"Мечтал пролететь над освобожденным Крымом". Интервью с женой погибшего пилота Дениса "Flash" Василюка

"На 40-й день мне выдали документацию полета с его подписью. Он знал, что это очень опасная задача, но все равно на него согласился. Его последними словами авиадиспетчеру были "я танцую", что на сленге летчиков означает "я маневрирую от ракет". После этого связь прервалась навсегда. Когда Дениса нашли, его рука была на штурвале. Он до последнего защищал украинское небо", - рассказывает жена погибшего пилота Владислава Василюк.

Денис родился и вырос в Крыму. Учился в Харьковском национальном университете воздушных сил им. Ивана Кожедуба. С 2014 года являлся пилотом 831 бригады тактической авиации в Миргороде. Активно участвовал в операции объединенных сил (ООС) российско-украинской войны. В связи c этим стал ветераном боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения выполнял задачи по всем направлениям фронта. Участвовал в освобождении острова Змеиный. При жизни стал полным кавалером ордена "За мужество".

Мы расспросили Владиславу, каким был Денис в гражданской жизни, почему выбрал авиацию, о чем мечтал и как нес службу пилота-истребителя во время войны.

– Расскажите о Денисе, каким он в гражданской жизни, чем увлекался, кроме самолетов?

– Денис родился вблизи крымского Джанкоя недалеко от аэродрома, постоянно наблюдал за самолетами. Думаю, это повлияло на его решение стать летчиком.

С 14-го года у Дениса был выбор - вернуться в оккупированный Крым, где его родственники и друзья или остаться на материковой Украине. И он выбрал второй вариант. Он очень любил небо. Когда я с ним познакомилась в 2016 году, он уже был старшим лейтенантом и из учебно-тренировочного самолета Л-39 перешел на боевой самолет истребитель Су-27, о котором мечтал. Он этим гордился.

С 2014 года Денис Василюк был пилотом 831 бригады тактической авиации в Миргороде (фото предоставлено Владиславой Василюк)

С детства Денис участвовал в разных школьных активностях, играл на гитаре и даже попробовал свои силы в боксе. 8 лет занимался бальными танцами. В подростковом возрасте любил горный туризм. Все, за что он брался - у него удавалось. Все, чего он достиг - это его заслуга, благодаря собственной настойчивости и харизме.

Такого сочетания красоты, как внешней, так и внутренней - я никогда не встречала. Денис очень любил жизнь, пытался наслаждаться каждым мгновением. Он был очень мудр, увлекался психологией. У него всегда были большие амбиции. Говорил, что хочет быть выдающимся человеком, чтобы помогать другим. Одно время даже мечтал стать президентом.

Денис Василюк принимает присягу на верность Украине в ХНУПС, 2010 год (фото предоставлено Владиславой Василюк)

– Вы с Денисом были 9 лет вместе. Как началась ваша общая история, что вас поразило в нем больше всего?

– Это была судьбоносная встреча на Пасху в 2016 году. Я тогда гуляла с подругой, а ее знакомый позвал в компанию друзей. Мы долго колебались, но все-таки пошли к ним. Денис мне сразу понравился - высокий, со светлыми волосами, зелеными глазами. От него веяло огромной харизмой. Он походил на одного из моих любимых героев из аниме - Усуи Такуми, - своей холодностью и недоступностью в хорошем смысле, а также внешностью.

Тогда вечером он посреди улицы под фонарем учил меня танцевать вальс. Он вообще очень любил танцевать, как и я. Было чувство, будто я его уже знаю 1000 лет. Так просто и легко было. У нас были похожие интересы, взгляды на жизнь, ценности.

Я до сих пор помню свои чувства, когда он впервые позвонил мне. С тех пор он у меня записан в телефоне как Король моей Вселенной.

У нас была традиция перед сном обмениваться сообщениями: он писал "Любовь?", я отвечала: "навсегда". И Денис всегда продолжал: "и даже больше". Сейчас эти слова воспринимаются по-другому. Хотя его физически нет рядом, но я чувствую его присутствие. Я хочу написать книгу в память о муже и назвать ее: "Любовь навсегда и даже больше…". Это будет аудиокнига, которую я озвучу сама.

Денис и Владислава были вместе 9 лет (фото предоставлены Владиславой Василюк)

– Можете ли рассказать, какие боевые задания выполнял ваш муж?

– Это были перехваты воздушных целей - уничтожение дронов, разных типов крылатых ракет, уничтожение средств ПВО, техники и живой силы противника, поддержка боевой работы сухопутных подразделений. Денис активно участвовал в операции объединенных сил (ООС) российско-украинской войны. В связи с чем стал ветераном боевых действий.

Денис выполнял задания по всем направлениям фронта. Принимал непосредственное участие в освобождении острова Змеиный. Противодействовал вражеским истребителям вместе со своими побратимами, за что получил орден "За мужество" ІІІ степени. При жизни Денис стал полным кавалером этого ордена.

– У Дениса был позывной Flash, как он его получил?

– Денис был быстрый, словно молния. Было множество ситуаций, когда за ним охотились вражеские самолеты, средства противовоздушной обороны, но ему всегда удавалось маневрировать от опасности.

В 2022 году у него была боевая задача по уничтожению противовоздушной обороны противника. Однако во время работы погода внезапно ухудшилась. Несмотря на это, Денис решил не отступать и выполнить поставленную задачу до конца. Ему пришлось лететь высоко из-за грозовых туч и в этот момент в его самолет попала молния. После этого временно вышли из строя средства навигации. Он не растерялся и снизил высоту. Как он говорил, увидел огни Краматорска и смог долететь до одного из оперативных аэродромов.

Денис Василюк был полным кавалером ордена "За мужество" (фото предоставлено Владиславой Василюк)

– За полгода до полномасштабного вторжения Денис ушел со службы. Чем занимался в гражданской жизни и почему решил вернуться в авиацию после начала войны?

– В 2021 году у Дениса завершился контракт. До этого он 90% жизни находился на службе, которая всегда была опасна. Мы, как семья, приняли решение, что хотим спокойной жизни, думали переезжать в Киев и даже о том, чтобы завести ребенка. Денис прошел ІТ-курсы и уже через две недели нашел работу. Мы имели на самом деле счастливые полгода.

24 февраля я проснулась от взрыва. Поняла, что война началась. Денис себе места не находил, постоянно читал новости, переживал за побратимов - в первые же дни вторжения погибли его коллеги Александр Оксанченко (погиб 25 февраля 2022 года, защищая небо Киева - Ред.) и Степан Чобан (погиб 28 февраля 2022 года во время защиты Кропивницкого - Ред.). Он не мог сидеть дома и прятаться. Меня отправил в Варшаву, а сам решил возвратиться на службу.

Я тогда сказала ему, что знаю, какой он у меня хороший, но пусть не жалеет россиян, потому что он защищает наш дом и я хочу, чтобы он вернулся живым.

Денис с другом Славиком на отдыхе (фото предоставлено Владиславой Василюк)

Мы встретились только через четыре месяца. Тогда проводили каждый день вместе, это казалось бегством от реальности, когда хочется прожить дни на максимум. Во время этого отпуска Денис подарил мне красные розы. Я расплакалась, потому что подумала, что это может быть последний букет от него. С того времени красный цвет в цветах не воспринимаю. Это сильный триггер для меня. Даже на могилу я приношу только нежные розы.

За период полномасштабного вторжения не было ни дня, чтобы я не переживала своего любимого. Быть женщиной военного - это морально тяжело, но это был мой выбор. Но кроме переживания и страха за его жизнь, было действительно очень много теплых, нежных моментов. Я его безгранично любила и ждала. Всегда. И даже сейчас, мне хочется верить в то, что мы когда-нибудь увидимся. Пусть не в этом мире, но эта мысль меня согревает.

Денис и Владислава (фото предоставлено Владиславой Василюк)

– Были какие-то у вас плохие предчувствия перед гибелью Дениса? Как вы узнали о трагедии?

– Никакого предчувствия не было. Мы как всегда пожелали сладких снов перед сном, и с утра я ждала его сообщения о том, что он вернулся из задания.

Последний месяц перед гибелью Дениса был тяжелый морально, поскольку усилилась опасность на фронте в одном из горячих направлений. Денис очень мало спал, почти не отдыхал. Бывало по 3-4 вылета за день делал. Был очень истощен, но никогда не жаловался. Всегда рвался ко мне. В последний раз мы виделись 15 мая - он приехал всего на два часа. Мы тогда очень откровенно поговорили. Благодарна за эту встречу.

17 мая мы должны были увидеться в Миргороде. Но в тот день мне позвонила моя мама со словами: "Деню сбили".

Страшнее всего было сообщить о смерти родителям Дениса. Особенно маме. У нее в этот день как раз был юбилей - 55 лет. Я навсегда запомню этот страшный крик в трубке. Родители до сих пор не могут принять до конца, что его нет.

И знаете, эта страшная магия чисел: 17 родился, 17 у нас была свадьба, 17 погиб. Это было его любымое число.

Денис Василюк совершил 94 боевых вылета во время полномасштабной войны (фото предоставлено Владиславой Василюк)

– Допускал ли когда-нибудь Денис, что может погибнуть на войне?

– Мы никогда напрямую не говорили на эти темы. Денис очень любил жизнь и очень хотел жить. Даже когда я говорила слово "последний", он всегда меня исправлял на "крайний" - для пилотов это важно.

Денис мечтал о возвращении Крыма в Украину, о нашей победе. Мечтал пролететь самолетом над свободным украинским Джанкоем. Мечтал о мире, собственных детях и спокойной жизни. Мы хотели увидеть океан, и я осуществлю эту мечту осенью.

Жалею, что не успели завести детей. Хотели прийти к этому сознательно. А когда были готовы, в прошлом году у Дениса погиб друг-пилот - Денис Кирилюк (погиб 27 марта 2023 во время выполнения задания в Черниговской области - Ред.). Его жена осталась с двумя маленькими детками. Мне было мучительно больно и страшно смотреть на жену, сознавая, что дети уже никогда не увидят отца, а она мужа, что смерть так близко. Это меня испугало. Но сейчас понимаю, если бы у меня был ребенок - продолжение моего любимого - это было бы счастье.

– Как вы проживаете потерю? Что помогает вам держаться?

– Мое настроение может меняться по 10-20 раз в день. Особенно тяжело, когда прихожу в нашу съемную квартиру. Пока не могу долго в ней находиться. Там все о нем: вещи, которые он оставил в среду (15 мая, когда Денис был в последний раз дома - Ред.), запах. Я не могу даже описать эту боль. Очень скучаю по нему.

А так, в основном, я спокойна, потому что у меня есть важная миссия, которая придает мне силы, - рассказывать миру о Денисе. Сейчас я веду видеодневники о том, как я проживаю потерю. Помогаю тем, кто в похожей ситуации. Пишу книгу. Также помогают держаться семья и друзья. Не знаю, чтобы я без них делала. Как я всегда всем говорю: человеку нужен человек. Это действительно так.

До сих пор кажется, что Денис в командировке, хотя я видела его тело в морге. Меня не хотели пускать, но я понимала, что это в последний раз, когда я могу его увидеть. Это странно, но после падения с невероятной высоты его тело уцелело, хотя самолет сгорел. Мне объяснили, что кабина упала в болотистую местность, поэтому так...

Денис всегда брал в полет кольцо и браслет со знаком бесконечности, который я ему подарила. Говорил, что он оберегает его, помогает выжить. Но в тот день, когда Дениса нашли, он был без кольца и без браслета. Наверняка "забрал" их с собой...

Владислава Василюк (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Когда Денис погиб, у меня все как бы замерло. Казалось, будто я его последний раз видела 10 лет назад. Воспоминания заблокировались. Я не могла вспомнить ни его голос, ни запах. Сейчас уже все воспоминания вернулись и нахлынают эмоции.

Мне казалось, что проживать трагедию - это бросаться на гроб и рыдать в истерике. Но моя реакция отличается от стереотипной. Каждый проживает горе индивидуально. И нет правильной или неправильной реакции. У меня больше психика пошла в состояние "заморозки", если бы не это, возможно, я не смогла бы давать интервью о любимом.

Даже в день похорон столкнулась с критикой от людей, которые привыкли видеть только первые бурные реакции, потому что я была с макияжем, локонами и в хорошем платье, которое Денис обожал видеть на мне. Но мало кто понимает, что это было для него. Он всегда называл меня "Моей леди". Потому я хотела, чтобы прощание прошло достойно. Не люблю, когда меня называют вдовой. Я жена офицера, павшего боевого летчика. Денис был силен и я буду.

А красная помада, которой я крашусь почти каждый день после гибели, для меня - это символ стойкости и женской силы.

– В соцсетях вы ведете терапевтический дневник, в котором рассказываете о Денисе. Есть ли у вас квалифицированная поддержка?

– Сейчас я не занимаюсь с психологом, потому что не чувствую в нем нужды. Но в будущем планирую пойти к специалисту. Во время полномасштабного вторжения я постоянно брала консультации, потому что быть женой военного - это не легкий путь, но это мой выбор. Я ходила на разные курсы, чтобы понять, как вести себя с мужем-военным, чтобы правильно поддержать его. Как психолог (Владислава учится на психолога с 2020 года - Ред.), я хотела бы в будущем работать с семьями военных.

После того, как начала вести дневник, мне пишут многие женщины, у которых похожая ситуация. Чувствую поддержку от них, а кому она нужна - оказываю. С коллегами Дениса тоже общаюсь. Для меня ценно слушать о нем от побратимов, узнавать что-нибудь новое, как о воине. Кстати, терапевтический дневник станет основой для аудиокниги о Денисе. Мне предложили его записать бесплатно.

– Знаю, что уже после смерти мужа вы набили тату на руке - крыло. Такое же было у Дениса...

– Незадолго до гибели Денис на правой руке набил крыло. Такое же я должна была набить на левой. Мы мечтали, что мы будем ходить по городу, держась за руки, и у него будет одно крыло, а у меня - другое. Денис набил тату первым, а я тогда побоялась. На днях я осуществила эту мечту. Когда зашла в кабинет тату-мастера, почувствовала будто я у психотерапевта - слезы просто покатились градом от мысли, что чуть больше 3 месяцев назад он сам сидел в этом кабинете у того же мастера.

Владислава набила тату в виде крыла - такое же было у Дениса (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Возле крыла набила еще два слова - "сильная и нежная". Эти слова выбрала не случайно. После 9 дней со дня гибели Дениса меня друзья забрали в Полтаву. В одном магазине я увидела футболку с надписью "Ты можешь быть сильной и в то же время не забывай о нежности", а внизу были крылья и молния. Это как послание от Дениса. Приблизительно такие слова он бы мне сказал сейчас. Как раз остался последний размер футболки - мой. Я ее купила.

Также возле сердца набила тату - молнию (Flash), а на правой руке - "wings of freedom", что в переводе означает "крылья свободы". Этот отряд из аниме "Атака титанов", сражавшийся против зла, боролся за свободу, защищал свою семью. Это о стремлении быть свободными, несмотря ни на что. Это нам с Денисом очень отзывалось. Мы как раз успели вместе посмотреть последний сезон этого аниме.

– Близкие погибших защитников часто создают петиции о присвоении звания Героя Украины или же для переименования улиц в их честь. Как бы вы хотели, чтобы люди почтили подвиг вашего мужа?

– Такие люди, как он, заслуживают присвоения Героя Украины при жизни и без создания петиции. Но, к сожалению, реалии жестоки. Очень много героев в тени, и о многих мы узнаем только после смерти. Я подала все документы для присвоения Денису звания Героя Украины, жду ответа.

Хотела бы, чтобы Дениса помнили. И переименование улицы - это один из шагов. Это важно для нашей истории и будущих поколений. Сейчас я делаю все, чтобы про пилота-аса Дениса Василюка знал весь мир. Он и каждый, кто отдал жизнь за нашу свободу, - этого заслуживают.

Владислава установила флажок на Майдане Независимости в память о Денисе Василюке (фото наделено Владиславой Василюк)