Эпоха "новых лиц". Как Рада прошла "чистку" войной и скандалами с нардепами

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Какой была Верховная Рада до российского вторжения

Выборы 21 июля 2019 года были внеочередными, они прошли на три месяца раньше срока. Одним из первых решений на должности президент Владимир Зеленский распустил парламент почти сразу после инаугурации. Причиной этого шага он назвал низкое доверие украинцев (по данным опросов, на уровне 4%) к Раде, а юридическим основанием – де-факто отсутствие коалиции с 2016-го.

Конституционный состав – 450 народных депутатов. Но, как и в предыдущем созыве, мандаты получили только 424 нардепов: 225 по пропорциональной системе и 199 по мажоритарке. Остальные 26 мест оставались зарезервированными за округами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Проходной барьер преодолели пять партий, еще представители пяти политсил и 46 самовыдвиженцев избрались на одномандатных округах. Около 80% депутатов получили мандаты впервые, чем был реализован запрос общества на "новые лица" в политике.

Пропрезидентская "Слуга народа" набрала 43,16% и показала уверенный результат на округах. Партия Зеленского завела в парламент 254 человека, что позволило впервые в истории Украины сформировать монобольшинство. Второй результат показала "Оппозиционная платформа – За жизнь" (43), далее шли "Батькивщина" (26), "Европейская солидарность" (25) и "Голос" (20).

Штаб партии "Слуга народа" празднует победу на выборах, июль 2019 года (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

ОПЗЖ по определению была уготована роль оппозиции, как и "ЕС", которая выступала, пожалуй, главным критиком и Зеленского, и "Слуги народа". Хотя ситуативно фракции добавляли голосов, которых не хватало "слугам". За первый год было принято порядка 230 законов. Среди наиболее резонансных – законы о выборах, импичменте президента, отмене депутатской неприкосновенности, а также об открытии рынка земли и ряд других. Половина из них прошла второе чтение за счет голосов оппозиционных фракций.



На второй год эта зависимость усилилась, так как монокоалиции удавалось обеспечить максимальную поддержку только трети законопроектов. Внутри нее образовалось несколько групп влияния. Нередко они конфликтовали между собой, иногда шли даже против "генеральной линии".

С началом полномасштабного вторжения России противоречия в "Слуге народа" ненадолго исчезли, как и во всем парламенте в целом. Сейчас же говорить об абсолютной монолитности не приходится, но и столь ожесточенных противостояний между группами, как до 2022 года, тоже нет. Монобольшинство является больше формальным, нежели фактическим. Необходимых 226 голосов "слуги" не выдают почти никогда.



Большая война изменила многое. С 24 февраля 2022-го Верховная Рада работает в режиме одного пленарного заседания, которое продлится до конца военного положения. А до тех пор в стране запрещено проведение новых выборов. Однако неопределенность по срокам и необходимость искать поддержку в оппозиции – далеко не единственные вызовы. Как минимум потому, что парламент уже потерял рекордное количество нардепов, а часть действующих является фигурантами громких дел.

"Чистка" войной: запрет ОПЗЖ, предатели и беглецы

С полномасштабной войной начался массовый "депутатопад". Причины разные: часть перешла на новые должности в Кабмин, часть сложила мандаты по собственному желанию, другие лишились их вместе с гражданством за угрозу национальным интересам и безопасности.

Особняком стоит кейс ОПЗЖ. Ее деятельность была прекращена в марте 2022-го, а через несколько месяцев партию окончательно запретили. В Раде появилась группа "Платформа за жизнь и мир", куда вошли 25 бывших нардепов от ОПЗЖ. Сообщалось о 70 производствах против функционеров, причастных к преступлениям в сфере нацбезопасности.

У нескольких бывших членов ОПЗЖ мандаты забрали после лишения украинского гражданства. Среди них Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Тарас Козак и Виктор Медведчук. Двум последним объявили подозрения в госизмене еще в мае 2021 года. Медведчука задерживали при попытке сбежать из страны, но в сентябре 2022-го передали России в обмен на защитников Мариуполя. Его соратник Козак выехал еще раньше.

По собственному желанию ушли из Рады Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Олег Волошин, Наталья Королевская, Татьяна Плачкова и Илья Кива.

Илья Кива, Виктор Медведчук и Вадим Рабинович из ОПЗЖ получили подозрения в госизмене, судьба всех троих сложилась по-разному (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

Кива покинул страну в январе 2022 года, затем переехал в РФ и стал частым спикером пропагандистских эфиров, обвиняя украинские власти в "нацизме и затягивании войны". В ноябре 2023-го ему вынесли заочный приговор по обвинению в госизмене. Немного позже экс-нардеп был ликвидирован в подмосковном коттеджном поселке.

Королевская вместе с мужем Юрием Солодом перебрались в Дубай. В феврале прошлого года их досрочно лишили депутатских полномочий. Кроме того, Королевская находится в розыске за недостоверное декларирование на 13 млн гривен. Вместе с ней мандата лишился и Олег Волошин, который подозревается в госизмене и с 2022 года скрывается в России. Абрамович выезжал во Францию, вернулся, но почти сразу сложил полномочия нардепа.

На август 2022 года ГБР открыло дела на 80 человек за незаконный выезд. В том числе на Вадима Столара и Григория Суркиса. В медиа фигурантов списка прозвали "батальоном Монако". Но несмотря на прогулы пленарных заседаний, и Суркис, и Столар сохраняют депутатские мандаты.

Из-за прекращения гражданства мандат потерял внефракционный Анатолий Деркач. По данным СБУ, он был российским агентом и координировал создание "охранных компаний" для быстрого захвата украинских территорий. А также получил за подрывную деятельность 570 тысяч долларов.

По своему желанию ушли из Рады внефракционные Дмитрий Шенцев, Дмитрий Шпенов и Андрей Аксенов (после скандала с наличием российского паспорта). Максим Ефимов сосредоточился на работе в прифронтовом Краматорске, а Вадим Новинский, по его же словам, – на служении УПЦ. "Слуги народа" Юрий Аристов и Андрей Холодов ушли после скандалов с отдыхом на Мальдивах и на Кипре. Их бывший коллега Александр Трухин ­– после того, как стал виновником ДТП и предложил взятку, чтобы скрыться с места аварии.

Другие народные депутаты перешли на новые должности. Например, "слуги" Николай Сольский (стал министром агрополитики, но уже уволен), Андрей Костин возглавил Офис генпрокурора, а Ольга Совгиря назначена судьей Конституционного суда.

Представитель "Голоса" Рустем Умеров сначала возглавил Фонд госимущества, а сейчас является министром обороны. Дмитрия Лубинца из группы "За будущее" назначили омбудсменом, Михаил Забродский от "Европейской солидарности" уходил в руководство Вооруженных сил.

Всего же из текущего состава Верховной Рады выбыл 51 народный депутат. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Кто из депутатов присоединился к армии

Народные депутаты не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. Но могут добровольно присоединиться к защите Украины от российской агрессии. Такой возможностью воспользовались несколько человек.

Генерал Михаил Забродский воевал с 2014 года. В ноябре 2017 года был назначен командующим силами АТО, летом 2018-го - командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, в 2019-м стал нардепом от "ЕС". В период с 2019 по 2023 был первым замглавы оборонного комитета. В марте 2023-го сдал мандат и в апреле перешел на должность заместителя главкома Валерия Залужного. Уволен в феврале 2024 года.

Кто из народных депутатов присоединился к армии (инфографика РБК-Украина)

Другие депутаты уходили непосредственно на фронт. Представитель "Голоса", секретарь оборонного комитета Роман Костенко в 2022-м воевал в Николаевской и Херсонской областях. Но мандат сохранил и сейчас продолжает парламентскую работу. Его коллега Роман Лозинский мобилизовался в 73-й морской центр Сил специальных операций. Спустя 15 месяцев службы вернулся в Раду и продолжает работать на должности первого замглавы комитета по вопросам государственной власти.

По словам Лозинского, вопрос воевать или нет перед ним не стоял. И после голосования за введения военного положения утром 24 февраля все оперативные решения могли приниматься без Верховной Рады.

"Понимая, что российские войска уже на подступах к Киеву, я очень не хотел быть народным депутатом в экзиле. Так что тогда для меня вопрос не стоял. Нужно было брать оружие и останавливать россиян. И в первые месяцы ответом на внутренний вопрос "был бы я эффективнее в парламенте" было утвердительное "нет", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Святослав Юраш из "Слуги народа", член комитета по внешней политике и самый молодой нардеп (попал в парламент в 23 года), служит в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар". Публикует фото с Донбасса, а в недавнем интервью рассказал, что обычно приезжает на сессии два раза в месяц.

Депутат группы "За будущее" Сергей Рудык на службе с марта 2022 года. По последней информации, назначен начальником отдела гражданско-военного сотрудничества Оперативного командования Сухопутных войск "Восток".

Единственная женщина-нардеп в армейских рядах – внефракционная Людмила Буймистер. Начинала службу с добровольческого батальона в составе ССО, после чего перешла в 111-ю бригаду территориальной обороны, которая воюет на Востоке.

Сколько нардепов сейчас и есть ли угроза конституционности Рады

На третий год войны численность депутатского корпуса составляет 401 человек. У "Слуги народа" 235 мест, "Батькивщины" ­– 24, "Европейской солидарности" – 27, "Голоса" – 20. Депутатские группы: "Платформа за жизнь и мир" (22), "Доверие" (19), "Партия "За будущее" (17) мест, "Восстановление Украины" (18). Еще 20 нардепов не входят в состав фракций или групп.

Проблема в том, что, например, вместо бывших представителей ОПЗЖ никто не может зайти по списку. А доукомплектование в мажоритарной части не может произойти без полноценных довыборов, которые, опять же, нельзя провести из-за военного положения.

Состав Верховной Рады не досчитывается 10% конституционной численности. Но это не влияет на ее легитимность и правомочие. Согласно решению КСУ от 17 октября 2022 года, парламент правомочен принимать законы, если на пленарном заседании дают 226 голосов за обычный закон. А также 300 голосов, если законом вносятся изменения в Конституцию, что сейчас, впрочем, неактуально из-за войны.

Еще один вопрос – наличие коалиции. В 2019 году именно отсутствие необходимых 226 депутатов для коалиции было основанием для роспуска Рады. У монобольшинства номинально 235 голосов и, на первый взгляд, все в норме.

Если предположить, что "слуги" потеряют больше мажоритарщиков или продолжат исключать нардепов из-за скандалов, то автоматически это не приведет к прекращению полномочий Рады. Во-первых, могут договориться о новой коалиции. Во-вторых, президент имеет право, но не обязанность досрочно распускать Раду. А в-третьих, законодательство запрещает роспуск в последние шесть месяцев полномочий и проводить выборы во время войны.

Ранее глава фракции СН Давид Арахамия заявлял о том, что мандаты хотят сдать сразу несколько десятков "слуг", но их специально "не отпускают", чтобы парламент не утратил функциональность. В то же время ряд собеседников РБК-Украина эту информацию не подтверждают.

"Осколки" бывшей ОПЗЖ, а это более 30 человек, в нынешних условиях часто играют роль подспорья для власти, обеспечивая недостающие голоса при рассмотрении важных вопросов. По словам источников издания, это одна из причин, почему их не лишили мандатов тем или иным образом.

При этом они чувствуют шаткость своих позиций, потому лишний раз не хотят идти на конфликт с властью. Впрочем, нельзя говорить, что их голоса априори гарантированы. Собеседники в "Слуге народа" рассказывают, что в обмен на нажатие кнопки "за" иногда выдвигаются определенные пожелания – например, по судьбе задержанных соратников. В любом случае, на действительно принципиальных голосованиях, когда позарез нужны минимум 226 голосов, найти общий язык с экс-ОПЗЖ всегда удается.

Скандалы с нардепами и громкие дела

По меньшей мере 54 народных депутата подозреваются в совершении уголовных преступлений, недавно подсчитали в движении "ЧЕСНО". Госбюро расследований ведет дела в отношении почти 20 нардепов, и это без учета производств СБУ, Офиса генпрокурора и других правоохранительных органов. Большая часть подозрений – ложь в декларациях, государственная измена и взяточничество.

Действующие нардепы, которые фигурируют в уголовных делах (инфографика РБК-Украина)

Государственную измену вменяют не менее 12 нардепам. Восемь из них лишены мандатов и находятся за границей – Медведчук, Козак, Деркач и компания. Единственный приговор вынесен ныне покойному Киве. Нестор Шуфрич, Александр Пономарев и Александр Дубинский остаются депутатами, хотя и находятся в СИЗО.

С декабря 2021 года тянется история с так называемым "угольным делом" пятого президента Петра Порошенко. Досудебное расследование завершили в феврале 2024-го, и сторона защиты знакомится с материалами. Собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах не берется прогнозировать, когда начнется рассмотрение в суде.

Что касается Дубинского, его дело о государственной измене на завершающем этапе, а дело Вадима Рабиновича передано в суд, добавил источник.

Не менее 25 нардепам объявлены подозрения в коррупционных преступлениях. Больше всего подозреваемых – бывшие или действующие члены монокоалиции. В частности, на взятках в разное время погорели шестеро "слуг". Это, например, Анатолий Гунько и Александр Юрченко, которые после исключения перешли в группу "Восстановление Украины". Во фракции остаются Сергей Кузьминых и Людмила Марченко. Последняя "прославилась" на видео, где выбрасывает взятку за забор своего дома. За деньги, по версии следствия, она обещала помочь с незаконным выездом за границу. Андрей Одарченко ("Слуга народа") и Сергей Лабазюк ("За будущее") пытались подкупить топ-чиновников Министерства восстановления.

Одним из наиболее громких стало дело Александра Трухина, который предлагал патрульному 150 тысяч долларов, чтобы скрыться с места ДТП. С самого начала историю пытались замять, однако в итоге он пошел на сделку, согласился выплатить 68 тысяч гривен штрафа и сложил мандат.

Еще восемь разных депутатов признаны виновными в недостоверном декларировании. Но сумели избежать ответственности из-за раскаяния и истечения сроков давности.

Собеседники РБК-Украина в президентском окружении утверждают, что на Банковой давно устали от парламента в целом и фракции "Слуги народа" в том числе. "Последний раз, когда была встреча у нас, то разговора не вышло: мы высказали свое, они высказали свое, на том и разошлись", – отметил один из них.

Среди претензий, которые выдвигают в Офисе президента: нежелание мобилизоваться и голосовать за необходимые законопроекты; какие-то "хотелки", которые по своему масштабу диссонируют со стоящими перед Украиной глобальными задачами; постоянные репутационные скандалы, в которые попадают отдельные нардепы.

Один из последних произошел с бывшим членом фракции СН Николаем Тищенко. В июне сопровождавшие его люди в камуфляжной форме напали на экс-бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова, надели наручники и начали бить. Сейчас нардеп под круглосуточным домашним арестом.

Еще один скандал касается Марьяны Безуглой, известной критичными выпадами в адрес военного командования. За это ее еще в начале года предлагали уволить с должности замглавы оборонного комитета Рады, но решение так и не вынесли на голосование в сессионный зал. В конце июня Безуглая заявила, что подает заявление на главкома Александра Сырского за якобы препятствование деятельности, а в последние недели "атакует" Воздушные силы и командующего Николая Олещука. На днях ее сняли с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, после чего нардеп вышла из фракции "слуг".

Однако и в самом парламенте все чаще нарекают на то, что на Банковой слишком "оторвались от реальной жизни", погрузившись в стратегические, геополитические вопросы и почти не уделяя внимания ситуации "на земле" и даже вполне логичным просьбам нардепов.

Недавно в кулуарах снова заговорили о выборах. Но, пообщавшись с собеседниками в различных группах власти и оппозиции, РБК-Украина пришло к выводу, что их проведение пока в полном тумане, поскольку время и условия окончания войны совершенно не определены.

Подробнее об этом читайте в статье "Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция".

При подготовке материала использовались: данные с официального сайта Верховной Рады, аналитика движения "ЧЕСНО", комментарии нардепа Романа Лозинского, собеседников РБК-Украина во власти и правоохранительных органах.

Над текстом также работали заместитель главного редактора Милан Лелич, корреспонденты Ульяна Безпалько и Юлия Акимова.