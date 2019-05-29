Чи виявляться брати Дубневичі "слугами народу"

Між двох президентів

Брати Ярослав і Богдан Дубневичі останнім часом поводяться підкреслено скромно. Вони явно намагаються не потрапляти в резонансні історії. Як зазначають українські ЗМІ, їх кормова база – Укрзалізниця скоротила обсяги закупівель в рази.

З початку 2019 року її підрозділи оприлюднили в системі "Прозорро" договори про закупівлю товарів і послуг на загальну суму 4,3 млрд. грн. Це приблизно втричі менше від загальної суми договорів за аналогічний період 2018 року, яка склала 11,7 млрд грн. Якщо ж відняти від цих 4 млрд закупівлі палива, товарів і послуг за майже п'ять місяців цього року закупили менше, ніж на 1,5 млрд грн.

Такі суми закупівель для Укрзалізниці просто сміховинні. Хоча компанія вже висловила намір укласти договори з контрагентами, оновлень в тендерах немає ще з зими. Як вважають деякі ЗМІ, Ярослав і Богдан Дубневичи вже встигли завести в тендери свої нові і не засвічені компанії-прокладки, але утримуються від проведення операцій навмисне. Очевидно, вичікуючи більш сприятливого моменту.

Затишшя в закупівлях Укрзалізниці пояснюється недавнім заявою НАБУ про завершення розслідування у справі про заволодіння коштами тієї ж Укрзалізниці на суму понад 93 млн грн. На думку детективів бюро, до скоєння злочину можуть бути причетні й інші особи, в тому числі народні депутати.

"Розслідування за цими фактами виділили в окреме кримінальне провадження, яке досі триває. Стосовно одного з народних депутатів, підготовлений і направлений в органи прокуратури проект подання на зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Найімовірніше, мова йде про Ярослава Дубневича, якого в НАБУ вважають організатором корупційної схеми. На думку слідства, структури, підконтрольні Дубневичам, в грудні 2015 – березні 2017 років організували закупівлю Укрзалізницею стрілочної продукції за завищеними цінами. В результаті, їх підприємства-посередники нібито заволоділи коштами компанії у сумі близько 93,28 млн грн.

І хоча брати Дубневичі явно намагаються не з'являтися в заголовках скандальних новин, виходить у них поки не дуже. Добру свиню їм підкинула адміністрація президента. В небувалому атракціоні роздачі орденів князя Ярослава Мудрого мало не взяв участь директор Дніпропетровського стрілочного заводу Сергій Тараненко. Все б нічого, якби він не був фігурантом вищезгаданої справи.

Через 10 днів після публікації указу Сергія Тараненка виявили в списку представлених до високої нагороди. В цей же день в Адміністрації президента злегка знітилися і тихо підтерли близького соратника братів Дубневичів зі списку, пославшись на технічний збій. По всій видимості, 93 млн грн можуть вважатися більш привабливою і зрозумілою нагородою, ніж орден.

Незважаючи на короткочасний хайп навколо легендарних братів, справи у них йдуть досить непогано. Заява НАБУ про намір направити чергове подання на зняття депутатської недоторканності на Ярослава Дубневича не виглядає настільки загрозливою. Адже воно стане вже третьою за рахунком.

Попередні дві спроби закінчилися нічим. Перше подання було направлено до ГПУ ще в січні. Згідно із заявою ГПУ в документі були виявлено недоліки і він був повернутий на доопрацювання. Друге подання було відхилено Генпрокуратурою вже в кінці березня. З тих же причин.

Нині ж шанси Дубневичів виглядають не так однозначно. Подання в рівній мірі може бути збито, як і попередні два, а може і долетіти до сесійної зали Верховної ради. Що буде вигідно як Юрію Луценку, так і новообраному президенту. Перший виступить в ролі непримиренного борця з корупцією на держпідприємствах, а другий – отримає відмінний шанс каналізувати невдоволення виборців на народних депутатів. Тим більше, що під куполом не набереться 226 голосів для ритуального жертвопринесення.

Дубневичі vs. НАБУ

Не надто тихо виходить у Дубневичів вести себе і в іншому гучній справі про заволодіння 300 млн. куб. м. природного газу, який був використаний не за призначенням. В результаті цих дій компанії НАК "Нафтогаз України" було завдано збитків у розмірі 1,4 млрд. грн.

Як вдалося встановити детективам НАБУ, дві теплоелектроцентралі – Новояворівська і Новороздільска протягом двох років отримали близько 300 млн куб. м "пільгового" газу для виробництва тепла для населення. При цьому посадові особи і кінцеві бенефіціари компаній не планували використовувати газ за призначенням.

Замість цього, газ використовувався в господарській діяльності для виробництва електрики, яка в подальшому реалізували ДП "Енергоринок". Її поставили тарифом, визначеним виходячи з собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

У рамках цього виробництва дві львівські ТЕЦ були заарештовані і передані у тимчасове управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, яке згодом на конкурсній основі відібрало ТОВ "Гарант Енерго М" в якості керуючого цими активами.

Ярослав Дубневич спробував торпедувати Нацагентство, використовуючи свої депутатські повноваження, і діяв у власних інтересах. Про це заявило Національне агентство з питань запобігання корупції. Дубневич у компанії Дмитра Святаша підписав конституційне подання про невідповідність Конституції україни окремих положень Кримінально-процесуального кодексу України і закону, який визначає повноваження Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

НАЗК встановило, що "в рамках досудового розслідування кримінального провадження було накладено арешт і передано в управління АРМА цілісні майнові комплекси Новороздільска ТЕЦ і Новояворівська ТЕЦ, що належать ТОВ "Енергія-Новий Розділ та ТОВ НВП" Енергія-Новояворівськ, кінцевим бенефіціарним власником яких є безпосередньо Ярослав Дубневич", - йдеться в повідомленні.

Подання було направлено Святашем і Дубневичем незабаром після того, як наприкінці лютого Солом'янський районний суд міста Києва прийняв рішення залишити Новороздільску теплоелектроцентраль під арештом.

Буквально за кілька днів до цього, управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро розпочало слідство за фактом можливої службової недбалості детектива під час розслідування кримінального провадження про розкрадання природного газу НАК "Нафтогаз України". Заяву було подано директором компанії Енергія-Новояворівськ Андрієм Гнатушем.

Раніше він подавав заяву про визнання себе потерпілим у кримінальному провадженні, але йому було відмовлено. Тому можна сказати, що брати Дубневичі ведуть себе тихо, але впевнено, намагаючись розвалити розслідування по справах, які можуть позбавити їх депутатської недоторканності.

Після розпуску Верховної ради президентом Володимиром Зеленським Дубневичі опинилися в сприятливій переговорній позиції. На майбутніх парламентських виборах новий президент буде прагнути конвертувати рейтинг ще неіснуючої партії "Слуга народу" у цілком конкретні мандати. А лава запасних у Володимира Зеленського, м'яко кажучи, не дуже довга. Саме в цей момент обидва брата можуть матеріалізуватися на порозі нової партії.

Адже віртуальної партії цілком можуть стати в нагоді конкретні ресурси Ярослава і Богдана Дубневичів у прилеглих до заарештованих ТЕЦ мажоритарних округах. Безумовно, в обмін на мандати та лояльність з боку нової влади.

Чи піде Зеленський на те, щоб співпрацювати з представниками старої влади, яким антикорупційні органи задають цілком конкретні питання? Покаже час.