Будущее акцизов на сигареты: модификация и путь в ЕС

Когда в 2023 году я в составе рабочей группы работал над проектом налоговой реформы 10-10-10, то мы, кроме снижения общей налоговой нагрузки, формировали также набор компенсаторов, который смог бы частично покрыть налоговый разрыв в предложенной реформе.

Соответственно, в рамках этой работы мы сформировали предложения по модификации акциза на сигареты и предложили перевести ставки в евро, понимая, что в текущей ситуации, с постоянной девальвацией национальной валюты, Украина непонятно когда достигнет минимальной ставки сигаретного акциза, который регламентирован в ЕС на уровне 90 евро за 1000 сигарет, если продолжит планировать свой акциз в гривнях. В результате был предложен график перехода акциза в евро и достижение заданных цифр до 2030 года.

Напоминаю, для тех, кто не в курсе, что в рамках процесса евроинтеграции Украина взяла на себя обязательства достигнуть уровня акциза 90 евро за 1000 сигарет. Соответственно, Украиной был сформирован план увеличения акциза до 2025 года в гривнях для выхода на такую минимальную налоговую нагрузку, которая предполагала фактическое 20% поднятие акциза на сигареты в гривнях каждый год.

В то же время с 2022 года мы имеем очевидный форс-мажор (войну), который сформировал, с одной стороны, как падение уровня жизни большей части населения Украины, большой поток внешней и внутренней миграции, так и девальвацию национальной валюты, которая уже достигла 50% с 2021 года и, очевидно, будет продолжена. Соответственно, Украине требуется продление режима перехода на минимальные ставки, которые действуют в ЕС.

В рамках этого процесса для меня неудивительно, что Кабмин движется в этом же направлении и инициировал перед 2025 годом перенос достижения ставки 90 евро за 1000 сигарет до 2028 года через законопроект № 11090. Для того чтобы достичь требуемого в ЕС уровня минимальной налоговой нагрузки, акцизы переведены в евро и будут стартовать с уровня примерно 60–70 евро за 1000 сигарет с постепенным поднятием до уровня 90 евро за несколько лет до 2028 года.

Означает ли это увеличение стоимости сигарет в Украине? Безусловно!

Но есть ли у Украины выбор, если официально текущая власть ведёт Украину в ЕС? Очевидно, что нет!

При этом за последние 10 лет рынок Украины, как и мировой рынок табачной продукции, подвержен изменениям. Все больше и больше потребители предпочитают стандартным сигаретам табачные изделия электрического нагревания (так называемые ТИЭН). С одной стороны, это рассматривается как меньший вред для здоровья, с другой – благодаря льготной налоговой политике. Так, в Украине в 2023 году было произведено 910 млн стиков ТИЭН и импортировано 5,95 млрд. При этом стандартных сигарет в 2023 году произведено 32 млрд штук, то есть фактически рынок ТИЭН уже занимает 20% рынка.

К сожалению, нужно констатировать факт, что платежеспособный спрос в Украине, очевидно, не успевает за ростом стоимости сигарет. Итогом такой политики стало сокращение легального производства сигарет за последние 8-9 лет практически в 3 раза. Если в 2015 году производство сигарет в Украине было на уровне 93 млрд штук в год, то к 2023 году этот объем сократился до 32 млрд штук. Фактически имеем 3-кратное сокращение производства табачной отрасли.

При этом по текущим оценкам теневой рынок сигарет составляет около 20%. Это очень много с учётом того, что в текущий момент сильно минимизированы каналы поставок контрабандной продукции из России, Беларуси и оккупированного Россией региона ОРДЛО в связи с активными боевыми действиями и прекращением торговли с этими странами. Поэтому, кроме внутреннего нелегального выпуска сигарет, каналами ввоза контрабандной продукции могут выступать только страны ЕС либо же морские порты Одесского региона.

Но если посмотреть на ставки акциза в странах ЕС, собранные Growford Institute, то становится понятно, что ЕС не может рассматриваться как источник импорта контрабандной табачной продукции ввиду значительно больших ставок акциза, за исключением ТИЭН, так как акциз на них в Украине уже превышает либо эквивалентен ставкам большинства стран ЕС (около 56 евро за 1000 штук стиков).

Дело в том, что Директива ЕС формировалась ещё до появления изделий ТИЭН и, соответственно, каждая страна ЕС самостоятельно устанавливает акцизы на ТИЭН. Если судить по нашим соседям, то в Польше, Румынии, Словакии акцизы на ТИЭН ниже, хотя уровень жизни выше, чем в Украине, причем в Польше практически в 2 раза.

В то же время если смотреть в будущее, то скорее всего к 2027–2030 годам в ЕС будет введен новый уровень минимальной налоговой нагрузки на 1000 сигарет. Эта цифра может быть увеличена с 90 до 180 евро за 1000 сигарет, но с поправкой на паритет покупательной способности каждой страны. А на ТИЭН появится единая в ЕС ставка акциза в размере в 2 раза ниже, чем на обычные сигареты.

Считаю, что в Украине должна быть стимулирующая налоговая политика по отношению к ТИЭН, которая позволит увеличить внутреннее производство, а также иметь задел на будущее и формировать экспортные возможности. Импорт текущего объёма ТИЭН – это еще один фактор давления на гривну и девальвацию национальной валюты, не говоря про потери в добавленной стоимости. Считаю, что целью акцизной государственной политики должен стать рост производства сигарет, в том числе для экспортных возможностей, и импортозамещение такой продукции, как ТИЭН. Поэтому в законопроекте № 11090 целесообразно оставить ставки акциза на ТИЭН и сигареты, предложенные правительством и Минфином, которые могли бы стимулировать наращивание производства стиков в Украине.

При этом уже сейчас Украине стоило бы ориентироваться на пропорции, которые будут заложены в ЕС в своей будущей акцизной политике, и ориентироваться на подход к ставкам акциза на ТИЭН, который будет в 2 раза ниже, чем на обычные сигареты.