Будущее ветеранов: как превратить травму в ресурс для развития

Что такое посттравматический рост?

Посттравматический рост (ПТЗ) - это концепция, которая описывает позитивные изменения, происходящие в личности после пережитой травмы. Это не отрицание боли, а признание того, что через страдание можно найти новые смыслы, цели и силы.

В США эта концепция активно внедряется среди ветеранов благодаря организации Boulder Crest Foundation. Они имеют уникальный подход: курс для ветеранов, разработанный самими ветеранами. Это не лечебный протокол - это о чем-то более глубоком. О выборе. О решении не оставаться во тьме, а превратить боль в новую точку роста. О том, как найти себя в мирной жизни, сохраняя достоинство и смысл.

Их подход базируется на принципе "равный - равному", где ветераны помогают друг другу проходить путь исцеления и роста.

Мы верим, что сила наших защитников заключается не только в их мужестве на поле боя, но и в способности исцеляться, развиваться и делиться этой силой с другими. Именно поэтому одним из важных проектов для "Сердца Азовстали" в 2025 году стал именно проект посттравматического роста.

Принцип "равный - равному": почему это важно

Как я уже упоминала, в Boulder Crest Foundation с ветеранами работают сами же ветераны и сама программа создана теми, кто прошел через боевые действия. И это то, что мы называем "равный - равному". И для посттравматического роста этот принцип чрезвычайно важен, ведь речь идет о переосмыслении своего опыта, в частности, через взаимодействие с теми, кто прошел подобный путь.

Этот принцип означает, что помощь и поддержка предоставляется не психологами "извне", которые никогда не держали в руках оружие и не видели фронта, а теми, кто сам был на войне, сам пережил потери, ранения, плен или другие формы экстремального опыта. Людьми, которые говорят на том же языке, которые не нуждаются в объяснениях "что такое война" или "что такое возвращение домой". Именно поэтому такая поддержка воспринимается не как поучение, а как искренний, глубокий разговор на равных. В этом - сила.

В рамках этого подхода ветеран-ментор не выступает как "специалист", который лечит. Он - сослуживец, помогающий другому пройти путь, который сам уже преодолел. Ментор не дает готовых решений, но создает пространство, где другой человек может найти собственные. Они работают вместе, шаг за шагом, через доверие, совместный опыт и взаимное уважение.

Особенность этого подхода заключается в том, что он не стигматизирует. У ветеранов часто есть предубеждение относительно психологов или психотерапии - это воспринимается как признак слабости. Но разговор с побратимом - это другое дело. Это нормально и естественно. Он позволяет говорить о сложных темах без страха быть не понятым.

В США, где Boulder Crest реализует свою программу, ветераны самостоятельно создали структуру, которая базируется именно на этом принципе. Они отошли от медицинского формата, зато выстроили систему исцеления через сообщество. Их опыт вдохновляет нас, потому что он показывает: настоящее исцеление приходит не только извне, а изнутри - через доверие, общность и поддержку.

Посттравматический рост - новая украинская норма

В прошлом году мы с рабочей поездкой посетили США. Наша цель была ознакомиться с американскими ветеранскими организациями, их подходами и посмотреть, какой их опыт будет релевантным для Украины. И то, что делают Boulder Crest нас поразило и мы решили, что это должно реализовываться и у нас.

Поэтому вместе мы начали большой этап работы, который уже сегодня меняет украинское видение травмы. В рамках совместного проекта уже в этом году мы отправили пятерых защитников Мариуполя в США. Они прошли обучение по программе ПТС и получили сертификаты тренеров. Но еще важнее - они вернулись как носители опыта, готовые делиться им с другими. Они станут менторами, амбассадорами, агентами изменений. Мы видим их как тех, кто будет прокладывать новые дороги в работе с ветеранами, военными и даже гражданскими, пережившими войну.

Наша цель - не просто научить. Мы хотим создать движение. Мы верим, что посттравматический рост может и должен стать новой нормой для украинского общества. Это не привязано к одному министерству или одной структуре. Это про всю Украину. О нашем коллективном решении - не сломаться, а стать сильнее. Мы видим, как эта модель работает в США, и уверены, что она прекрасно приживется у нас. Потому что украинцы - это народ, способный на исцеление и трансформацию. Народ, который не просто выживает, а способен расти из собственной боли.

Мы уже ведем диалог с Министерством ветеранов, Министерством обороны. Наши отношения с ними очень хорошие, и мы надеемся на глубокое сотрудничество. Но, опять же, мы не ограничиваем себя рамками официальных структур. Это должно быть движение снизу. Движение равных к равным. Мы хотим, чтобы те, кто проходят курс, не только помогали другим, но и открывали для себя новые профессиональные горизонты. Чтобы каждый ветеран, который пройдет программу, имел возможность строить новую жизнь на базе собственного опыта. Стать не жертвой обстоятельств, а наставником для других.

Посттравматический рост - это простое, но мощное осознание: тот, кто пережил ад, обладает уникальным потенциалом. Не сломаться, не убежать, а вернуться к жизни с новой миссией - это и есть настоящая победа. И каждый ветеран может стать источником силы, мотивации и вдохновения для других. Это возможно - мы видим это на примере многих наших героев, и мы будем продолжать расширять этот круг.

Верю, что посттравматический рост станет частью не только нашей ветеранской политики, но и культуры в целом. Потому что мы как нация можем многое. И даже из самого темного опыта способны вынести свет.