно може бути використане для втручання правоохоронних органів у виборчий процес в США.

Так, на думку політолога Володимира Фесенка, Коломойський явно підтримує Трампа, тому може бути зацікавлений в активізації дискредитаційної кампанії проти його найближчого конкурента Джо Байдена.

"Той же Дубінський зустрічався з Джуліані. Тому, може він й хоче посилення справи по Буризмі, але сам по собі не може відкрити цю справу", - сказав він в коментарі РБК-Україна, пояснюючи тим самим, ймовірний зв’язок Коломойського з екс-прокурором.

Водночас, на його думку, в Офісі генпрокурора точно не зацікавлені зараз "влізати" в справу по Бурізмі, оскільки розуміють негативні наслідки для України.

Поділяє цю думку й експерт Володимир Цибулько, який зазначає, що, допомагаючи зберегтися Трампу, Коломойський діє в інтересах РФ. На його думку, це не дивно, оскільки американське правосуддя веде проти олігарха справи.

"Коломойський хоче, щоб слідство проти нього в США перевели в режим політичного рішення про припинення слідства по ньому. Тому намагається домовитися про "політичну парасольку" ще й в Кремлі. Тобто він намагається побудувати гру на протиставленні "Путін-Трамп, Росія-США". Але він не є такою вже значною фігурою, це його особиста гра, гра за його особистий порятунок", - резюмує експерт.