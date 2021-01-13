"Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям

Світ готується повернутися до "доковідного" життя на тлі масової вакцинації (фото: GettyImages)

Вже кілька країн тестують "вакцинні паспорти". Що це, навіщо вони потрібні і чи варто чекати їх в Україні в найближчому майбутньому – в матеріалі РБК-Україна.

Масова вакцинація дала світові надію на повернення до "доковідного" життя. З відкритими кордонами, свободою переміщення і без карантинних обмежень. Але транзитний період все одно неминучий. Адже одні країни почали щеплювати своїх громадян ще наприкінці минулого року, в той час як більшість досі не отримали вакцину.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає багаті держави ділитися з іншими препаратами, щоб скоротити цей розрив. Ідеальний сценарій перемоги над пандемією – вакцинація значної частини населення земної кулі. Наприклад, для вироблення колективного імунітету від кору потрібно прищепити 95% людства, а від поліомієліту – 80%. При цьому, скільки саме людей потрібно вакцинувати від COVID-19 досі неясно.

Розуміючи, що досягнення колективного імунітету це питання явно не найближчих місяців, уряди багатьох країн і великі компанії роздумують над тим, як повертати життя до "доковідного" розуміння нормальності поступово. Один з варіантів – спеціальний пропуск для тих, хто вже отримав вакцину. За задумом, такий документ не тільки звільнить власника від певної частини карантинних обмежень, але і поверне йому можливість подорожувати світом.

Однак і в цієї ідеї є свої нюанси.

Паспорти вакцинації

Ідея так званих "вакцинних паспортів" (сертифікатів вакцинації) зовсім не нова. Наприклад, для поїздки в тропічні регіони Південної Америки і Африки знадобиться свідоцтво про щеплення проти жовтої лихоманки. У випадку з коронавірусом таке посвідчення пропонують використовувати у вигляді додатку для смартфона або QR-коду, для бідних країн їх можуть замінити на смарт-карти.

Таку ідею в тестовому варіанті вже реалізував Ізраїль. Спеціальний додаток повинен дозволити тим, хто вже отримав дві дози вакцини, відвідувати культурні та спортивні заходи, виходити на роботу і за покупками, а також виїжджати за кордон без обов'язкового карантину.

У березні свій електронний пропуск для вільних польотів планує випустити, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). Travel Pass буде містити інформацію про недавній негативний ПЛР-тест або вакцинацію власника.

Вакцинні паспорти будуть у вигляді додатків і QR-кодів (фото: immunitypassport.co)

Окремі європейські країни також працюють у цьому напрямку. В Угорщині вже тестується електронний COVID-паспорт, спеціальна програма показує інформацію про тести за останні 14 днів та щеплення. Схожий проект у співпраці з ВООЗ розробляє Естонія, а Данія хоче запустити вакцинні паспорти вже на початку року.

Деякі держави пішли далі, так в Литві та Іспанії роздумують над реєстром тих, хто відмовився від вакцинації. Іспанці і зовсім планують ділитися цими даними з іншими європейськими партнерами. Про якісь санкції для "антипривовочників" поки мова не йде, але неважко припустити, що для них карантинні обмеження будуть діяти дещо довше.

В Європейському Союзі (ЄС) дискусія про необхідність ввести "ковідні паспорти" і можливі ризики набирає обертів. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав Європейську комісію терміново розробити єдиний сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу. Такий документ повинен спростити пересування між країнами блоку, при цьому він не буде обов'язковою умовою для подорожей. Це питання грецький прем'єр має намір підняти на саміті ЄС 21 січня.

У той же час інші країни Євросоюзу поки не проявляють у цьому питанні особливого завзяття. По-перше, часто звучать побоювання з приводу конфіденційності даних. Яка саме інформація знадобиться для паспорту вакцинації? Хто буде відповідати за її обробку і збереження? Як уникнути сегрегації громадян за "ковідною" ознакою? Однозначних відповідей ще немає.

Хоча прихильники сертифікатів переконані, що особиста інформація буде надійно захищена від зовнішнього втручання відповідальними органами. У Франції пропонують, щоб у такий набір даних входили ім'я, прізвище та дата народження громадянина, тип вакцини, яку він отримав, місце вакцинації і хто її проводив. При цьому ті, хто не був щеплений, не повинні обмежуватися у своїх правах. Як це буде виглядати на практиці поки уявити складно, адже, як пише Politico, в цій країні досить багато "вакцинних скептиків".

У світі багато хто скептично налаштований до вакцини від COVID (фото: GettyImages)

У свою чергу ВООЗ закликає не підміняти поняття на користь так званих "імунних паспортів". Про це інтерв'ю РБК-Україна говорив і директор Європейського регіонального бюро організації доктор Ганс Клюге. Володар такого документа може надалі нехтувати правилами соціальної дистанції та безпеки оточуючих. Тому мова може йти тільки про сертифікати вакцинації.

"Ми досі не знаємо, чи можуть вакциновані люди переносити інфекцію чи ні. До тих пір, поки це не стане зрозуміло, ми не можемо бути впевнені в ефективності таких "паспортів", – пояснила CNN доктор Джулія Парсоннет, інфекціоніст зі Стендфордського університету.

Також досі невідомо, як довго зберігається імунітет від COVID-19 і від чого це залежить. Розліт в припущеннях учених занадто великий: називаються терміни від півроку до декількох років. Тому і час дії "ковідного" посвідчення – серйозний предмет для обговорення. Може виявитися, що двох доз вакцини для пропуску у "нормальне життя" недостатньо і цю процедуру доведеться повторювати регулярно.

І, можливо, найскладніше питання: чи отримають ті, хто вже перехворів, таку ж свободу, як вакциновані? Колишній міністр фінансів Камбоджі Сем Рейнзі у відкритому листі на Financial Times пише, що бідні країни Азії та Африки досі не знають, де їм знайти гроші і як вирішити проблему логістики, щоб прищепити хоча б невелику частину населення.

"В такій жахливій ситуації ігнорувати імунологічний статус мільйонів людей, які одужали і не потребують вакцинації, було би серйозною помилкою", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне також вважає, що право на "ковідний" паспорт повинні отримати і ті, хто вже хворів COVID-19 і має антитіла. З іншого боку звучать побоювання, що дані про тих, хто перехворів, в окремих країнах не відповідають дійсності. Також є ризик, що знайдуться ті, хто захоче заразитися навмисно, щоб отримати "перепустку на свободу", не чекаючи вакцини.

Україна під питанням

Головна умова для отримання сертифікату вакцинації – щеплення препаратом, який отримав схвалення ВООЗ. На даний момент це тільки вакцина виробництва Pfizer і BioNTech. Україна поки уклала всього один контракт на поставку 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac. Останні дослідження в Бразилії, показали, що її ефективність склала 50,4%, Індонезія дає цифру в 65%. Цих показників поки явно недостатньо для схвалення ВООЗ.

В рамках ініціативи COVAX Україна повинна отримати 16 млн доз вакцин. Імовірно, це будуть препарати від AstraZeneca, Novavax або Johnson & Johnson. Зараз вони проходять останні фази випробувань і тільки після цього зможуть отримати сертифікацію. Керівник центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк припускає, що навесні основні виробники вже завершать ці процеси.

"Проблеми, чим ви вакцинуєтесь, не буде, за винятком, напевно, китайських і російських вакцин. Я би дуже обережно ставився до стратегії вакцинації великою кількістю китайських або, тим більше, російських вакцин. Я вважаю, що Україні правильніше і безпечніше вести себе як західна країна і мати в портфелі вакцини, які виготовляють у західних країнах", – сказав РБК-Україна експерт.

Україна поки не змогла отримати вакцину для своїх громадян (фото: GettyImages)

У той же час голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін заявив виданню, що Україні потрібно змінити нормативну документацію щодо доступу населення до вакцинації. Щоби щеплення могли робити підготовлені фахівці в "польових умовах".

"Тобто у певних пунктах, наприклад, в торгових центрах, на робочих місцях і так далі. Там, де зручно населенню вакцинуватися, а не тільки намагатися монополізувати це за державними лікувальними установами, де ризик інфікуватися різними патогенами набагато більше", – пояснив інфекціоніст.

Поки що для України основне питання – це отримання вакцини з високою ефективністю. Співрозмовники видання в уряді зазначили, що концепція "ковідних" паспортів в широкому колі ще навіть не обговорювалася. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що це питання "знаходиться на контролі, але поки не впроваджується", тому що недостатньо даних, що вакцинований не зможе заразити інших людей.

На даний момент у вимогах для подорожей якихось змін теж немає. У Державній прикордонній службі РБК-Україна сказали, що працюють за чинними протоколами і перевірка сертифікатів вакцинації в них не входить.

"Ми керуємося нормами, які чітко визначені урядом. На даний момент ми перевіряємо наявність додатка "Вдома" для самоізоляції тим громадянам, які слідують з країн червоної зони. Якщо говорити про іноземців, то для них обов'язкова наявність страхування від COVID. Якщо рішенням уряду будуть прийняті якісь зміни, то ми їх виконаємо", – уточнив спікер ДПСУ Андрій Демченко.

"Ковідні" паспорти у Кабміну поки не в пріоритеті (фото: GettyImages)

Інфекціоніст Александрін ідею з впровадженням вакцинальних паспортів підтримує. На його думку, в недалекому майбутньому від українських громадян будуть вимагати цей документ для поїздок за кордон. Але й тут можуть виникнути додаткові труднощі.

"Не з чуток знаю, що в'їжджаючи в інші країни з результатом тесту на ПЛР, Україні вже не довіряють. Тому що величезна кількість підроблених довідок, тому що спалахують скандали з підпільною вакцинацією. Хочу зазначити, що підпільну вакцинацію неможливо буде внести в офіційний вакцинальний паспорт", – додав Александрін.

Ковтонюк зазначає, що до запуску глобальної системи "ковідних" паспортів потрібно готуватися вже, в тому числі організувати в Україні потужну кампанію з вакцинації. Інакше наші громадяни можуть виявитися в ситуації, коли можливість подорожувати буде дуже сильно обмежена. Також експерт стурбований тим, як українці будуть отримувати такі документи, скільки їх буде і куди саме з ними пустять.

"І загалом, коли ми зможемо отримати вакцину і яким чином. Тому що люди, які, як правило, виїжджають за кордон по роботі або для відпочинку – не перебувають у групах ризику, визначених у нашому плані вакцинації. Станом на зараз виглядає так, що дуже добре, якщо для них вакцинація стане доступною в 2021 році, швидше за все, ще пізніше. Тому, напевно, буде альтернатива вакцинуватися приватним чином", – резюмував він.

Поки ж в Україні немає ні офіційних вакцин, ні зрозумілої системи для їх поширення, ні супутньої інформаційної кампанії. Зате є статистика, згідної якої 42% українців виступають проти вакцинації, і очікування сплеску захворюваності. Тому не дивно, що питання "ковідних" паспортів поки у влади не в списку пріоритетів.