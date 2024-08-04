"Один экипаж с помощью 30 дронов остановил наступление". Как ветеран производит БПЛА на фронт

Ветеран Василий Бондаренко в начале полномасштабной войны вступил в ряды Нацгвардии Украины. В составе разведки изучал БПЛА-комплексы, именно тогда понял, что дроны являются ключевыми в войне против врага. После увольнения со службы Василий запустил собственное производство "Beehive" по изготовлению БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) по индивидуальным заказам на фронт. Сейчас команда работает над разработкой дронов с искусственным интеллектом.
Ветеран Василий Бондаренко в начале полномасштабной войны вступил в ряды Нацгвардии Украины. В составе разведки изучал БПЛА-комплексы, именно тогда понял, что дроны являются ключевыми в войне против врага. После увольнения со службы Василий запустил собственное производство "Beehive" по изготовлению БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) по индивидуальным заказам на фронт. Сейчас команда работает над разработкой дронов с искусственным интеллектом.
"Со 100% уверенностью могу сказать, что эта война всех видов дронов - устройств, которые летают, работают под водой и на земле - разминируют территории или эвакуируют раненых с поля боя и т. д. И Украина, и РФ являются передовыми в вопросе этих технологий. Но Россия делает ставку на массовость, а мы - на качество", - говорит Василий.
РБК-Украина расспросила ветерана о том, почему дроны крайне важны на фронте и с какими трудностями сталкиваются отечественные производители.
В 2023 году Василий уволился из Нацгвардии на основании того, что является отцом четырех несовершеннолетних детей. Поскольку ветеран понимал крайнюю необходимость в дронах, то решил создать собственное производство в Одесской области.
"Сначала я хотел организовать сборку дронов на базе военной части, но по штатному расписанию это невозможно было сделать. Тогда я организовал "банку" для сбора на дрон для наших ребят. Нам набросали денег, но их не хватило, поэтому мы доложили свои, закупили запчасти и собрали первый дрон для побратимов", - рассказывает ветеран.
После этого Ваcиль запустил собственное производство. Сначала в команде было 4 человека, сейчас уже 10. Среди работников, как гражданские, так и ветераны с ранениями. Компания производит более 1000 дронов в месяц, в планах уже в ближайшее время увеличить объемы до 8 тысяч.
"Первый год мы ничего не зарабатывали, просто вкладывали свои деньги. Брали только малые заказы, но сложные. Например, когда морпехам нужно было сделать дрон, который пролетит 20 км, мы немного поэкспериментировали и изготовили таких два десятка. Все они смогли выполнить свои задания", - говорит предприниматель.
Сейчас дроны "Beehive" активно уничтожают врага в Волчанске, Купянске, Славянске, Покровском и Запорожском направлениях, а также на левобережье Херсона.
Компания производит дроны-камикадзе и дроны-разведчики. При производстве всегда отталкиваются от индивидуальных потребностей подразделения заказчика.
"Я постоянно езжу на передовую, общаюсь с ребятами по всем вопросам, потому что должен быть в курсе изменений. Например, если на Покровском направлении работает РЭБ на определенных частотах, там дроны на 5,8 ГГц не подойдут, а только на 1,2 ГГц", - говорит Бондаренко.
Ветеран подчеркивает, что их дроны могут выполнять разные задачи, в зависимости от поставленной цели.
"Если к нам обращаются военные и просят самый дешевый камикадзе, который пролетит 10 км - то можем его без проблем изготовить. Или когда надо очень крутой дрон, который может летать 20 км, с тепловизионной камерой, с уникальной системой телебатерии и GPS - тоже его сделаем", - добавляет Василий.
Бондаренко добавляет, что технологии на фронте постоянно меняются, потому производители должны это учитывать.
"Сейчас почти вся линия фронта со стороны противника имеет РЭБовскую защиту на 750-й частоте, мы поэтому должны быстро разработать новую модель дронов, которая будет работать на других частотах. И эта погоня постоянна. В начале войны была стандартная чистота для работы дронов - 915-930 МГц. А сегодня этот диапазон - от 170 до 1300 МГц. И если враг постоянно меняется, то мы тоже должны", - отмечает Бондаренко.
Все дроны перед отправкой на фронт проходят проверку.
"Поскольку мы бывшие военные и получили статус предприятия, работающего на военно-оборонную промышленность, имеем право летать, поэтому можем тестировать разные изделия", - объясняет предприниматель.
"Мы попытались сделать дроны на 80% из украинских запчастей. Но это выходит дорого, потому что детали из Китая - дешевле. Поэтому сейчас комбинируем, кое-что украинское берем, кое-что - зарубежное, например, чипы заказываем в Южной Корее", - рассказывает ветеран.
Он добавляет, что вопрос с запчастями - самый сложный, потому что военные части не могут оплачивать деньги заранее и если заказывают тысячу дронов, себестоимость которых по 10 тыс. грн, то компании нужно где-то найти деньги на закупку запчастей.
"А еще бывает большая нехватка деталей. Мои партнеры недавно купили 10 тысяч полетных контролеров в Китае и 6 тысяч из них были бракованными. Завод отказался возвращать деньги или заменять товар. Подозреваю, что это могла быть даже какая-то диверсия. Но обычно 5-10% всех запчастей - это брак. Поэтому перед сборкой мы проверяем все детали", - говорит Василий.
"Наши дроны сейчас работают на Запорожском направлении. Был случай, когда один экипаж - это пилот и два помощника, с помощью дронов полностью остановили наступление россиян. На это ушло около 30 дронов", - рассказывает Бондаренко.
Он объясняет, что для одного экипажа в день требуется до 10 дронов. Если 5 из них попадают в цель - это очень большой процент. Если новый экипаж, то из 10 может быть только 3 попадания, потому что некоторые дроны глушит враг, некоторые разбиваются.
"У нас есть наработка дронов с искусственным интеллектом. Мы очень стараемся увеличить процент попаданий, но пока 50% - это считается очень хорошим результатом. Надо понимать, что попадание - не всегда означает уничтожение цели. Когда я служил, то на Донецком направлению мы попали с два десятка раз в танк Т-90, а он все равно продолжал работать. И только за двадцатое попадание мы его добили. Это был эмоционально яркий момент", - говорит ветеран.
Бондаренко отмечает, что государству нужно поддерживать отечественное производство дронов.
"Россия предоставляет большие гранты на дроны своим предпринимателям для массового производства. В Украине с этим сложнее. Было бы хорошо, если бы у нас было много маленьких производителей, которые бы могли быстро адаптироваться к персональным заказам и легко развернуть работу на новом месте. У врага с этим действительно лучше, но если говорить о технических возможностях - то мы идем впереди", - говорит Василий.
Ветеран добавляет, что его компания готова бесплатно консультировать других производителей дронов и делиться собственным опытом, чтобы те не повторяли их ошибки. Ведь у всех одна цель - работа на победу.