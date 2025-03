После ссоры в Белом доме. Какие условия Трамп выдвигает Украине и есть ли у Европы план помощи

Содержание

Ссора в Белом доме: у Трампа хотят извинений от Зеленского

США являются крупнейшим донором оборонной помощи Украине с начала полномасштабной российско-украинской войны. Однако с возвращением Дональда Трампа в президентское кресло в январе 2025 года новая администрация Белого дома изменила тон общения не только с украинской властью, но и со своими европейскими союзниками.

Разлад в отношениях между Киевом и Вашингтоном начался после того, как в феврале американская сторона инициировала переговоры с Россией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, не пригласив за стол украинских представителей.

Ситуация ухудшилась еще больше после громкого публичного спора, который произошел между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом в прошлую пятницу в Овальном кабинете во время визита украинского лидера в Вашингтон.

Тогда во время ссоры Ди Вэнс обвинил Зеленского в том, что он якобы был "недостаточно благодарным США" за оказанную Украине помощь, а Трамп заявил в свою очередь, что президент Украины играет в "третью мировую войну" и добавил, что Киев "не имеет карт", чтобы победить Россию без постоянной помощи со стороны США.

Зеленский в ответ пытался объяснить Трампу, что Украина продолжает бороться и остается сильной. Однако встреча лидеров не увенчалась успехом. После ссоры Трамп пообщался с советниками в Овальном кабинете, вследствие чего Зеленского вместе с украинской делегацией попросили досрочно покинуть Белый дом. Таким образом, соглашение между Киевом и Вашингтоном по полезным ископаемым подписано не было.

Впоследствии Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Зеленский "не готов к миру", но он "может вернуться, когда изменит свое мнение". Ряд лидеров встали на сторону президента Украины, выразив ему слова поддержки.

Тем временем в команде Трампа начали звучать заявления, что предпосылкой для возобновления переговоров между Киевом и Вашингтоном должно быть извинение Зеленского, в частности с таким призывом выступил госсекретарь США Марко Рубио.



президент США Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Сам президент Украины, который дал интервью Fox News после встречи с Трампом, сказал, что уважает американского лидера, однако избежал прямого ответа на вопрос, должен ли извиняться перед ним.

Пауза в помощи и разведданных: какие последствия и условия восстановления

Очевидным маркером того, что кризис в отношениях разросся, стало приостановление военной помощи Украине со стороны США. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, для Трампа "последней каплей" в споре с Зеленским стало то, что последний сказал, что до соглашения о завершении войны еще далеко.

Таким образом, этой "паузой" глава Белого дома, выступающий за "немедленное прекращение огня", хотел продемонстрировать, что серьезно настроен посадить сейчас Украину за стол переговоров. По данным WSJ, все советники Трампа согласились с его решением.

Сначала о решении Белого дома сообщили ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников и примечанием, что речь идет не об "окончательном прекращении помощи, а паузе".

Как писало Reuters, поставки американских военных грузов остановились 4 марта около 03:30 по киевскому времени. В тот же день премьер Польши Дональд Туск подтвердил, что поставки американской помощи Украине из польского хаба приостановили.

Таким образом, Трамп приостановил предоставление Украине всей американской помощи, которую распорядился предоставить еще его предшественник Джо Байден. Речь идет в том числе об оружии, которое уже находилось в пути на самолетах и кораблях, или в ожидании в транзитных зонах в Польше. Это критически важные боеприпасы, сотни управляемых реактивных систем залпового огня, противотанковое оружие и другие средства. Но прежде всего, ракет для ПВО, что ослабляет защиту украинских городов.

Как заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, президент США сделал этот шаг без какой-либо информации или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой "Рамштайн", которая участвует в поддержке Украины в ее борьбе.

В свою очередь Зеленский вечером 4 марта заявил во время своего видеообращения, что поручил министру обороны Рустему Умерову, руководителям разведок и дипломатам связаться со своими коллегами в США и получить официальную информацию об американской военной помощи.





Встреча Зеленского и Трампа 28 февраля, во время которой произошла ссора (фото: Getty Images)

Официальное подтверждение того, что помощь от США на паузе, появилось вчера. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что по распоряжению Трампа Штаты приостановили поставки оружия и предоставлять разведывательные данные в Украину "в результате встречи в Овальном кабинете".

Параллельно этому заявлению советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц назвал условие, при котором Вашингтон готов рассмотреть возможность "разморозки" помощи. По его словам, это возможно в случае успеха в организации мирных переговоров, а также если будут приняты меры "по укреплению доверия".

Что касается обмена разведданными, то в западных СМИ разнилась информация относительно того, насколько это сотрудничество между двумя странами было приостановлено. Сначала сообщалось, что этот обмен прекращен не полностью и прежде всего он касается данных, необходимых для атак по территории РФ.

Впрочем, позже Sky News со ссылкой на источники сообщило, что США полностью прекратили предоставлять Киеву разведданные. В свою очередь The New York Times уточняет, речь идет и о данных о пусках ракет и дронов с территории РФ и временно оккупированных территорий. А корреспондент The Economist утверждает, что около 14:00 5 марта Соединенные Штаты обрезали "главный источник информации для воздушных тревог".

По данным Politico, украинская армия получала от своих союзников до 80% разведывательных данных, большая часть поступала от Штатов. Впрочем, СМИ отмечают, что это не столь критично, ведь разведывательные средства – самолеты-разведчики и спутники есть и у европейских союзников Украины. В частности, сегодня Франция заявила, что готова предоставлять Украине разведывательные данные.

Военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина высказал мнение, что прекращение предоставления разведданных со стороны США представляет для Украины "достаточно серьезную угрозу в широком спектре".

"Это означает, что у нас будут проблемы с нацеливанием дальнобойного оружия, например ударных дронов. Мы работаем с дальностью 2,5 тысячи километров, а это же надо корректировать, иметь постоянные изменения и т.д. Таких возможностей, к сожалению, нет. Французы пытаются нам помочь. Но американцы поставили задачу: информацию, которую они предоставляют союзникам, не передавать Украине", - говорит Романенко.

Собеседник пояснил, что это касается в том числе и оповещений о российских атаках. Условно говоря, для применения тех же систем Patriot Украина имела данные разведки и стратегической, и космической, которая давала возможность нарисовать большой круг обнаружения целей, теперь же этот круг сужается.

"Большой (круг - ред.), например, на пол-Украины и больше. Теперь эту информацию убираем и остается то, что остается. То есть мы обходимся своими средствами и плюс данными от других союзников...Для граждан это означает, что время реакции, особенно по баллистике, уменьшается", – добавляет Романенко и не исключает, что США также могут лишить Украину доступа к спутниковому интернету Starlink.

Соглашение о редкоземах: подпишут или нет

После перепалки в Белом доме 28 февраля подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США на протокольном мероприятии в Белом доме было сорвано.

Итоговый рамочный документ, под которым должны были поставить свои подписи американская и украинская стороны предусматривал создание совместного Инвестиционного фонда и не имел каких-то конкретных обязательств для Киева на чем сначала настаивал Трамп, в частности по выплате так называемого "долга" за предоставленную Вашингтоном помощь.

И хотя после спора президент США сказал, что не считает соглашение "мертвым", CBS News узнало, что параметры документа еще могут измениться, поскольку президент Трамп теперь ожидает "лучшую сделку".

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина готовятся подписать соглашение 4 марта, а Трамп хочет объявить об этом в своем обращении к Конгрессу, которое состоялось в ночь на 5 марта по киевскому времени. Однако подписание не состоялось.

После этого журналистка Fox News из пула Белого дома Джеки Хайнрих сообщила со ссылкой на министра финансов США Скотта Бессента, что "подписание не планируется".

Украинская сторона же продолжает настаивать на готовности подписания соглашения с американской стороной. Премьер Денис Шмыгаль недавно отметил, что Киев ожидает обратной связи от США на дипломатическом уровне.

В команде Трампа говорят, что переговоры о соглашении с Украиной идут "в реальном времени", советник президента США Уолц утверждает, что Киев и Вашингтон уже обсудили дату и место встречи для переговоров.

Как известно из официальных заявлений, эту тему обсуждали в частности глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - с Волцом и членом Палаты представителей Конгресса США и соратником Трампа Брайаном Фицпатриком.

Заявления Зеленского и обращение к Трампу, инициатива о перемирии в небе

После новостей о приостановлении американской помощи президент Украины опубликовал пост в соцсети Х, в котором отметил, что ему "обидно" за спор, который произошел в Белом доме, он отметил о желании Украины на конструктивном сотрудничестве с США в дальнейшем.

Глава государства заявил о готовности "работать быстро, чтобы закончить войну", предложив поэтапный план, который предусматривает освобождение пленных, немедленное перемирие в небе. Последнее предусматривает запрет на: удары дальнобойных ракет и дронов, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

Кроме того, одним из этапов является и немедленное перемирие на море. После чего, как отметил Зеленский, Украина хочет "очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении". Также Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина все еще готова подписать с США соглашение о минералах.

"Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь прочного мира", – говорится в сообщении Зеленского, сделанном 4 марта.

В ответ Трамп поблагодарил Зеленского за сделанное им заявление. Во время речи в Конгрессе США американский президент упомянул "важное письмо" от украинского лидера.

"Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В нем сказано, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир", – сказал Трамп.

Однако впоследствии посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, о каком письме говорил Трамп. По ее словам, речь шла именно о том самом сообщении президента Украины в соцсети Х, в котором он и предложил перемирие в небе, выразил благодарность США и готовность к подписанию соглашения американской стороной "в любое время и в любом удобном формате".

Стармер и "оливковая ветвь", роль Макрона и мирный план Европы

Через день после спора в Белом доме, президент Украины посетил Лондон, где состоялся саммит европейских лидеров, организованный британским премьером Киром Стармером.

Именно он, как узнало The Telegraph, разговаривал с Зеленским после событий в Овальном кабинете и убедил его предложить Трампу "оливковую ветвь" (в современной дипломатии термин "оливковая ветвь" означает стремление к мирным переговорам и урегулированию конфликтов).

Во время разговора Стармер доносил Зеленскому "жесткую правду" и посоветовал, что именно Трамп должен услышать, чтобы переговоры вернулись к нормальному состоянию. Он якобы давил на президента Украины, чтобы тот поддержал мирный план главы Белого дома и соглашение о важных полезных ископаемых.





Президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой (фото: Getty Images)

Как отмечает The Telegraph, Зеленский "уступил" и опубликовал то же сообщение в соцсети Х, где говорилось, что его встреча с Трампом "прошла не так, как предполагалось", и что надо исправить.

Что касается лондонского саммита, который прошел 2 марта, то по его итогам Стармер рассказал, что его страна, Франция, а также, возможно, еще несколько участников будут работать с Украиной над планом прекращения огня, который впоследствии представят США.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, который также участвовал в саммите и встречался с Зеленским и Стармером, этот план предусматривает ограниченное "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" на месяц.

Позже появились сообщения от заместителя министра вооруженных сил Великобритании Люка Полларда, который пояснил, что пока Лондон и Париж еще не согласовали это предложение. Впрочем, "на столе рассматриваются различные варианты".

"Не было достигнуто никакого соглашения о том, как выглядит перемирие. Но мы работаем вместе с Францией и нашими европейскими союзниками, чтобы найти путь к тому, как создать длительный и прочный мир в Украине", – сказал Поллард.

Сегодня, 6 марта европейские лидеры собрались уже на саммит в Брюсселе, созванный президентом Европейского совета Антониу Коштой. В нем принимает участие президент Зеленский. Как ожидается, участники обсудят вопросы украинской и европейской безопасности.

В частности лидеры ЕС могут обсудить на саммите размещение иностранных войск в Украине. В частности, Франция и Великобритания заявили, что готовы прислать войска, но ожидается, что европейские партнеры обсудят, какую роль может играть ЕС, если по контингенту союзники смогут прийти к согласию. Ведь они настаивают на том, что миссии могут быть размещены на украинской территории только при условии достижения мира и при поддержке США.

Поскольку этот саммит имеет срочный характер, то скорее на нем ожидается принятие каких-то рамок - решений, которые будут нуждаться в уточнении. Это мероприятие происходит на фоне давления не только на Украину, но и на Европу, отметил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"И вот вчерашнее экстренное выступление президента Франции Макрона, оно как раз задает определенную тональность о необходимости оборонной субъектности Европы и о роли Франции в обеспечении этой субъектности. И вот мне кажется, что главной темой будет не только помощь Украине", – считает эксперт.

Поскольку сейчас Европа работает и над собственным перевооружением. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план "Перевооружить Европу" с привлечением 800 миллиардов евро, где очевидно предусмотрена и поддержка Украины.

"Мерц тоже забросил идею о создании нового блока на территории Европы. И мне кажется, это наиболее перспективная идея. Поскольку сейчас, когда Альянс фактически заблокирован из-за позиции США, Венгрии и Словакии, создание нового блока в Европе - это может быть как раз направление, которое позволит быстро принимать решения, быстро говорить о том, что надо делать, и перезагрузка такого пространства безопасности, оно позволит и избежать тех ошибок, которые были допущены при функционировании того же НАТО", - объясняет Леонов.

Поэтому он не исключает, что это может быть как саммит, где будут приняты определенные рамки, так и саммит, "где может быть фактически прорыв, если удастся договориться о каких-то важных вещах, как оборона Европы без надежд на США и т. д".

По его словам, поскольку выступление Трампа в Конгрессе США показало, что собственного плана у него по прекращению войны в Украине нет, то видение Европы и в частности Украины о том, как прекращать огонь является важным шагом.

"Это будет демонстрировать, что именно Россия не хочет прекращения огня, а для Трампа является главным прекращение огня. И поэтому важно, чтобы все эти позиции были отражены в решениях саммита, который состоится сегодня", – добавил Леонов.

Поедет ли Зеленский снова к Трампу

Вчера британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники в дипломатических кругах написал, что Макрон, Стармер якобы готовы вместе поехать в Вашингтон с Зеленским уже на следующей неделе. Мол, они намерены сопровождать президента Украины, чтобы предстать перед Трампом "единым фронтом", представляя ему план перемирия в Украине.

В публикации уточнялось, что совместная поездка британского, французского и украинского лидеров в США может состояться уже на следующей неделе. Однако 5 марта в Елисейском дворце заявили, что президент Франции "на данном этапе" не планирует совершать повторную поездку в Вашингтон.



Президенты Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и премьер Британии Ки Стармер во время встречи в Лондоне 2 марта (фото: Getty Images)

Тем самым пресс-служба главы французского государства опровергла информацию, распространенную ранее в тот же день пресс-секретарем французского правительства Софи Прима о том, что поездка Макрона в столицу США вместе с президентом Украины и премьер-министром Великобритании "предусмотрена" и может состояться "в ближайшей перспективе".

Таким образом, несмотря на беспрецедентно высокий уровень дипломатической активности в последние дни, двух- и многосторонних переговоров и саммитов, по состоянию на сейчас ни у кого из участников процессов, похоже, нет не только видения того, как должна завершиться война в Украине – но и понимания, как выйти хотя бы из текущего украино-европейско-американского противостояния.

