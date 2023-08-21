Михал Мержеевский, вице-президент PMl в Северо-Восточной Европе: Украина – это то место, куда можно и нужно инвестировать, несмотря на все риски

Михал Мержеевский занимает должность вице-президента Philip Morris International (PMI) и является генеральным директором компании в Польше. Он руководит регионом Северо-Восточной Европы, в который также входит Украина. В июне этого года компания объявила, что инвестирует более 30 млн долларов в запуск нового производства во Львовской области. Поляк говорит, что был впечатлен увидеть место для будущей фабрики. По его словам, проект выглядит масштабно и вдохновляюще. Подробное о планах компании, влиянии нелегальной продукции на украинский рынок и о том, как Польша стала инвестиционным хабом Европы – в интервью РБК-Украина.

– Михал, вы – первый иностранец из PMI, решивший посетить Украину во время большой войны. Это действительно так?

– Да, вы правы. Но я не вижу в этом никаких проблем. Дома в Польше я часто встречаю украинцев, которым приходится жить на две страны. Работать за границей и время от времени возвращаться домой. Если эти люди имеют смелость приезжать в Украину, то нам тоже нечего бояться.

– Какие факторы повлияли на решение компании открыть новое производство в Украине, несмотря на войну? Какую продукцию будете там производить?

– Как вы знаете, у нас уже есть один крупный завод в Украине. После начала полномасштабного вторжения он остановил производство, потому что находится в Харьковской области, близко к зоне боевых действий. Однако нам нужно иметь где-то производственную линию. Конечно, у нас был ряд вариантов, включая Польшу, Турцию, Чехию и Литву. Мы могли производить там продукцию для украинского рынка. Но мы думаем не только об экономических показателях.

Philip Morris хочет показать международным инвесторам, что Украина – это то место, куда можно и нужно инвестировать, несмотря на все риски. То есть, мы можем производить нашу продукцию в любой стране, где у нас есть производственные мощности. Но эта инвестиция является сигналом для украинского общества, а также для международного сообщества о нашей тесной связи с украинским народом и страной.

– Продукция, которую будет производить львовский завод, будет только для Украины или в планах и экспорт в другие страны?

– Сейчас в планах удовлетворить внутренний спрос на продукцию с новой фабрики. Если мощностей будет достаточно, можно будет рассматривать варианты экспорта. Это будет положительно для торгового баланса страны, поскольку табачные изделия в международной торговле классифицируются как продукты питания.

– Сейчас Польша считается одной из самых привлекательных стран ЕС для инвестиций. Недавно весь мир обсуждал новость о том, что Intel выбрала Польшу для строительства своего нового завода микрочипов. Что, по-вашему, помогло Польше стать инвестиционным центром Европы?

– Я думаю, есть несколько причин. Эти факторы можно применить и в Украине, ведь у нее есть большие шансы стать наибольшим местом для привлечения прямых иностранных инвестиций по примеру Польши.

Во-первых, Польша является стабильной и предсказуемой страной – это касается регулирования, рынка труда, политической ситуации. И я считаю, что с течением времени так будет и в Украине.

Во-вторых, Польша является членом Европейского союза. Поэтому каждый раз, когда мы производим что-то там, мы можем реализовывать продукцию по всей Европе. Таким образом, после получения статуса кандидата на членство в ЕС у Украины также есть большой шанс получить доступ к рынкам ЕС. Это откроет стране огромные возможности.

Для иностранного инвестора еще важен ряд других условий. Какова ситуация на рынке труда в стране, насколько велик внутренний рынок для коммерческой деятельности и готово ли правительство проявлять интерес и поддерживать иностранного инвестора.

Скажем, у вас есть 50 стран, куда вы планируете поставлять свою продукцию и для этого достаточно производственного центра в одной из этих стран. При выборе инвестирования вы смотрите на различные параметры. И один из них — создается ли впечатление, что страна приветствует новые инициативы и эта инвестиция важна для нее. Например, в Польше правительство предоставило инвестору огромную финансовую поддержку, вложив много денег в инфраструктуру, налоговые льготы и т.д. Однако, оглядываясь назад и учитывая все эти расходы, это все равно получилось очень выгодно Польше. Все государственные гранты, которые предоставляют компаниям, окупятся за 2-4 года.

– Учитывая опыт Польши, что должна сделать Украина, чтобы улучшить свой инвестиционный климат?

– Думаю, вы уже на пути к улучшению инвестиционного климата даже вопреки войне. И причина, почему мы сегодня собрались, хороший пример — если бы у нас было ощущение, что в Украину не стоит инвестировать, мы бы никогда этого не сделали.

Но, забегая вперед, перед Украиной сейчас множество возможностей. Здесь огромный внутренний рынок, у вас фантастические люди – высокообразованные, очень амбициозные и трудолюбивые. А высокий уровень безработицы инвесторы могут рассматривать даже с положительной точки зрения. К примеру, в Польше уровень безработицы составляет около 4%, поэтому найти хороших работников на потенциальное новое предприятие достаточно непросто.

Однако, конечно, Украине еще есть куда расти, чтобы быть ближе к ЕС. Кроме улучшения инфраструктуры вы можете ускорить изменения в законодательство. Обычно это занимает годы. Я помню Польшу до вступления в ЕС, это действительно длительный процесс.

Но ваше законодательство в ваших руках и только от вас будет зависеть скорость, с которой вы двигаетесь. Могу привести пример моей отрасли, табачного сектора – в Европе признают разницу между обычными табачными изделиями и инновационными, как IQOS в нашем портфолио. Правительства ЕС видят разницу в этих двух категориях: первая является традиционными сигаретами, а вторая является бездымной альтернативой, созданной на основе научных исследований. Безусловно, бездымные продукты также не лишены риска для здоровья, но переход на них является лучшим решением, чем продолжение курения.

Государства в Европе имеют разное регулирование и налогообложение для этих двух категорий продуктов, чтобы поддержать стремление курильщиков переходить на альтернативы традиционному курению. А в Украине – они приравнены и налогообложение одинаково. Так что в моей отрасли это один из элементов, на который украинское правительство должно обратить внимание.

– Еще одна тема, которую мы хотели бы обсудить, это нелегальная торговля сигаретами. В настоящее время уровень нелегальной торговли сигаретами в Польше очень низок – менее 5%. В то время как в Украине – более 20%. Какие меры помогли Польше добиться столь резкого сокращения нелегальной торговли? Что бы вы посоветовали нашей стране?

— Мы должны понимать, что борьба с незаконной торговлей — не спринт, а марафон, то есть непрерывный процесс. Всегда будут находиться люди, которые будут хотеть быстрого обогащения путем уклонения от уплаты акциза и других налогов и готовы нарушать закон. Так что приходится бороться с этим постоянно, а не как с разовым инцидентом.

Следует быть готовым к слаженной кропотливой работе между правительством, правоохранительными органами и легальным бизнесом. Правительство должно инициировать изменения в законодательство, чтобы реагировать на развитие нелегального рынка и рост незаконных группировок. Работа правоохранительных органов не менее важна. И речь идет не только о нелегальном рынке табака, но и алкоголе, наркотиках, уклонении от уплаты налогов. Если они действительно сосредоточятся на этом, мы увидим результаты.

Также не стоит пренебрегать сотрудничеством с легальными представителями бизнеса. У них много знаний и может поделиться экспертизой по многим вопросам.

На примере Польши, мы видим, что низкого уровня нелегальной торговли достичь реально. С другой стороны, есть такие страны как Франция, которые не фокусируются на решении этой проблемы и имеют плохое регулирование. Сейчас уровень нелегальной торговли там составляет около 30%.

Итак, дело не в том, богатая страна или бедная. Речь идет о правильном регулировании и фокусе правительства, правоохранителей и бизнеса.

– Как оцениваете работу украинских правоохранительных органов и власти в этом направлении? Эффективна ли она?

– Мы видим существенные изменения за последние год-полтора – правительство уделяет большое внимание этой проблеме. Украина начала сотрудничество с международными правоохранительными органами, в том числе странами Европейского Союза — Польшей, Литвой, Чехией, Словакией. Они обмениваются информацией, имеют общий вектор развития.

Для Европейского Союза вопрос нелегальной торговли очень важен, поскольку после полного открытия границ с Украиной поток нелегальной продукции будет попадать на международные рынки. Европейские страны хотят оградить себя от этого, и они очень заинтересованы в том, чтобы эта проблема в Украине разрешилась. Такое сотрудничество между странами также ведет к общей уверенности, что рано или поздно Украина присоединится к ЕС и будет членом общего рынка – без границ и ограничений. Но для того, чтобы это произошло, нужно найти понимание наиболее деликатных тем, таких как незаконное обращение подакцизных товаров.

– Несмотря на официально объявленное компанией намерение покинуть российский рынок, PMI продолжает там работать. Не могли бы вы поделиться с нами текущим состоянием этой ситуации на сегодняшний день и планирует ли компания продолжать свои шаги по выходу с российского рынка?

– Наш генеральный директор Яцек Ольчак по происхождению поляк и очень хорошо относится к Украине. В прошлом году он заявил (в частности, в интервью для Financial Times) о намерении компании выйти из рынка России. Но правовая среда там довольно сложная, поэтому по факту сделать это очень сложно.

Для компаний-производителей любой продукции выйти из России – это фактически значит отдать свои активы бесплатно. Если у вас есть обязательства перед акционерами – это почти невозможно. Но мы прилагаем все усилия. Мы постоянно ищем варианты продажи наших активов, чтобы иметь возможность покинуть Россию. Как известно, россияне постоянно устанавливают дополнительные правовые барьеры по выходу компаний с их рынка. Поэтому это очень болезненный вопрос.

– В прошлом году украинский рынок стал частью европейского региона PMI. Какие изменения это принесет Украине. И на что это повлияет?

– Изменения очень положительные. Мы очень рады, что Украина присоединилась к европейскому региону PMI.

Во-первых, так мы можем стать ближе к украинскому народу. У нас всегда была очень сильная приверженность Украине.

Во-вторых, это показывает веру компании в Украину и будущее ее присоединение к ЕС. Я считаю, что такие изменения в организационной структуре равнозначны нашим инвестициям. У нас есть четкое намерение дать сигнал другим иностранным бизнесам, что Украина готова к инвестициям, особенно в "твердые" активы, такие как производство.

Это также даст возможность развития для наших сотрудников в украинском офисе – они могут начать взаимодействовать со своими коллегами из других европейских стран, иметь такую же систему отчетности, систему обучения и развития.

Итак, PMI вовлекает Украину в регион ЕС еще до того, как она присоединится к Европейскому Союзу. Мы заранее готовимся к будущей новой реальности.

– Чем украинский рынок отличается от европейских рынков Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы?

– Думаю, каждый рынок в Европе отличается. Для меня самая большая разница в законодательстве. Сейчас в Украине принимается и будет приниматься множество законов для вступления в ЕС. Этого раньше не было, оно ново. Рынок теперь может существовать в новой правовой среде.

Кроме того, есть очень положительные отличия – украинские сотрудники очень осведомлены, амбициозны и успешны. Я думаю, что это путь очень успешной нации. Вы можете добиться успеха в Philip Morris так же, как и в Европейском Союзе. Для меня украинцы – это что-то невероятное, я открываю их каждый день и в очень положительном ключе.