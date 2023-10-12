Игра по правилам. О рынке азарта во время войны и о том, какая программа развития ему нужна

Доход от азартных игр в США в 2022 году составил рекордные 60,4 млрд дол. Украинский игорный бизнес в сентябре 2023-го тоже установил рекорд – уплатил налогов в 32 раза больше, чем в сентябре прошлого года (в общей сложности за 9 месяцев уплачено 6,65 млрд грн). О рынке азарта во время войны и о том, какая программа развития ему нужна – подробнее РБК-Украина.

Легализовать игорный бизнес в предвыборной программе обещал Владимир Зеленский. Но реализация обещания состоялась только после соответствующих требований Международного валютного фонда, напоминающего властям о необходимости внедрения реформ, направленных на прозрачность бизнес-среды.

В Украине "бан" на азарт продержался 11 лет из-за политической и законодательной инерции, а также коррупционной составляющей. Все это время подпольная индустрия существовала под видом компьютерных клубов и в онлайне, а контролирующие органы этого вроде бы "не замечали". Именно это создало пристрастное отношение общественного мнения к гемблингу: на старте легализации опроса фиксировали около 55% противников этой идеи.

Вместе с тем, задачей власти должно быть с помощью лидеров общественного мнения объяснить, что легальный игорный бизнес, это такая же важная отрасль экономики как IT или туризм. Он дает толчок развитию смежных и сопутствующих сфер: рынка недвижимости, строительства, гостиничного сектора, курортной индустрии, общественного питания, финансовых услуг, транспорта и т.д. Строительный бизнес в свою очередь подтягивает за собой производство, например стройматериалов и металлических изделий. Всё это создает мультипликационный эффект в экономике, дополнительные рабочие места и увеличение инвестиций.

У нас же наоборот: власть имущие и близкие к ним эксперты приложили немалые усилия, чтобы перенести на легальный сектор накопившийся в нелегальном репутационный негатив. И таким образом создали имидж отрасли, дескать, имеющей право на существование исключительно как неисчерпаемый источник наполнения бюджета.

Справедливости ради заметим, что в самом начале процесса легализации был короткий период "идеалистических объятий", когда в 2019 году иностранных инвесторов призвали принять участие в создании "украинского Лас-Вегаса" и намекали на огромные налоговые льготы.

Впрочем, очень быстро о льготах забыли. И теперь, четыре года спустя, живо применяется прямо противоположная идея, которая дискредитирует легальных организаторов азартных игр и фактически уничтожает легальный сектор игорного бизнеса.

При этом следует иметь в виду, что налоги на игорный бизнес в Украине выше, чем в других странах.

Да, у нас оплачивается в бюджет:

налог на прибыль предприятий – 18%;

налог на валовой доход от организации азартных игр – 18% от дохода за вычетом выплат игрокам (для игровых автоматов – 10% от дохода, для организаторов лотерей – 30%).

Игроки уплачивают налог на выигрыш – с суммы (ставка плюс выигрыш) уплачивается НДФЛ 18% и военный сбор 1,5%.

Работники легального игорного бизнеса платят НДФЛ, военный сбор. Работодатели платят ЕСВ. Также есть платы за ежегодные лицензии на каждый вид деятельности. Для казино в Киеве – 78 млн грн за 5 лет. Для казино в других городах за год – 36 млн грн, для залов игровых автоматов – 9 млн грн, для платформ онлайн-покера – 6 млн грн. Пятилетняя лицензия на работу букмекерской конторы стоит 603 млн. грн.

Также есть плата за отдельные игральные столы и автоматы. Игорный бизнес также обязан платить несколько видов ежегодных взносов. Игорный стол с рулеткой – 1,17 млн грн в год, за 5 лет – 5,86 млн грн. Игорный стол без рулетки – 0,6 млн грн в год, или 3 млн грн за 5 лет. Игровой автомат – 0,12 млн грн в год, или 0,6 млн грн за 5 лет.

Например, Великобритания (остров Мэн – "мекка" игорного бизнеса) – налог с валового дохода от игр 0,5-1,5%, а налога на прибыль нет вообще. Хорватия – туристическая страна, в которой тоже хорошо развит игорный бизнес – налог на прибыль 12-18% (в зависимости от суммы прибыли) и налог на валовой доход от организации азартных игр 5-15% (зависит от оборота).

В Италии за пять лет лицензии для букмекерской конторы нужно уплатить (по текущему курсу гривны к доллару) 7,35 млн грн. На острове Мэн годовая оплата лицензии для букмекерской конторы составляет 36 750 евро, за 5 лет нужно оплатить 183 750 евро, что по текущему курсу гривны к евро составляет 7,35 млн грн. В Венгрии плата за игровой стол составляет 52 евро, или 2,1 тыс. грн, за игровой автомат – 5 евро, или 200 грн.

Это свидетельствует о том, что страны, которые преуспели в развитии игровой индустрии, сумели увидеть взаимосвязь между объемом налогов, лицензионных платежей и т.п. и выгоды, которую получает бизнес. Их государственная политика состоит не только в том, чтобы вовремя взыскать определенные платежи, но прежде всего – в создании привлекательных условий для компаний и безопасной среды для игроков. Это включает и борьбу с теневым сектором, и создание положительного имиджа национальным организаторам игр, и гарантирование выплаты выигрышей, и соблюдение прав игроков, и понятное и предполагаемое фискальное законодательство.

Украинские реалии

Что из этого списка отвечает украинским реалиям? Вопрос скорее риторический.

Именно легальный игорный бизнес, а не теневой гейминг постоянно критикуют политики и депутаты. Из-за чего часть общества до сих пор переносит стереотипы, связанные с деятельностью "подпольщиков", на легальных организаторов азартных игр.

Не подвергая сомнению потребность наполнения госбюджета, особенно, в условиях войны, хотелось бы отметить, что не надо терять чувство меры. Призывы "выкачивать все больше и больше денег из игрового бизнеса" дадут обратный эффект – увеличение нелегального сегмента с соответствующим падением поступлений.

Для того чтобы получить с рынка азарта больше, не надо душить его в фискальных объятиях. Следует сформулировать (желательно, в виде государственной программы), каким образом его развитие может быть полезно для экономики в целом в контексте послевоенного восстановления Украины.

После войны в стране будет немало территорий с сомнительными перспективами. И сильный легальный игорный бизнес тоже может стать одним локомотивом их новой жизни. В мире достаточно схожих примеров. Лас-Вегас, который был пустыней, а сейчас преуспевает, лучшая тому иллюстрация. Развитие игрового бизнеса может дать дополнительный импульс и хорошо развитым туристическим центрам и горнолыжным курортам на Западе Украины.

В свою очередь, экономические кластеры вокруг игорного бизнеса дадут толчок развитию общин и территорий. И не только разрушенных из-за боевых действий, но и депрессивных до войны. В случае такого развития событий существенно выиграют и бюджеты – государственные и местные.

Что для этого нужно? Для начала пересмотреть официальное отношение к рынку азарта в целом. Сказать обществу, что играть в легальных заведениях и получать официальные выигрыши – это естественно и нормально. А негатив касается только компаний сомнительного происхождения и незаконопослушных. Если они с российскими корнями или "серые", то их нужно удалять с рынка как можно скорее. Задача государства – проконтролировать это.

И целесообразно изменить "налогоманию" на конструктивный подход и относиться к игорному сектору как к партнеру, который создает рабочие места и способствует развитию соприкасающихся секторов экономики, и будет способствовать экономическому росту после войны.