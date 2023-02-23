Важнейшая война XXI века. Почему коллективному Западу важно помогать Украине

Войну, которую Россия развязала против Украины, называют важнейшей войной XXI века. Если Украина проиграет, то в мире проигрывает сама идея демократии, а вместе с этим проиграют США и коллективный Запад. Это станет сигналом для Китая, Северной Кореи и Ирана. Вот почему так важно, чтобы Украина сохраняла поддержку Европы и что важно двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах Америки.

Уже четыре года в Украине проходит Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum). В этом году главной площадкой мероприятия стал Вашингтон. "Американская столица сейчас особенно важна. Именно здесь принимаются ключевые решения современности. Это те решения, от которых зависит будущее как Украины, так и цивилизованного мира", – подчеркнул инициатор Kyiv Jewish Forum Борис Ложкин в приветственной речи, записанной на фоне Мемориала Линкольна.

РБК-Украина собрала 10 сильных месседжей от участников мероприятия – их мнения о важности помощи Украине.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (2019-2022)

Я очень переживаю из-за усталости от Украины. Переживаю, что люди не понимают срочности вопроса помощи Украине. Их страдания ужасны. Им нужна помощь. Им нужно оборудование, и чем быстрее они его получат, тем лучше.

Давайте не будем оказывать помощь "по каплям". Давайте не будем предоставлять ее, как из пипетки. Я не говорю, что наша помощь – это как пипетка, на самом деле мы предоставляем огромный объем помощи. Кстати, хочу поздравить и глубоко поблагодарить Соединенные Штаты Америки. Считаю, что то, что делает Америка – это здорово. Думаю, что Америка снова стала арсеналом демократии и свободы.

Украинцы борются за всех нас. Украинцы воюют за поляков, за грузин, за молдаван, за балтийцев. Они борются за любую страну, границы которой могут измениться силой в любой точке мира.

Я думаю, что они также показывают, почему Путин был неправ. Они демонстрируют, что имеют западное и европейское призвание, что они свободная демократическая независимая нация, и они заслуживают, как я считаю, как только все это кончится, чтобы к ним относились с огромным уважением. Я считаю, что члены ЕС должны ускорить их вступление в Евросоюз, если они делают подобный выбор.

Бен Годжес, генерал в отставке, командующий войсками США в Европе (2014-2018)

Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия оккупирует Крым, и Украина никогда не сможет восстановить свою экономику, пока Россия оккупирует Крым. Даже после того, как будут освобождены Бердянск и Мариуполь, порты не смогут функционировать, пока Россия будет контролировать выход к Азовскому морю. И мы знаем, что Россия никогда не будет соблюдать какие-либо договоренности.

Если бы Украина решила или согласилась под давлением обстоятельств отказаться от Крыма в рамках переговоров, тогда россияне просто подождали бы несколько лет, пока мы не потеряем интерес, перейдем к чему-то другому, – и они начали бы снова. Поэтому я считаю, что Крым является решающей территорией. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс.

Поэтому краткий ответ – высокоточное оружие большой дальности. Более длинное, чем то, которое мы предоставляли до сих пор.

Я уверен, что сильная двухпартийная поддержка Украины в США будет продолжаться. Хорошая новость состоит в том, что все деньги, которые будут потрачены в этом году, уже направлены на это. Так что нам не нужно беспокоиться о том, что финансовая поддержка прекратится летом или что-то в этом роде.

Марси Каптур, конгрессвумен от Демократической партии, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе США

В законодательстве, которое мы приняли в прошлом году, мы предусмотрели достаточное финансирование для Украины в этом году. Думаю, что поддержка Украины очень сильна и глубока с обеих сторон. Так что я настроена оптимистично.

Украина – это идея. Она не просто нация. Она – идея того, что люди, которые раньше были порабощены, теперь могут быть свободными. И когда этот момент наступит, а он наступит, жизнь миллионов людей со временем станет лучше.

Появилось целое поколение молодых людей в Украине, которым дали возможность вырасти в стране, впервые получившей свободу. Я вижу разницу в том, как они ходят, в выражении их лиц. Они знают, что есть лучший путь вперед. Я вижу в глазах людей надежду, которую раньше никогда не видела. Моя первая поездка в Украину была в 1973 году, когда мы пытались найти историю собственной семьи, что оказалось очень сложно. За нами следила тайная полиция везде, куда бы мы ни пошли. Я еду туда сейчас и вижу, что люди могут иметь свой бизнес, дать образование своим детям. Такая непреодолимая сила, чтобы продолжать идти вперед, несмотря ни на что.

Ничто не может сравниться с тем, что сейчас делает украинский народ.

Джозеф Либерман, сенатор от Коннектикута (1989–2013)

Время от времени кто-то спрашивает: почему мы даем украинцам так много? Мы должны предоставлять украинцам все, что им нужно. Им нужно передовое оружие, чтобы отражать жесткие наступления россиян. Я не понимаю, почему мы тянем время. Я думаю, мы должны дать Украине любые системы вооружений, которые им нужны для победы. И чем раньше, тем лучше. Это и наш бой.

Если Россия, упаси Бог, все-таки победит, это будет не только победа для России. Это будет поражение народа Украины и это будет ужасный исторический проигрыш НАТО, в том числе США. Наша свобода в будущем окажется под угрозой, в том числе в отношениях с Востоком и из-за растущей угрозы со стороны Китая. Нам нужно победить. В духе двухпартийности.

Я хочу зацитировать президента Рейгана, который на вопрос прессы во время Холодной войны "Чем это кончится, господин президент?" ответил очень по-рейгански: "Я скажу вам, чем закончится Холодная война. Мы выигрываем, они проиграют". Чем бы это ни закончилось, мир должен видеть, что украинцы победили, а россияне проиграли.

Оксана Маркарова, посол Украины в США

Если агрессивное авторитарное государство, ядерное государство может напасть на мирного, меньшего соседа и избежать наказания, то все мы в опасности. Эффективнее, действеннее и, я бы даже сказала, дешевле помочь Украине выиграть эту битву, пока она еще в Украине, потому что Путин четко дал понять, что речь идет о восстановлении империи, то есть о нападении на многие другие страны.

Следовательно, если не Украина, то многие страны НАТО окажутся под угрозой этого агрессивного российского режима. Нам не нужны натовские сапоги на земле. Все украинцы готовы и воюют прямо сейчас за нашу страну. Но нам нужно все оружие. Поэтому мы хотели бы, чтобы поддержка продолжалась. Мы знаем, что у нас сильная поддержка, и нам нужно получить больше оружия, больше санкций для России, больше поддержки для Украины, чтобы быстрее закончить эту войну.

Леон Панетта, министр обороны США (2011-2013), директор ЦРУ (2009-2011)

Я думаю, 2023 год окончательно решит, что произойдет в Украине. Чтобы Россия продолжала проигрывать, мы должны убедиться, что Украина полностью подготовлена, вооружена и способна не только защищаться, но и вести наступление на Россию.

Происходящее в Украине посылает сигнал не только Путину. Это послание Си в Китае по Тайваню. Это послание Ким Чен Ину в Северной Корее о том, отреагирует ли мир или нет. И это важный сигнал для верховного лидера Ирана. Это, пожалуй, самая важная война, с которой мы сталкиваемся в XXI веке. В конечном счете это решит не только то, защитим ли мы демократию в Украине, но и способны ли мы защитить демократию в XXI веке.

Если Украина добьется успеха, то, запомните мои слова, мир останется единственным в поддержке Украины. Если по каким-то причинам эта война зайдет в длинный тупик, станет затяжной войной, которая продлится год, два, три года в будущем, то поддержка начнет ослабевать, в единстве появятся трещины. Лучший способ сохранить это единство – показать, что мы можем победить. Это самый лучший способ удержать Соединенные Штаты и наших союзников вместе. Потому что, как я уже говорил, украинцы воюют за нас.

Роберт О'Брайен, советник президента США по национальной безопасности (2019-2021)

США сейчас очень поляризованная страна. Но одна из вещей, которая нас объединила, – это двухпартийная поддержка Украины. Думаю, она будет продолжаться. Впрочем, есть вещи, необходимые для ее сохранения, которые Украина может контролировать, а есть и такие, которые нет.

Первое: я считаю, украинским властям необходимо удерживать украинскую дипломатию в США на двухпартийном уровне. Президент США, исполнительная власть оказывает очень большое влияние, и это те люди, которые снабжают вооружение и ежедневно общаются с украинским правительством. Поэтому попасть в орбиту Белого дома очень просто. Но в то же время украинцам не следует быть слишком зависимыми от Белого дома Байдена, особенно в начале нового политического сезона в США. Украина должна думать о себе. Она должна сохранить поддержку обеих партий и избегать политических решений.

Во-вторых, Украина должна гарантировать преодоление коррупции, чтобы американский народ и европейцы понимали, что идущие в Украину деньги доходят до солдат на передовой.

Я думаю, что Украина должна немедленно стать членом ЕС. Это ключ к еврейской солидарности. В ходе этой войны США взяли на себя основную тяжесть. Борьбу ведут украинцы. Европейцы должны действовать. И мнение о том, что для вступления Украины в ЕС понадобится 5-10 лет, неприемлемо. Украина должна стать членом ЕС в ближайшее время! Это проявление силы и решительности, которое покажет России, что она не одержит скорую и легкую победу.

Бернар-Анри Леви, французский философ, писатель, кинорежиссер

Я провел месяцы на передовой, документируя украинскую армию, и знаю, что Украина победит. Почему? Потому что, как и Израиль, они защищают две вещи – свою Родину и высокие ценности.

Я считаю, что именно потому, что мы не впустили Украину в НАТО, произошло самое плохое – тотальная война в сердце Европы. Мудрое решение было бы с самого начала начать процесс вступления Украины в ЕС и НАТО. Мы не были мудры. Мы – западные страны. И мы сегодня расплачиваемся за это, а Украина платит высокую цену.

Украина является частью НАТО де-факто. Но не потому, что страны НАТО защищают Украину в соответствии со статьей 5, а потому, что Украина защищает Запад. Потому что играет роль границы Западной Европы с нашим оружием.

По поводу ЕС. Украинцы говорят то же, что и десять лет назад на Майдане. Они уже говорили, что они европейцы. Они уже говорили, что желают присоединиться к европейской конституции. Они уже умирали с европейским флагом в руках. Единственная разница между тем и сегодняшним днем заключается в том, что тогда мы не услышали. Сейчас мы наконец-то их услышали. Но так поздно, так поздно. После стольких смертей мы решили услышать. И теперь мы должны ускориться, мы должны наверстать потерянное время.

Борис Ложкин, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса, инициатор K J F

Я думаю, что после победы Украина станет так называемым Израилем Восточной Европы. Во многих аспектах, не только в экономическом. Израиль – страна стартапов, это одно из главных мест для высоких технологий в мире. Что явилось одним из главных факторов этого? Это были войны против Израиля.

Израиль создал многие специальные организации (например, 8200 и другие), которые стали центром новых стартапов. Среди них много «единорогов», военные инновации, производство высокотехнологичной военной продукции, оборудования, оружия. Они стали огромным двигателем израильской экономики. Я думаю, Украина должна сделать то же самое. Украина могла бы стать центром высоких военных технологий в Европе, центром высоких технологий вообще.

Борис Гудзяк, президент УКУ, митрополит Филадельфийской архиепархии УГКЦ в США

Кроме политических, экономических, энергетических изменений, я бы сказал, что самое важное в начале XXI века – это то, что Украина стимулирует людей. Она заставляет многих переосмыслить свои взгляды на то, что значит быть человеком в эпоху трансакционных категорий, когда мы можем покупать и продавать почти все. Украинцы в то время говорят: «Не так быстро, не так быстро. Есть добро и есть абсолютное зло. Есть правда и есть ложь, и я готов рисковать своей жизнью ради нее». Это меняет Украину и мир, потому что люди возвращаются к языку ценностей.

Украина – это место нового синтеза. События в Украине заставляют людей задавать и отвечать на базовые вопросы. Что такое жизнь? Что такое человек? Ради чего следует жить и за что следует умереть? В то время, когда в современном обществе люди не знают, как относиться к смерти, они боятся ее – украинцы смотрят смерти в глаза и живут по-другому из-за этого. Я думаю, что это будет вкладом в новый синтез на протяжении остального XXI века.