Касир на надрах Олег Кирилюк

Свій для всіх

Виходець з лав БПП Олег Кирилюк дуже згодився на посаді голови Держгеонадр. На місцевих виборах в 2015 році він балотувався від партії "Блоку Петра Порошенко" до Житомирської обласної ради. До цього він мав досить віддалене відношення до надрокористування. Здебільшого він працював в організаціях, пов'язаних з наглядом та контролем.

Згідно з його офіційною біографією, виходець з Вінницького політехнічного інституту тяжів до посад у Держгірпромнагляді, ДАБІ. До Держгеонадр він керував управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Житомирській області.

На посту ж тимчасово виконуючого обов'язки Олег Кирилюк запалив багато нових "вуглеводневих зірок". Він благоволив протеже Ігоря Кононенка – Віталія Кропачева, який виступив збирачем ліцензій сім'ї екс-президента втікача Януковича, реінкарнації скандальної компанії Едуарда Ставицького "Голден Деррік" і багатьом іншим.

Віталій Кропачов, Олег Кирилюк та Ігор Кононенко (колаж РБК-Україна)

У вересні минулого року першого заступника Олега Кирилюка Миколу Фощія затримали на отриманні хабара у розмірі 3 тис. дол. Чиновнику закидали організацію злочинної схеми збагачення, в рамках якої вимагав та отримував хабарі від бізнесу, зокрема, за право користування узагальненою геологічною інформацією. Але через два тижні – суд відпустив його під заставу.

І хоча в українських правоохоронців поки немає претензій до Олега Кирилюка, справи з ним йдуть не краще. За даними зарубіжних ЗМІ, він причетний до створення "чорної каси" і блокування роботи нафтогазових компаній на користь конкретних осіб.

У Конгресі США назвали суми відкатів при отриманні ліцензій на видобуток нафти і газу в Україні, збитки для держави від подібних дій керівництва Держгеонадр вимірюються в 5-7 мільярдів гривень щорічно.

Як вважають журналісти, Держгеонадра виявилися під впливам орієнтованих на РФ олігархів з найближчого оточення Януковича – Едуарда Ставицького і Юрія Бойка, які продовжують контролювати керівництво Держгеонадр.

Юрій Бойко, Олег Кирилюк та Едуард Ставицький (колаж РБК-Україна)

Підстава для "Укргазвидобування"

У липні прес-служба Держгеонадр повідомила, що пролонгувала державному "Укргазвидобуванню" 39 спеціальних дозволів на користування надрами на 20 років. В офіційному повідомленні служби Олег Кирилюк навіть висловив сподівання, що пролонгація такої кількості ліцензій допоможе держкомпанії виконати Концепцію розвитку газодобувної галузі України до 2020 року, яка передбачає щорічне нарощування видобутку власного газу.

Проте в прес-релізі нічого не сказано про те, що Держгеонадра здійснило продовження всіх цих спецдозволів з порушенням процедури. Бо як "Укргазвидобування" подала заяви на їх пролонгацію після закінчення строку передбаченого так званого Порядку №615, який регулює надання спеціальних дозволів на користування надрами.

У пункті 14 цього документа прямо говориться, що "для продовження строку дії дозволу на видобування корисних копалин надрокористувач подає органам з питань надання дозволу заяву на видобуток корисних копалин не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну його дії".

За даними джерел в Держгеонадрах, "Укргазвидобування" подала свої заяви на пролонгацію 39 дозволів вже після закінчення цього строку. Причому сталося це з подачі чиновників служби.

І хоча, здавалося б, нічого незвичайного не сталося. "Укргазвидобування" просто продовжила спецдозволи, які вже у неї були і отримала право користування ще на 20 років. Але порушення, з якими була проведена пролонгація, роблять позиції держкомпанії вразливою.

І при великому бажанні таку процедуру можна опротестувати в суді просто витребувавши з Держгеонадр заяви "Укргазвидобування". І хоча держпрограма нарощування видобутку газу 20/20 вже офіційно провалена, цей маленький нюанс може ще більше погіршити позиції видобувної компанії, що входить в групу "Нафтогаз".

Апробація для обраних

Ще в квітні 2016 року у пункт 8.1 вже згаданого вище порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами були внесені зміни. Вони передбачали можливість видачі спецдозволів без конкурсу, якщо заявник за свій рахунок здійснив апробацію в держкомісії по запасах корисних копалин.

Перший гучний скандал навколо безконкурсної процедури вибухнув після того, як компанія "Петро-Консалтинг" отримала дозвіл на видобуток літію на Шевченківському родовищі. За інформацією самої компанії, його поклади оцінюються в 14 млн тонн літієвої руди. За різними оцінками, ринкова вартість корисних копалин оцінюється в 2,5 млрд дол.

Компанія подала документи про проведену переоцінку запасів Шевченківського родовища. Як стверджують ЗМІ, вона була проведена на основі старих радянських документів про відкриття родовища. Геолого-розвідувальні роботи не проводились.

Українські ЗМІ довели зв'язок "Петро-Консалтинг" з Ігорем Кононенком. Вони ґрунтувалися на ідентичності номерів телефонів ряду компаній. Так, номер телефону, вказаний при реєстрації "Петро-Консалтинг", збігався з телефоном іншої юридичної особи - "Чарівний маєток".

Його засновником є Тарас Ігнащенко, син Володимира Ігнащенка. Останній широко відомий як ідеолог практики угод про розподіл продукції і досі залишається радником Ігоря Насалика, чинного міністра енергетики. Він же є наближеним Ігоря Кононенка.

Після гучного розголосу у складі власників компанії "Петро-Консалтинг" відбулися зміни. Телефон не змінився, але 15 травня двоє засновників компанії Олег Большаков і Микола Єсипенко втратили свій статус. Єдиним власником компанії став Ігор Коломієць. Ця людина, по всій видимості, є особою, пов'язаною з засновниками "Київської інвестиційної групи"

Як уже писало РБК-Україна, у компанії "Петро-Консалтинг" в Кіровградській області так само є спецдозвіл на розробку іншого родовища, яке вона одержала у березні 2018 року. З місцевою владою навіть підписано Меморандум про соціальні гарантії і вони розраховують на створення тисячі робочих місць.

Всі Свої

У квітні 2018 після гучного скандалу це "вікно можливостей" закрили, але у нього встигла пролетіти ще одна "пташка" по імені "Аркона Газ-Енергія".

Скористався процедурою апробації діючий член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, який фактично контролює компанію "Аркона Газ-Енергія" і за заниженою ціною отримав право на розробку.

Причому видача дозволу відбулася з грубим порушенням. Дослідно-промислову розробку цього родовища проводила сама "Укрнафта" і встигла пробурити три свердловини. У той же час, проведення повторної процедури апробації та дослідження прямо заборонені законом. І тут знову виникає питання до Олега Кирилюка: чому Держгеонадра допустила таке грубе порушення? І чи не стала близькість Олексія Маловацького до оточення президента додатковим аргументом на його користь.

На момент отримання спецдозволу в компанії значилося п'ять співробітників і не було навіть офісу. Тим не менш, компанія отримала право на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища газу в Полтавській області. Компанія заплатила за нього тільки 3,8 млн грн. В "Укрнафті" стверджують, що готові були заплатити за ліцензію 45 млн гривень, а в разі проведення аукціону, реальна вартість могла б нібито зрости до 110 млн гривень.

Передбачається, що компанія "Аркона Газ-Енергія" занизила реальні обсяги запасів газу, щоб знизити вартість ліцензії. Зокрема, за її розрахунками, тут можна добути 320 млн кубометрів газу і 46 тис. тонн конденсату, в той час як "Укрнафта" оцінює запаси в 1,6 млрд кубометрів газу і 130 тис. тонн конденсату.

На відміну від випадку з літієвими рудами в боротьбі за спецдозвіл включилася "Укрнафта", яка звернулася в Генеральну прокуратуру України з пропозицією вступити в судовий розгляд стосовно спецдозволу.

Вже в березні 2018 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України. Детективи бюро вважають, що "посадові особи Державної служби геології та надр України, діючи за попередньою змовою при потуранні посадових осіб "Аркона Газ-Енергія", зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинили дії, спрямовані на заниження розміру офіційних платежів до бюджету за видачу спеціального дозволу на видобування корисних копалин, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам, що охороняються законом".

Зараз боротьба за спецдозвіл відбувається вже в суді. Але, як ми пам'ятаємо, Маловацький - член Вищої ради правосуддя, і у ВРП, раптово, поновлюються справи щодо суддів, які розглядають справу.

При цьому "Аркона Газ-Енергія" так і не приступила до виконання будь-яких робіт на родовищі протягом 180 днів, як це передбачено законодавством. Замість цього в листопаді почали відбуватися зміни в корпоративних правах самої юридичної особи.

Після чого, в кінці грудня минулого року детективи НАБУ домоглися накладання арешту на корпоративні права і домоглися заборони реєстраторам проводити які-небудь зміни щодо юрособи. А комерційна пропозиція про продаж також містить справжні відомості про розмір запасів і ресурсів вуглеводнів Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища Полтавської області. Проте вже 6 лютого Київський апеляційний суд скасував рішення Солом'янського райсуду, знявши накладений раніше арешт.

Дії Олега Кирилюка на посаді керівника Держгеонадр продиктовані інтересами чинної влади і "наближених". Прихильність служби до протеже Ігоря Кононенка та інших соратників президента незаперечна. У їх же інтересах уряд Володимира Гройсмана вносив зручні зміни, що дозволило їм заволодіти спецдозволами на родовища навіть на шкоду інтересам держкомпаній.

При цьому "кінцеві бенефіціари" Олега Кирилюка на даний момент забезпечують йому відмінне прикриття, "збиваючи" навіть старання НАБУ. Не дивно, що до кінця президентської каденції Кирилюк нарешті позбавився від приставки в.о. і всього лиш приміряє імідж "реформатора" і "батька" електронних аукціонів.