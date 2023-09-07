Налоги, администрирование и электронный учет. Что Украина должна сделать для членства в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз потребует от нашей страны немало реформ. Единый европейский рынок и общие регуляторные условия диктуют максимально гармоничное законодательство для всех стран-членов. Налоговое – не исключение. Работа по гармонизации украинской налоговой системы с европейскими началась с момента подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Обретение Украиной статуса страны – кандидата на вступление в Евросоюз требует ускорения этой работы. Только от Украины зависит, когда и насколько она будет готова присоединиться к ЕС.

Изменение правил для обретения членства в ЕС

"Если мы хотим стать членом Европейского Союза — должны принять их правила и условия", — отметил на недавней открытой дискуссии Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по налоговой политике. По его словам, уже сейчас Украина должна учитывать действующие стандарты, правила и директивы ЕС, а с этим – внимательно следить за появлением проектов документов о налоговом регулировании в Евросоюзе, чтобы впоследствии не пришлось снова вносить изменения в отечественное законодательство.

"Мы проводили анализ — налоги сейчас являются наиболее не гармонизированной сферой, требующей много сложной работы с деталями", — заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев. Особое внимание Европейская комиссия уделяет координации гармоничной политики государств – членов ЕС относительно косвенных налогов – налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, включая табачные и алкогольные изделия.

Акцизы на защите здоровья и наполнение бюджета

Эксперты уже сейчас указывают, на чем должны сосредоточиться законодатели и регуляторы.

"Акциз в настоящее время является одним из наиболее гармонизированных налогов в ЕС, Украина, подав заявку на вступление в это интеграционное образование, должна учитывать требования общего европейского законодательства в сфере акцизного налогообложения табачных изделий, а также подходы стран ЕС к установлению ставок соответствующего акциза", – указывает в своем исследовании глобальная исследовательская сеть GROWFORD Institute.

Среди целей сбалансированной акцизной политики аналитики организации называют не только наполнение бюджета, но и другие, в частности: содействие инновациям и производительности, улучшение общественного здоровья, предотвращение налоговых махинаций, уклонения и злоупотреблений.

Яркий пример, как акцизная политика ЕС способствует общественному здоровью, — более низкие ставки акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) и жидкости для электронных сигарет по сравнению с сигаретами. Такой подход в налогообложении инновационной никотинсодержащей продукции создает экономические стимулы, чтобы поощрять курильщиков переходить на менее вредные альтернативы. В ЕС они дешевле классических сигарет как раз благодаря более низкой ставке акциза.

GROWFORD Institute отмечает, что Еврокомиссия рекомендовала странам-членам внедрить дифференцированное акцизное налогообложение ТИЭНов: "По мере распространения указанной альтернативной продукции и увеличения ее популярности среди потребителей многие законодатели склонялись к созданию отдельной подакцизной категории для нее. Ныне во всех странах ЕС акцизная нагрузка на ТИЭН ниже по сравнению с сигаретами". Средняя разница акцизной нагрузки между привычными сигаретами и менее вредной инновационной продукцией по ЕС составляет 66,3 %.

Следовательно, странам, претендующим на членство в ЕС, нужно будет еще до вступления работать над внедрением различных ставок акцизов для разных категорий табачных изделий. Сейчас из стран-кандидатов только у Украины и Молдовы действуют идентичные акцизные ставки для ТИЭНов и сигарет.

"Еврокомиссия подчеркивает, что отличия в подходах к категоризации и акцизному налогообложению ТИЭН в странах ЕС создают препятствия для функционирования единого рынка. Это может искажать конкуренцию, кроме того, возникают административные барьеры при трансграничном перемещении указанной продукции между странами, избравшими различные подходы в этой сфере", — предупреждает GROWFORD Institute о необходимости внедрения различных ставок акцизов на классические сигареты и ТИЭНы для Украины и Молдовы. В настоящее время во всех странах ЕС акцизная нагрузка на ТИЭН ниже по сравнению с сигаретами, 15 стран ЕС имеют более низкие ставки акциза на жидкости для электронных сигарет.

Европейские стандарты регулирования

"Украина едва ли не единственная юрисдикция в Европе, кроме Молдовы, у которой акцизы на ТИЭН установлены на том же уровне, что и для сигарет. Хотя все страны – члены ЕС вместе с Великобританией и Швейцарией устанавливают для ТИЭН более низкие ставки акциза, чем для традиционных сигарет. Учитывая это, перед акцизной политикой Украины встает крайне сложная задача, которая должна одновременно обеспечить оптимальный баланс между здравоохранением, евроинтеграционными процессами, достижением целей наполнения госбюджета, а также нивелированием последствий диспропорций акцизов на табачную продукцию в Украине и странах-соседях", — отмечает Олег Гетман, экономист, специалист по администрированию налогов Института социально-экономической трансформации.

Татьяна Кощук, соавтор исследования GROWFORD Institute, отметила, что Украина и Молдова, которые сегодня идут бок о бок путем евроинтеграции, обязаны постепенно адаптировать налоговое законодательство к требованиям директив ЕС, среди которых Директива Совета 2011/64/ЕС об акцизном налогообложении сигарет. сигар и сигарил и табака для курения.

"Не менее важен также учет опыта стран ЕС относительно налогового реформирования. Это касается как постепенного повышения ставки акциза для сигарет во избежание всплесков нелегальной торговли ими, так и установления дифференцированных ставок акциза на ТИЭН и сигареты. По состоянию на апрель 2023 года в среднем в странах ЕС акциз на ТИЭН был в 3,5 раза ниже по сравнению с сигаретами, что связано, в частности, и с потенциально сниженным риском употребления этой новейшей продукции для здоровья человека", - говорит Кощук.

Украинские законодатели отмечают, что Украина будет двигаться по пути необходимых реформ для гармонизации налогового законодательства со стандартами ЕС: "Евроинтеграция – это вопрос не выбора, а выживания, поэтому ее нельзя заменить на что-то, заговорить", – подчеркнул председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.