Налоговая взялась за "серые" рынки: что известно о борьбе с сокрытием объемов бизнеса за искусственным дроблением

Об одной из таких популярных схем, которая называется "дробление бизнеса", 25 марта написал в своей заметке председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Что такое дробление бизнеса

Самой распространенной схемой налоговой оптимизации среди недобросовестных бизнесменов является так называемое дробление бизнеса. Суть механизма заключается в формальном разделении деятельности крупных компаний на сеть физических лиц — предпринимателей (ФЛП), которые зарабатывают средства для того же бренда, но работают при этом по упрощенной системе налогообложения. Это позволяет "размыть" поступления, существенно уменьшить налоговую нагрузку и получить не только больше необлагаемого дохода, но и конкурентные преимущества.

Фактически крупные игроки минимизируют уплату НДС, налога на прибыль, НДФЛ, работая через десятки, а иногда и сотни мелких ФЛП, которые, кроме того, не имеют штата сотрудников, не ведут соответствующей отчетности, избегают проверок и тому подобное. В результате бюджет недополучает значительные суммы налогов, а рынки работают в условиях искаженной конкуренции.

Львиную долю поступлений государство получает от предприятий, находящихся на общей системе налогообложения. Это подтверждает анализ структуры сводного бюджета: единый налог в 2024 году составлял чуть более 2% от всех поступлений, в то время как налог на прибыль (10,61%) и НДС (8,63%) вместе составляют около 20%. Разница — в 10 раз.

Рынок электроники

В своей заметке Роман Кравченко предоставил подробности о разоблачении ГНС схем дробления бизнеса в двух известных сетях электроники, что привело к уклонению от уплаты НДС на более 286 млн грн. Он отметил, что материалы обо всех нарушениях уже переданы в Бюро экономической безопасности Украины.

Во время контрольных проверок налоговики обнаружили в этих сетях массовые факты продаж техники известного бренда Apple без применения РРО/ПРРО, а также отсутствие учета товаров и документов о происхождении техники.

Кроме этого, ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж этими сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе.

"Нами уже идентифицировано 170 предпринимателей, вовлеченных в эти манипуляции. Их общий объем доходов — 1,72 млрд грн. Благодаря нашим проверкам сейчас эти сети прекратили деятельность через плательщиков единого налога и работают в форме обществ с ограниченной ответственностью, находящихся на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Их выручка выросла более чем в 10 раз. Начало положено — на очереди другие налоговые "уклонисты", — написал Кравченко.

"Серые" рынки: кто еще в фокусе

Факты строительства схем, которые позволяют избегать налогообложения, обнаружены не только на рынке электроники. Бизнес-ассоциациями и представителями государства регулярно поднимаются вопросы необходимости детенизации топливного рынка, табачного, алкогольного, ювелирного, предоставления услуг фиксированного интернета, розничной торговли и тому подобное.

В частности, рынок электронных коммуникаций в Украине долгое время оставался одним из наименее прозрачных секторов экономики. По официальным оценкам, из-за налоговых злоупотреблений, построенных на схемах дробления бизнеса, только в этой области бюджет ежегодно теряет более 3 млрд грн. Поэтому этому рынку в 2024 году уделили особое внимание.

По данным аналитиков(Growford Institute), в 2019 году предприятия на упрощенной системе (ФОПы и ООО) получили 35,6% от общего объема доходов в сегменте фиксированного доступа к интернету. Уже в 2023 году эта доля выросла до 47,2%. Таким образом, почти половина рынка функционировала по модели, позволяющей снижать налоговые обязательства.

Значительная часть таких компаний, как правило, не инвестирует в развитие инфраструктуры. Исследование приводит данные, что только 20% ФЛП - поставщиков электронных коммуникационных услуг в 2023 году осуществляли капитальные инвестиции. Остальные использовали имеющуюся инфраструктуру крупного поставщика услуг или арендовали ее у более крупных операторов, сосредотачиваясь исключительно на прибыльности.

По прогнозам экспертов, в случае ликвидации схем дробления из этой отрасли бюджет мог бы дополнительно получить 1,6 млрд грн в год, а в случае полной детенизации рынка — до 3 млрд грн ежегодно.

Кто есть кто: рынок электронных коммуникаций

Согласно рейтингу крупнейших операторов, составленному на основе открытых данных и отчетности, поданной в 2024 году в НКЭК (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций), лидером рынка является "Киевстар" с более чем 1,15 млн абонентов.

В перечень 5 крупнейших интернет-провайдеров также вошли: АО "Укртелеком" — более 1,12 млн пользователей; "ДАТАГРУП-Volia" — более 600 тысяч абонентов; "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") — 250 тысяч абонентов; "СЕТЬ ЛАНЕТ" — 250 тысяч абонентов.

Среди региональных провайдеров выделяются одесское НПП "TENET" (200 тысяч абонентов); HomeNet (обслуживает 200 тысяч пользователей в Винницкой и других областях Украины); "Эверест" из Винницы (100 тысяч абонентов); ЧП "ДИКИЙ САД" из Николаева (93 тысячи абонентов); ООО "МЕГА ЛИНК" ("Фрегат") из Днепра (88,1 тысяч абонентов).

Несмотря на наличие на рынке крупных национальных игроков значительную часть инфраструктуры контролируют региональные операторы, многие из которых и организованы по схемам дробления бизнеса.

По данным проверки ГНС, это в частности такие бренды, как "Триолан", "Эверест", "Ланет", "Нетстар" и др. Чаще всего они предоставляют услуги через сеть ФЛП. Интересный факт: по данным налоговой, большинство указанных в реестре НКЕК ФОПов зарегистрированы по таким видам экономической деятельности, которые не касаются электронных коммуникаций. Использование непрофильных видов деятельности дает им дополнительную возможность уклоняться от уплаты полной суммы налогов.

Как работает детенизация

Учитывая объем "серого" рынка, власть активизировала борьбу через изменения законодательства.

Так, с мая 2024 года ГНС выдала новое разъяснение, касающееся налогообложения деятельности в сфере электронных коммуникаций, в частности разъяснила, что поставщики электронных коммуникационных услуг, которые осуществляют техническое обслуживание сетей или предоставляют доступ к ним, не могут находиться на упрощенной системе налогообложения.

В октябре 2024 года фискальные органы начали процесс системного перевода таких поставщиков на общую систему налогообложения. Поэтому операторы электронных коммуникаций, которые предоставляли услуги доступа к интернету в Украине, стали переходить с упрощенной на общую систему налогообложения.

Какой результат?

Согласно официальному ответу НКЭК на запрос журналистов на 1 октября 2024 года в реестре НКЭК насчитывалось 4404 поставщика услуг электронных коммуникаций.

Интересный факт: в IV квартале 2024 года 3662 ФЛП из этого числа добровольно сменили вид деятельности. Это наводит на мысль, что эти ФЛП, которые до того работали в телеком-отрасли, только изображали из себя интернет-провайдеров и перестали "предоставлять" соответствующие услуги, выбрав другой вид деятельности, как только изменились условия налогообложения.

По данным ГНС, за 9 месяцев работы в 2024 году почти 427 ФЛП предоставили услуг на 2,5 млрд грн, не имея при этом ни одного работника. Это для сферы электронных коммуникаций, которая требует обслуживания абонентов, предоставления сервисных услуг, поддержки, ремонта сети, обслуживает сотни и тысячи абонентов, выглядит фантастически и больше напоминает "серую" схему найма работников, которые получают необлагаемые зарплаты.

Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады, опубликовал следующие данные: более половины компаний интернет-провайдеров увеличили уплату налогов за IV квартал 2024 года более чем на 50% по сравнению с ІІІ кварталом 2024-го, а некоторые компании — в 3-4 раза. В частности, компаниями, предоставляющими услуги интернета, было уплачено в бюджет и Пенсионный фонд 1,1 млрд грн, что на 465 млн грн или 73% больше чем в 2023 году.

В то же время началось движение от искусственного измельчения к консолидации рынка. Переход на общую систему налогообложения реорганизует рынок труда, освобождает от фальшивой занятости, делает прозрачными выплаты сотрудникам и налогообложения. При этом перераспределения сфер влияния в отрасли или монополизации рынка не происходит.

"Работа с отраслью фиксированного интернета является примером успешной системной детенизации, которую государство (ГНС и БЭБ) должно довести до конца, несмотря на сопротивление теневиков и их лоббистов", — говорит Гетманцев.

Особую роль в легализации бизнеса взял на себя Национальный банк Украины, который рекомендовал банкам и платежным системам усилить финансовый мониторинг.

В частности, с января 2025 года украинские платежные системы должны были прекратить прием платежей за услуги интернет на счета физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и имеют КВЭДы в сфере электронных коммуникаций (61.10, 61.20, 61.30, 61.90).

По данным налоговой, основными обслуживающими банками большинства ФОПов являются ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ.

Реакция рынка

Не все провайдеры согласились с таким подходом налоговой. По данным ИнАУ, около 190 компаний оспаривают или готовятся оспаривать решение властей в административных судах.

Главный аргумент таких компаний: перевод на общую систему противоречит официальному разъяснению НКЭК, где указано, что доступ к интернету должен включать и обслуживание собственных сетей и это не запрещает находиться на упрощенной системе налогообложения.

Поэтому по мнению таких провайдеров-упрощенцев, которые имеют формально зарегистрированный в реестре НКЭК вид деятельности "доступ к интернету", это дает им право остаться на упрощенной системе.

При этом не учитывается более широкий анализ их деятельности: регистрация по непрофильным КВЭДам (кодам видов экономической деятельности), фактическое отсутствие абонентов, сети и сотрудников — эти данные позволяют четко определить фиктивность деятельности ФЛП, а также связать их с крупными игроками рынка, которые используют ФЛП для уменьшения налогообложения.

Дополнительные контраргументы "серых": налоговая давит на малый бизнес

Тезисы защитников "серых" схем о том, что в результате отмены "упрощенки" для ФЛП-провайдеров абоненты останутся без услуг связи, а государство "убьет" средний и малый бизнес в сфере электронных коммуникаций, эмоционально будоражат общество.

Однако если погрузиться в факты, то такие тезисы не находят подтверждения и выглядят манипулятивно.

Так, анализ реестра Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, показывает следующую картину: в сентябре-октябре 2024 года прекратили деятельность только 40 компаний, тогда как было зарегистрировано 175 новых участников рынка. Подавляющее большинство из них — общества с ограниченной ответственностью (122 новых ООО против 52 ФЛП).

А по обновленным данным от регулятора, предоставленным на запрос профильных ассоциаций, за период с 01.06.2024 по 25.02.2025 была подана информация о прекращении деятельности по предоставлению электронных коммуникационных услуг конечным пользователям 658 ФЛП и 67 ЮЛ, что вместе составляет 725. При этом за период с 01.06.2024 до 25.02.2025 включительно в НКЭК было подано уведомление о начале осуществления деятельности в сфере электронных коммуникаций ФЛП — 217, ЮЛ — 505, что вместе составляет 722. Поэтому можно смело сделать вывод, что проводится не закрытие, а реорганизация юридических форм регистрации предприятий с передачей соответствующих функций вновь созданным ООО.

При этом старые схемы дробления никуда не исчезли. Чтобы продолжать их использовать, у вовлеченных в схемы ФЛП заменяются КВЭДы на непрофильные. Например, используются "рекламные услуги" (73.11), "электромонтажные работы" (43.21) или "аренда офисной техники" (77.33).

И поскольку для определения статуса плательщика налоговая ориентируется именно на коды видов экономической деятельности, то непрофильные коды позволяют нарушителям избегать обязанности перейти на общую систему налогообложения.

Также налоговая фиксирует и другие способы уклонения от уплаты налогов, а именно:

Использование сети ФОПов для оформления трудовых отношений.

Получение платежей за интернет-услуги на счета ФЛП, которые не внесены в реестр НКЭК и фактически действуют нелегально.

Переход на другие группы упрощенной системы налогообложения (например, с третьей на вторую), что не соответствует требованиям Налогового кодекса.

Массовое закрытие "засвеченных" ФОПов и открытие новых с "белой" историей.

Почему суды поддерживают провайдеров

На начало марта 2025 года в административных судах Украины открыто около 190 производств по искам интернет-провайдеров об отмене решения налоговиков об аннулировании регистрации плательщиком единого налога. По данным юристов, половину этих исков суды удовлетворили в пользу предпринимателей, а остальные — еще на рассмотрении.

Суды преимущественно становятся на сторону операторов, аргументируя свои решения тем, что опираются на формальные указанные в реестре регулятора виды деятельности. И используют разъяснения НКЭК, где официально утверждается, что только информация из реестра видов деятельности является основной для понимания, какую именно деятельность проводит поставщик услуг. А КВЭД при этом является лишь статистическим показателем и не может быть основанием для аннулирования упрощенной системы налогообложения.

При этом именно ориентация на коды видов экономической деятельности (КВЭД) — важный инструмент налоговой службы в борьбе с теневыми схемами. Но налоговая настаивает: определить реальный статус провайдера и систему налогообложения возможно только благодаря всестороннему анализу деятельности предприятия.

И в этом процессе учитываются не только КВЭДы, но и данные налоговых накладных, операции через РРО и информация из реестров НКЭК. Кстати, интересный факт: НКЭК не разъясняет, может ли поставщик с КВЭД "аренда офисной техники" (77.33) без наличия штата работников и сети предоставлять услугу доступа к интернету. Кроме того известно, что в Реестре часто содержится недостоверная информация. К примеру указывается, что у субъекта отсутствует адрес официальной страницы в интернете, хотя она на самом деле есть. Это делается с целью сокрытия связи с брендом, под которым ФЛП по "серой" схеме фактически и предоставляет услуги абонентам.

Еще один интересный факт: ГНС отмечает, что значительная часть юридических лиц, хоть и внесена в реестр НКЭК, фактически не осуществляет деятельности в сфере электронных коммуникаций, но принимает платежи за доступ к интернету.

Однако такие аргументы судами во внимание не принимаются и игнорируются. Это порождает ситуацию правовой неопределенности, когда налоговая фактически лишена эффективных механизмов контроля, а часть игроков продолжает оптимизировать налоговые обязательства путем манипулирования кодами КВЭД.

Дает ли детенизация эффект и каковы перспективы

Первые результаты борьбы с дроблением бизнеса в сфере электронных коммуникаций уже заметны — уплата налогов в секторе интернет-услуг выросла, часть операторов перешла на общую систему налогообложения, а поступления в бюджет и Пенсионный фонд демонстрируют прирост.

Впрочем, говорить о полной детенизации рынка пока рано.

Часть компаний продолжает использовать схемы оптимизации, маскируя фактическую деятельность под другие КВЭДы, или работая через вновь созданные ФОПы. Например, такие случаи были выявлены среди операторов ТМ "Эверест" и ТМ "Сандра" и др. По оценке фискальной службы, это позволяет сохранять часть преимуществ упрощенной системы, избегая повышенного контроля и проверок.

Распространенной остается и практика перехода операторов на другие группы упрощенной системы налогообложения, что не соответствует требованиям Налогового кодекса. После прекращения деятельности ФЛП их функции часто передаются вновь созданным ООО, связанным с теми же бенефициарами.

Также бывают случаи, когда после закрытия физических лиц — предпринимателей появлялись новые общества с ограниченной ответственностью. Среди них, например, ООО "ЗЕТАНЕТ К2", ООО "ГИГАБИТНЫЕ СЕТИ РОВЕНЩИНЫ", ООО "ПЕТАЛАН К1". Такие компании фактически продолжают обслуживать клиентов на тех же условиях, что и предшественники, но работают в формате юридических лиц, имеющих в штате только одного работника.

Остается открытым и вопрос системного урегулирования налоговых правил в области электронных коммуникаций. Ожидается, что в 2025 году регуляторы введут новые механизмы мониторинга и контроля за деятельностью операторов рынка.

Стоит отметить, что РБК-Украина обратилось к НБУ, ГНС и НКЭК с данными собственного расследования относительно текущей ситуации, а также запросами относительно дальнейших планов регуляторов в сфере контроля за деятельностью провайдеров.