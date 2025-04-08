Экономическое восстановление. Почему возвращение ВПЛ к экономической активности важно для развития страны

О том, как именно ВПЛ могут стимулировать экономическое восстановление и какую роль в этом процессе играют микробизнесы - рассказываем в третьем материале спецпроекта РБК-Украина совместно с экспертами бесплатного онлайн-курса "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело", который разработал Благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке платформы Prometheus.

Экономическая способность ВПЛ как основа интеграции

Интеграция внутренне перемещенных лиц в новые общины - сложный процесс, который требует решения многих социально-экономических вопросов.

Безработица, отсутствие жилья и социальной инфраструктуры часто становятся ключевыми барьерами на пути адаптации. По словам Валерии Секисовой, руководительницы программы "Экономической включенности внутренне перемещенных лиц и пострадавшего от войны населения" в Благотворительном фонде "Право на захист", ВПЛ, которые находят работу или начинают собственный бизнес, не только обеспечивают себя, но и способствуют повышению экономической активности в громаде путем удержания уровня платежеспособности, создания рабочих мест, наполнения местного бюджета через уплату налогов. Это, как следствие, стимулирует экономическое развитие принимающих общин.

"Многие вынужденно перемещенные люди создают собственные микробизнесы, которые дают возможность не только зарабатывать, но и создавать рабочие места для других, привлекать инвестиции, создавать дополнительную ценность в обществе, усиливать общество через социальную составляющую. Это способствует формированию экономической основы для развития регионов. Таким образом, предпринимательство становится важным драйвером развития не только для отдельного предпринимателя, но и для общества", — объясняет Валерия Секисова.

Сертифицированный тренер по бизнесу и проектному менеджменту, а также одна из эксперток онлайн-курса "Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело" Ольга Малихатко отмечает, что одно из самых больших влияний малого бизнеса на общество заключается в способности создавать рабочие места для людей, имеющих ограниченный доступ к большому рынку труда.

"Для многих жителей маленьких городов и сел местные предприятия становятся единственным шансом на стабильную работу. Благодаря таким инициативам, громады получают шанс на экономическое возрождение, ведь новые предприятия часто открывают дополнительные возможности для развития инфраструктуры, поддержки образования, здравоохранения и других важных направлений", — говорит бизнес-тренер.

Вынужденно перемещенные люди, которые имеют финансовую стабильность не только получают возможность строить собственное будущее, но и способствуют укреплению социальной сплоченности.

"Экономически интегрированные внутренне перемещенные лица могут способствовать взаимопомощи и социальной поддержке других уязвимых категорий и таким образом помогать выстраивать прочные социальные связи в общинах. Это означает, что создание новых рабочих мест и предпринимательская активность переселенцев не только способствует экономическому росту, но и укрепляет горизонтальные связи между жителями общины, уменьшая социальное напряжение и способствуя интеграции. И важно, чтобы этому способствовало и государство, и общество в целом", — объясняет Ольга Денькович, координатор программы Социальной сплоченности и взаимопонимания БФ "Право на захист".

Роль общественных и благотворительных организаций

Наряду с государственными инициативами, неправительственные организации берут на себя важную роль в оказании поддержки ВПЛ по восстановлению их экономической состоятельности.

Именно ОО, которые "сопровождают" украинцев через различные этапы перемещения, как то: эвакуация, стабилизация во время кризиса перемещения, помощь в местах компактного проживания, очень четко осознают необходимость следующего за стабилизацией этапа — восстановление ответственности за свое будущее.

Различные организации работают в нескольких векторах помощи внутренне перемещенных сограждан, в том числе и экономическом аспекте.

Благотворительный фонд "Право на защиту" реализует ряд подобных активностей. Среди них - тренинги по основам предпринимательской деятельности, экспертное сопровождение, коучинговая поддержка, грантование качественных бизнес-идей, или работающих микробизнесов.

Программы по предпринимательству помогают переселенцам понять, как организовать собственный бизнес, разработать бизнес-планы, а также найти источники финансирования для стартапов. Это дает им возможность не только улучшить свое материальное положение, но и стать активными участниками экономической жизни новых регионов.

Кроме того, "Право на захист" предоставляет правовую поддержку, что является важным фактором для тех, кто хочет начать бизнес или получить социальные выплаты. Правовая помощь помогает переселенцам сориентироваться в бюрократических процедурах, которые иногда могут быть сложными и запутанными, особенно в новом месте жительства. Многие ВПЛ после завершения учебных курсов не только открывают собственные дела, но и активно способствуют развитию местной экономики и социальных инициатив.

Вызовы и перспективы

Несмотря на успешные примеры, ВПЛ сталкиваются с серьезными вызовами: отсутствие начального капитала, ограниченный доступ к рынкам и ресурсам, инфраструктурные проблемы и психологические барьеры.

Также микропредприниматели часто сталкиваются с трудностями в выборе между различными финансовыми инструментами.

"Гранты и займы могут быть полезными, однако важно понять, что это не просто средства, но и ответственность за их целесообразное использование или возврат", - отмечает Артем Корнецкий, соучредитель Украинского социального венчурного фонда и один из лекторов курса "Право на бизнес".

Одним из важных препятствий для развития собственного дела также является травматический опыт войны, который усложняет процесс адаптации. Из практики работы с внутренне перемещенными лицами известно, что людям, которые пережили потерю всего, часто трудно решиться начать что-то снова. Это особенно сложно, когда нужно осуществлять финансовые вложения, ведь у перемещенных лиц либо отсутствуют необходимые ресурсы, либо существует страх повторной потери. На этом этапе важно предоставлять людям конкретные и практические советы: что можно сделать, как это реализовать и к кому обратиться за поддержкой.

Поняв эту потребность, мы разработали онлайн-курс"Право на бизнес: как привлекать ресурсы на собственное дело", он создан именно для тех, кто ищет такие практические решения и советы. Эксперты Фонда реализовали его вместе с платформой Prometeus.

После прохождения этого курса вы научитесь эффективно привлекать ресурсы и узнаете, как получить финансовую поддержку для развития своего дела. А также - как правильно рассчитать стартовый капитал, создать бизнес-план и искать средства через гранты, кредиты, краудфандинг или инвестиции. В программе - реальные кейсы, практические советы и примеры успешного заполнения грантовых заявок, которые помогут вам применить знания на практике.

На курсе также рассматриваются возможности работы с донорами, местными программами поддержки и инвесторами, а особое внимание уделено социальной ценности бизнеса как преимуществу для привлечения ресурсов. Это ваша возможность бесплатно получить полный набор инструментов для запуска или развития бизнеса с поддержкой профессиональных экспертов и вдохновением от успешных историй. Присоединяйтесь!

Подробнее об историях тех, кто уже с помощью новых знаний смог привлечь финансирование для реализации собственных бизнес-идей - читайте в первом материале спецпроекта при поддержке фонда. Во втором материале вы найдете практическое пособие для начинающих предпринимателей, в котором вы узнаете, с чего начать, где найти стартовый капитал и как правильно разработать бизнес-план.