Нелегальный рынок табака в Украине: реальные масштабы, механика и последствия

Несмотря на военное положение, новые регуляции и публичные заявления о борьбе с тенью, нелегальный рынок табака в Украине остается стабильно высоким. По оценкам KANTAR, каждая пятая пачка на рынке - нелегальная.

На первый взгляд, причина проста: падение доходов населения и рост цен. Но в основе этой проблемы лежит совсем другой фактор - личный выбор потребителя.

Для многих украинцев покупка нелегальных сигарет перестала быть нарушением. Это воспринимается как "нормальная экономия". Впрочем, в реальности каждая такая покупка - соучастие в теневой схеме, которая забирает миллиарды из бюджета и ослабляет экономическую безопасность государства во время войны.

Рынок в тени

Типичная картина знакома каждому: киоск возле вокзала, точка на рынке, продавец с коробкой. На раскладке - пачки без акцизов, иногда с поддельными маркировками или вообще без каких-либо различительных признаков.

Цены - в полтора-два раза ниже официальных. Продавцы не скрывают: "Берем оптом у знакомых, все равно люди больше ничего не покупают". Покупатели тоже признают: "Я знаю, что это "левак". Но мне все равно. Главное - дешевле". "Пачка за 120 и пачка за 70 - разница очевидна".

По сути, рынок живет в глубокой тени. И все это в открытом доступе.

Отдельно стоит упомянуть и о цифровом канале реализации. За последнее время Telegram-каналы и чаты стали популярной платформой для продажи нелегальных сигарет. В таких группах покупатели получают фото пачек без марок акциза или с поддельными марками, договариваются о курьерской доставке или скрытой выдаче в "точках".

Цена также существенно ниже легальной, но риски для покупателей гораздо выше: от неизвестного состава и неконтролируемого качества до полного отсутствия каких-либо гарантий или ответственности продавца.

Как выглядит нелегальный рынок в Киеве

РБК-Украина обошло несколько локаций в разных районах Киева, где зафиксирована продажа табачных изделий с признаками нелегального происхождения. Во всех случаях решение о покупке снова сводилось к личному выбору: человек видит низкую цену - и сознательно соглашается на сомнительный товар.

Например, небольшой киоск вблизи жилого массива в Подольском районе Киева. На витрине - ограниченный выбор легальных брендов, но достаточно спросить о "чем-то подешевле", и продавщица сразу достает пачки без акцизных марок.

Цена ниже на 40-50 грн от официальной рыночной цены.

На Святошино еще более показательный пример. Точка по продаже работает вообще "вне закона": лицензии на торговлю нет, но товар продают открыто. Пачки без акцизов выложены рядом с легальными. После вопроса о документах продавец просто закрыла окошко и повесила табличку "Закрыто".

Точка продажи нелегальных сигарет в Киеве (фото: РБК-Украина)

Наглядно также выглядит ситуация на Дарнице: рядом с официальной точкой с лицензией находится лоток, где продают нелегальные пачки. Цены там, конечно же, резко ниже. И покупатели в 7 случаях из 10 выбирают лоток.

Все это подтвердило простую реальность: нелегальный рынок существует не только потому, что его сложно контролировать, но и потому, что он имеет стабильный спрос.

Последствия для государства и потребителей

По данным KANTAR, доля нелегального табака в Украине во втором полугодии 2025 года достигает около 15%. При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины, годовые потери государственного бюджета Украины из-за неуплаты налогов оцениваются в 25,6 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5,3 млрд шт сигарет.

Нелегальное производство частично работает в подпольных цехах, частично - на вполне легальных фабриках, где параллельно с официальными партиями "выходят" и те, что никогда не попадают в отчетность. Логистика выстроена так же многоуровнево: от складов у границы до внутренних схем, которые оформляются как якобы "экспорт". Далее продукт растворяется в розничной продаже - через мелкие торговые точки, рынки, Telegram-каналы и даже популярные онлайн-маркетплейсы.

"Значительная часть теневого рынка формируется при участии недобросовестных лицензиатов, а их выявление и прекращение деятельности должно стать одной из основных целей. Отдельные законодательные изменения по усилению институциональной способности правоохранительных и контролирующих органов, включая те, которые касаются совершенствования ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров, а также по созданию библиотеки образцов табачных изделий или регулирования онлайн-торговли, действительно могут быть полезными. Также важно налаживание оперативной координации между бизнесом и правоохранительными органами для достижения ощутимых результате. Текущее законодательство Украины уже содержит достаточные инструменты для противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий, поэтому ключевым приоритетом является его эффективное правоприменение", - объясняют в инициативе"Нет контрабанде".

На это накладывается и общественная толерантность: для многих потребителей покупка нелегальных сигарет больше не воспринимается как нарушение, а как "рациональный выбор".

Последствия такого явления - не абстрактные. По подсчетам аналитиков, в прошлом году государство недополучило более 20 млрд грн налоговых поступлений. В профильной ассоциации "Укртютюн" подчеркивают, что это не просто потери бюджета - потери финансовой состоятельности государства в условиях войны.

Почему не останавливают

В налоговой службе признают: теневой сегмент - чрезвычайно мобильный. Кроме того, сегодня мы имеем дело не только с контрабандой (после начала полномасштабного вторжения сегмент этого рынка значительно уменьшился), наш главный "враг" - внутренние производства нелегальной, контрафактной продукции, которая производится и реализуется внутри страны.

Слабая координация между налоговиками, полицией, БЭБ и местными администрациями не позволяет создать системное давление на рынок. В результате государство реагирует на последствия, а не на причины.

По словам главы профильного комитета Даниила Гетманцева, главная причина высокой доли нелегального табака - не недостаток законодательных инструментов, а системная коррупция и отсутствие реального правоприменения.

"На уровне закона сделано даже больше, чем нужно для пресечения этих преступлений. У фискалов и правоохранителей есть все необходимые средства. В то же время результата нет, и тень остается достаточно высокой. Вывод - правоохранители не работают. Они имитируют противодействие, наверняка участвуя в схемах", - отмечает он.

В контексте ответственности для недобросовестных лицензиатов Гетманцев подчеркивает, что ужесточать санкции нет смысла: "Соответствующие нормы уже есть в законе. У ГНС есть сверхширокие полномочия для аннулирования лицензий при первых признаках злоупотреблений". Говоря о координации государственных органов, Гетманцев подчеркивает: проблема не в отсутствии синхронности между БЭБ, налоговой, полицией и таможней, а в отсутствии политической воли.

"Я не знаю, работают ли они синхронно и если да - на какой результат. Я знаю, что того результата, который нужен государству, нет. То есть вопрос не в рассинхроне. Вопрос в политической воле руководства органов, направленной на противодействие злу. Я ее не вижу".

Отдельно он подчеркивает роль потребителя: "Это вопрос не только и не столько табака. Это вопрос общего восприятия налогов как ценности, лежащей в основе европейской цивилизации. Пока люди воспринимают налог в "русском" понимании - как дань завоевателю - мы все должны поработать над тем, чтобы изменить это восприятие".

Электронные сигареты: новая теневая отрасль Параллельно с рынком "традиционных" сигарет в Украине стремительно растет еще один сегмент, который превратился в отдельную теневую индустрию - рынок электронных сигарет и вейпов. Данные, представленные на специальном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, ошеломляют: 93% электронных сигарет, которые продаются в Украине, - нелегальные. Из-за этого бюджет ежегодно недополучает более 7,5 млрд грн, подсчитали в Growford Institute. Глава ВСК Ярослав Железняк подчеркнул, что проблема давно вышла за пределы обычной контрабанды: "Люди зарабатывают на этом большие и нелегальные деньги. Часть этих средств питает не только черный рынок, но и "плохую часть" правоохранительной системы". Одним из главных источников тенизации стал так называемый "самозамес" - продажа компонентов для вейпов отдельно, без готовой жидкости. Такая практика позволяла избегать уплаты акциза: в готовом виде продукция регулируется, а в виде отдельных составляющих - нет. В сентябре президент подписал закон, который ликвидирует эту лазейку. Но, как признают участники рынка, ощутимых изменений это пока не принесло. Борьба с нелегальным сектором требует не точечных решений, а системной перезагрузки.



Что дальше и почему все начинается с личного выбора

Легальный бизнес теряет рынок, инвестиции и возможности роста. Инструменты у государства есть, но они работают фрагментарно. Пока система контроля не заработает комплексно, потери для бюджета и бизнеса будут только увеличиваться.

Но даже самая эффективная система не сработает, если потребители продолжат поддерживать теневой рынок.

Многие украинцы оправдывают покупку нелегальных сигарет экономией.

Но реальность проста: каждая нелегальная пачка - "не сэкономленные 30 гривен", а личное участие в теневой схеме, которая подрывает финансовую устойчивость страны.

Нелегальный рынок существует только там, где мы позволяем ему существовать. И именно с этого начинается ответственность - не государства, а каждого из нас.